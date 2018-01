Octavio Salazar: "Difícilmente uno puede clasificarse como demócrata y no hacerlo como feminista"

Voz 1727 00:00 el hombre poderoso el hombre ausente el violento el dominante depredador precario el hombre esclavo el hombre invulnerable el hombre ante el espejo el hombre por llegar así se titulan algunos capítulos del libro El hombre que no deberíamos ser el editorial Planeta escrito por Octavio Salazar buenos días hola buenos días Pepa Octavio Salazar es doctor en Derecho profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de derecho el activista de la igualdad dices que la revolución pendiente de este siglo es la que deberían protagonizar los hombres un hombre feminista imagino antes de nada que su nombre feminista pues uno

Voz 1 00:46 hombre feminista es un nombre demócrata es decir yo creo que es que difícilmente uno puede calificarse como demócrata inocente como feminista porque finalmente feminismo no es otra cosa que la persecución de la igualdad real de hombre y mujer en la igualdad de derecho la emancipación de todas y todos y la construcción de un orden social mucho más justo por lo tanto me parece que tiene una cierta esquizofrenia el que se califique como demócrata y no lo haga como feminista al mismo tiempo

Voz 1727 01:15 a mi lado está Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días parecía muy razonable muy de democrática la descripción que hace Salazar del hombre feminista y los hay por fortuna pero no son mayoría Jabois No somos

Voz 1389 01:27 la descripción que que dice Octavio de todo el mundo pretenda serlo pero yo creo que incluso son minoría y creo que debido a una asociación ignorante en la Dick el feminismo resta masculinidad eh no no hablo por mí porque a mí ser más o menos masculinos sinceramente me importa un pito pero hay muchos hombres que creen que el feminismo está en la acera contraria a la de su sexo es decir ser feminista evidentemente es creer que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres otras cosas actuar para que eso sede por diferentes razones hay creo que fallamos todos los que intentan corregirlo y los que no lo hace ni tampoco se les espera

Voz 1 01:58 y lo es pero no solamente eso Manuel sino también que el feminismo supone una crítica frontal a los privilegios que durante siglos nosotros hemos disfrutado por lo tanto es entendible que los hombres poderosos que lo hemos ido a lo largo de toda la historia nos resistimos a perder esa posición tan cómoda y tan privilegiada no de ahí todas las resistencias que van creciendo además a medida que las mujeres van avanzando en igualdad y en conquistada espacios que antes no tenían

Voz 1727 02:26 de hecho el libro se subtitula La revolución masculina que tantas mujeres llevan siglos esperando claro ese nuevo contrato social que tú que tú propones en el libro pasa porque los hombres acepten perder la posición de privilegio que tantas prebendas a lo largo de la historia les ha les ha regalado no es asumir eso el fin de los privilegios

Voz 1 02:47 el fin de los privilegios el fin de una determinada manera de entender el poder es decir el patriarcado no solamente el ejercicio del poder por parte de los hombres sino también de forma masculina no oí de manera tremendamente antro céntrica por lo tanto en ese pacto social que yo reclamo pasa por cambiar la estructura el poder cuando habló de poder me refiero al político y al económico al científico o al cultural en el sentido más amplio del término no porque seguimos siendo una sociedad donde todos los imaginarios colectivos la mayor parte son imaginario se construye desde una mirada tremendamente antro céntrica de acuerdo pues con esa posición privilegiada del varón

Voz 1389 03:27 eso quería preguntarte en el libro te preguntas si es si existe nuevos modelos que sirvan como referencia para los más jóvenes nosotros de forma natural tendemos a repetir esquemas sociales ya establecidos tú crees que existen ya esas referencias si existen tienen la suficiente fuerza como para influir en las generaciones más más jóvenes

Voz 1 03:44 empiezan a existir pero evidentemente ni tienen la misma capacidad no de llegara al gran a la gran al gran público no por así decirlo no a toda la ciudadanía como los machos dominantes y efectivamente yo creo que ese es uno de los grandes retos que plantea libro no tenemos que construir nuevos referente para que por ejemplo nuestro chico joven en nuestro adolescentes pongan la mirada en otra manera de ser hombre no entiendan que se puede ser hombre de muy distintas maneras que el referente no tiene por qué ser el futbolista de éxito o el mal Uma de turno y que caben distintas maneras de ser hombre y que ese puede ser pues un perfecto no se magistrado de la Audiencia Nacional siendo gay siendo un hombre sensible y tierno o que se puede ser un periodista muy poderoso oí llorar en antena y en fin toda una serie de pautas y comportamientos que normalmente no son los que hemos visto en ese espejo en el que permanentemente no hemos mirado no

Voz 1727 04:41 pero muy al comienzo del libro citas una película en la que se afirmaba que el hombre debería ser antes abuelo padre ese abuelo que participa de la fragilidad de la vida de la emoción cómo no supo hacerlo como como padre con sus hijos entenderlas la impaciencia de las mujeres claro cómo podemos acelerar este proceso Octavio claro yo esa

Voz 1 04:59 esta cita Pepa la utilizó porque lo he vivido metió lógicamente es difícil sí pero claro lo que me plantea no pues sobre todo cuando informen no como los del Fondo Monetario Internacional lo que dicen que la igualdad real tardará siglos incluso en conseguirse si sigue si seguimos a este ritmo no claro yo creo que ABC

Voz 2 05:17 eh el es ese ímpetu que mucho

Voz 1 05:20 son militantes ponemos en este tema viene precisamente en paciencia que vemos que las cosas van cambiando pero muy lentamente incluso vemos cómo se dan pasos hacia atrás no yo creo que aquí habría que poner toda la carne en el asador en el sentido de que habríamos convertirnos todas y todo militante y de esta causa es decir a mí me parece que es la gran revolución del siglo XXI y la gran cuestión esto y el desastre ecológico parece que solar dos grandes cuestiones del siglo XXI pero me parece que estamos permanentemente mirando hacia otro lado no

Voz 1389 05:51 me me parece bastante interesante papel que juegan todo en todo esto las emociones es decir si la capacidad de empatizar también condición indicó ideológicamente sabemos al al individuo pero no hay un riesgo en tal un poder exclusivo a las emociones es decir en algunos casos en algunas circunstancias en darle a las mujeres la razón sea cual sea esa circunstancia llevados por las emociones por la gran injusticia histórica que han vivido durante durante bueno siempre

Voz 1 06:13 lo que pasa es que lo que tú planteas Manuel deriva también de una construcción incluso yo diría que casi del pensamiento occidental tremendamente perversa que es también la propia del orden cultural patriarcal de entender que somos todo construcciones como en base a binario no va binomio no la razón frente a la moción lo público frente a lo privado la cultura frente a la naturaleza cuando yo creo que la gran revolución tiene mucho que ver con romper la frontera que durante tanto tiempo han delimitado su espacio no evidentemente asumir que somos seres racionales emocional IT en gran medida por ejemplo la construcción de la espacio democrático depende de cómo construimos también emocionalmente eso a espacio no como asumimos determinadas virtudes éticas y esto pues la cara de especialista no de este país en temas de ética permanentemente lo reclaman no ese gobierno de la emoción eh que es el que finalmente te permite ponerte lugar de otro asumir que eres un ser interdependiente y que por lo tanto no puedes ir de héroe de machito por la vida de forma permanente que somos frágiles que somos inseguros que siempre hay que ponerle un quizás a casi todas las afirmaciones no yo creo que esa es una de las claves que además a nosotros nos harían mucho más felices y mucho más plenos que los somos dentro de esta jaula de la virilidad

Voz 1727 07:30 ya como venimos contando el libro no es un memorial de agravios se trata de poner a los hombres frente al espejo y que ellos sean capaces de identificar las actitudes machistas que se reproducen porque forman parte de un disco duro que está ahí un imaginario colectivo que perpetúa un sistema claramente patriarcal la publicidad determinadas películas canciones frases hechas dinámicas familiares amorosas y la clase política y los políticos y a la nueva política cambiado algo pues me temo que no Pepa es decir es que

Voz 1 08:05 hasta con un trabajo que hago permanentemente con mi alumnado la facultad exponerle simplemente fotografía no de la realidad de la realidad política del poder en todas sus expresiones tiene esa fotografía pues siempre estamos jugando al al dónde está Wally no lo cual tienen no solamente una dimensión cuantitativa sino también cualitativa fíjate la Mesa del Parlamento catalán no que ayer veíamos en el séptimo lugar efectivamente todo el mundo peleándose por las cuotas de partido y las cuotas de independentista soberanista nacionalista constitucionalista pero nadie poniendo el dedo en la llaga de que debería ser como mínimo escandaloso que de siete solamente hubiese una mujer ahí no o esta mañana cuando se hablaba de la reforma constitucional tu programa pollo todas las voces que oía eran de señor en el director del Centro Estudios político constitucionales el director del CIS el presidente del Consejo de Estado es decir es que el rostro del poder sigue siendo masculino parece mentira que en el dos mil diecisiete tengamos que decir esto cuando vosotras hoy el cincuenta y uno por ciento de la población estamos hablando una cuestión de justicia democrática la de de de ningún favor ni de un ningún reconocimiento gracioso no que se va hagamos otra

Voz 1389 09:18 no sé si compartes esto impresión es que el hombre que no deberíamos ser como titula su libro se está presentando la actualidad como una especie de víctima del feminismo para reforzarse así somos decir de una forma que ejemplifica muy bien te pongo un ejemplo Twitter es proliferan cuentas Feixa falsas de presuntas feministas diciendo gilipollez es que son respondidas creyendo las verdad por hombres que lo que se están dando la razón diciendo no no ves cómo están todas locas en ese esa ese todas ese todos tan tan totalitario no sé si compartes

Voz 1727 09:48 que esa vieja etiqueta de locas o brujas no

Voz 1389 09:50 sí claro si el tiempo no hubiera pasado Se trata de ridiculizar el movimiento haciéndose pasar unos minutos

Voz 1727 09:54 para para provocar esa reacción precisamente claro ahora

Voz 1 09:58 decía hay de totum revolutum no donde las redes sociales están jugando claro un papel perverso también por otro lado beneficioso es decir yo creo que en los últimos años se han ido colocando determinados temas sobre la mesa porque las redes sociales están ahí empujando no incluso sean logró parar no alguna barbaridad no a a nivel institucional porque desde las redes sociales ha lanzado una determinada campaña no pero es cierto lo que tú dices que hay todo un espacio que lo están aprovechando eso que Miguel Lorente ya a los machistas no que evidentemente e incluso forman grupo tremendamente organizado donde permanentes mente están devaluando ridiculizando no ir dándole la vuelta a lo que pretende ser un mensaje adorno por eso lo que decíamos antes hacen falta mucho más referente no de hombres que contrarreste en sonó yo sigo echando en falta ponerlo en las redes sociales hombres que permanentemente se posicionan no con determinada en Justicia con determinados temas cuando se plantean estos debates o estos problemas pueden muy rara vez lo veo posicionándose sí colocándose al lado de ellas no somos todavía una minoría los que lo hacemos no yo creo que es urgente que lo hagamos sobre todo para que vayamos desterrando a un lugar muy minoritario esa posición en están tremendamente machista que lo único que hacen es enredar y confirmarnos pues claro que el patriarcado sigue vivo y coleando

Voz 1727 11:18 tengo mucho interés Octavio en que describa brevemente los cuatro tipo de masculinidad es que cuentas en el libro invitando a los lectores a tratar de de reconocerse en una de ellas sí bueno pues

Voz 1 11:30 bueno sería este que acabamos de contar no esto grupo incluso muy organizado no y muy militantes no que incluso las redes sociales y muy especialmente o en los comentarios a pie de página de los artículos de prensa sobre igualdad permanentemente lanza un mensaje tremendamente neo machista patriarcal eso que se ha llamado la contrarreforma patriarcal luego estarían aquellos hombres que siguen reproduciendo esquemas clásicos de toda la vida pero sin que haya una posición muy militante en ello hay otro grupo de hombres que sería el tercer grupo que han empezado a transformar en caso de manera inconsciente su manera estar en el mundo por ejemplo a través de un ejercicio distinto de la paternidad una relación afectiva mucho más democrática y luego un cuarto grupo pues serían aquellos todavía muy pequeño muy mínimos hombres que incluso ya han dado un paso hacia adelante y se han convertido militantes y forman parte de asociación con es como AIG o de la red de hombre por la igualdad que salen a la calle para decir estamos contra la violencia de género no

Voz 1727 12:30 y te reconoces esté reconoce ese o reconoces a los hombres de tu entorno

Voz 1389 12:36 estas cuatro más cubrirán de forma muy fácil yo he reproducido siempre de forma mecánica los estereotipos que veía en mi casa hay entorno desde hace unos pocos años trato de modificar los pero fíjate una cosa cuando el programa yo mismo propongo un tema que que aborda el feminismo de esto es tuyo hablamos muchas mañanas Pepa lo traigo siempre escrito y lo eleva al dictado porque cuando yo escribo me leo antes de publicar pero cuando hablo no pudo escuchar antes lo que voy a decir naturalmente cuando me dijo Si hablo de forma espontánea reprodujo de forma natural expresiones o pensamientos con los que ya no estoy de acuerdo pero que forman parte de mí desde que nace es decir que Solano de nada ofensivo ni dramático ni ni escandaloso pero que sí delata una cultura hecha por y para los hombres

Voz 1 13:14 si Manuel además yo creo que Yuso trato también he de decirlo en el libro es decir todos formamos parte de de ese orden cultural incluso los que tenemos ya una cierta conciencia de género por así llamarla pues permanentemente no sólo pretendemos reproduciendo a veces comentarios actitudes comportamientos que reproducen S el orden no la clave estarían tener ese nivel de conciencia de que sean enojo encienda el clip digamos esto hay que corregirlo esto no puede volver a repetirse a no es sino un sentimiento de culpabilidad sino de responsabilidad no que yo creo que son términos muy distinto

Voz 1727 13:47 eso es el hombre que no deberíamos ser termina con con un decálogo Octavio se atreve con un decálogo que se ha venido desgranando a lo largo de esta entrevista que yo invito a leer a todos los hombres que quieran ser el hombre por llegar el hombre el hombre nuevo ánimo lo que estamos en el dos mil diecisiete a ver si se animan a hacer su revolución han pasado dos mil dieciocho que han pasado veintiún siglos e ánimo nosotras en cien años lo hemos dado un empujón muy potente a la historia seguimos esperando esa revolución Octavio Salazar muchas gracias

Voz 1 14:23 gracias a él