La opinión (18/01/2018) - Ciberinsultos

Voz 0313

00:12

incorporar a nuestro paisaje cotidiano en nuestro esquema mental cosas que si nos paramos un minuto a pensar la son os serían absolutamente impresentable seguramente no sería Vergüenza está pensando esto porque joven mira que es bonito el fútbol igual que otros deportes mira que sana la pasión y el apego a unos colores mira que puede ser incluso muy divertido discutir de fútbol pero no hay manera no hay manera ya no digo nada de los grupos ultras que siguen teniendo cobijo en algunos clubes esos tipos que son capaces como ayer de apuñalar a un rival no no no hace falta llegar a eso aunque el caldo de cultivo lo teníamos al menos en parte de lo tenemos días Siria también en las gradas de los estadios y ahora en las redes sociales unas redes donde anoche por ejemplo lo más difundido durante el partido de Copa ante el Espanyol y el Barça fue Shakira puta que este es es es un clásico es muy básico o uno más elaborado Piqué cabrón Shakira tiene rabo tu hijos Diego a saco tú eres maricón que no lo sabe saco es un o Wakaso Wakaso es un jugador que había estado en el en el y claro pasarán cien años pero sin entenderlo de verdad alguien disfruta con alguien es feliz lo pasa bien se siente muy realizado conseguiremos algún día un partido sin acordarse de la familia entera de la árbitro de la estrella del equipo rival conseguiremos ver un partido sin sin insultos racistas machistas homófobos ya lo sé la respuesta es no no lo conseguiremos bueno vale pero por intentarlo que no quede por eso hace un año la Cadena SER puso en marcha la campaña sin respeto no hay juego y en su segunda edición será presentada muy pronto se va a poner precisamente el acento en las redes sociales puede imaginar lo que no irá un estudio muy profundo que se ha realizado puedo imaginarlo pero prefiero quedarme con con dos cosas positivas de estos últimos doce meses primero los miles y miles de escolares que han participado en charlas donde se les transmite que sin respeto no hay juego que no merece la pena y segundo no sólo van a querer pero en estos doce meses ha aumentado el índice de lectura en España poquito muy poquito pero aumentado yo diría sinceramente que esos son los mejores fichajes para el futuro chavales educados en el respeto Ciudadanos que lean esto no tienen cláusula de rescisión de contratos millonarios pero su valor es incalculable