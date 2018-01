El fenómeno 'Operación triunfo' - (18/01/2018) - Hoy por hoy

Voz 1 00:00 un un rito

Voz 2 00:03 cadena SER

Voz 3 00:05 así empezaba hace dieciséis años en Televisión Española un concurso musical

Voz 4 00:09 queda muy poquito tiempo para que empiece Operación Triunfo de este gran proyecto musical saldrá el representante de Eurovisión en España de manera que no se lo piden

Voz 3 00:18 en en dos mil uno que percepción triunfos iba a convertir en uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión como demostrarlo los casi trece millones de espectadores que siguieron el día de la gran final un sesenta y ocho por ciento de share para que me entiendan aquella noche siete de cada diez personas que estaban delante de la tele vieron ese programa ahora algunos años después siete años concretamente después de desaparecer en la pequeña pantalla Operación Triunfo ha regresado con un esto similar al de la primera edición

Voz 5 00:46 vaya manera de arrancar Operación Triunfo hoy os quejarás en casa

Voz 6 00:50 buenas noches chicos buenas y factura

Voz 3 00:53 les favorecen la reedición de un efecto similar en épocas tan diferentes con qué relato ha conseguido Operación Triunfo captar de nuevo a millones de espectadores que estrategias publicitarias desarrolla esa marca para Vila para analizar todo lo que sucede alrededor de la vida de los concursantes bueno vamos a tratar de responder a estas y otras preguntas de la mano de Toni Segarra de Gonzalo Madrid dos triunfadores con muchas operaciones en sus carreras todos

Voz 7 01:18 Toni Segarra muy buenos días buenos días Manzano Madrid muy buenos días buenos días

Voz 3 01:23 te dieciséis años Toni tu sillas el éxito es difícil en ocasiones con fenómenos de este tipo pero todas ellas el éxito de Operación Triunfo los premios

Voz 8 01:31 a lo seguí claramente que era uno de esos siete de cada diez lo lo lo que no es seguidos el actual así que soy la persona menos adecuada para hablar de estas dos o quizá la más adecuada después de mi país

Voz 7 01:45 el estaba estaba bien tal y hablamos Fillon pues sí qué tal Gonzalo nosotros hablamos con Jermaine Jackson que es lo que mola

Voz 3 01:52 no sé si dentro de un rato recuerden ustedes bienes de estudio Jermaine Jackson tú si es el éxito Operación Triunfo Gonzalo

Voz 6 01:59 yo lo seguía yo lo seguí no no varias temporadas pero sí me acuerdo de la primera estoy completamente estupefacto impresionado y admirado por por esta edición año dos mil uno

Voz 3 02:11 por qué creéis Toni que en el año dos mil uno Operación Triunfo arrasa y por qué lo vuelve a hacer en el dos mil diecisiete dos mil dieciocho

Voz 8 02:19 es una buena demostración de la transformación de de la comunicación en general desde nuestro punto de vista de la de la comunicación polizario también porque el primero parece un triunfo es la demostración más gloriosa del poder de la televisión procede de aquella televisión que todos veíamos y que de pronto convocaba al mayor número posible de gente delante el sofá de la casa delante de la tele y en este caso hoy a pesar de que yo no lo sigo pero yo no lo sigo precisan de porque no estoy en las redes y hoy es la demostración clarísima del poder de las redes y del poder de la de la vida del poder de la de esa de esa digamos comunidad global que hemos construido a partir de dos artefactos en las potencialidades que nos da la tecnología no

Voz 6 02:58 sí yo yo creo que hay el esta edición hay varios factores ese es uno de ellos sin duda yo creo que el uso integral que hace de los canales de distribución de contenidos Operación Triunfo que en mi opinión Se lo han encontrado en mi opinión Televisión Española buscando dinero sean contra la audiencia porque es verdad que no puedes integrarán amargas sino que es la televisión pero puedes hacer un Periscope El Corte Inglés porque eso no está regulado entonces en esa búsqueda me parece viene qué hago la necesidad agudiza el ingenio en esa búsqueda de encontrar nuevos espacios la productora va a poder desarrollar acuerdos anda importancia a cosas que históricamente la televisión que otorgan de no que a día de hoy la televisión no da tienen un canal de Youtube que tiene cuadro trescientas mil personas claro a día de hoy un canal de Youtube no hice bueno sí pero es que Tele cinco sigue siendo un canal de Youtube porque prefiere que vea los vídeos en su Player propio que nadie ve porque donde gana dinero no está en Youtube que no gane dinero porque ha no le interesa la Audiencia le interesa a la audiencia que entonces yo creo que es cierto que ese ese uso integral de canales ha hecho que Operación Triunfo no es un programa de televisión ni tampoco es una es es un Periscope ni es un canal de Youtube Nieves Instagram es una experiencia es una experiencia y la gente consume vibración de un fondo de verdad la televisión se ha convertido simplemente en un canal de apoyo pero no tiene una audiencia Operación Triunfo porque tienes una comunidad

Voz 3 04:14 el canal ha es en este caso el programa televisión sería un apoyo a la comunidad digital

Voz 6 04:20 yo creo que en este caso el programa de televisión es una ventana más es verdad que la televisión a día de hoy de forma lineal sólo tiene sentido si es el directo pero lo relevante cuando cuando yo digo creo que te dice que que Operación Triunfo no tiene audiencia sino una comunidad implicada es que el lo que hacen en la televisión es una venta puede participar por eso todas las emisiones de televisión están es decir trufada de la palabra de mecánica de desde pero cuando tienes en un Periscope trescientos ochenta mil personas eso probablemente es cuatro veces la audiencia de la serie más cara de España

Voz 8 04:52 no yo yo yo un cambio de actitudes a audiencias decirnos si el espectador no espectador con lo que eso significa al participante no quiso formar parte de alguien que crea que también otra transformación fundamental de la comunicación estos diez años no perdóname in y además sirven pero

Voz 3 05:09 tal como herramienta útil para poner encima de la mesa temas socialmente relevantes donde ni la Televisió general vamos los las noticias quizá pero no tienen cabida por ejemplo se habla de transexualidad si hace con normalidad

Voz 9 05:25 eh llegó un punto en el que no se sentía cómodo así hay le daba miedo que le tratasen va folio fue en plan de contingencia retratos masculinos y a mí no me importa saber es que claro y a partir de ahí ya yace

Voz 6 05:37 conversación en la Javier Ambrose uno de los profesores Marina una de las concursantes sobre transexualidad sería además una herramienta extraordinaria para hablar de temas en el que yo creo que Operación Triunfo esta edición es el programa de psicología que este país necesita esa yo creo que Operación Triunfo ha convertido yo creo que lo Javi que son un fenómeno imparable espectacular han hecho dos cosas que son de agradecer una tiene que ver con con la pedagogía que están haciendo gestión de las emociones en un en una sociedad que somos un poquito torpe en cómo gestionamos nuestras emociones como hablamos de lo que sentimos del miedo que tenemos de yo creo que están haciendo un ejercicio por eso digo brava en psicología de Pedagogía de convivir con las emociones admirable dos tiene que ver con este punto de la transexualidad yo creo que aquella frase Adolfo Suárez de hay que elevar no veo como decía que hay que elevar anormalidad política lo que en la calle normal yo creo que Operación Triunfo es sorprendente que sea de española ha elevado anormalidad Televisió a lo que en la calle normal

Voz 3 06:31 Toni que grandes estrellas suelo publica además la la prensa los en algunos diarios que equipos como Edison Cavani el delantero centro del pues Ll en pugna constante con Neymar se declara fan de Operación Triunfo España innovación además músicos la primera edición fue denostada por algunos músicos porque hablan de de karaoke de que aquello era música que los chavales no hacían más que imitar y además bueno está vez eh Pablo Alborán Dani Martín Pastora Soler se declaran fans de de del programa ha habido un avance entre comillas del armario

Voz 8 07:04 un avance claro yo no lo no como he dicho no lo ve pero una entiendo que lo que ahora una vez en la calidad de los concursantes en la calidad del producto

Voz 7 07:12 la producción también ha construido es curioso

Voz 8 07:16 que el protagonista de un reality que es el propio Cavani no porque porque al final el vestuario pese si en estos momentos es otro de los más exitosos realitys del mundo se declara fan del Real la más famoso de la tele española no interesante está ya está al final eso que han trasladado es la idea de que nuestra vida reality de qué es lo que nos interesa más no

Voz 6 07:39 es que yo creo que en esa evolución que hablabas hace un momento Segarra de la comunicación esto es una esto es una factores ha que Operación Triunfo la vuelve a pegar es decir que ha cambiado en los últimos quince años bueno que no sólo vemos realitys sino que hará vivimos un reality protagonista de nuestro propio piso en Facebook en mi canal de televisión

Voz 8 07:54 es que es lo que es la vida que es lo que sabemos las manitas de entrar

Voz 6 07:57 pese a nuestras vidas un rally correcto y el show de Truman no es una película en nuestro día a día y eso es lo que ha hecho nunca es que pues estamos hemos desarrollado muchas capacidad de de participación de interacción por eso cuando un reality nos ofrece algo que llevamos diez años trabajando bueno pues no es fácil yo creo que eso es esa evolución de la comunicación

Voz 8 08:15 esto es hablando evolución me recuerda la idea de ese magnífico libro Sapiens de de no bajar y no quiero que la reunión cognitivas de unos hacemos listos porque empezamos a Cotillard es decir que la la sociedad tal como con la concebimos es así porque empezamos a Cotillard porque porque empezamos a desarrollar el lenguaje para hablar de nosotros mismos de los otros y de cómo éste se lía con aquella y eso es lo que nos ha constituido por lo tanto el final hotel no deja de ser la quintaesencia de lo de la humanidad

Voz 10 08:42 pero yo me pregunto si no hemos llegado a un tipo de cumbre es más Real Betis no podemos poner porque realmente reales ciertamente no son reales en este sentido de que realidad

Voz 6 08:52 el pabellón no los presos y todo

Voz 8 08:54 el reality Shakespeare es la ficción sobre el sexto es un culebrón preocupadísimo

Voz 3 08:59 ustedes es diferente es una es una muy difícil alejarse la denunció por ejemplo vamos a escuchar momento en el que Amaya y Alfred interpretan sitios adoptar

Voz 2 09:10 yo está eso

Voz 3 09:16 a ver perdón

Voz 7 09:17 ahora son pareja dicho nicho enamorado

Voz 3 09:20 y eso es bonito y es muy difícil resistirse

Voz 6 09:23 bueno es que haber protagonizado Tom he de decir no un poquito de fe y un poquito de esperanza yo creo que Tom la realidad te niega tener a tu visión es decir que eso lo fenómeno de Internet lo youtubers los gamers los covers lo grande fenómeno de Youtube Reality realidad yo creo que la normalidad y esto lo hemos hablado alguna ocasión yo creo que la empatía que genera la normalidad va más va de hecho el hablamos hace un segundo Facebook el lo que está creciendo tiene mucho más que ver con la normalidad que con la aspiración a la ficción pero yo creo que este modelo de OT que en el fondo el otro día hablábamos de paro pra Winfrey como en la quinta esencia el spot definitivo el sueño americano no supera Acció cómo no va a funcionar funcionan ahora ya hacia docientos años y estoy convencido que dentro de trescientos años funcionara yo creo que Otelo reality los está en tienen ese punto de americano de persona que se hace sí mismo que si fuerza que se lucha que tiene una recompensa eso Llopis

Voz 8 10:22 este sería el fin de la de la realidad entendida como espectáculo que es lo que nosotros vivimos en la edad espectáculo o al o todo lo contrario es decir espectáculos ha convertido al

Voz 7 10:30 en realidad yo creo que las dos cosas una cosa en la ciudad

Voz 3 10:33 miles de todas maneras yo soy yo comparto la idea de Facebook es nuestro propio reality donde a comer hablan

Voz 10 10:43 amigos eso no son amigos que intenta

Voz 6 10:48 hay una novela de Juan José Millás que yo leía hace mucho que me hace mucha gracia que era un tío que encargaba una biografía para que escribiera en lo que él creía que había sido subida

Voz 11 10:56 lo ocultó la biografía sí claro ahí lo toda la historia Sergio Valls y la al final es gran el gran tema de lo que estamos hablando ya lo revelado Tom como siempre es que es la realidad no claro el gran problema filosófico en estos dejo

Voz 12 11:07 ahí voy porque Facebook ya aquí lo dejamos

Voz 6 11:13 no hay que retomar Facebook no es tu vida es lo que tú edita de tu vida es lo que tú quieres que sea tu vida no pues yo creo una visión pero perdón pero es que eso acaba haciendo su vida perdón

Voz 3 11:26 es Facebook te compro esa sí vamos a otra plataforma como Instagram y en fin es la idealización de Tim mismo mira

Voz 6 11:36 os cuento una anécdota yo yo tengo varios varios heridos uno de ellos de Echevarría es el primero que me habló de los Javi con la llamada la llamada beta era no fui y aquí estoy de acuerdo es Ícaro te quiero Ícaro pues ayer me contaba una anécdota maravillosa Allés que se han vuelto a poner de moda los fotógrafos los fotógrafos porque con la foto de los una instarán la gente está contratando fotógrafo para la foto de Instagram diputados volvieron a este barrio esos que emiratí porque hemos quedado que esta sección hoy iba entre tuyo porque has hablado de Instagram

Voz 3 12:11 en fin vamos a dejarlo ahí Operación Triunfo que es un fenómeno deberíamos analizar cómo está de moda pasa de moda hice vuelve a poner de más recta o la misma manera en poco tiempo

Voz 7 12:24 pero que una película de vaqueros volverá a poner de moda

Voz 3 12:27 espero sinceramente que tiene Eraso

Voz 7 12:33 Toni Segarra un abrazo muy grande Gonzalo Madrid