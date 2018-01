Inmaculada: "Cuando aprobé las oposiciones de Directora de orquesta, todo el hotel donde me hospedé para prepararlas lo celebró"

a ponerlo que nos llama desde Granada verdad muy bien yo bueno pues porque oyendo el programa con ese tema de los hoteles me he acordado de bueno de una gran pues aquí me pasó ahí preciosas ve París se une al Tanzi bueno bueno bueno hay que sí a la ciudad de Córdoba a mi hija posiciones hace años no años yo era muy jovencita entonces me posicione mi bueno de me dieron una habitación estupenda con una atmósfera adoro ni una ventana maravillosos fallecería todo a Córdoba

Voz 2

00:45

se la habitación pues tenía unos unos armarios así de tejo y tal yo tenía me venían de maravilla porque me posicione donde coro y orquesta y entonces tenía que preparar los olvidar todas las las sobras pues es hallar como a la orquesta adelante y en realidad pues como Lola la tenía pues pues me tuve que ingeniar cómo hacerlo no entonces él lo de espejos debe de las hubiera ocupaba toda la pared pues empecé a poner una una cita pues con flauta oboe clarinete clarinetes pagando las trompas trompeta a los pues eh la colocación de toda la orquesta brazo cuando yo hiciera el gesto de dirección dirigirme justo al sitio a la altura de los ojos donde estaba iban a estar sentado después no luego las cuerdas a mi alrededor eran pues bien por un lado con la con todos los libros y toda la parte de gorila en el mostrador luego en medio de la habitación con todas las partituras las que pidas total que yo decía que él aquella bueno al día siguiente me voy al uno de los primeros exámenes teóricos Iragi cuando vuelvo se Siberia comentaron pero piedras y así ellos veo allí yendo a mí me preguntaron en recepción oye pero que hace lo que te dedicas a preparando las oposiciones entonces recibe por favor no me nada de partituras no nada de retales de quién aunque el hábito ha sido un poco así bueno pero que que yo estudio muy bien aquí entonces salía hacia un examen volvía a la piscina me tomaba un Sanllehí porque realmente era la prisión me veo aún a veces tú y así así pasado pues nada los diecisiete días pero la cuestión es que cuando he ido en el hotel se dieron cuenta que tenía una opositora ahí que comía pollito porque era pues empiezan mandarme una se echan de frica Pula no