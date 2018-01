Lola: "¿Cómo puedo mantener la esperanza si en los últimos 4 años he trabajado 5 meses?"

Voz 1

00:00

me llamó Lola tengo cuarenta y siete años con vivo solo con mi hijo menor si estoy parada son ya cuatro años cuatro años sí ya sé que tengo que es mi último trabajo un trabajo en condiciones en el cual yo era esa realizaba la secretaria de producción una empresa de software desde entonces desde esto hace ya cuatro años pues he trabajado mucho más menos como no cinco meses no seguido los qué pasa con esto porque cada vez que me contratan a lo mejor aunque sea por una semana quince días pues pierde la antigüedad en el paro ya por ejemplo la hostelería ya con mi edad cuyo currículo que he hecho ahí no me no me coge ninguna incluso este año también para la campaña de Navidad que el año pasado pude trabajar unos meses sito este año yo estaba estaba más currículos todavía no hay nada como lo hacemos para seguir así yo quiero tener mi esperanza e ilusión salgo andaba o cosas jocosa gratuita no que podamos hacer no para mantener bien la lamente que que sí que hay que estar bien que tenemos que sacar adelante a nuestros hijos sin darle mucha penuria que tenemos dos amigos pero poco a poco los amigos también pues lo voy escaseando porque ya llame Pancho cansa muchísimo de siempre tener que estar índole lo mismo no en eso estamos que seguir intentando estar con esperanza e ilusión pero también ansiolítico los voy incluyendo poco a poco de mi vida