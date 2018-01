Sucedio una Noche (21/1/2018)

No hay resultados

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una nota

Voz 0229 00:05 si un programa dedicado al mejor

Voz 2 00:07 cine de todos los tiempos

Voz 3 00:10 a y nos han dicho

Voz 4 00:22 pensando

Voz 5 00:27 sí

Voz 4 00:30 sí

Voz 1 00:38 claro

Voz 4 00:42 producido por el canal de televisión feliz

Voz 0229 01:24 hola bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Sucedió una noche el programa de la SER dedicado como careta al mejor cine de todos los esta semana vamos a recordar dos aniversario desde el fallecimiento de dos personajes de la historia del cine personajes que representan de alguna forma una época diferente de sexto les separan si por un lado tenemos es el pionero francés que vivió su etapa de esplendor a comienzos del siglo XX y por otro al actor Heath Ledger que brilló sobre todo en la primera década del siglo XXI dos tuvieron una muerte bastante tres bueno vamos a contar también vamos a charlar del cine de subida con la directora Patricia Ferreira que acaba de estrenar su última película Thai My rumbo a Vietnam escucharemos también un poco de música de cine pero vamos a comenzar como hacemos siempre echando un vistazo a la programación del canal TC

Voz 6 02:14 si estáis listos empezamos

Voz 7 02:21 no era el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 8 02:28 su montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada

Voz 9 02:36 Harry dile a Chapman que su fotografía experto

Voz 0684 02:38 en la película de TCM

Voz 0229 02:41 hoy domingo TCM emite el Buen Pastor una película dirigida por Robert De Niro protagonizada por Matt Damon que habla de los orígenes de la CIA Ana famosa agencia de inteligencia norteamericana

Voz 0544 02:56 eh Robert De Niro empezó a recabar información sobre la historia de la CIA a mediados de los noventa con la idea de hacer una película en el futuro a comienzos del siglo XXI le enviaron un guión escrito por Eric Roth el autor de Forrest Gump o Múnich que iba a dirigir John Franken Jaime y en cuyo reparto querían a De Niro la muerte de Francken Jaime en dos mil dos canceló el proyecto y fue entonces cuando el actor se ofreció ayer

Voz 11 03:21 darlo a acabo es Charo

Voz 0229 03:24 siempre ha estado fascinado por la guerra fría de hecho yo soy un niño de la guerra fría Vinyes esa época siempre me han atraído todas esas historias de secretos y espionaje que han dado pie a películas como las de James Bond pero yo no quería hacer algo así sino contar los hechos de la manera más realista posible desvío de usar que Merkel

Voz 0544 03:43 para el protagonista la historia comienza en mil novecientos treinta y nueve Matt Damon es un joven estudiante de la Universidad de Yale que forma parte de una hermandad de élite de la

Voz 0229 03:53 que saldrán muchos líderes inteligente

Voz 0544 03:56 e idealista el joven enseguida llama la atención del FBI que les somete a la primera prueba traicionar a su mentor

Voz 9 04:02 conoce bien el doctor Fredy institutos de mi tesis si se refiere lo ha reclutado a alumnos y profesores para que sea Phil llena una organización del Comité cultural germano-americana una tapadera Naji nos interesa ligar los nombres de los autores organizadores del Comite cultural dice que escribía el doctor Félix sus lo que sea un buen ciudadanas

Voz 0544 04:23 Damon es reclutado por el Gobierno para trabajar en Londres durante la segunda Guerra mundial pero la guerra se acaba y el enemigo ya no son los nazis

Voz 9 04:31 los propios chicos sin pegar un tiro están tocando el mundo notamos su aliento si los despidamos llegarán hasta que por eso le he dicho al presidente que necesitamos un nuevo servicio de inteligencia que se ocupe en tiempos de paz de los de hacía al hago eso

Voz 0544 04:44 la guerra fría está a punto de empezar y el personaje de Matt Damon va a jugar un papel decisivo en ella

Voz 9 04:50 tú te encargase la división fe operaciones especiales informará sorbos director se limitaría al extranjero es opio operaciones subversivas recabar información y analizarla

Voz 0544 04:59 pronto se convertirá en uno de los agentes de más peso de la organización hasta el punto de que sus métodos acaban siendo adoptados como procedimientos estándares

Voz 5 05:08 a gente como usted me da miedo son los que montan grandes guerras nos aseguramos de que sean pequeñas seña para mí

Voz 0544 05:23 el buen pastor recorre la historia de la CIA desde sus inicios hasta el episodio de Bahía de Cochinos en mil novecientos sesenta y uno Robert De Niro huye del maniqueísmo a la hora de contar su historia en la película no hay villanos ni héroes sino que todos resultan escalofriante veinte reales

Voz 0229 05:38 no no es una crítica a los límites del poder muy perspectiva es la de un ciudadano americano Él como tal no quiero criticar a la CIA sólo quiero mostrar los hechos de la manera más son está en puedo hacerlo

Voz 0544 05:53 el director hace especial hincapié en la personalidad de los agentes Icomos su trabajo llega a transformar les para Noya contradicciones morales y una ausencia total de vida privada

Voz 9 06:04 Margaret nos ha contado que trabajas para la CIA mujer tiene demasiada imaginación Sagi asesor de comercio

Voz 5 06:11 el funcionario una vida vivida en secreto

Voz 0544 06:13 de un efecto demoledor en la familia del protagonista

Voz 5 06:16 esta las cinco vuelves a las diez todos los días noticias ni una palabra poco no

Voz 0544 06:23 de Niro se rodeó de un plantel de secundarios de lujo que incluye a nombres como los de Alec Baldwin

Voz 13 06:28 sin William Hurt John Turturro Joe Pesci

Voz 0544 06:32 el propio Robert De Niro que se reservó para sí un pequeño papel Angelina Jolie interpreta a la mujer de Matt Damon cuyo personaje es una combinación de dos agentes reales Richard Wiesel especialista en operaciones secretas James Angle Ton jefe de contrainteligencia norteamericana

Voz 9 06:48 se le ve muy seguro para ser un novato no me han dicho nombre quizás se equivoca de despacho me han dicho que era un cabrón muy serio que no tiene sentido de lo humano no puede ser otro

Voz 0544 06:57 en mil novecientos cuarenta y cinco la CIA contaba con una plantilla de menos de veinte personas hoy en día trabajan para ella más de veinte mil agentes en todo el mundo si queréis conocer la historia de esta organización podéis hacerlo viendo en TCM el Buen Pastor claves

Voz 9 07:12 pero se

Voz 5 07:14 es así

Voz 14 07:18 no

Voz 0229 07:31 ah y ahora vamos a jugar a las películas con otros títulos que también se pueden ver la semana que viene en TCM

Voz 15 07:41 y no tengo ninguna travesura matiz de que son ellos dan mi papá dice que soy una hermosura pero cuando me vuelvo más la soy respondón ahí descarado está dicen que soy un día blindó su tapa vi que no le gusta anda a

Voz 1 08:03 al ya va a Evo IX para ello

Voz 16 08:51 hola

Voz 17 08:54 falleros se ha estado hablando mucho sobre el poder de los niños pero no te la naturaleza de ese poder nos enfrentamos a un grupo comunitario una sociedad nueva como como una colonia de hormigas ovejas todos esos niños quieren vestir igual lo que uno aprende lo saben todo se demostrado Alain Bernard tienen una capacidad mental doce veces superior a la normal

Voz 19 09:44 te gusta la así pues a los fieles y cogería no artículos una disposición a diez mil dólares subir a veinte mil mitad de verdad con cincuenta mil dólares

Voz 5 10:03 faltan lo que falta son final secas

Voz 14 10:06 no

Voz 20 10:35 alguna cosa que necesitéis de mi palco que os pueda ofrecer la ilusión creo que no no tengo entendido que le has pedido a la gente que se reúna mañana alrededor del pozo para la inauguración esas series yo bendecir el mozo

Voz 21 10:56 Ruhr sí sí sí

Voz 0229 11:24 a ver cuántas sabéis adivinó la primera yo creo que era bastante fácil qué fue de Baby Jane llegamos a Davis cantar con voz de gato escaldado aquello de he escrito una carta Papa la segunda era el pueblo de los malditos aquella de los niños Rubí todos con ojos inquietantes pero no la versión de John Carpenter de los años noventa sino la original del año mil novecientos sesenta con música de Ron Goodwin en la tercera Ricardo Darín adiestrado en las calles a Gastón Pauls en Nueve reinas de Fabián aquí terminábamos con Pozos de ambición de Paul Thomas Anderson en la que Daniel de Luis iniciaba su imperio petrolífero la música de esta película Pozos de ambición es de Jonny Greenwood guitarrista del grupo Radiohead

Voz 9 12:07 dice mi el cine que ya tenías que haber visto

Voz 22 12:13 lo que es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0229 12:23 mañana lunes se cumplen diez años de la muerte de Heath leches retranca del Oscar a título póstumo por su papel de Joker en El caballero oscuro en pocos años este actor australiano se convirtió en una de las estrellas más prometedoras de Hollywood pero todo acabó en tragedia aquel veintidós de enero de dos mil ocho

Voz 0544 12:48 algunos le han llamado el James Dean del cambio de milenio un actor intenso y con gran atractivo físico tienes miedo verdad

Voz 5 12:55 por qué iba a tener la mayoría

Voz 9 12:58 tal vez no me tengas miedo pero aseguró que mis imagínate eh

Voz 0544 13:01 atractivo intenso y fugaz como James Dean en tan sólo nueve años se convirtió en una estrella de cine de fama mundial Un sueño que en realidad Heath Ledger nunca tuvo porque lo de ser actor comenzó para él como un hobby

Voz 24 13:13 Ángel lo quiere actos tengo una hermana mayor que era escrita amateur solía ir a sus obras y sentarme en la primera ciudad para verla toros las noches solamente con verla podía imaginarme el placer que sentía por el brillo de sus ojos ahora te puedo decir que todo lo que llegaba recibí ahí nació decidí probarlo pero más que nada como en Gijón

Voz 0544 13:38 animado por su hermana Heath Se convirtió en actor a los catorce años hizo televisión algunos papelitos en películas australianas poco a poco se fue dando a conocer que fue su atractivo físico lo que le llevó a Hollywood en mil novecientos noventa y nueve rodó su primera película americana diez razones para odiar T en la que hacía de tío rarito y sexy

Voz 5 14:04 sólo bromeaba era una salchicha platos un poco optimista

Voz 0544 14:09 pero su consagración llegaría al año siguiente con el patriota

Voz 5 14:12 pretende solista estar sin me permiso si así

Voz 0544 14:15 Heath Ledger interpretaba al hijo rebelde impulsivo de Mel Gibson en esta película ambientada en la Revolución estadounidense

Voz 25 14:22 sí de hecho directamente entre las casacas rojas nuestras líneas rompieron y los tacones verdes británicos nos machacaron a mí me dieron tres despachos cuando partía que regula este vigilias garantía que obstrucciones los alcanzara los mataron de llevar estos despachos GIS por ahora no puedes que abordar

Voz 0544 14:50 tras el patriota la buena racha continuó con destino de Caballero una película que mezclaba música rock con una historia de caballería medieval

Voz 11 14:59 es un desastre no la casaca quedará bien trasladar agua ese no es el desastre no sé bailar

Voz 26 15:05 IU uno y dos mil tres Si

Voz 5 15:08 cuatro y la mano más suave que la de un pájaro hoy en realidad el actor sí que estaba muy preparado para el papel

Voz 9 15:17 al señor en la revista

Voz 0229 15:20 decir bailando de pequeño daba clases de ballet e hice coreografías durante cuatro años en Australia también hice esgrima equitación durante ocho años así que en realidad estoy muy acostumbrado a este tipo de cosas

Voz 0544 15:33 Heath Ledger participó en películas contemporáneas como Monster

Voz 9 15:36 Paul los amos del octavo liado buena en ese campeonato ahora soy sus enemigos eh bueno tener enemigos eh

Voz 26 15:45 hombre por los nuevos reyes

Voz 0544 15:47 pero parecía tener una especial querencia por las películas de época además del patriota o destino de Caballero protagonizó Las cuatro plumas Ned Kelly o esta otra

Voz 28 15:57 no te muevas Green claramente una de ellas es más son tenemos tiene razón dijo

Voz 0544 16:04 los famosos hermanos El secreto de los hermanos Grimm junto a Matt Damon lo de hacer personajes de otros siglos decía era casualidad a él le daba igual la época en la que transcurrían sus películas

Voz 0229 16:15 bueno cuando recibes un guión ves los disfraces no te importa en la época la que ves son palabras emoción y una historia

Voz 0544 16:26 otro de sus personajes de época fue Casanova

Voz 29 16:29 que este puente colgará después ya somos poca la única debes

Voz 0544 16:38 en la vida real Heath Ledger era también un poco como Casanova tuvo novias ilustres como las actrices Naomi Watts Heather Graham o les hacéis

Voz 30 16:49 pero como mantel

Voz 11 16:51 de eso va muy deprisa

Voz 0229 16:55 no bueno yo ciertamente tengo el amor en muy alta estima y en eso coincido con Casanova dels enamoraba realmente para cada mujer hombre que se cruzó en su camino eso dicen lo que yo no tengo él es su costumbre de despreciarlo bien tengo su aprecio por el amor pero no detenido tantos

Voz 0544 17:14 la que le hizo sentar la cabeza fue Michelle Williams con la que tuvo una hija leyeron había conocido durante el rodaje de Brokeback Mountain

Voz 31 17:22 sí cuartos seguían vino me había tocado el significa natal añade más sabes lo que significa Jack Twist yo quería jugar

Voz 32 17:38 su rival inmediato pues ahí es nada

Voz 34 17:53 Brokeback Mountain

Voz 0544 17:54 en fue uno de los mejores trabajos del actor la tierna y a la vez trágica historia de amor entre dos vaqueros Heath Ledger y Jake Gyllenhaal

Voz 9 18:01 dos tíos vivienda Juntos podemos que de vez en cuando sitio partido pero de vez en cuando

Voz 22 18:10 cada cuatro dos años

Voz 0544 18:14 hay que aguantarse gracias a la película Ledger obtuvo su primera nominación al Oscar y eso que cuando el director Ang Lee le envió el guión no estaba muy convencido de que ese papel fuera el adecuado para eh

Voz 9 18:25 no me lances follar con mujeres no hay problemas con los que no tengo nada que hacer ya los expertos excéntricos

Voz 0544 18:31 tras Brokeback Mountain parecía que Heath Ledger entraba en su mejor etapa profesional hizo de Bob Dylan en I'm not there is se convirtió en el Joker que se enfrentaba Batman en El caballero oscuro

Voz 13 18:41 el futuro de esperanza el presidente estaba muy pero que muy bien y entonces saltó la noticia P

Voz 35 18:49 por Heath de nada

Voz 0544 18:53 Egoitz leyera había aparecido muerto en su apartamento de Nueva York su asistenta el encontró boca abajo y desnudo a los pies

Voz 0229 19:01 escama enseguida saltaron las especula

Voz 0544 19:04 tiene sobre su muerte está bien chicos

Voz 5 19:06 las minas Argelia con debieron Gregory tierno

Voz 0544 19:09 algunos medios publicaron que había muerto de una sobredosis de heroína al estilo de su personaje en Candy otra de sus últimas películas pero en realidad fue una mezcla mortal de diferentes píldoras lo que le mató somníferos antidepresivos Diana G sicos una fatal imprudencia como lo era su padre

Voz 22 19:34 lamentable

Voz 0544 19:40 tras su muerte se supo que las tensiones del rodaje de El caballero oscuro Le habían afectado bastante de verdad tengo pinta de tener un plan

Voz 36 19:48 sabes que soy soy perro

Voz 0544 19:50 porque detrás de los coches Luxa fija que hacer sacan

Voz 36 19:53 ahora sabes sin pensar

Voz 0544 19:56 el actor estaba muy estresado y no podía dormir de ahí que empezara a tomar somníferos cada vez llevaba peor la presión mediática y en algunas entrevistas se mostraba agresivo y desganado

Voz 0229 20:06 a dar más puede es adquiere compartir mis opiniones no creo que ver

Voz 0544 20:13 además en lo personal no atravesaba un buen momento que pupas

Voz 37 20:16 el niño te veo triste estoy bien

Voz 0544 20:20 por qué no vamos a comer al su relación con Michelle Williams se había terminado el año anterior y ella se había quedado con la custodia de su hija dicen que Heath Ledger nunca lo superó

Voz 9 20:30 te diré una cosa ya verdad esté echa tanto de menos que no lo soporto

Voz 0544 20:36 pocas semanas después de su fallecimiento Heath Ledger ganaba el Oscar por su papel de Joker en El caballero oscuro

Voz 0229 20:42 un premio que tenía sabor a homenaje

Voz 0544 20:44 homenaje de sus compañeros a un actor al que la tragedia convertía en mito

Voz 20 20:48 este es el secreto más profundo que nadie conoce

Voz 38 20:52 la raíz de la ahí el brote de una llamada vida

Voz 0544 20:57 Hitler se llevó con él su secreto siempre pensó que lo de convertirse en estrella había sido en buena parte fruto de la casualidad

Voz 0229 21:04 yo nunca he aspirado nada mía parecerme todo empezó Jobs cheques lleguen profesional

Voz 39 21:15 nunca lo llegó a asimilar del todo sucedió una noche un programa de la Cadena Ser el canal de televisión TCM

Voz 40 21:45 sí ese avión despega y tú no estás a su lado

Voz 5 21:47 te arrepentirás tal vez no y mañana pero

Voz 40 21:49 muy pronto y para el resto de tu vida

Voz 5 21:52 cine de su vida desde Casablanca toda vivida Estados

Voz 0229 22:02 conversamos con la directora Patricia Ferreira que acaba de estrenar su última película Thai My rumbo a Vietnam una comedia protagonizada por Carmen Machi Aitana Sánchez Gijón Llanos eres de Patricia Ferreira hemos visto películas como Sé quién eres el alquimista impaciente para que no me olvides con los niños salvajes y esto es lo que nos ha contado sobre el cine que le gusta ver como espectadora también sobre las pocas directoras mujeres que hay en el cine

Voz 37 22:33 una directora sin pasión por el cine no se entiende no porque imagínate si tuviéramos que hacer el cine sin pasión creo que no pasaríamos del primer cortometraje

Voz 5 22:42 la positiva sigamos mi deseo de hacer cine

Voz 37 22:45 eso cuando tenía quince años en el colegio por qué pues porque me escapaba del colegio para ver películas

Voz 27 22:51 suele ir al cine se entonces conoce

Voz 41 22:54 los noticiarios los colamos entre el cortometraje largometraje para que el público reciba la información y no tenga tiempo

Voz 37 23:00 escapada aquí debe ser que la emoción de la escapada eh hacía que las películas cuales viera resultara el interesantes y entonces yo pensé aquí

Voz 5 23:08 detrás más allá de los actores y las actrices

Voz 37 23:11 si alguien pensando hay alguien organizando todo esto quiénes el director bueno pues yo quiero ser directora de cine como evidentemente ser director o directora de cine eh no se estudian ni llega fácil pues eh busque atajos busque caminos trabaje en mucho en televisión empecé en la televisión nunca se sabe

Voz 27 23:31 qué hace una película quizá consiga un trabajo mejor alguien que escriba las Montserrat las charlas de chicas los diálogos femenino

Voz 37 23:38 ya que después de ser realizadora de televisión documentalista durante muchos años pues llegó la oportunidad de hacer mi primer largometraje Sé quién eres

Voz 42 23:47 nadie otro paciente de cuarenta y cinco años sufre amnesia parcial pérdida extrema del recuerdo reciente cualquier cosa que ocurre en el presente se olviden cuanto algo le distrae sin embargo sus facultades mentales están intactas su amnesia retrógrada afecta a los últimos veintidós años sin embargo recuerda su vida eco en detalle hasta el setenta y siete de pronto ahí sufre sufren cortes radical

Voz 37 24:20 el ser directora de cine el cine en general la interpretación es un oficio muy difícil muy competitivo e que realmente te desesperas muchas veces tres tomas y por qué se nos ha acabado en negativo hay que tener una enorme vocación hay que saber qué es lo único que quieres hacer en la vida para continuar en la brecha esto no es fácil siempre se lo digo a mis alumnas sea mis alumnos está muy seguros de que es lo que queréis hacer porque si no estáis seguros de verdad mejor dedicar a otra cosa entonces claro que hay momentos de desánimo

Voz 5 24:56 venga no hay que fijarse en lo negativo mirar aquí dice

Voz 44 24:58 es una cosa fue el vestuario de los soldados es muy realista eso es positivo no lo ha hecho lo estamos haciendo muy bien de verdad por supuesto

Voz 37 25:07 pero también te preguntas Boni que otra cosa se hacer si lo único que sé hacer y me gusta es dirigir películas o documentales o lo que sea cualquier cosa que me pongan delante de una cámara y que tenga que contar una historia a través de ella

Voz 27 25:19 el cine señora cómo es la vida real con los trocitos aburridos cortados no confunda los hechos con la verdad y por Dios lo deje que nada de eso interfiera en la historia

Voz 37 25:29 entonces cuando sabes que es lo único que puedes hacer en la vida porque todo lo demás eh primero no sabría hacerlo segundo ya es tarde para intentarlo tercero no me produciría ninguna satisfacción pues entonces eh sobre nadas por ese mar de dificultades que existen que son Iker

Voz 5 25:46 Nos podemos engañar pensando que es un terreno fácil

Voz 37 25:59 a mí al principio cuando veía estas películas me escapaba del colegio para verlas que lo que yo veía eran películas de ensayo películas muy difíciles películas que no entendía películas de Antonioni de Bergman y me apasionaba no

Voz 45 26:11 el silencio de Dios me encantó cuando estaba en la universidad de feliz pero eso ya está superado totalmente superado poco a poco sin sin dejar de gustar

Voz 46 26:20 eh el cine de una autoría muy marcada me he ido abriendo a otros géneros y un día descubrí

Voz 37 26:31 lo que disfrutaba con las comedias recuerdo que hace años un amigo mío cuando yo le decía ya pero el tiene que ser serio y cambiar el mundo me decía la risa es revolucionaria bueno pues he llegado a ese punto en que disfrutó enormemente con la comedia con la buena comedia

Voz 47 26:53 a donde caballeros encuentro día hoy un chiste tan gracioso

Voz 37 27:02 y eso me sirve para echar una mirada atrás a todo lo que me he perdido de la historia del cine de comedia Si disfrutarlo al tiempo que disfruto las actuales

Voz 5 27:09 queda ver la otra habrá más cosas que la hagan reír la segunda

Voz 37 27:12 cuando empecé en el cine me gustaba el género el género negro para hacerlo y ahora esté buscando un camino para hacer las mejores comedias que se puedan hacer que yo pueda hacer pero somos quiénes somos cada uno y yo sigo siendo la misma yo creo que lo que al final tenemos que reconocer es que la única originalidad está en nosotros hay quiero ser muy original como directora de cine como escritora como pintora pues casi todo está inventado casi todo esta hecho antes la única pues civilidad que te queda es mezclar los ingredientes no añadirle eso que es es exclusivamente tuyo que es único que es original absolutamente que es lo que sale de ti misma aquello lo pones en tu película cuando es un thriller cuando es un drama cuando es una comedia yo creo que ahí es donde se consiguen productos sólidos y originales en el mundo del cine los puestos de máxima categoría los puestos de dirección de los puestos de responsabilidad están mayoritariamente en manos de

Voz 27 28:16 hombre buscan la visión femenina otra vez chicas como a ellas chicas como muy secas como nosotros

Voz 37 28:22 no es una percepción una sensación eh muchas veces te dice no pero ya ya este disco siguiendo muchos puestos bueno pues miren no es el cima la Asociación de Mujeres cineastas que lleva diez años existiendo hace todos los años un estudio con números estadístico para determinar realmente cuál es la realidad y la realidad sigue siendo que los porcentajes de mujeres en dirección en guión en fotografía en músicas

Voz 0229 28:48 al mínimo son muy pequeñas

Voz 37 28:50 muchas veces por debajo del diez por ciento entonces esto sigue siendo así no es una sensación esto es así

Voz 13 28:56 pero lo más importante de todo es que su película

Voz 0544 28:59 se interesa directamente por la ex

Voz 13 29:02 experiencia femenina tiene que

Voz 37 29:04 E irá cambiando con nuestra acción en España desde cima desde la Asociación de Mujeres Cineastas desde otros muchos lugares todas las mujeres del mundo el cine están diciendo que esta situación es así y que debe cambiar porque a la sociedad enteras está perdiendo algo se está perdiendo la visión la mirada de la mitad de la sociedad y eso es una pérdida para mujeres para hombres para niños para niñas para todos los que necesitan referentes y modelos

Voz 39 29:48 sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 49 29:57 amo Emma hoy fronda share hechas a pena estén de

Voz 50 30:02 ah ah ah

Voz 49 30:05 sí sí

Voz 50 30:09 hagan hagan llovido algo que Sony

Voz 51 30:24 así

Voz 4 30:31 ah sí

Voz 52 30:35 sí

Voz 4 30:38 qué bonito no

Voz 0229 31:06 seguimos en Sucedió una noche esta canción que suena de fondo pertenece a amanece en Edimburgo musical basado en las canciones del dúo escocés Klein que se estrenó en el año dos mil trece como hicieran con Mamma Mía hay las canciones de Abba en este caso son las canciones de los proclame ers interpretadas por los actores las que van hilando una comedia romántica de gran sabor escocés esta versión de la I'm on my way la cantan dos de los protagonistas de la película John Mccain Kevin gafe

Voz 53 31:33 pero seguimos título ellos escribirá Enciclopedia curiosa delfines

Voz 0544 31:46 hoy domingo se cumplen ochenta años de la muerte de Jobs Mehdi es uno de los grandes pioneros del cine cuya figura se hizo popular hace unos años gracias a la película La invención de Hugo de Martin Scorsese

Voz 30 31:57 escribí mucha mili fue escribiros el darse cuenta de que el cine tenía el poder de capturarlo suelo

Voz 5 32:07 estáis interesados en Belén queréis que os conté

Voz 0544 32:09 su historia

Voz 20 32:12 el habrá alcanzado para que tiene enfrente a podrán porque el lo es porque ahora presencial con lo comprado es del cinematógrafo

Voz 0229 32:22 el veintiocho de diciembre de mil ochocientos noventa y cinco Se celebraba la primera sesión de proyecciones del cinematógrafo de los hermanos Lumière en El Gran Café de París

Voz 20 32:30 ahora eso me lo ha dado todo vapor jurídicamente hubiéramos Veneman que nada puede ocurrir está maravillas del cinematógrafo completamente inoperativo

Voz 0229 32:39 la primera taquilla de la Historia fue de treinta y cinco francos ya que solo treinta y cinco personas aún Franco Barbas se animaron a ver ese día el nuevo invento entre aquellos treinta y cinco privilegiados había un hombre calvo y con perilla que gozaba de cierta fama en la ciudad ya que era prestidigitador tenía su propio teatro en París

Voz 9 32:59 sí comenzó intentarlo

Voz 0229 33:03 lo del cine y Melilla es fue un amor a primera vista

Voz 27 33:07 luto como de una nueva forma de mágica pedía los Lumière dieran una cámara pero se negaron sabes estaban convencidos de que el cinematógrafo no era más que una moda pasajera y no le veían ningún futuro o al menos eso dijeron

Voz 0229 33:22 sin embargo Melilla es no se dio por vencido compró en Inglaterra a otros aparatos de fotografía en movimiento los desmontó con las piezas creó otro nuevo

Voz 27 33:30 al final construir mi propia cámara tenía que formar parte de aquella maravilla y se lanzó a la aventura cuando estamos todo vendimos el teatro y todo lo que teníamos para construir nuestros propios estudios

Voz 0229 33:46 jardín de su casa construyó un gran plató equipado con todas las novedades escenografías teatrales todo tus edificio era ciclista

Voz 27 33:54 en realidad ir así para que entrara la luz necesaria para fumar pero a mí me pareció

Voz 54 33:59 en castillo encantado un palacio

Voz 27 34:02 prestar

Voz 0229 34:06 eh las primeras películas de Meli serán escenas cotidianas al estilo de las que había visto hacer a los Mier pero un día aquí se mezcla la historia y la leyenda medias hizo avanzar la técnica del cine por pura casualidad

Voz 55 34:25 le vemos hemos terminado por hoy os quiero en se pueden ir a casa a los que no pueden ver lo que hicimos ayer que ha llegado ya al visionado ha llegado el revelado vamos

Voz 0229 34:37 hasta aquí está bien es revisaba unas vistas quería tomado en la plaza de La Madeleine de París en la pantalla un ómnibus pasaba por el centro de la plaza cuando de pronto ante sus ojos se transformó en un coche fúnebre

Voz 56 34:50 a mí pero eso eso tiene que ser obra el diablo Andre tres para para la proyección dale marcha atrás si bueno vosotros habéis visto un coche ahí

Voz 0229 34:59 la explicación era sencilla el toma vistas se había atascado durante el rodaje unos pocos segundos tiempo suficiente para que la circulación cambiara diera lugar así al asombroso efecto de sustitución aquello fue como su manzana de Newton y a partir de entonces mediocres empezó a experimentar

Voz 27 35:15 los trucos de magia y el ilusionismo se convirtieron especialidad el mundo de la imaginación

Voz 0229 35:23 sus películas están llenas de tu canjes sobre impresiones objetos que se mueven solos desdoblamiento de personajes gente que desaparece vuela o se multiplica

Voz 57 35:32 el martes por la izquierda a la cabeza subirá hay que no quiere transmite pueden irse pirotécnica por favor los caballeros no se muda por favor quietos quietos todos esperen a que digan vio aquí

Voz 0229 35:46 todo ello le permitía idear argumentos de lo más fantástico los es descubrió al mundo que el cine no sólo servía para fotografiar la realidad también podía intentarlo y hacerla más fantástica

Voz 29 35:57 mira si alguna de has preguntado de dónde procede minutos sueños mira todos aquí estamos y fabrican

Voz 58 36:05 caballeros el sol se va a comer

Voz 57 36:08 caballeros en su expuestos langostas en supuestos sirenas en sus puestos

Voz 0229 36:12 suyo fue por ejemplo el primer viaje a la luna porque si es fue el inventor de la ciencia ficción en la paz

Voz 30 36:18 mi padre me llevó Martínez todo el tiempo y me habló de la primera película que vio entró en una sala oscura en una pantalla blanca había un cohete que volaba hasta entrar en el ojo del hombre de la luna imperaba directo en el ojo

Voz 0229 36:32 la escena del cometa incrustado en el ojo del satélite en su película Viaje a la luna de mil novecientos dos constituye la primera imagen clásica del séptimo arte

Voz 29 36:40 qué coño pinta foto

Voz 0229 36:48 también rodaba películas más realistas como la conquista del polo o reconstrucciones de sucesos de actualidad como el famoso Proceso Dreyfus que conmocionó a la gente de su época y que les ofrecía reinterpretado en estudio por actores el total hizo más de quinientos películas

Voz 27 37:04 en su tiempo fue enormemente popular

Voz 0229 37:06 otro hombre no sólo se limitaba a dirigir

Voz 27 37:09 di de Gil Ia cientos de películas

Voz 0229 37:20 pero sorprendentemente Meles no pudo o no supo sacar partido de aquel éxito

Voz 27 37:24 pero entonces llegó la guerra y acabaron la juventud y la esperanza en un mundo no tenía tiempo para trucos de magia ni para ingenió mató a los soldados que volvían del frente después de ver tanta realidad Mis pelicula rusa corrí los gustos habían cambiado ya nadie quería ver mis películas

Voz 0229 37:45 además los costes de producción habían subido tanto que rodar resultaba muy caro Yell no era un hombre rico su mejor época las películas de melillense copiaban en todo el mundo se piratea Banque decimos ahora sin que él recibieron sólo Franco y mientras otros hacían de oro a costa de su creatividad él se iba hundiendo cada vez más y más en la ruina fue entonces cuando George melillenses desapareció por completo de la vida

Voz 30 38:09 el dinero del cinematógrafo murió durante la Gran Guerra

Voz 0229 38:15 si todo el mundo le daba por muerto y así pasaron los años hasta que un día de mil novecientos treinta y dos el director de una revista francesa de cine pasaba por la estación de trenes de Montparnasse en París qué había ocurrido para que uno de los grandes pioneros del cine terminara sus días vendiendo caramelos en una estación

Voz 27 38:52 final no pude pagar dos actores ni mantener el negocio y mi castillo encantado se derrumbó una noche totalmente desesperados que Menis decorados investigaran me vi obligado a vender mis películas a una compañía que las convirtió en productos químico

Voz 0684 39:11 historiadores críticos público todos se olvidaron de él hasta aquel encuentro casual en la estación

Voz 60 39:20 vamos a niños bateo de cine porno

Voz 61 39:25 Messi medie llevado bien

Voz 60 39:28 aquí Linas fallecimientos dos donde ha sido un conducir muy grande el ajuste llevo de la Legión de Honor

Voz 0229 39:38 Francia intentó lavar su mala conciencia ofreciéndole un homenaje en el que fue condecorado también se inició una búsqueda de sus viejas películas por todo el mundo

Voz 0684 39:46 durante años se creyó que la mayoría de sus Pelli si habían perdido el mismo así lo creyó pero comenzamos a buscar buscamos en cajas fuertes en colecciones privadas nuestro trabajo se vio recompensado con viejos negativos catas de fotografías iba aún les llenos de celuloide deteriorado que pudimos salvar hoy tenemos más de ochenta películas de George Melián

Voz 51 40:15 la rehabilitación pública ni la Raydi

Voz 0229 40:18 en de su genio le sirvieron de mucho al pobre es poco después fallecía el veintiuno de enero de mil novecientos treinta y ocho había pasado sus últimos años en un asilo de caridad

Voz 63 40:57 Bi Di vale

Voz 64 41:05 on yo nunca

Voz 6 41:08 sí que

Voz 63 41:13 ahí

Voz 6 41:56 John

Voz 64 41:58 yo no

Voz 6 42:18 sí

Voz 0229 42:25 esta canción de Diana Reeves pertenece a la banda sonora de Buenas noches y buena suerte película dirigida por el actor George Clooney en la que se recordaba el conflicto entre el periodista televisivo Edward Morrow y el comité de actividades antiamericanas del senador Mc Carthy la película contaba con una banda sonora de jazz y blues interpretada por David Reeves con la que la cantante ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal de jazz del año dos mil seis y turno ahora para otro gran aficionado al jazz nuestros detective cinematográfico

Voz 9 42:54 Jack Bourbon Borbón presenta tío Santo que lea

Voz 5 43:05 no creí que se trataba

Voz 0544 43:20 siempre ha sido así y siempre lo será el cine de terror tiene su mejor público entre los jóvenes y adolescentes tanto es así que muchas películas están destinadas claramente a ellos y por eso se encuadran en lo que llamamos cine de terror juvenil su mejor época fueron los años setenta y ochenta pero en mil novecientos noventa y siete Se estrenó una película que venía a ser como una especie de resumen os recopilación de grandes éxitos del género es una película es una gran película os estoy hablando de Screen vigila quién llama

Voz 5 43:59 ciertas reglas deben cumplirse para poder sobrevivir con éxito en una buena película de terror por ejemplo número uno no practicar el sexo

Voz 0229 44:11 no mucho porque tuvieron que eliminar bastantes de estas secuencias para que la película no fuera clasificada para mayores de diecisiete años

Voz 5 44:17 sexo a muerte vale número dos no puedes nunca beber o tomar drogas

Voz 0229 44:25 Pereza sobre todo porque ya que los protagonistas son adolescentes de instituto

Voz 5 44:29 el número tres nunca nunca bajo ninguna circunstancia digas enseguida vuelvo porque no volverás

Voz 0229 44:35 en Screen Se dice varias veces ahora vuelvo por lo que sumado a lo anterior hace inevitable que muchos de los personajes que comienza la película no consigan acabarla

Voz 5 44:44 sí sí que es altas las reglas acabará muerto en la cocina con un cuchillo clavado hay unas cuantas reglas más pero esas nuevas aprendemos por el camino

Voz 66 44:52 no no mis películas de terror es vamos vamos a la muerte

Voz 0229 44:57 bien hay que saber que en las películas de terror no hay buenos ni malos en principio cualquiera puede ser el asesino

Voz 5 45:02 la policía siempre en estos casos si vieran Brown se ahorraría tiempo y una fórmula para todo esto una fórmula muy estén todo el mundo

Voz 0229 45:12 es necesaria una quita de sexo mirar

Voz 1 45:15 ahí viene pero obligatorio repletas

Voz 0229 45:19 que es el sexo lo pone Jamie Lee Curtis mejor que mejor

Voz 29 45:22 el tren del terreno la hay cómo se explica que se artista en Topas

Voz 0229 45:27 a mejor es Scream seguía al pie de la letra la fórmula que había hecho furor en el cine de terror de los años setenta y ochenta una fórmula desarrollada en sagas como Viernes trece o La noche de Halloween es decir protagonistas adolescentes que viven en una pequeña comunidad que son masacrados por un asesino diabólico persistente y al parecer casi inmortal

Voz 29 45:55 y estoy por fueron asesinados no ha sido un simple asesinato sino algo muy sangriento de película rajados de arriba abajo clases de lengua

Voz 0229 46:14 los productores confiaron la dirección a un especialista del género al creador de una de sus películas más emblemáticas

Voz 68 46:20 Pesadilla en Elm Street enanos y creo que eso es como extraerla películas

Voz 0229 46:27 pues creí en el padre de Freddy Krueger aceptó el encargo de hacer una película de terror sin demasiadas pretensiones con un poco de humor algunos sustos pocas estrellas en su reparto

Voz 5 46:37 ahí radica su belleza en su simplicidad además lo complica diez al público

Voz 0229 46:43 prohiben sabía muy bien a quién se dirigía aquellos chavales que los ochenta buscaban en las secciones de terror de los videoclubes

Voz 5 46:50 vaya hay cola para asesinatos en masa

Voz 0229 46:55 la película conectó rápidamente con esa generación que había crecido frente al vídeo que exhibían empezaron con los clásicos Disney de adolescentes pasaron Al Gore y a la casquería para merendar

Voz 5 47:05 película de hombres lobo donde sale más prevé aullidos el terror estáis el director yo no la película de citas y referencias al cine de terror juvenil es la ciudad que te guía la puesta he visto esa película es de unos sino Texas no

Voz 29 47:24 cuántos que atraiga

Voz 5 47:26 está muy cabreada después de tratarle como el destripador decanté imaginaba esta destrozar

Voz 56 47:31 yo te aquí eh

Voz 69 47:36 mire mayo el mismo tipo de sangre que utilizaron el carro

Voz 0229 47:39 también hay unos cuantos homenajes que sólo los aficionados consiguen pillar

Voz 29 47:43 qué siente después de haber escrito casi te quiere saberlo

Voz 0229 47:49 por ejemplo esta periodista que sólo aparece cinco segundos en pantalla es Linda Blair niña de El exorcista y el propio Wes Craven se reservaba un cameo de ordenanza del colegio con el mismo sombrero del jersey a rayas de Freddy Krueger Titus cabrones usted eso sí Scream se encargó de proporcionarle al género un nuevo mito Goss face el asesino con careta de fantasma hay capucha negra que venía a sumarse a la galería de ilustres psicópatas de strip a adolescentes

Voz 29 48:21 pero es eso de que este es el mismo disfraz que llevaba el asesino de Casey Becker te diecisiete años y su novio Stephen norte dieciocho que han perdido la pinta

Voz 0229 48:29 pero a pesar de su humor de los homenajes de su tono a veces de parodia Scream era algo más que eso también nos ofreció el primer cuarto de hora más terrorífico del cine de los noventa

Voz 7 48:44 sí con King

Voz 0684 48:48 es el comienzo de la película Drew Barrymore interpreta una jovencita

Voz 0229 48:52 está sola en casa sin asustarse por estas llamadas equivocadas

Voz 7 48:57 lo siento supongo que me había equivocado que cualquier cuenta mató disculparlo

Voz 0229 49:03 se dispone a ver un vídeo de terror con palomitas y todo no le importa darle un poco de conversación a este comunicante anónimo

Voz 7 49:11 bien cuál es tu película retro preferir la noche de Halloween Isla del tipo con la máscara blanca que se pasea fichando a los curas

Voz 0229 49:20 en un momento dado de la conversación a la chica se le congela la sonrisa

Voz 7 49:24 no me has dicho tu nombre porque quiere saber mi nombre porque quiero saber a quién estoy mira

Voz 0229 49:30 dicha de repente el simpático y desconocido deja de serlo hoy se convierte en una amenaza

Voz 66 49:37 venga muy pequeño y muy visas contralmirante víctima ningún pecado empeñado entendido

Voz 0229 49:43 Trump Barrymore será cuenta de que no está sola en su chalet el hombre la está llamando desde un Bobby observa a través de las ventanas de la casa

Voz 5 49:51 estuve a punto de llamar a la policía

Voz 66 49:53 no llegarían Etienne estamos muy lejos de la ciudad

Voz 5 49:58 que quién es pronto descubrimos también que el esperado chica haya caído en las garras del psicópata

Voz 0229 50:05 que a ella no le queda más remedio que jugar a lo que el loco le propone un trivial de preguntas de terror con las luces apagadas llorando en un rincón sintiendo muy cerca el filo

Voz 5 50:15 el cuchillo

Voz 71 50:24 la respuesta

Voz 32 50:27 no era Jason empieza esta película

Voz 66 50:32 entonces deberías saber que la madre venga hecho la señora volver esperada cecina principal que ha hecho no apareció hasta más tarde me temo que las respuestas eran ahí

Voz 0229 50:40 el error significa su condena

Voz 0684 50:42 en la capital

Voz 0229 50:48 sólo han pasado once minutos de película ya tenemos a la protagonista al borde de la muerte de una muerte cualquiera sino de una muerte lenta sangrienta y cruel como decía el director Wes Craven si te cargas

Voz 0544 51:00 a la protagonista en menos de quince minutos le estás diciendo al público que de esta película puede pasar de todo

Voz 29 51:07 sus padres la encontraron calcada de un árbol

Voz 72 51:12 había firmado en principio para interpretar el papel que finalmente Ariane If Campbell pero unos meses antes del comienzo del rodaje se arrepintió y pidió quedarse con el papel de la primera en caer la chica del teléfono

Voz 5 51:26 porque la víctima desvalida no obstante la productora

Voz 0229 51:29 la utilizó como principal reclamo publicitario y sus ojos azules y su carita de niña buena llenaban el cartel anunciador de la película eso sí el director le hizo pagar cara la espantada

Voz 45 51:40 pues que deben me obligó a gritar tanto en mis escenas que no tuve síndrome pre menstrual durante cuatro meses

Voz 65 51:47 no

Voz 0544 51:52 la película tuvo un éxito tremendo había costado apenas quince millones de dólares sólo en taquilla dejó más de trescientos cincuenta juraría que oído gritos sí porque a pesar de que en la película se dice que las segundas partes nunca mejoran el original hubo más Screen

Voz 73 52:09 nosotros seguimos y planificamos la secuela porque seamos si los vendía tiene que haber una secuela

Voz 0544 52:16 tres secuelas más se rodaron muchas veces se ha hablado de hacer una nueva película de la saga pero dado que el director escriben falleció hace un par de años y que el productor era él ahora caído en desgracia Harvey Weinstein no parece que vaya a haber continuación en fin Amigos hasta la semana que viene