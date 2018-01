Patricia Ferreira, el cine de su vida

Voz 1 00:00 una directora sin pasión por el cine no se entiende no porque imagínate si tuviéramos que hacer el cine sin pasión creo que no pasaría más del primer cortometraje mi deseo de hacer cine empezó cuando tenía quince años en el colegio por qué pues porque me escapaba del colegio para ver películas suele

Voz 2 00:24 de ir al cine si entonces conocerán los noticiarios los colamos entre el cortometraje largometraje para que el público reciba la información y no tenga tiempo

Voz 1 00:32 es capaz aquí debe ser que la emoción de la escapada eh hacía que las películas cuales viera resultaran interesantes y entonces yo pensé aquí detrás más allá de los actores y las actrices hay alguien pensando hay alguien organizando todo esto quién es el director bueno pues yo quiero ser directora de cine como evidentemente ser director o directora de cine eh no se estudia ni ni llega fácil pues eh busque atajos busque caminos trabaje mucho en televisión empecé en la televisión nunca se sabe si sí

Voz 3 01:04 la película quizá consiga un trabajo mejor alguien que escriba las fuerzas las charlas de chicas los diálogos femeninos

Voz 1 01:11 la que después de ser realizadora de televisión el documentalista durante muchos años pues llegó la oportunidad de hacer mi primer largometraje Sé quién eres

Voz 4 01:19 María Trillo paciente de cuarenta y cinco años sufre amnesia parcial pérdida extrema del recuerdo reciente cualquier cosa que ocurre en el presente se olvida en cuanto al borde distraes sin embargo sus facultades mentales están intactas son Mesia retrógrada afecta a los últimos veintidós años sin embargo recuerda su vida y con detalle hasta el setenta y siete de pronto ahí sufre un corte radical

Voz 1 01:53 el ser directora de cine el cine en general la interpretación es un oficio muy difícil muy competitivo e que realmente te desespera muchas veces tres Tomás

Voz 3 02:07 sí porque se nos ha acabado el negativo hay que tener

Voz 1 02:10 una enorme vocación hay que saber qué es lo único que quieres hacer en la vida para continuar en la brecha esto no es fácil siempre se lo digo a mis alumnas sea mis alumnos está muy seguros de que es lo que queréis hacer porque si no estáis seguros de verdad mejor dedicar los otra cosa entonces claro que hay momentos de desánimo

Voz 7 02:29 venga no hay que fijarse en lo negativo mirar aquí dice una cosa buena el vestuario de los soldados es muy realista eso es positivo no lo ha hecho lo estamos haciendo muy bien de verdad cree por supuesto

Voz 1 02:39 pero también te preguntas Boni que otra cosa ese hacer si lo único que sé hacer y me gusta es dirigir películas o documentales o lo que sea cualquier cosa que me pongan delante de una cámara y que tenga que contar una historia a través de ella

Voz 3 02:52 el cine señora cómo es la vida real con los trocitos aburridos cortados no confunda los hechos con la verdad y por Dios lo deje que nada de eso interfiera en la historia

Voz 1 03:02 entonces cuando sabes que es lo único que puedes hacer en la vida porque todo lo demás eh primero no sabría hacerlo segundo ya es tarde para intentarlo tercera no me produciría ninguna satisfacción pues entonces eh sobre nadas por ese mar de dificultades que existen que son y que no nos podemos engañar pensando que es un terreno fácil a mí al principio cuando veía estas películas me escapaba del colegio para verlas yo lo que yo veía eran películas de ensayo o películas muy difíciles películas que no entendía películas de Antonioni de Bergman y me apasionaba no

Voz 8 03:43 sí silencio el silencio de Dios me encantó cuando estaba en la universidad de Radcliffe pero eso ya está superado totalmente superado poco a poco sin sin dejar de gustarme

Voz 9 03:53 eh el cine de una autoría muy marcada me he ido abriendo a otros géneros un día descubrí

Voz 10 04:04 o que disfrutaba con las comedias no tiene ni pizca de humor negro una risa todos los abriguen menos usted recuerdo que hace años un amigo mío cuando yo le decía ya pero el cine tiene que ser serio y cambiar el mundo me decía la risa es revolucionaria bueno pues he llegado a ese punto en que disfruto enormemente con la comedia con la buena comedia

Voz 11 04:26 el es Don en Cabañeros otro día hoy un chiste tan gracioso

Voz 1 04:35 eso me sirve para echar una mirada atrás a todo lo que me he perdido de la historia del cine de comedia Si disfrutarlo al tiempo que disfrutó las actuales

Voz 3 04:41 queda ver la otra habrá más cosas que la hagan reír la segunda B

Voz 1 04:45 cuando empecé en el cine me gustaba el género el género negro para hacerlo y ahora esté buscando un camino para hacer las mejores comedias que se puedan hacer lo que yo pueda hacer pero somos quiénes somos cada uno yo sigo siendo la misma yo creo que lo que al final tenemos que reconocer es que la única originalidad está en nosotros y hay quiero ser muy original como directora de cine ha como escritora como pintora pues casi todo está inventado casi todo esta hecho antes la única pues habilidad que te queda es mezclar bien los ingredientes añadirle eso que es es exclusivamente tuyo que es único que es original absolutamente que es lo que sale de ti misma aquello lo pones en tu película cuando es un thriller drama o cuando es una comedia yo creo que ahí es donde se consiguen productos sólidos y originales en el mundo del cine los puestos de máxima categoría los puestos de dirección de los puestos de responsabilidad están mayoritariamente en manos de hoy

Voz 3 05:49 en la visión femenina otra vez chicas como aquellas chicas con chicas como nosotros

Voz 1 05:55 esto no es una percepción una sensación eh muchas veces te dice no pero ya ya este disco siguiendo muchos puestos bueno pues mire no es el cima la Asociación de Mujeres cineastas que lleva diez años existiendo hace todos los años un estudio con números estadístico para determinar realmente cuál es la realidad y la realidad sigue siendo que los porcentajes de mujeres en dirección en guión en fotografía hay música son mínimos son muy pequeños muchas veces por debajo del diez por ciento entonces esto sigue siendo así no es una sensación esto es así

Voz 3 06:29 pero lo más importante de todo es que su película se interesa directamente por la experiencia

Voz 1 06:36 la solución tiene que ir a Irak cuando con nuestra acción en España desde cima desde la Asociación de Mujeres Cineastas desde otros muchos lugares todas las mujeres del mundo del cine están diciendo que estas situaciones así que debe cambiar porque eh la sociedad enteras está perdiendo algo se está perdiendo la visión la mirada de la mitad de la sociedad y eso es una pérdida para mujeres para hombres para niños para niñas para todos los que necesitan referentes y modernos

