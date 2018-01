SH470 Diario de un bibliotecario de Tombuctú

Voz 2 00:00 no

Voz 4 00:21 Tombuctú en la ciudad misteriosa y mítica de Sahara en este libro Tombuctú Andalucía en la ciudad perdida del Sahara vamos a contar su historia a descubrir la estrecha relación que tuvo Tombuctú con el mundo hispano o los Andalucía morisco renegado que le dieron sabio Santo gobernadores

Voz 0772 00:56 escuchábamos ahora a Manuel Pimentel editor de Almuzara gran amigo de este de este programa que ha estado compartiendo con nosotros muchas muchas ocasiones tiempo para hacer historia aquí en Ser Historia y hablaba de un libro que ahora mismo tengo en mis manos diario de una de un bibliotecario de Tombuctú que a mí me ha sobrecogido quizá por mi fascinación como bibliófilo por amante de los de los libros y sobre todo por la historia la historia qué hay detrás del testimonio de su protagonista y autor Ismael día diez Ismael bienvenido a Ser Historia enseñas en la primera pregunta que le que le quería hacer es porque estaba son documentándome en estos días preparando un poco la la charla de de esta historia apasionante de de los libros del Fondo Kati doce mil manuscritos andalusí es que han tenido que salir del del norte de Mali por los problemas que hay en en relación a la hora de conflicto que se vive en este país africano la historia de de este nuevo viaje de de la biblioteca porque en definitiva lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en Ser Historia las piezas arqueología caras las en este caso los los libros tienen su propia historia van de aquí para allá siempre están rodeados de un escenario que en ocasiones son los que le les fuerzan a realizar una serie de de itinerarios no la historia de este nuevo viaje y luego contaremos cómo salieron de España pues prácticamente después de la de la Edad Media hacia el año mil cuatrocientos sesenta y siete pero regresaron comenzaron a regresar hace poquitos años todo comienza una tarde del dos de abril de dos mil doce frente a la biblioteca donde usted trabajaba en en Tombuctú que es lo que sucedió aquella tarde que usted estaba

Voz 8 02:48 aún con un compañero de hecho un día antes los islamistas y de la de entraron Tombuctú por la mañana serán Dean era una rama de Al Qaeda en Irak el día siguiente pues la parte de ellos Trapa sentado asentar la biblioteca cuando llegó un coche conducido por un mal nombre barbudo tenía a su lado otro armado con Kaláshnikov detrás del coche había prácticamente Mossos con metralletas o buses vinieron yo estaba con un amigo que es un militar

Voz 9 03:43 vestido de civil que estaba conmigo Centauro ahí el coche vino a nuestra Inés la sitar estaba practicamente en llama había humos puesto ahora parte obuses que caían preguntó esta casa que mi amigo antes de verme hablar se interpuso y dijo que es una Catherine libros este hombre arrancó se fue volvió hoy pregunto pero que es una casa una biblioteca la dicha es una casa donde se guardan libros antiguos hizo marcha atrás se fue hasta la otra cae habló con una persona en este momento hicieron movimiento raro viene vinieron hasta nuestro nivel para Ronaldo través el hombre dijo José he visto conozco que nadie toque estepa siguió en su coche al en ese momento me han dicho

Voz 0772 04:55 veterinario es lo que es lo que hizo la historia realmente sobrecogedora como la vida de una persona puede estar vinculada de una manera con un vínculo afectivo tan tan intenso con con una biblioteca usted mismo lo dice no Mi patria es una biblioteca no tengo nada en el mundo que defender fuera de cada una de sus hojas de sus letras he vivido para ella me ha hecho volumen por volumen en ella está la memoria de los míos mi memoria es precisamente eso de lo que queremos hablar con ustedes e Ismael día de día a día eh

Voz 8 05:27 que contiene esa biblioteca ese Fondo Kati con

Voz 0772 05:29 doce mil manuscritos andaluces

Voz 8 05:35 el fondo doce mil setecientos catorce manuscritos que van de trece de noviembre del año en mil ciento noventa y ocho hasta finales del XIX practicamente es una biblioteca que tiene también sus márgenes siete mil cien textos escritos por no está antepasados desde el siglo XV hasta hasta en el XIX este biblioteca salió de de Toledo cuando la ciudad ardía practicamente después de una contienda entre cristianos piejos judíos musulmanes conversos a raíz de esto mi antepasado allí iba en silla de Al Kut y tuvo que coger lo que quedaba en la biblioteca para ir ser hectolitros exiliarse y al final instalarse en Mali setecientos cincuenta cincuenta cincuenta años más tarde tuve que coger yo también dispersa la biblioteca de salir de una ciudad en llamas

Voz 0772 06:45 quién fue este antepasado suyo que abandonó Toledo en el año mil cuatrocientos sesenta y siete a mediados del siglo XV al Event Jihad al al Cutty e imagino que sería uno pues un personaje importante no para en en aquella época tener una biblioteca de esa calidad implicaba pues no no no solamente tener dinero sin ser una persona cool

Voz 8 07:06 si nuestros antepasados prácticamente desde el siglo IX y que a finales del octavo hasta el noveno hasta prácticamente hoy en día la familia sino una familia de intelectuales en la familia hemos conocido gente como absuelto Kuti ha casi un gran no oftalmólogo Bono un gran traductor perdona de de los salmos de la china la árabe otro bar el Cutty que has sido ah también gran productor u otros ha sido Suleiman Kuti ha sido un gran médico en el siglo XII en el siglo X yo el autor de quita quita andaluz sobre la conquista dándoles con los musulmanes y esto puede seguir porque seguir nombrando a miembros de la familia que han dejado documentos manuscritos hoy dispersos algunos están en El Escorial otros en el ley de votos en la caseta el de Málaga y de miembros de la familia y a liven silla en mi antepasado es uno de ellos ha sido poeta ha sido un gran juez consulta vivir a su salida de Toledo salió con gente que lo han acompañado a lo largo de su camino cuando llego a casa ha pasado por Granada da por Almuñécar hasta Jerez de la Frontera se Utah al final donde ha comprado con varios camellos un manuscrito en el acta el veintidós de julio en año mil cuatrocientos sesenta y ocho compró manuscrito a doscientos veinticinco gramos de oro a mi hija a lo largo de su vida ha ido comprando sus hijos-nietos bisnietos han sido bibliófilo dudoso grandes intelectuales encara manuscrito siempre han apuntado donde han comprado el manuscrito cuánto ha costado quiénes son los testigos el precio lo que permite hoy hacer una larga historia de los recorridos de la familia también del precio del manuscrito de tal modo que yo creo que la familia Katy es una de las pocas familias que sepuede sequía Historia Se puede seguir casi día a día de su salida de Toledo hasta hoy en día

Voz 0772 09:49 la historia es como decía al principio sobrecogedora por la emoción que que mana de sus palabras e Ismail día a día que no solamente está hablando de de la historia que ha vivido en estos últimos años sino también de la propia historia de de la familia con una biblioteca eh yo he visto algunas fotografías de cómo han tenido que llegar esos esos libros centenarios a nuestro país a España pues en en baúles eh casi de una manera es escondida evitando las eh los bombardeos de de de de la guerra el además el el contenido es bastante bastante interesante de todos esos manuscritos de todos esos documentos ahí poesía hay libros de Historia hay libros de ciencia hay infinidad de de elementos que nos hacen retrotraernos en el tiempo viajar atrás a a a ver cómo era ese mundo de de la Península Ibérica en la Edad Media en la Edad Moderna en en muchos de sus aspectos

Voz 8 10:45 efectivamente es decir que este biblioteca es una de como lo dijo el profesor John Anhui de Chicago que es la gran consulta antes la Unesco biblioteca tan importante para África como los manuscritos del mar Muerto para Oriente porque va a revelar totalmente una continente desconocido para los conocimientos para las los investigadores a la familia ido o utilizando los márgenes de los manuscritos como un diario lo que hace que la biblioteca una biblioteca topless tenemos los manuscritos tal y como están las márgenes de su puño y letra nido escribiendo un diario fechas de nacimientos fallecimientos matrimonios cartas diario de lo que pasa el clima todo desde España sur de Francia a España hasta el Magreb Oriente y finalmente la Krueger en Níger eso permite y bueno conocer no sólo Castilla La Mancha ahí a Andalucía huían su pasado sino también a el movimiento migratorio los judíos sefardíes que han pasado por a Landa luso han se han instalado a partir de mil cuatrocientos noventa y dos FES donde van a tener también problemas algunas familias han ido bajando hacia Tombuctú hay otros manuscritos cristianos de tal modo que más que una biblioteca andalusí yo prefiero puntualizar que es biblioteca de las tres culturas porque se encuentra bueno escuchos hebreos ellos manuscritos a través de cultura musulmana manuscritos cristianos es la biblioteca en África que estimen más salmos David que cualquiera otra sobre el continente de tal modo que la familia no sea olvidar su pasado pero ha ido como blando conocimientos de todos los horizontes de tal modo Fondo Kati hoy por hoy es la bibliotecas las tres culturas

Voz 0772 12:59 buena biblioteca que por suerte ha porque ha conseguido en gran parte salir de de de esa guerra e Ismael día a usted ha regresado en alguna ocasión

Voz 8 13:09 a Tombuctú en estos años desde dos mil doce que lleva viviendo en España no cuando salí de Tombuctú pude dispersar la biblioteca y y una mañana de ocho de abril el dos mil doce llevarme conmigo cincuenta y cinco personas mujeres y niños porque en aquellos momentos ya habían empezado las desgracias de las guerras asesinatos violaciones y otros yo he sido autor de varios libros como los judíos en Tombuctú que ha arreglado muchos problemas y no era adecuado quedarme en Tombuctú de este que he ido ahí en dos mil doce efectivamente no he vuelto no puedo no he podido volver anoche un sobrino ha sido asesinado a las diecinueve y treinta de Frye lo han disparado lo han llevado su coche anoche a las siete y media eso para decir las realidades de una ciudad

Voz 8 14:23 desconocidas poco conocida la Unesco está haciendo muchos esfuerzos la una está siendo muchos esfuerzos

Voz 9 14:32 pero lastrar de tragedias la llevamos a diario

Voz 0772 14:36 Nos llegan a diario muy dentro es es es difícil de entender de buscar una una explicación a esta radicalización desde el punto de vista religioso que en gran parte viene dada por la por la ignorancia porque en definitiva una biblioteca lo que supone lo que proyecta es conocimiento es cordialidad CES convivencia sin embargo hay hay personas hay hay grupos políticos hay grupos religiosos que luchan un poco en favor de bueno luchan contra esta cohesión no que podemos tener entre los diferentes pueblos que en muchas ocasiones viene dada de la mano de un libro que es un quizás de las cosas más hermosas no que ha hecho del ser humano a lo largo de la historia

Voz 8 15:19 sí pero desgraciadamente Thor los totalitarismos la primera cose casen siempre es empezar quemando los libros porque los libros llevan luz los libros son fuentes culturas entre corazones ante al más lo que necesitan los totalitarismos es crear construir muros encerrar a los seres sea cual sea su creencia sea cual sea su necesitan gente rodeada de la gente que leen son gente de pie son gente le de tal modo que los totalitarismos que sean siempre nazi los nazis cuando han quemado al aquellas noches tantos libros que sean o sea cual sea la época y su credo la primera cose Qasem como lo ha dicho Jorge Luis Borges que piensen con los libros están hecho para ser quemados en lo que nosotros hemos hecho es luchar contra esta voluntad absoluta de los totalitarismos salvar salvar nuestros libros porque mi familia lo he dicho no tenemos patria tenemos una materia que esta biblioteca mi bisabuelo Ali ha ligado bien Katy han hecho que hace siglos que hemos perdido el color hace siglos que hemos perdido nuestra es lo único que nos queda es nuestra memoria esta memoria esta biblioteca si perdemos la biblioteca los perdemos nosotros mismos de tal modo que en su testamento espíritu a todos sus hijos y nietos y bisnietos que luchemos para salvar este biblioteca es lo que es desde

Voz 0772 17:13 algo que con con mucho éxito y con mucho mérito estaba escuchándole ahora

Voz 0772 17:17 eh pensando un poco en en la figura de alimentos ya que aquel año de mil cuatrocientos sesenta y siete tuvo que abandonar Toledo de la misma manera que usted ha tenido que abandonar Tombuctú su país natal en en Malí para salvar la biblioteca hiel allá donde esté seguro seguro que estará muy orgulloso de de usted por por ese trabajo oí eh ese trabajo que durante generaciones se ha marcado un poco quizás la la señal de identidad de la de la propia familia una biblioteca Ismael día a día autor de este maravilloso libro Diario de un bibliotecario de Tombuctú publicado por la editorial Almuzara muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer como siempre un poquito más de Historia

Voz 8 18:01 muchísimas gracias a este país que me ha cogido desde este dos mil doce cada persona que nos escucha porque solo no soy nadie y con todos podemos hacer algo para la y para los hombres que no lo necesitamos

Voz 10 18:19 muchísimas gracias