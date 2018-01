Heath Ledger, 10 aniversario de su muerte

No hay resultados

Voz 0544 00:00 algunos le han llamado el James Dean del cambio de milenio un actor Inter soy con gran atractivo físico

Voz 2 00:15 por qué iba a tener la mayoría tiene pues John tal vez no me tengas miedo pero seguro que me has imaginado hace surf eh

Voz 0544 00:21 atractivo intenso y fugaz como James Dean en tan sólo nueve años se convirtió en una estrella de cine de fama mundial un sueño que en realidad Heath Ledger nunca tuvo porque lo de ser actor comenzó para él como un hobby

Voz 3 00:34 Ángel es Esther actos tengo una hermana mayor que era Ruiz amateur solía ir a sus obras y sentarme en la primera fila para ver la toros las noches solamente con verla podía imaginarme el placer que sentía allá por el brillo de sus ojos ahora te puedo decir que todo lo que llegaba recibía y ahí nació decidí probarlo pero más que nada como en Gijón

Voz 0544 00:58 animado por su hermana Heath Se convirtió en actor a los catorce años hizo televisión algunos papelitos en películas australianas y poco a poco se fue dando a conocer fue su atractivo físico lo que le llevó a Hollywood en mil novecientos noventa y nueve rodó su primera película americana diez razones para odiar T en la que hacía de tío rarito y sexy en la cafetería

Voz 2 01:24 sólo bromeaba era una salchicha Abrazos gratis un poco optimista

Voz 0544 01:29 pero su consagración llegaría al año siguiente con el patriota

Voz 2 01:32 pretende solista arte sin mi permiso siga así

Voz 0544 01:35 Heath Ledger interpretaba al hijo rebelde impulsivo de Mel Gibson en esta película ambientada en la Revolución estadounidense

Voz 4 01:42 sí Gates no directamente hacia las casacas rojas nuestras líneas rompieron los dragones verdes británicos nos machacaron a mí me dieron tres despachos cuando partía víctimas regular este Vigilia sentía que ostras con los alcanzara los mataron tengo llevar estos despachos Heath porque no puedes la verdad

Voz 0544 02:10 tras el patriota la buena racha continuó con destino de Caballero una película que mezclaba música rock con una historia de caballería medieval

Voz 6 02:18 a es un desastre no la casaca quedará bien trasladar agua ese no es el desastre se baila

Voz 7 02:25 en dos mil tres Si

Voz 8 02:31 que las salas de un pájaro hoy en realidad el actor

Voz 0544 02:34 sí que estaba muy preparado para el papel

Voz 3 02:37 aquí crecí bailando de pequeño daba clases de ballet e hice coreografías durante cuatro años en Australia también hice esgrima equitación durante ocho años así que en realidad estoy muy acostumbrado a este tipo de cosas

Voz 0544 02:53 Heath Ledger participó en películas contemporáneas como Monster

Voz 2 02:56 Paul bueno en ese campeonato sus enemigos eh bueno tener enemigos eh

Voz 7 03:05 hombre por los nuevos reyes

Voz 0544 03:07 pero parecía tener un especial querencia por las películas de época además del patriota o destino de Caballero protagonizó Las cuatro plumas Ned Kelly o esta otra

Voz 9 03:17 no te muevas Green Class me enteré de ellas son tenemos esas viene razón hijo los famosos hermanos Grimm

Voz 0544 03:25 el secreto de los hermanos Grimm junto a Matt Damon lo de hacer personajes de otros siglos decía era casualidad a él le daba igual la época en la que transcurrían sus películas

Voz 10 03:35 pues sí a Irán si de karts

Voz 3 03:38 cuánto recibes un guión no ves los disfraces no te importa época a que ve son palabras emoción y una historia

Voz 0544 03:46 otro de sus personajes de época fue Casanova

Voz 11 03:49 el rápido que este puente colgará después ya como es porque si la única

Voz 0544 03:58 en la vida real Heath Ledger era también un poco como Casanova tuvo novias ilustres como las actrices Naomi Watts Ci de Graham o les hacéis un

Voz 6 04:11 de eso va a eso en mi casa

Voz 3 04:15 no bueno yo ciertamente tengo el amor en muy alta estima y en eso coincido con Casanova dels se enamoraba realmente cada mujer un hombre que se cruzaba en su camino eso dice lo que yo no tengo ni él es su costumbre de despreciarlo sarda bien tengo su aprecio por el amor pero no detenido tantos

Voz 0544 04:35 la que le hizo a sentar la cabeza fue Michelle Williams con la que tuvo una hija leyó ayer la había conocido durante el rodaje de Brokeback Mountain

Voz 12 04:42 sí Gili seguían vino Tahtah estás me suben no significa nada alma dañar más sillas lo que significa Jack Twist yo quería jugar

Voz 13 04:58 pero estoy ahí sí me lamento pues sabes nada eso

Voz 0544 05:03 en Brokeback Mountain fue uno de los mejores trabajos del actor la tierna a la vez trágica historia de amor entre dos vaqueros Heath Ledger y Jake Gyllenhaal

Voz 12 05:24 Podemos que da de vez en cuando en algún sitio perdido pero de vez en cuando Kaká cuatro puntos años pues no se puede hacer nada ya

Voz 0544 05:35 gracias a la película Ledger obtuvo su primera nominación al Oscar y eso que cuando el director han Lee le envió el guión no estaba muy convencido de que ese papel fuera el adecuado para eh

Voz 2 05:45 me lances follar con mujeres no hay problemas con los que yo no tengo nada que hacer ya los expertos

Voz 0544 05:51 tras Brokeback Mountain parecía que Heath Ledger entraba en su mejor etapa profesional hizo de Bob Dylan en I'm not there is se convirtió en el Joker que se enfrentaba Batman en El caballero oscuro

Voz 15 06:02 el futuro está lleno de esperanza el presente estaba muy pero que muy bien

Voz 0544 06:07 ces saltó la noticia TA

Voz 16 06:10 el pues de nada

Voz 0544 06:16 leyera había aparecido muerto en su apartamento de Nueva York su asistenta al encontró boca abajo y desnudo a los pies de escama y enseguida saltaron las especulaciones sobre su muerte

Voz 0544 06:29 algunos medios publicaron que había muerto de una sobredosis de heroína al estilo de su personaje en Candy otra de sus últimas películas pero en realidad fue una mezcla mortal de diferentes píldoras lo que le mató somníferos antidepresivos y analgésicos una fatal imprudencia tal como lo era su padre

Voz 17 06:58 tu tu estatura

Voz 0544 07:00 tras su muerte se supo que las tensiones del rodaje de El caballero oscuro le habían afectado bastante de verdad tengo pinta de tener

Voz 18 07:08 sabes que soy soy un perro que corre detrás de los coches sabría habría que se alcanzará sabes sin pensar

Voz 0544 07:16 el actor estaba muy estresado y no podía dormir de ahí que empezara a tomar somníferos cada vez llevaba peor la presión mediática y en algunas entrevistas se mostraba agresivo y desganado

Voz 3 07:26 ahora tarde le quiere compartir mis opiniones no creo

Voz 0544 07:33 además en lo personal no atravesaba un buen momento que pupas Ariño que estoy bien por qué no vamos a comer al charlamos su relación con Michelle Williams se había terminado el año anterior y ella se había quedado con la custodia de su hija dicen que Heath Ledger nunca lo superó cosa

Voz 12 07:52 ya esté echa tanto de menos que no lo soporto

Voz 0544 07:56 pocas semanas después de su fallecimiento Heath Ledger ganaba el Oscar por su papel de Joker en El caballero oscuro un premio que tenía sabor a homenaje el homenaje de sus compañeros a un actor al que la tragedia convertía en mito

Voz 19 08:08 este es el secreto más profundo que nadie conoce a la raíz de la RAI y el brote de de un árbol llamado

Voz 0544 08:17 Heath Ledger se llevó con él su secreto siempre pensó que lo de convertirse en estrella había sido en buena parte fruto de la casualidad

Voz 3 08:24 España Íñigo nunca he aspirado nada mía parecerme a nadie todo empezó cuando lo mejor un día metieron cheques lleguen profesional de Piqué