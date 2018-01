SH470 Documentos insólitos

Voz 1 00:00 la máquina fui hacia el centro de la isla deteniéndose como queriendo buscar un lugar oportuno para tomar tierra sus tripulantes echaron Susan Grace para descender a muchos les siguieron a pie y a caballo Key estacionaron a unas diez millas de la ciudad de Santa Cruz cerca de la base de la Montaña Grande en Güímar a la gente le agarró las cuerdas con impaciencia piel Carroll el balón llegaron al suelo de la nave salieron dos extravagantes figuras tendiendo a los pies de los asistentes ramos de palmas y olivos hablando en una lengua desconocida para todos su traje era diferente de todos los que se habían visto

Voz 3 00:51 oh

Voz 0772 01:00 los próximos minutos de Ser Historia los vamos a dedicar a uno de los documentos más extraños que me encanta

Voz 4 01:05 Prado yo a lo largo de mi carrera

Voz 5 01:08 el el invitado que no

Voz 0772 01:11 acompañar en los próximos minutos como digo me me sorprendió por por haberlo encontrado yo lo había estado buscando durante años pues hace casi dos décadas en el Archivo de Simancas en Valladolid tenía una referencia haga a través de de un libro antiguo de de la década de mil novecientos sesenta en donde se hacía referencia a la llegada de un extraño globo de cómo unos personajes bastante singulares descendían del decían que venían de la luna es todo comentó que podríamos decir pertenece a la ciencia ficción de los años cuarenta cincuenta sesenta en realidad exceso documento que tiene casi dos siglos pertenece al al último tercio de del siglo XVIII en concreto de mil setecientos ochenta y siete y lo más llamativo de todo es el contacto que tuvieron esos indicó dúos con con los canarios porque este suceso Se se llevó a cabo allí en la en las Islas Canarias y uno de los gobernadores locales pidió después de descubrir que que esta gente decía que venían de la luna que escribió al al monarca español e proponiendo se como embajador de de la luna esta historia como digo que parece de ciencia ficción es un archivo absolutamente real un documento real que no sabemos

Voz 5 02:26 de dónde viene la idea

Voz 0772 02:28 días y fue real o no si fue un hecho verídico no pero el caso es que existió como tal aparece publicado en un libro realmente increíble Canarias insólita publicado por la editorial Air que es de uno de los capítulos que ha escrito el profesor de la Universidad de Las Palmas Germán Santana que ayer nos atiende desde desde las Islas Canarias Germán bienvenido a Ser Historia

Voz 6 02:54 gracias un saludo muy grande

Voz 0772 02:57 cómo llegas a este texto tan tan sorprendente

Voz 7 03:01 bueno pues para mí desde luego es el el texto del documento más extraño que yo he ojeado

Voz 6 03:09 te puedo asegurar que ojeado miles de documento porque soy profesor de Historia Moderna investigador sobre historia moderna de los siglo XVI siete dieciocho y la verdad que yo me encontraban Simancas sólo realizar varias estancia en los Archivos Nacionales en el Archivo General de Simancas en concreto entonces estaba buscando información económica de comercio de Canarias con Europa y con África en mitad de uno de los legajo de es la Secretaría de Estado por tanto un documento oficial estaba había un cuadernillo en el que hablaron precisamente de ese comercio con de Canarias con Inglaterra pero dentro Enquirer ni yo aparecía a su es otro cuadernillo que no estaba catalogado en el Archivo de Simancas lo cosa lógica porque estaba día mot Transpac o dentro un cuadernillo y dentro legajo que hablaba sobre el comercio de Canarias con con Inglaterra aparecía

Voz 7 04:07 en este texto de la llegada de los lunares ahí la verdad que él

Voz 6 04:13 pacto para mí fue extraordinario no y sobre todo porque aportaba mucho dato

Voz 7 04:22 que desde luego

Voz 6 04:24 datos de carácter científico de carácter tecnológico que eran ciertos y que era y a todas luces Reale no sobre todo porque no se trataba un texto narrativo no no no se trataba de una novela sino realmente se trataba de un documento oficial con todas las implicaciones que eso tenía para la época para el año de mil setecientos ochenta y siete y sobre todo para un territorio tan alejado como Canarias en donde tan alejado del centro del estado de la Corona ahí el centro de El Mundo nueve en donde bueno tenía gran importancia sobre todo para para situarlo dentro del Archipiélago aunque sí es verdad que elevó a raíz de este documento realizamos una investigación quien realmente al archipiélago canario está muy presente en la etapa moderno en los siglos XVI XVII XVIII en cuanto a las noticias que se refieren hacia digamos contactos con los selenitas con los lunares

Voz 0772 05:31 es curioso me imagino que al principio es esa sorpresa te llevaría a pensar y un poco desconcertado no digo es una broma antigua una broma moderna contemporánea me refiero de nuestros días porque yo no conozco expedientes X de este tipo pero no en en en la literatura de de la historia moderna no de los siglos XVI edición

Voz 6 05:54 siete sí la verdad que la primera impresión uno como es historiador pues siempre piensa mal y pensaba que podía ser una una falsificación una especie de broma de ahí del siglo XX que lo introdujo de todas formas el editor también tengo que decir que por cierto el IVA pero el libro

Voz 8 06:15 muy bien editado en Canarias

Voz 6 06:17 insólita pero también dudó de dárselo del documento sino hasta del propio autor no pues que que que me había tomado algo así lo que hicimos fue precisamente habla con la administración del Archivo de Simancas para poder digitalizar lo para poder que todos los lectores hubiesen que era antes Torreal además en estaba por supuesto en papel del siglo XVIII con tinta del siglo XVIII porque en muchos casos el papel o la tinta se puede falsificar pero no papel y además el documento está lleno de garabato de ETA eh que han veracidad y al mismo tiempo es la misma letra que una parte del resto de los asuntos económicos que trataba ese Salgado con lo cual esta comprobado que el texto era era real lo que si es cierto que el mismo texto menciona algunos autores de la etapa moderna que eso implica que el que lo escribió era un gran conocedor de la ciencia de del momento de la tecnología en ese momento no no era una persona analfabeta sino era una persona que tenía conocimiento es cierto también que en el texto no se mencionan otras obras que también se escribieron a lo largo de la etapa moderna y que también hablan y no de la llegada de lunares sino de la envío de persona hacia la luna es decir yo creo que también una originalidad de este texto es precisamente que no es un viaje de la Tierra a la Luna sino un viaje de la Luna a la Tierra uno de los

Voz 0772 08:01 aspectos más llamativos es la descripción que hace de de esos lunares de esos selenitas de sus habitantes de la nos vamos a escucharlo

Voz 9 08:09 y no

Voz 1 08:14 los aeronáuticas tenían más de ocho pies de largo su era grande y majestuoso

Voz 10 08:19 lleva la cabeza muy erguida y una especie de ropa de talar de seda azul celeste sembrada de estrellas de plata en el centro de la espalda tenían un medallón del mismo metal que representaba en la luna llena y sobre el pecho una placa de oro en figura de sol con rayos de diamantes y esmeraldas cubrían sus cabezas Morrison Square nacidos de piedras preciosas que esparció un gran resplandor alrededor de sus personas

Voz 0772 08:52 Germán Santana la descripción de este documento es cuando menos inquietante votantes sobrecogedora pues es que no no nos hace pensar pues en en en referentes culturales muy cercanos a nosotros en el tiempo y sorprende que en mil setecientos ochenta y siete pues alguien pudiera tener una imaginación tan desbordante como la de de este personaje que luego reclama al Rey que se haga Virrey de la luna

Voz 6 09:18 sí la verdad que

Voz 7 09:20 la descripción también es sobrecogedora porque la primera visión que yo tenía leer este documento sobre la decisión de estos lunares que era precisamente una de esas una decisión muy actual no era una

Voz 6 09:35 en un recordatorio casi de la de los trajes espaciales de los astronautas actuales no por toda es decir el texto lo que pone de manifiesto es que esta serie eran diferente en su descripción eran alto hablaban una lengua yo decía entre Lara mi hoy el hebreo iba porque no sabían qué lengua era y luego también en sus trajes pues lleno de resplandores de insignia de de estrella de luna de Cometa y además la propia también descripción de de la cabe no que es un globo como hizo engloba fuego pero que suelta como una especie de halo de de Cometa al llegara a la isla

Voz 0772 10:19 pero lo curioso es que el el eh en estamos a finales del siglo XVIII que es un momento de eclosión de de estas aeronaves de los Globos sí sí podría estar un poco relacionado pos por darle cierta explicación al contexto histórico no que que se pone por escrito este documento

Voz 6 10:36 claro hay dos hechos fundamentales yo creo que por un lado el desde el siglo XVII en mil seiscientos alrededor de mil seiscientos ocho en el que se inventa el el telescopio eso hace que desde la tierra se tenga el digamos un mejor conocimiento de los planetas de lo en este caso nuestro satélite por otro lado que en mil setecientos ochenta y tres los hermano mongol fiar

Voz 7 11:01 elevan un primer globo en

Voz 6 11:04 en Francia en París aquí en España también de ese año desde final de diciembre de mil setecientos ochenta

Voz 7 11:13 que también hay

Voz 6 11:15 el ensayo con globos no tripulados el primer sería en España en el primer globo tripulado en mil setecientos noventa y en el donde Vicente Del un Hardy puede vuela sobre el cielo de Madrid pero lo interesantísimo también creo que es que estamos como dije antes hablando de un territorio periférico sucede en Madrid y en París en Canarias el primer globo que nosotros tenemos documentado de finales del siglo XIX es decir casi un siglo y sin casi un siglo después de que se realizara este dato aparte la autonomía que tenía los Globos en aquel momento el globo M Congo fiar si no recuerdo mal creo que no tiene una autonomía o o voló la primera vez en torno a la media hora aquí estamos hablando de la inscripción de un de una nave que llega de fuera de la isla y que ese un que describe pues estuvo volando durante mucho tiempo no durante vía lo cual era desde luego un ir mucho más allá de la tecnología que ese tenía en ese momento al menos la descripción que hace de una tecnología y por encima de la descripción de los pero efectivamente el y yo creo que sí estoy convencido que el que escribe el texto habla de o está muy influenciado por el conocimiento de los Globos hay que yo no no no debemos olvidar que Vieri Clavijo el humanista viene Clavijo humanista canario humanista del siglo XVIII no Agustín de Bethencourt participaron fueron promotores también de

Voz 7 12:47 qué le el globo en Madrid el de la

Voz 6 12:51 la de los primero vuelos de los Globos en en Madrid es decir aquí en Canarias había gente que tenía conocimiento sobre esa tecnología además organizaban tertulia entorno tertulias ilustradas también en Canaria y por tanto ese transmitir conocimiento en un círculo muy pequeño pues si si el culo no en en todo en las principales lugares de población y entre la elite digamos más ilustra de de las isla pero aún así aun así teniendo en cuenta esos dos hechos el telescopio oí en los primero globo creo que el texto es un texto magnífico porque y desde luego un va más allá de lo que se conocía en en ese momento en en Europa no hay propone con bastante antelación

Voz 7 13:38 fue viaje contacto que no sé

Voz 6 13:44 digamos enuncia harían hasta el siglo XIX no creo creo que un texto que si lo hubiera escrito Julio Verne estaría en el siglo XIX estaríamos maravillados con el y en este caso pues fue un texto español fue un texto canario de mil setecientos ochenta y siete y creo que eso

Voz 11 14:03 pues vamos muy muy significativo ya como última como última prevé

Voz 0772 14:08 la Germán el el relato como como finaliza estos individuos desciendan del globo se les identifica como lunares pero con cómo acaba el relato

Voz 6 14:19 bueno nosotros sabemos porque así nos lo describe que hay un dossier que no hemos podido en contra y donde se describía pues todas la sociedad la cultura la política del y la planta de de la luna ahora sí dicen algunas cuestiones como que esos lunares se organizaron en torno a una formación política parecida a la democracia inglesa pero con más partidos pero sobre todo yo creo que lo que clave y lo que es muy español en este caso en lo que lleva comentabas al principio era que el capitán militar de la isla de Tenerife propone al Rey que bueno que él sería capaz por el buen trato que le estaba haciendo esto ser he llegado de de la luna de convencerle de convencerle que les proporcionarán la la tecnología necesaria para poder viajar a los españoles de de en la isla de Tenerife propone como lanzadera a la isla de Tenerife hacia la luna por tanto para mayor gloria de Carlos III conquistar

Voz 12 15:28 la isla de de la luna ya que estábamos pues el capitán y yo creo que eso es lo único eso no lo puede hacer ninguna otra relación que la española propone el capitán militar de Tenerife propone que el nombre en Virrey de la luna

Voz 6 15:43 en caso de que se quitase ese satélite no me pareció un final digno del documento

Voz 0772 15:51 genio y figura pelo

Voz 11 15:53 eso folclóricos se tiene que estar de alguna forma un

Voz 0772 15:59 el realmente sobrecogedor como decía al principio por la veracidad de un documento real del año en mil setecientos ochenta y siete en la isla de Tenerife aparece un una extraña nave un globo en la que se extienden unos individuos que se presenta no interpretan que se presentan como habitantes de de la luna como digo es no hace falta buscar cosas insólitas en el siglo XXI en el siglo XVIII también también existían y como documento histórico como tal lo hemos extraído a este programa es el artículo que aparece publicado en el libro Canarias insólita publicado por la editorial que es con nuestro invitado Herman Santana profesor de la Universidad de Las Palmas Germán muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia