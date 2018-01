SH470 Los indios Pueblo

Voz 2 00:00 que tenga eh

Voz 3 00:30 no

Voz 2 00:31 sí

Voz 4 00:36 no no

Voz 5 00:42 y

Voz 0772 00:46 la música con la que hemos comenzado este nuevo bloque de Ser Historia pertenece a un tema musical a una suerte de himno dedicado por los descendientes de los indios Pueblo a una figura carismática de finales del siglo XVII y Pope o la figura de pop hay una suerte de de Lider espíritu a lider político que protagonizó una de las insurrección es revoluciones quizá más importantes en la historia de los indios americanos la rebelión de la rebelión del odio la insurrección de los indios Pueblo en mil seiscientos ochenta indios pueblos como aparece en plural en el en el en el en el título del libro como digo es el trabajo de nuestro próximo invitado José Enrique López Jiménez publicado por Editorial grifos pues Enrique bienvenido a Ser Historia

Voz 6 01:37 muchas gracias haya encantado de estar aquí en tu magnífica el programa

Voz 0772 01:40 es gracias José Enrique el siempre que hablamos de de los indios americanos Nos vemos quizá un poco condicionados por las películas por esta historia Un poco más un poco más salvaje no pero en el siglo XVII en el momento en el que nos vamos a mover los españoles estaban en esta zona de de Nuevo México eh que el bueno pues la situación mostraba pues a ciertos problemas que conllevar

Voz 7 02:08 con a la a la a la rebelión a la revolución no

Voz 0772 02:11 es una revolución como decía ahora el liderada por Popeye por esta figura carismática que hoy ha sido muy bueno hoy es todavía no uno de los grandes protagonistas de su historia uno de esos personajes más carismáticos que tiene sino recuerdo mal una estatua no en el Capitolio de tres de los Estados Unidos no como reconociendo un poco el papel de los de los indígenas americanos cómo era esa convivencia entre españoles e indios en aquella época del año mil seiscientos

Voz 6 02:41 el ochenta bueno la convivencia entre españoles e indios Norteamérica comienza con la llegada de Oñate aunque ya antes de Oña en mil quinientos noventa y ocho aunque ya antes de Oñate había vida expediciones pero vamos el que toma posesión posesión oficialmente de Nuevo México sueña hay enfrentamiento porque hay una matanza de españoles porque eso es otra historia que sobre la que podríamos extenderlo muchísimo pero a continuación durante más o menos consigo la convivencia es bastante pueda hay que tener en cuenta que el que los españoles que introdujeron de la ganadería que introdujeron en la agricultura sistema de regadío herramientas de la época la noria la los titulares semillas que no habían en América entonces los adelanto me medicina los de la época efectivamente pero claro más que que el que chamán te soplar aún huele en el oreja pues harían la comience relativamente buena pero ha sobre mil seiscientos setenta la da la década anterior hubo una fuerte sequía e la sequía trajo hambruna las hambrunas trajeron epidemias invasiones de los a Passio racial de los apaches que atacamos a los pueblos para robarles que los españoles habían comprometido a defender a los pueblos contra estos Apaches no no habían tropas suficiente porque era en todo un UE México con la extensión que tienen no había inicien soldados españoles todo esto conllevó a que a que los chamanes que habían perdido prestigio ante su pueblo sobre todo desde el punto de vista de religioso porque lo Fraile ejercía la influencia prácticamente todos los pueblos habían convertido al que ese animo cien venga si había vendido mil a veintitrés mil indios Pueblo pues lo menos veinte mil eran ya Cristiano y entonces pues ese como una esta conjunción de hechos que llevó a que a que se a que se levantara encontramos España

Voz 0772 04:27 en en ese liderazgo en ese levantamiento aparece la figura de de Pay the Pope que era una suerte de líder religioso pero también líder

Voz 8 04:36 político no es al final fue administrando un poco a no está muy claro no está muy claro

Voz 6 04:40 dossier a un jefe de guerra o a un un chamán o era jefe de alguna de las tribus que que conforman los pueblos lo que es lo que sí se sabe es que la I primero dato que ABC de él es cuando años antes con el gobernador Treviño Se detuvo una serie de chamanes por por practicar todavía los ritos de los ritos ancestrales de los pueblos ellos practicaban en una en una especie de una habitación que estaba enterrada en el suelo que llevaban

Voz 9 05:11 que ibas a nosotros los españoles llamamos estufas

Voz 6 05:14 entonces fue detenido y fue fue azotado entonces de ahí quizá ese odio que luego me manifiesta que los españoles perdía tengo que no está muy claro si algún chamán lo que a lo que hizo sabes que luego se reunió con otros chamanes dijeron los españoles son son los culpables de todos los no está pasando esta sequía esta falta de lluvia que estamos padeciendo si ya el Dios cristiano no nos ofrece lo que nos habían prometido que ahora el paraíso hay que echarlos porque nuestros dioses mostrarán la todo lo que estamos ante no esa supuesta libertad que tenía

Voz 0772 05:49 con ello pues se desarrolla esa esa revolución que acaba efectivamente echando a los españoles porque eran en definitiva pues menos no en cantidad en número que que los indios pueblos

Voz 6 05:58 se calcula que habría aproximadamente unos dos mil ochocientos españoles pero la la la revuelta fue un auténtica masacre murieron cerca de cuatrocientos españoles no se sabe el dato de de los indios Cristiano porque muchos de los centenares de de indios Pueblo español pero hace aproximadamente unos cuatrocientos españoles y la orden de Pope Lorente pope era matar incluso a los niños de pecho actual sea está recogido en las actas que levantaron los españoles que les que les contaron lo lo sí mismos no nativos que detuvieron los españoles volvieron prisionero me preguntaban qué había levantado contra los españoles y que vaya de Ikea cual él la orden era matar incluso a los niños de la orden de Pepe

Voz 0772 06:43 más me viene a la haciendo un poco de abogado del diablo esas crónicas no podrían estar un poco más tergiversadas María

Voz 10 06:48 bueno las actas de la época mira las hasta que no

Voz 6 06:52 cantaban los españoles detenían a un nuevo empezaron a interrogarle le preguntaban porque había levantado contra sus amigos hay respuesta la diversa pues desde que desde que la hélice habían prometido pues para el nuevo paraíso hasta que que querían vivir cómo vivían sus ancestros hasta que tienes era Lauren de de los chamanes incluso decían que Popeye se entrevistaba con una deidades unos deidades que lo nombre que decía que alaban fuego por las extremidades por la boca ir a su representante había dicho que etcétera incrementa con los españoles

Voz 11 07:28 que inició ya digo una matanza

Voz 0772 07:32 ya hay un periodo de unos doce años hasta que retornen a los españoles pero que suceden en esos doce años los indios Pueblo imagino que sus líderes retomaría en el el poder y la el control de la

Voz 6 07:44 la situación pues si vamos a ver de cuando en cuando come

Voz 10 07:47 Zola la revuelta la revuelta estaba

Voz 6 07:50 es preparada para el día once de agosto de mil seiscientos ochenta entonces es llamativo la forma en que tenía en de contactar o de de saberlo todas las todo lo la localidad de las poblaciones cuando sería el día porque papeles dio una una con un acuerda con una serie de nudos y cuando llegas a la cuerda cada población cada jefe del poblado tenía que eso de soltar un nudo cada vez que pasar un día entonces todos todos los nudos solidaridad en el mismo día que era el once de agosto de hecho la peca hayan él en el salón de estatuas de grandes personajes de la recién adoptados pero tienen un acuerdo con los dos que un acuerdo con no

Voz 0772 08:32 de ese detallando lo sabe lo había observado en las fotografías viviendo estos estos días documentándome un poco sobre el personaje de de Pope I

Voz 6 08:39 pero de hecho esa canción has puesto ante es ese canta el diez de de agosto ahora menos porque es el diez de agosto y uno del once se decanta el diez de agosto hice celebra una carrera en la que l a los indios que entenderlo nativos por lo que parece para esta carrera rememoran esa carrera que hicieron los corredores anunciando la aldea de la revuelta todos llevan un acuerdo con el curioso

Voz 0772 09:01 es decir estábamos bueno en ese contexto de esos poco más de de diez años que estuvieron los indios Pueblo pues auto gobernando se también de una manera lícita podríamos decirlo así eh eh pero a los doce años regresan los españoles y regresa no de una forma violenta parece que son una recibidos casi no merece con los brazos abiertos pero no les cuesta nada retomar el el Gobierno

Voz 6 09:25 no vamos a OPC que coge el poder pero popes se comporta como un auténtico tirano sea durante un año durante un año ejerce el poder son los mismos indios Pueblo lo que lo de los de ponen a Bové porque él recorría las poblaciones exigiendo mujeres iba con su séquito de era jefe es decir a mujeres exigía comida exigía arroba exigía además que es el la dije dirigieran ayer con el mismo tratamiento que lo que había que se daba a los gobernadores españoles evidentemente hay cuando ya un año de de esta tiranía lo Charo toma el poder otro indígena que se llama Luis tipa tú pero el problema es que no todos los indígenas lo hagan bien entre ellos empiezan guerra Ercina hay guerra civiles de hecho este lidere este nuevo líder indígena intenta contactar otra vez a los españoles para que regresen no pero pero claro hasta los españoles se fían claro evidentemente hay que dan cuenta lo que fue la la marcha la salida de los españoles lo que fue el sitio de Santa Fe en Santa Fe se refugian un unos mil españoles la mayoría mujeres y niños Mi no llegaba al centenar los soldados otra gran grupo importante de españoles se reúnen en isleta que estaban Ashura o ciento de Cindy poco kilómetros en isleta estaba el segundo jefe importante de México que tenía el título de teniente general el que era gobernados iba aparejado el título de Capital general el que era el segundo el cargo era teniente general Alonso García ese refugia unos mil quinientos españoles y no lo lo increíble es lo que hacen estas personas para salir de de Santa Fe de isleta para llegar hasta el paso ayudar en cuenta que entre Santa Fe el paso hay cuatrocientos cincuenta kilómetros aproximadamente todo eso espera prácticamente era prácticamente desierto en el mes de agosto fue fuera una una fan ya unas la fresca con la fresca como tú dices

Voz 0772 11:19 igualmente entonces entonces

Voz 6 11:22 lo que te quería comentar que era lo de porque él fuese fue el diez de agosto fueron dos nativo dos jefe dos jefes de de una población indígena cuando llegaron los mensajero dijeron que yo de lo de la tarea con los españoles ya avisaron a la han gobernado Antonio otro bien pero no no está muy claro no no está muy claro que esto es jefe indígena dijeron que la que el levantamiento sería el trece de agosto doce Armin manda aviso a todas la a todas las poblaciones porque las cocinero Irán españoles dijera iban a detener a estos dos mensajes que se conserva los nombres llama Kato allí los detienen a todos les interrogan después los ahorcan por rebelión claro cuando los ahorcan los los los indígenas del pueblo donde vivían estos dos corredores Grates su que deciden que hay que vengarse hay que mata a los españoles y al primer español que Matas a un joven de diecinueve años que llame Cristóbal aparece por allí lo matan y eso es lo eso esos reproduce el el atardecer del no del día nueve de agosto entonces deciden otra vez enviar mensajeros otra vez para que ven en la mañana siguiente que es la del día

Voz 9 12:29 a nosotros la celebración es el diez de agosto cuando hacen esta celebración de la canción que te has puesto el principio borraba uno

Voz 11 12:36 la rebelión de los indios pueblos que

Voz 0772 12:40 marcó un poco la historia a finales del siglo XVII en el año mil seiscientos ochenta y que nuestro invitado José Enrique López Jiménez recoge en este fantástico libro publicado por la editorial grifos la rebelión del odio la insurrección de los indios Pueblo en mil seiscientos ochenta José Enrique muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 6 13:00 pues gracias a ellos encantado de estar en tu programa

Voz 4 13:03 y vídeo

Voz 5 13:12 eh