Actualidad (18/01/2018) - Sin respeto no hay juego

Voz 0313 00:00 el del ripio de Wakaso y Piqué y Shakira habrá leído mucha o poca poesía

Voz 0827 00:03 tú me entiendes eso yo creo que es poca que pocas policía solamente le gusta dar la nota la verdad es que es indecente ese lado oscuro que envuelve lo que es un espectáculo maravilloso cómo es el fútbol o cualquier otro deporte parece mentira que no consigamos erradicarlo no pero es que lo tiene nombrado es que ha llegado a baje otro aficionado ya era un señor reincidente al que se conocía perfectamente y no hayamos sido capaces no solamente de reconducirlo sino al menos de apartarlo no del lugar del crimen es indecente

Voz 0313 00:34 así que son dos cosas no lo de los y fíjate Jon Sistiaga en su día hablamos te acuerdas aquel reportaje con las barras bravas en Argentina que te cobraron y todo

Voz 0827 00:41 yo creo que los grupos ultras en esa violencia

Voz 0313 00:43 Gemma hay otras cosas aparte de aparte de fútbol no pero en esto de las redes por ejemplo este fenómeno de que durante un partido de la misma forma que no está Viendo Juego de Tronos puede tuitear con con colega con otro compañero pues lo que se del personaje de la escena de no sé qué

Voz 1 00:57 ahí sí que puedes decir que les rompan la cabeza exacta que le corten la cada vez que durante un par

Voz 0313 01:02 lo de fútbol ya no sólo en la grada sino en las redes sociales están circulando esta cantidad de mierda ahí de de basura en forma de insulto decide pero no insulto de decir animaba no no no cosas mucho más mucho más serias y mucho más despectivas a mí

Voz 1 01:16 yo no consigo entenderlo pero eso no es todo lo demás es el no Romano moderna

Voz 2 01:23 sí es donde se vierten todos los peores

Voz 3 01:26 el Institut los mejores también sin ninguna duda pero no sorprende hemos porque tenemos tendencia a pensar que hemos construido un mundo civilizado y en parte es así pero en parte perduran distintos animales que que tenemos y en el caso de los deportes no en todos pero claramente el fútbol en en este país es capaz de de convertirse en un vertedero con redes eso sin redes no lo hace hay dos circos porque

Voz 1826 01:54 cuando hablas del Circo Romano moderno al principio no sabía muy bien si te referías ya sé que al fútbol pero las redes también porque las redes es el foro también es el caldo de cultivo parece que sea el hábitat donde

Voz 4 02:04 ese es otro gran circo no es circo virtual yo por unos segundos me queda con tu pregunta a Isaías de habrán leído poesía esto me intento no pensar que podría va hacer poesía un ripio ocurrido gente muy ruta haciendo poesía no Bukowski el marqués de Sade pero ni siquiera esta gente habrá leído a ninguno de estos no creo que las redes ha convertido en el nuevo Circo Romano virtual junto con con el fútbol porque hay muy pocos otros deportes excepto el fútbol muy pocos más donde se en todas esas algunos les gustan los deportes se que van a decir que que que me meto con ellos les gusta decir que se sublima en todas las pasiones no yo creo que se sublima en otras cosas y otras infravalora es que tú los ascensores si es homofobia

Voz 5 02:48 racismo racismo sexismo

Voz 4 02:51 no quiere decir que los ochenta mil espectadores que podían estar en directo ayer viendo el partido lo son obviamente no son siempre esos mismos a los que por ejemplo la directiva del Sevilla les permite entrar en visitas dos a montarla la bronca a los a los cantantes

Voz 3 03:05 el Sevilla no pero las redes es mucho peor en todo caso sí pero es totalmente no no es amplifican algo que ya eso sí decidieron buscar a eso ya se escuchaba esos fenómenos ultras son previos muy anteriores a la redes sin embargo ha habido otros deportes pero es verdad que son minoritarios que han sabido canalizar mejor lo que es el el legítimo y la casi la necesaria pasión que no pone no

Voz 1 03:33 es un poquito de bronca incluso un poquito pero poquito de todo caso prolongación limpiada diga yo diría que no

Voz 0827 03:39 un respeto al circo romano porque cuando en el circo romano decían mata lo estaban pidiendo algo que entraba dentro de las reglas del juego las reglas del juego romano era que uno matase a otro y entonces el público podía decidir si matarlo matarlo es como si habrá cuando uno va a tirar el penalti dijeran mete heló claro meten lo de esas son las reglas del juego entonces es que han pasado muchos siglos parece que es que seguimos aplicando a reglas a esta civilización ya este juego este juego tiene otras reglas esto es lo que yo no sé si que no termina de entender

Voz 4 04:08 puede que yo no sé estoy pensando así un poco en alto esto ha sido siempre fútbol o no recordar esa vuestros abuelos y de los que iban al fútbol yo iba al fútbol de pequeñito

Voz 1 04:19 yo creo que ha ido a peor yo yo yo yo me dijo Yo sí tengo Ricardo Darín en sí

Voz 4 04:26 buenos aires de aquel documental sobre barras bravas que que hablabas antes que decía antes era era una liturgia una tradición el el el fue ver familias enteras donde estaba el abuelo el padre el hijo o las hijas o la todos juntos al esto ya es imposible yo no puedo llevar a mi hijo por temor a que vaya a pasar algo y él decía que pena me da que estoy haciendo una función en Madrid y me voy a ver un Madrid Barça Nos vamos en metro instamos a mis compañeros argentinos diciendo qué gozada Aysén metro y aquí hay gente de los dos equipos no pasa nada más allá de la típica

Voz 1 04:57 no hombre yo que recuerde antes no no es que fuera la ópera no es que fueran Eliseu no sé que estaba

Voz 6 05:02 pero lo más exento por eso

Voz 0313 05:05 la importancia yo ya sé que mucha gente estará pensando hablando ya que esto al final vas a ir como como casi siempre tal bueno ya veremos ya veremos porque lo de picar piedra da resultados a largo plazo y hay que tener paciencia para para obtenerlo esta campaña de sin respeto en el juego que puso en marcha esta casa la la Cadena Ser además con la participación de los presidentes del del Madrid del Barça ahora quedarán citados los dos equipos que ha que ha propiciado un montón de Charles que comentaba antes por por centros escolares un montón de gestos y de iniciativas va a tener una segunda entrega muy prontito con motivo además del día Día Mundial de la Radio que incluye y eso creo que es algo muy interesante un estudio unos y lo que se ha hecho en profundidad sobre lo que ocurre lo que circula lo que se vive y lo que bulle en las redes sociales antes durante y después de los partidos de fútbol saludamos a Borja González de Mendoza que es socio fundador de Séntisis que es la empresa de monitorización de redes encargada de este estudio Borja buenas tardes amigo hola buenas como estas saber primero de todo lo que has escuchado te te suena todo familiar te suena paisaje reconocible se cuántas personas Si tienes ese dato cuántas personas de las que entran en en las redes durante un partido que qué porcentaje insulta porcentaje no si es que está medido que no lo sé sexy

Voz 7 06:15 está medido una de cada tres personas una de cal

Voz 0313 06:18 veinte porque el treinta y tres pero treinta y tres por ciento en algún momento

Voz 7 06:21 emite algún estudio a través de redes sociales y escuchando

Voz 0313 06:24 no quería hacer si te parece tres reflexiones

Voz 7 06:27 la primera es que no podemos culpabilizar al instrumento nos vamos mandado al instrumento es verdad que siempre ha habido violencia no sé si más o menos yo creo que ahora hay más de hecho no sabes en los campos de fútbol profesionales se ve en en en un partido de cantera de chavales hasta esa violencia en la grada no dos no se trata de un circo virtuales un circo real el problema es que los usuarios penes pensamos o piensan que lo que dicen ahí es como si lo dijeran de viva voz no se dan cuenta que lo que dicen ahí se queda ahí cuando la sociedad empieza a ser consciente de lo que se queda ahí les pueda afectar desde hasta para conseguir un trabajo hasta para cualquier cosa entonces estarán más advertidos y probablemente utilicen el instrumento de otra forma creo que hay que responsabilizar mucho también a las fuentes creo que Twitter Facebook las redes tienen que ser mucho más conscientes educar mucho más pero creo que tiene que ser algo que este incorporado en nuestro día a día a nivel educativo yo voy a mi sobrina si demás a mi me gustaría que en un centro educativo les dijera cómo se utilizan las redes sociales qué es una red social abierta que es una sociedad cerrada que este en algún amigo que es poder seguir a alguien bueno todo ese tipo de cosas entonces es verdad que el instrumento es un facilitador porque amplifica todo lo que se dice pero creo que lo que tenemos que hacer es educar dicho esto como lo hicimos mal mal y de manera exagerada de manera inconsciente las redes sociales y pasa mucho en política que hemos venido este caso mucho hablar de eso sacan lo peor de nosotros desde el punto de vista emocional cuando dos abandonamos la racionalidad repasamos las emociones y nos expresamos a través de las emociones radicalizados nuestras posturas tienen cada vez menos fundamento recurrimos al insulto cuando estamos viendo un partido de fútbol o una competición y estamos en a favor de alguien en contra de alguien esas emociones sea vivan y entonces pues el resultado es el que está

Voz 0313 08:08 como curiosidad ayer por ejemplo en el partido que comentábamos el de los insultos a Piqué hay tal durante el partido había más comentarios en las redes pues yo qué sé de él de la táctica del del español de salir con cinco centrocampistas para cerrar los pases interiores por ejemplo eso o de Shakira

Voz 0295 08:24 vamos vamos a imaginar que vamos a imaginar que las redes sociales Alonso es un gran gigante claro tú entras en lombarda tú entras en un bar y la gente

Voz 7 08:32 está hablando de la táctica o muchas veces lo que rodea a esas conversaciones es desprecio y algo más emotivo pues una redes pasa todavía mucho más entonces hay más conversaciones de Shakira o insultos hacia ella que de cualquier aspecto técnico del juego que o de algo que está pasando en el partido Open Hauer se habla de eso pero pero pasa es legal no claro el arresto del ex pasa en todos los ámbitos de cuántos con nosotros que me unas conversaciones el Thiem el Trending Topic de los dos últimos años en política en España ha sido la corrupción creéis que la gente cuando comenta sobre corrupción en política lo hace dando datos objetivos ir buscando formándose no recurre al insulto fácil pues esto en un partido de fútbol como el de ayer pues todavía más

Voz 0313 09:15 es habéis tenido en la elaboración de este estudio algún comportamiento de usuarios algo es decir a mira esto no lo esperábamos hemos descubierto por aquí una tendencia por ejemplo lo de los insultos de Shakira proponen este este caso hay otros usuarios de la red que dice no

Voz 7 09:29 sí

Voz 0313 09:29 que que es que se que se oponen que dicen no

Voz 7 09:32 manifiestan encontró eso es cuando hay por ejemplo en un partido de la selección española Saint menos digamos de agresividad o menos insultos a los jugadores porque hay menos interacción es decir ya se supone que la gran mayoría estamos a favor de un equipo con lo cual sí insulta menos y hay menos respuestas hará Si estamos viendo por ejemplo un Atlético de Madrid Real Madrid un seguidor del Real Madrid o del Atlético de Madrid

Voz 0295 09:53 valora negativamente vamos a decirlo no es elegante o insulta a alguien

Voz 7 09:57 el punto de vista personal que sea ahí sea a partir de ahí una interacción una respuesta y ellos puedo contar anécdotas pero vamos es que hay usuarios que pueden emitir miles de comentarios en un partido miles que es verdaderamente enfermizo

Voz 2 10:10 claro cuando cuanto más más más directo más doloroso más insultante y tal más

Voz 3 10:17 más repercusión tiene porque a todos tú te paras en la cara cuando en la calle cuando oyes alguien gritar o insultada y tal y funciona exactamente igual pero decías algo Borja que es muy interesante porque además hay un paralelismo entre el seguimiento en Twitter de un partido de fútbol y lo que está ocurriendo con las noticias falsas con las Fake News y con todo entonces se está señalando yo creo que con razón cada vez más a las plataformas que distribuyen esa información a los instrumentos si quieres pero entramos también en un territorio complicado es quién pone le y qué tipo de de censura como se impone como hacemos que eso no evite o no acabé desvirtuando también lo lo que es un espacio de libertad de expresión porque no todo el mundo utiliza las las redes para para insultar las utilizan también para criticar

Voz 7 11:06 soy vamos un defensor y estoy cansado de deber muchas veces como en los medios analizamos con que es que la culpa es de educar a la gente dos cero pero se puede modelar el contenido de hecho vosotros los medios lo hacéis aunque no lo ese país Si yo ahora me meto en una noticia del país punto com y quiero hacer un comentario insultante es muy probable que es lo que es claro yo sí a modelar el controlado las redes deben moderar el contenido hasta donde bueno hasta dentro de unos límites que que evidentemente hay libertad de expresión pero que se pueden modelar por ejemplo si yo quiero decir a una persona que luego ya violar por lo normal es que son no queden público dar por ejemplo

Voz 3 11:39 de todas maneras la educación hay advocación existe cuantas veces hemos comentado aquí los casos de partidos de fútbol escolares en el que los padres acaban sacudiéndose delante de los hijos del uno al otro mata lo delante de chavales de doce de catorce o de o de ocho años jugando no es un problema estamos la verdad hasta sus propios

Voz 7 12:00 compañeros yo entreno en formación a baloncesto en evidentemente mi equipo no pero yo lo veo veo cómo los padres por envidia otro chico dentro de su propio equipo los comportamientos y que es que no son nada educativos ya ni siquiera el equipo contrario es por mera rivalidad de destacar el rock dispares

Voz 3 12:14 ejemplo que es un partido es un es un juego físicamente más bestia todavía que el fútbol porque hay un contacto directo toda la gente te cuenta la diferencia Jo desde que llevo a mi chica o Michiko Michiko al que diferencia a los partidos el protocolo la etiqueta tal que obliga a que los jugadores ya quienes acompañan a los jugadores mantengan ese ese punto

Voz 7 12:37 la las redes sociales están en todos los deportes eh yo voy a poner un ejemplo de baloncesto y me enorgullece de eso la AFI la fase final de la Copa Río baloncesto son ocho aficiones en una ciudad es decir ocho aficiones en un pabellón de baloncesto

Voz 0295 12:48 no hace absolutamente nada si en las redes sociales si no hay

Voz 7 12:51 Valencia es algo ridículo si se entonces es el mismo instrumento hoy se supone que somos la misma persona no entonces creo que sí que posibilidad de cambiarlo pero bueno que es una actitud y un comportamiento que yo creo que era el principal motivo es que el usuario no es consciente de que lo que escribe ahí se queda ahí tiene cosas

Voz 4 13:06 el programa como el de ayer perdona sabéis las las edades de los usuarios o tu localización geográfica en un partido como el de ayer estamos hablando

Voz 1 13:15 por eso trabajos apasionante trabajo de ese metros data de algún tipo de pautas de insulto

Voz 7 13:21 pues lo voy a describir intentar me lo de manera sencilla hay redes sociales abiertas como pueden ser Twitter de me siento que pedir permiso para seguir a alguien dónde se comparto mi información y todo lo que escribo sobre mi perfil sobre mí es abierto ya que no puede consultar ir redes sociales cerradas como Facebook donde esa información supuestamente esperaba pero es propia de Facebook que ya lo comercializará Facebook qué ocurre nosotros cuando alguien vierte un comentario en una red social abierta como puede ser Twitter analizamos ese comentario semántica mete de que tema habla que emoción tiene detrás es usuario con inteligencia artificial y luego además consultamos su histórico de conversaciones a través de histórico extremos información de dos maneras información declarada me dice que es de Madrid que nacido en mil novecientos setenta y uno tendré que también probar testar que efectivamente es verídico lo que me pone información que no me declara pero que Gene fiero Si una persona está hablando permanentemente en femenino es aficionada del Betis es muy probable vamos es mujer eh si es del Betis es aficionada al fútbol porque además me he dicho que es lo expresa o ha celebrado goles del Betis es muy probable que esté en Sevilla en fin hay datos escondidos detrás de eso por supuesto que la localización es uno de los más sencillos

Voz 5 14:27 lo que antes antes te preguntaba Francino subió algo que me parece importante y es si este tipo de acciones

Voz 0827 14:35 tienen contra reacción es decir a los bárbaros ya los conocemos pero cuando un bárbaros suelta hay después sigue el coro de bárbaros también hay un coro enfrente diciendo oye pues estáis pasando hasta aquí hemos llegado

Voz 1 14:47 en contestó ante el riesgo de Piqué y Shakira sí sí que les respondió con un ripio por supuesto

Voz 7 14:51 no por supuesto luego es verdad que los usuarios llegan a la fatiga no es que exista contra digamos un coro en contra es que luego cuando vayamos a estrategias más complejas de redes sociales es que hasta se generan voz que contesta no sea claro es que imaginaros que el circo romano tú generas afición aficionados virtuales piden por minuto pueden decir miles y miles de comentarios a tu favor en tu contra no

Voz 3 15:12 ya pero fíjate por eso se está produciendo un fenómeno muy curioso es que la gente está tirando cada vez más de las de las redes cerradas que por ejemplo los grupos de whatsapp no solamente para comentar películas o a situaciones también para informarse porque porque no hay publicidad porque no tienes esa macro exposición y luego también porque te permite seleccionar un poco cuál es el público en el que tú te quieres mover es decir si tú eres de los que te gusta el heavy metal te puedes buscar unos que sean tan bestias como tú dedicarte a ver quién dice que la dice más gorda si te gusta hablar de táctica os se ha equivocado Aita puedes también seleccionar y tener un grupo eso es muy curioso porque hay mucha gente que está huyendo de las redes abiertas precisamente porque acaba entrando claro pero eso no importa

Voz 0295 15:57 para Xavi porque debates fútbol fútbol hay tal pero ya es diferente porque estoy pues se le estoy accionar en que el grupo de Whatsapp está yo es más fácil entonces es cuñado de una red si tuvieran si tuviera tuvieras que si te pero

Voz 0313 16:11 contar yo te pregunto oye después de un estudio pormenorizado durante meses de los partidos de fútbol los equipos las aficiones es acaba de presentar prontito si tuviera que dar un titular dos de lo más lo más llamativo lo más impactante lo que más resume lo que habéis encontrado por dónde irían las cosas el treinta por ciento de que uno de cada tres usuarios de los que participa que es activo durante un partido que insulte me parece un dato brutal es es uno

Voz 7 16:36 ese es uno y otro es que el dieciséis por ciento de las conversaciones conllevan un insulto en fútbol el dieciséis por ciento de crisis de cada cien tener en cuenta que uno de cada cuatro

Voz 0313 16:46 más que en política

Voz 0295 16:49 hoy por hoy más concentrados porque serán durante el partido luego sería curioso ver cómo este comportamiento preparó pido pos partido luego que insultan al árbitro los juegos bueno calentó hay mucho de profundizar pero luego tener en cuenta que uno de cada cuatro

Voz 7 17:01 comentarios en redes sociales sobre un partido de fútbol nosotros no son valorativo nosotros los clasificamos como informativos es decir yo he dicho gol de Sergio Ramos veintisiete un veinticinco por ciento a conversaciones carecen de opinión si filtrados eso o aún con esas dentro el dieciséis por ciento son insultos saque no es

Voz 8 17:20 algo baladí

Voz 7 17:23 exactamente no es algo baladí

Voz 4 17:25 oye me quedaba con la idea que ha dicho que miedo Le de que haya cafres de estos Juliá que son capaces de generar bots

Voz 0295 17:31 el partido fue o no pero pero esto se hace que se hacen que ha criticado

Voz 1 17:35 como una imagen tengo como una imagen de un ejército de Torrox en El Señor de los Anillos no llama insultando a Piqué

Voz 0295 17:42 no estoy seguro a seis y simples que como periodistas ha visto un comentario en la radio alguna vez de repente de un partido político Podemos tiene que sea y de repente ves que disfrutan hito ir un minuto veintisiete mil la red tuitean nosotros decimos ha habido Veintisiete resto está dicho en la radio

Voz 3 18:03 es en la discusión pública me da igual que sea sobre fútbol sobre política cuando tienes herramientas puede utilizar esas herramientas de manera masiva bien para crear para crear teatral Francino una especie de tal este tipo que le echen ya no es si soporta

Voz 0295 18:18 si no ha parado para posicionar el ingreso está ya sabemos que ocurre todos los días eso si haces una búsqueda en Twitter y pones Carles Francino los primeros resultados que te van a ir de Carles Francino la que se preocupa de generar un contenido de visualizar aunque sea robotizada cuando Francino es lo primero que me va a salir igual que semi las marcas se pelean por salir primero

Voz 3 18:45 a hacerse ya sabemos ya sabemos que es es que se hace lo que es interesante es averiguar con qué intención y quién no mueve quién lo paga quién lo financia en el caso de que sea así os recuerdo que hay una investigación abierta en Estados Unidos también en la Unión Europea

Voz 6 19:00 tú sabes la injerencia

Voz 3 19:02 la rusa hasta dónde llega si es gigantes y es diminutas y la estamos utilizando o si realmente existe pero que hay que hay dinero de ETA es que hay intereses es otro área de responsabilidad para las fuentes

Voz 7 19:15 me identifico un comportamiento robotizado de manera antes

Voz 3 19:18 a ver si puede haber intereses económicos también en que por ejemplo a determinado jugador de fútbol no esté en la selección española si tú consigues movilizar la opinión pública para que fulano no vaya para desestabilizar al equipo B entrando en Wall

Voz 7 19:34 imaginemos que tú vas a renovar a Benzema

Voz 3 19:36 exacto asientos por el despacho Eloy dos mil ocho

Voz 7 19:39 es que te voy a ofrecer este salario porque es que mira la gente lo que dice

Voz 0827 19:42 esa navidad en lo que a mí me gustaría que esta mesa está llena de periodistas que también hagamos autocrítica no qué parte de culpa tenemos antes hemos hablado de la propia moderación de las redes sociales pero qué parte de culpa también tenemos los medios digamos convencionales de dar altavoces porque pasa porque si hay un dieciséis por ciento de comer que conllevan un insulto hay un ochenta y cuatro por ciento que no sin embargo el titular by por el dieciséis por ciento que tiene en qué parte nosotros estamos contribuyendo a amplificar ese lado oscuro de la redes

Voz 1826 20:10 o perdona Isaías que aquí hay un oyente que lo que lo que apunta es incluso en el inicio es decir la semilla qué parte de culpa tendrán los medios de comunicación los periódicos deportivos especializados en haber primero sembrado esa discordia no en hacer algo más que periodismo deportivo más pegado al forofismo

Voz 0313 20:29 la batalla del Bernabéu guerra en no sé dónde si no eso claro que tenemos que hace por ejemplo

Voz 0295 20:35 el jugador de un equipo a otro muchas veces los contenidos bueno pues que es una actitud digamos poco que se tira o le

Voz 7 20:44 en lo que se genera vamos a suponer por ejemplo con Kepa en Bilbao pues ese tipo de comportamiento

Voz 3 20:50 tenemos los medios tenemos mucha responsabilidad también porque es traemos ponemos el foco sin ninguna algo que puede ser minoritario al final acabamos convirtiendo dando pero ese es un viejo debate Isaías cuando cuando tú me cuentas una una historia menor que ha ocurrido una manifestación de ultras que había lo hemos discutido mucho si lo contamos sólo contamos les les vamos dando una una promoción y una publicidad que se merece pero depende no es fácil pero hay una cosa que sigue todo mucho

Voz 7 21:20 por eso como como oyente y es que siempre aquí yo yo trato la información de la redes sociales y la miedo siempre se se describe desde el punto de vista

Voz 0295 21:29 lo bueno es que las redes sociales eso sale en las redes sociales pero bueno luego está en las investigaciones de verdad luego está en Twitter y en Twitter de millones de usuarios en España y cada vez el sesgo será menor porque todo cargo insta ganamos los que que no entonces eso es

Voz 7 21:42 Leal y eso es una muestra muchas veces muy representativa y bueno pero es que las redes como como en todo tiene sesgos pero hay que tomarlas en consideración yo creo desde ese punto de vista no tanto como algo colateral como si los que estuvieran a redes sociales fueran zombis no son humanos