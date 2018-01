Play Segunda: los mejores de la primera vuelta (18/01/2018)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento treinta y siete de Play Segunda ahí bienvenidos a la jornada XXIII de la Liga dos tres una jornada que arranca con Huesca y Cádiz al frente de la tabla y con un pequeño hueco ya de ambos con el tercer clasificado es curioso porque Huesca y Cádiz pero los dos equipos que cayeron eliminados tuvimos playoff de ascenso a Primera el Huesca perdió contra el Getafe y el Tenerife eliminó al Cádiz luego subió el Getafe fue un palo pero tanto oscenses como gaditanos se levantaron durante el verano ahora han cogido de la directa Iván Rumbo de momento al ascenso directo no así el Tenerife que se quedó a las puertas que se quedó tan sólo a un gol de sueño para los chicharreros esta temporada menú sueña a veces está siendo una pesadilla la racha está siendo tan pobre que si no llega a ser por la victoria ante el Albacete hace diez días Pep Martí podría estar hasta destituido se en el monte pero ha salido tocado otra vez con el último pinchazo en La Romareda el hombre que hace dos esta temporada salvo al Tenerife le llevo casi a Primera al siguiente año y ahora por los servicios prestados aseguran desde la isla que va a seguir al menos hasta el próximo verano veremos porque lo merece pero el fútbol ya sabéis que no tiene memoria y que tampoco paga favores acabar Pep Martí la temporada no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todo los juegas a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Iván Molina los mandos arrancada Play Segunda

Voz 1201 01:52 Alejandro Rodríguez subdirector del Roma muy buena qué tal me ha dolido bastante este inicio de recordando aquella tarde en Getafe digamos

Voz 1643 01:59 Darsi duras que acabará Martín la temporada

Voz 1201 02:01 yo creo que tiene que acabar la temporada porque no creo que haya nadie mejor que las lesiones y que haya jugadores que no estén vendiendo su nivel no creo que sea solamente su culpa pues ahí queda eso veremos si aciertas ciertas Paco Hernández subdirector de Play Segunda muy buenas muy buenas hemos escuchado gol otra vez al arrancar

Voz 1643 02:18 la nada Sully hoy jueves ya viajaba Lugo llevaba a entrenar a la hora de Francisco Bueno

Voz 1201 02:24 tenemos a cantar el gol hemos cantado aquí en el club aunque no se oye porque en lo micrófonos abiertos pero lo hemos visto a la boca cantando el chico pues en Lugo a partir de ahora

Voz 1643 02:34 hemos cuanto compañeros en Carrusel cantan ese Xulio ligó llegó el crudo famoso Un día en Leganés Lugo precisamente el gol lo marcaba bueno anécdotas aparte y opiniones lado que tenemos en este programa ciento treinta y siete pues has llegado

Voz 2 02:48 a uno de los viajes más especiales del año para Play Segunda porque hoy vamos a hacer oficial el once de la primera vuelta el mejor once de la primera vuelta que habéis elegido vosotros los oyentes del programa a través de nuestra página web en el que además vamos a escuchar algunos de esos protagonistas que están en Verona

Voz 0717 03:04 en la llamada del ascenso vamos a hablar con Alberto Toril íbamos a analizar los tres grandes partidos el Lorca Huesca Alcorcón el Cádiz y luego Sporting

Voz 2 03:12 además vamos a contar cómo se fraguó el fichaje

Voz 1201 03:14 a mí ya por el Club Deportivo Tenerife medio millón de euros que pagará conjunto insular Un conjunto insular que también tiene la

Voz 2 03:20 va de si seguir o no con Pep Martí

Voz 1201 03:23 la última hora desde la isla y también vamos a poner al día

Voz 2 03:26 este de movimientos del mercado de invierno de esta última

Voz 0717 03:29 y terminaremos con el Consultorio de nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana el cierre con Jaume navega que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 2 03:39 antes de todo eso vamos a repasar cómo viene la jornada veintitrés en esta Liga Un dos tres la segunda jornada de esta segunda vuelta que arranca el viernes a las nueve de la noche con un partidazo Granada Zaragoza para las cuatro de la tarde del sábado se juega el Valladolid Sevilla Atlético para las seis dos partidos Real Oviedo Almería y Córdoba Albacete para las ocho de la tarde Lorca Huesca iniciará el sábado el fútbol a las ocho y media en Lugo Sporting ya para el domingo a mediodía en Santo Domingo Alcorcón Cádiz a las cuatro de la tarde Osasuna Cultural Leonesa a las seis de la tarde en Numancia Rayo y Nàstic Reus derbi catalán cerrará la jornada número veintitrés del fútbol de dolor Rodríguez López Tenerife Fútbol Club Barcelona

Voz 0717 04:17 una jornada número XXIII que empieza con el Huesca como líder con cuarenta y tres puntos segundo es el Cádiz también en puestos de ascenso directo con cuarenta y dos el play off es para Oviedo con XXXVII Rayo Numancia y Lugo con XXXVI por abajo en descenso colista el Sevilla Atlético con dieciséis puntos también en descenso y con dieciséis Lorca y Córdoba a un puesto de la salvación el Barça B con veintiuno también en descenso

Voz 1643 04:38 así una la jornada veintitrés en la en dos tú eres una jornada que analizamos desde ya en Play Segunda pero antes vamos a conocer quiénes han sido los mejores de la primera vuelta los habéis elegido vosotros

Voz 3 04:57 por eso yo creo que tiene mucho más valor porque

Voz 1201 05:00 seguro que haces tú tienes tu once a la cabeza habrán notado un once incluso rebotado un once luego

Voz 2 05:05 mayormente encajemos excluido de la lista de los posibles ganadores pero si uno tiene sus en la cabeza y bueno no sé si nos aleja demasiado tampoco del que finalmente ha salido

Voz 1643 05:13 Paco que también tiene no pero el el voto

Voz 0717 05:17 quién el test de Play Segunda bastante parecido al que ha salido

Voz 1201 05:20 es verdad

Voz 1643 05:21 yo también te comience pero tengo que decir que no hay que vote

Voz 1201 05:23 pese esta tarde alguno sí me acuerdo sí que recuerdo que me puse a Sergi Guardiola en lugar de Borja Iglesias pero obviamente es

Voz 4 05:31 avance el avance

Voz 1201 05:35 no pero por ejemplo yo voté el portero que ha salido en el banquillo yo también yo vota el titular

Voz 5 05:41 y al que es titular

Voz 1643 05:43 que venga para que no como pago ya empezaba

Voz 1201 05:46 vamos a ver que ellos pero cruzando empezando ya se veía como lo hacemos tres dos uno directamente el ganador y da bueno

Voz 1643 05:54 me ha hecho has dicho que votar suplente

Voz 1201 05:56 pues el segundo portero majo y el tercero entre ser me me mola que está ahí pero hay que respetar a la gente veterana con muchos años

Voz 2 06:04 pero que está a un nivel magnífico como es el caso de Alberto el portero del Cádiz que sido el tercer portero el tercer arquero más votado con un catorce por ciento de los votos el portero que tendríamos en el banquillo en el Atlético once de Play Segunda sería Sergio Herrera el cancerbero de Osasuna que precisamente en Cádiz para tres penaltis en ella penaltis aquella noche histórica de dos a una ganando en el Carranza el veintidós con sesenta y cuatro por ciento de los votos fueron para Sergio Rueda el ganador Rosamater ganador muchos la adivinación probablemente es a uno de los metas más en forma de la categoría el portero del líder el portero del Huesca veintiséis con quince por ciento de los votos

Voz 1643 06:42 pues Ramiro el portero del Huesca ha estado esta mañana con nuestro compañero de Radio Huesca Javier Salas y estaba así de contento por ser el mejor

Voz 6 06:50 bueno nada yo darle las gracias eh

Voz 7 06:53 eh eh agradecido porque

Voz 6 06:56 en El Ejido junto con Sergio Nadal seguida tras currando para que pueda ser también el de la de la final

Voz 7 07:02 aquí balance hacer de esta primera vuelta que ha hecho el equipo

Voz 6 07:06 bueno yo creo que hemos bueno estamos siendo la la sorpresa no estamos haciendo las cosas muy bien eh queremos seguir en esta línea ahí Nadal E A P

Voz 7 07:16 de la cara a una segunda vuelta complicada difícil pero hay que seguir allí no en donde estáis en esta posición

Voz 6 07:22 sí es cierto que todo el mundo que conoce la categoría ésa de que que se decía todo en la en la segunda vuelta en los últimos diez quince partidos eh bueno estamos con muchas ganas de que lleguen los partidos importantes de que de que el equipo de verse otra vez manteniendo el liderato de verse en partido es complicado Si hice muchas ganas y muchísima ilusión

Voz 1643 07:43 Un la portería remite porque pero todo buen portero tiene que tener adelante también una buena defensa para que no te metan goles la que han elegido los oyentes de Play Segunda quiénes son pues vamos

Voz 2 07:53 a los cuatro titulares ha quedado muy cerquita de entrar en este once inicial ya del Huesca veinticinco con siete coma cero siete de los votos tuvo el el jugador aguja que es el quinto defensa más votado por lo tanto le guardamos en nuestro selecto banquillo de la categoría los cuatro defensas titulares voy de menos votos a más serían a Kapo el lateral de la Ciudad Deportiva Huesca veintiséis por ciento de los votos Servando el jugador del Cádiz también con el veintiséis por ciento de los votos y los más votados son Pulido del Huesca también XXXII con donde cinco por ciento de los votos y el más votado el mejor defensa de la categoría para los oyentes de Play Segunda jugar el Tartiere Jeff Carlos Hernández que ha llevado este título es del titular mejor defensa de la categoría la primera vuelta con el treinta y tres con quince por ciento de los votos

Voz 1643 08:37 voy a hacer el yo también como Paco es el único jugador del Real Oviedo en el once de Play Segunda elegido por los oyentes pero es el defensa que más votos ha tenido y cuando se lo hemos comunicado estaba así Carlos Hernando

Voz 8 08:49 es hora de gracia los oyentes de Play Segunda pues vuestro voto o mando un fuerte abrazo

Voz 1643 08:56 en un fuerte abrazo también para Carlos Hernández que es el mejor defensa de la primera vuelta según los oyentes de este programa ya tenemos aparte de la zona de creación con el centro del campo con con los extremos tienen velocidad más de uno tiene mal mucha Ségol y lo está demostrando en segunda yo de aquí a los cuatro que ahí reconozco que de de los cuatro vote a

Voz 0516 09:18 eso es que estamos muy bueno ni el que está en el banquillo también luego te llevo te das esos cuatro porque además de hecho haber aquí tenemos que

Voz 2 09:25 al menos a parte uno de los que aparece juega muchas veces porque juegan esa apostó esa falso nueve ese mediapunta para fue Mondo le las dos opciones tanto dentro del campo como como arriba ya que es muy bueno vamos a ir si os parece

Voz 1643 09:38 sí no podemos un cuatro tres tres kilómetros arriba también

Voz 2 09:41 bueno entonces es un es un once muy ofensivo que lo que hay segunda no duden de que esto es el fútbol total que aquí no queremos salvarnos atrajo Segunda no

Voz 1201 09:50 lo queremos Gracia bueno pero no voy a hacer

Voz 1643 09:53 ya te Nacho para subir a primera decimos toda la semana

Voz 1201 09:55 por eso nosotros no bueno

Voz 2 09:58 en el banquillo el quinto centrocampista más votado ha debutado en el equipo que va líder de Primera División está jugando la Copa con el Barça no hablamos de sino de Jose Arnaiz el flamante fichaje del Barça B el canterano un jugador que año pasado estaba en el Valladolid es el quinto centrocampista más votado veintiun ocho con treinta por ciento de los votos para el bueno de Jose Arnaiz en el banquillo Jose Arnaiz para que veáis en el banquillo para que seamos el nivel que hay en la Segunda división e los cuatro centrocampistas más votados y voy de cuarto a primero son los siguientes el cuarto más votado con el veintinueve con sesenta y cinco por ciento de los votos es Salvi el veloz extremo del Cádiz pero que no es más veloz el tiene más votos que su compañero de banda que no es otro sino Álvaro García Alvarito García doblez de la semana pasada un jugador espectacular para la categoría treinta y tres con quince por ciento de los votos para Alvarito

Voz 1643 10:49 buenos Alvarito niño que buenos al partido a Vargas

Voz 2 10:52 no tan bueno como Alberto Serrano pero muy bueno muy bueno y los dos jugadores más votados que en el centro del campo puede Juan el líder es todo lo monopolizan todo Cádiz Huesca

Voz 1643 11:02 exactamente el Huesca y bueno pues llama

Voz 2 11:05 de muchísimos de Aguilera por ejemplo que nombraban que nombraba Luis días pero no en este caso hablamos de Kutcher Hernández cincuenta y uno coma cuarenta y ocho por ciento de los votos y cómo no de uno de mis jugadores favoritos de la temporada Gonzalo Melero con el cincuenta y dos con cero dos por ciento de los votos pues fíjate llevo Tea melé

Voz 1643 11:22 pero yo te ha hecho yo voté a Alvarito García y luego se si había vetado a Trejo del Rayo Vallecano

Voz 2 11:28 porque lo tengo poco también es decir pero has es una echar una visual al resto de jugadores que han votado que que que no están en el top pero que machismo es un pedazo de jugador Fran Mérida es un pedazo de jugador Emi Buendía Yeray de la Cultural Saúl Tejón aliñar el Barça B hay un nivel muy top tres centrocampistas en la división de plata

Voz 1643 11:48 la del Barça B que ayer jugaba en Copa con el primer equipo incluso bueno de todos estos de estos cuatro vamos a escuchar a tres los dos primeros obviamente los dos más votados en el centro del campo los que mueven al líder además dos yo con mucho gol Gonzalo Melero y el grandes con ellos Javier Salas

Voz 9 12:07 bueno estoy muy muy agradecido por porque bueno el les ha gustado

Voz 10 12:13 en mis actuaciones donde la primera vuelta Hay uno con ganas de devolver la confianza hay que seguir en la misma línea en lo que queda de temporada

Voz 7 12:21 qué resumen hacerle esta primera vuelta que terminado

Voz 10 12:24 un es una primera vuelta de ensueño propiamente para nosotros y perder tres partidos en una competición tan igualada que tiene mucho mérito oí bueno yo creo que estamos haciendo unos números impresionantes hizo bueno obviamente estamos en el camino a seguir así intenciones intentar mantener el nivel

Voz 7 12:44 el para la segunda vuelta va a ser complicado esta segunda vuelta pero bloqueo comenta no mantener el nivel y seguir ahí en la parte alta

Voz 9 12:52 sí obviamente los equipos ahora Brendan mucho más a algunos a buscarlo

Voz 10 12:59 porque luchar al final de temporada hay ir todos los equipos hacen un esfuerzo sobre todo en en estos meses de enero febrero para para intentar sumar el máximo de puntos posibles Si bueno nosotros tenemos que salir con con la misma humildad con la misma ambición hay Isabel en saber que gana partió más eh súper complicado oí me quedé no lo están nivel para mantener lo que hemos hecho la primera vuelta bueno cuyo los

Voz 7 13:23 teniente de Play Segunda tan nombrado como uno de los mejores de la primera vuelta que los comentarios

Voz 11 13:30 bueno agradecerles a todos los oyentes de Play Segunda por por KO todo es verdad que eh ese es el trabajo mío es el trabajo de también Dennis Hoppe D'Ors que que estuvieron en este en esta onces bueno agradecerles a a ellos por por el voto y por la comunidad Sage que nos están brindando

Voz 7 13:48 eh que resumen hacer de esta primera vuelta de de la Sociedad Deportiva Huesca

Voz 11 13:52 eh de sueños y de verdad que es una primera vuelta muy soñada eh tal vez no esperábamos que que azar punto hoy es siguiéramos allí arriba pero bueno ya es una realidad que aceptarlos eh queremos más queremos seguir ahí arriba queremos se tomar ventaja en los que estará atrás ir iban a esperamos eh eh hacerlo con con el trabajo que hacemos cada día esta segunda vuelta recién comenzado qué esperáis bueno e ir partido a partido e llevaron adelante cada punto será muy importante entonces eh tenemos que que seguir los ánimos con los no ilusión que veníamos el eh que venimos desde siempre esperamos a ganar todos los puntos que que sean necesarias bueno eh eh porque no es poder ascender

Voz 1643 14:48 dice escucho Hernández que el objetivo ahora es subir a Primera pues si la salvación en Huesca la tiene ya prácticamente hecha a que lo que tiene que aspirar es subir a la Primera División lo mismo va a intentar el Cádiz estaban Salvi Álvaro García en este once pues vamos a escuchar era uno de ellos ha al bueno a algo bueno bueno bueno porque que buenas y Touriño Ava

Voz 8 15:10 la gracia mucha gracia a los oyentes de Play Segunda con los votos eh es un orgullo que me haya hay

Voz 1643 15:15 por tanto un abrazo fuerte saldrá el once de la temporada a las maletas en primera división en este mercado de invierno pues aún quedan días Si puede ser ocho kilos el que pongo ocho kilos lo lleva

Voz 2 15:26 el fútbol es obviamente a ocho kilos es una barbaridad

Voz 1643 15:28 ha pagado quinientos mil por un tío de Segunda B correcto

Voz 2 15:30 yo creo que es lo que nadie pero yo ojo equipo de Primera División con algo de KAS no lo duda bajó un jugador que te puede resolver partidos en Primera División

Voz 1643 15:39 bueno pues a Alvarito García que marcaba dos goles la última semana pero si hablamos de goles lo que mete los goles son los delanteros si en Play Segunda salimos con dos tíos arriba que han marcado muchos goles Si uno yo creo que era era obvio al esquí va a salir en el once porque el otro lo he dicho yo

Voz 1201 15:55 ha puesto ya el otro y el otro es que se pichichi

Voz 2 16:01 es que no hay duda me refiero se ha quedado en el banquillo me sorprende no sorprendido reconozco que ha sido el jugador que me ha sorprendido que esté en este once vale bueno en el banquillo en este caso no por su calidad nadie duda del Sergi Guardiola es un pedazo de delantero yo lo he votado pero la mala situación del Córdoba hace que que te extraño noveno jugador que si te das cuenta

Voz 1643 16:18 estoy un tío del colista el once mucho

Voz 2 16:20 sólo hay dos jugadores que no son ni de Huesca mide sólo hay tres jugadores perdón sólo hay dos jugadores que no ni de Cádiz que son Carlos Hernández Borja Iglesias el otro delantero centro que ha sido el más votado por la afición de Play Segunda veintisiete con veintidós por ejemplo de votos para el delantero cedido por el Celta qué ha ganado pues por un poquito a Sergi Guardiola que tener veintiún por ciento de los votos como tercer delantero más votado ya hablamos de goles hablamos al delantero ya hablamos de segunda división

Voz 1643 16:46 cuál es el nombre que te sale no se deja de pensar quién te sale Paco a Borja Iglesias

Voz 1201 16:52 no no Jaime Mata

Voz 2 16:54 el jugador más votado con una diferencia mayor de toda la encuesta con el sesenta y cinco por ciento de los votos Jaime Mata te queda

Voz 0717 17:02 muy hotel Ana

Voz 2 17:04 en el sesenta y cinco sesenta y cinco por ciento de los votos

Voz 1201 17:07 Jaime Gil Jaime Jaime Kill Jaime Mata

Voz 12 17:10 ha sido el jugador más votado

Voz 2 17:12 el nueve de este aún se nueve de Play Segunda el pichichi de la categoría pues no podía ser otro que Jaime Mata que haría pareja arriba con Borja Iglesias pues como

Voz 1643 17:20 dice es el delantero más votado de la encuesta de Play Segunda en este mejor once de la primera vuelta de la Liga en dos tres ha sido Jaime Mata bueno no ha sido sólo el delantero ha votado es que Jaime Mata ha sido el jugador más votado por los oyentes de Play Segunda de toda la encuesta precisamente el delantero Valladolid nos está escuchando Jaime muy buenas hola buenas tardes lo primero enhorabuena porque se puede decir que lo ha espetado

Voz 13 17:46 sí la verdad es que el muchas gracias a toda la gente que ha votado y yo creo que sí

Voz 1643 17:53 pues mire yo yo sé que no es un premio que éramos un trofeo que no tiene ningún valor pero bueno siempre es bonito que la gente que se que la segunda hay que Ike sigue la categoría que sepa dilucidar o elegir a quién es el que más le gusta no

Voz 13 18:08 sí totalmente la verdad es que la gente se sigue ahí está el tanto se pues que el hombre siempre del mejor once la verdad es que vamos muy agradecido por ella

Voz 1643 18:22 no y además en Castel Valladolid entre los seis siete primeros que son mucho más destacable diecinueve goles en veintidós jornadas te lo dicen en agosto casos altura estas así que piensas

Voz 13 18:33 dicen diecinueve de junio ya que pero son mucho la verdad es que es así

Voz 1643 18:43 ojalá podamos seguir con lo que ha venido a jugar este año otra vez de nueve porque Paco Herrera el pasado te pone día en banda y ahí yo te falta Un poquito de llegada ha vuelto a la posición de delantero y es tu sitio

Voz 13 18:54 sí la verdad que más más gusto porque aquí la verdad es que la mejora de sistemas a otras ideas y había que adaptarse y la verdad es que agradecida de que me que llegar al Ministerio imponga arriba me siento más cómodo pues la verdad que se agradece y costoso e inmuebles

Voz 1643 19:17 además el fútbol ofensivo que tiene San Pedro y perjudica la defensa de muchos goles pero la parte de arriba beneficia mucho

Voz 13 19:24 sí sí solo hace que arriba porque estamos generando muchas ocasiones sí y al final termina pero creo que tendré jugar porque bueno mucho arriba

Voz 1643 19:38 yo prefiero que tiene mérito que estas en el once titular de esa primera vuelta a Valladolid ya estaban algún momento playoff pero no está siendo muy regular en en la parte de arriba se puede soñar todavía en esa segunda vuelta y por supuesto con los goles de Mata en que este año sí ese otra vez de la vuelta a Primera

Voz 14 19:54 pues ojalá ojalá que sea así y creo que hemos hecho borrón y cuenta nueva ahora es

Voz 13 19:58 en el inicio de esta segunda vuelta hemos querido queremos cambiar pues el enojo hallaban intentar fortalecer las que las que no iban bien y que es una plena estamos para estar arriba a pelear por el ascenso

Voz 3 20:15 soy la última pichichi estáis haciendo

Voz 1643 20:17 nación y muy bonita para este fin de semana en el partido ante el Sevilla Atlético yo sé que es una acción solidaria además en la que tú estás muy implicado y en la que incluso está pensando tu imagen bueno casi que lo cuente yo cuéntalo tú qué es lo que vais a hacer ante el Sevilla Atlético para ayudar a la leucemia infantil

Voz 1263 20:33 sí

Voz 13 20:33 sí creo que iba muy bonita que ha tenido el club ya asociación con se pues intentaba conseguir fondos para España y para entonces por no y la verdad es que qué tipo de iniciativas que aporta mucho oí que son necesarias así que colabora con este voy yo jugarse considerada se considera mucho consiste

Voz 1643 21:08 así es lo que hay que hacer hay que aprovechar Hay inutilizar el fútbol también para ese tipo de cosas toda la taquilla de ese partido Valladolid y Sevilla Atlético lava a donar el club pucelano para la asociación uno en trece mil luchar contra la leucemia infantil para ayudar a los niños pequeños que tiene una este problema esta es pichichi de Segunda que muchísimas gracias y nada que es el Valladolid en junio suba a Primera y tú me de diecinueve lleva XXXVIII te volvemos a pagar un toque porque seguro que la segunda vuelta vuelve a ser elegido en este once de Play Segunda

Voz 13 21:39 muchísimas gracias por todo

Voz 1643 21:41 pues Jaime Mata pichichi de Segunda División diecinueve goles en veintidós partidos el jugador más votado de toda la encuesta de Play Segunda les ponemos en orden ese once que han sido los oyentes en la primera vuelta

Voz 2 21:52 pues ahí lo tienes el bueno de Jaime Mata que forman el once de Play Segunda con estos compañeros el portero es Remírez en defensa colocamos a a Kapo Carlos Hernández Pulido y Servando centro del campo vaya pedazo del campo Salvi Alvarito García y Gonçalo Melero de arriba junto Jaime Mata Borja Iglesias el delantero del Zaragoza para el banquillo por si queremos hacer algún tipo de cambio tendríamos a Sergio el portero de Osasuna a Jay también del Huesca a José Arnáez ya Guardiola del delantero del Córdoba

Voz 1643 22:23 pues apuntara este once y dentro de exactamente

Voz 1201 22:26 a cinco meses lo que acaba

Voz 1643 22:29 haga vemos si el once completos de toda la temporada parecen algo en este yo creo que se parece en algo a este año la semana verlos Luis Milla el fichaje que ha hecho del Tenerife quinientos mil euros como Alvarito se más barato ficharle pues hasta aquí lo mejor de la primera vuelta elegidos por vosotros por los oyentes de Play Segunda con la votación cerrada elegimos los tres ganadores los dos que se llevan los videojuegos de fútbol manager y el que se lleva el pack de regalo de fumando compuesto por gafas mochila camiseta los premios los ganadores sale jugando lo vamos a dar a conocer

Voz 2 23:02 pues haremos el sorteo completamente aleatorio sin trampa ni cartón lo haremos este viernes lo publicaremos pues el mismo viernes por la tarde parece

Voz 1643 23:09 en la cuenta de Twitter de Play Segunda Robles segunda el viernes no ganadores de lo

Voz 2 23:14 me parece pues sí manco da su visto

Voz 1201 23:17 bueno yo doy mi visto bueno aunque me da pena no Paco así claro que no se queda tranquilo yo ya no decía

Voz 1643 23:25 di

Voz 1201 23:26 una vez conocido los once mejores si el banquillo ahora sí vamos a analizar la jornada

Voz 1643 23:30 en titulares en la Liga Un dos tres

Voz 15 23:32 puede seguir a Play Segunda en Twitter y en Facebook

Voz 1643 23:44 arrancó la segunda vuelta y lo hizo con la victoria del Huesca ante el Numancia dos a uno ya lleva nueve jornadas el equipo oscense liderando la Liga Un dos tres el Cádiz venció en el derbi ante el Córdoba lo hizo dos cero con doblete de Álvaro García dos goles dos golazos por cierto y sumando ya once partidos consecutivos sin perder los dos primeros aprovecharon el empate entre el Rayo y el Real Oviedo ese dos a dos la derrota de los veranos ante el líder para abrieran ahora mismo hueco de seis Hi5 dos respectivamente sobre la zona de play off una ventaja que les permite fallar al menos una jornada sin perder ese puesto de ascenso directo además los dos tanto Huesca como Cádiz tienen la permanencia ya casi casi certificada otros dos grandes beneficiados de la jornada han sido el Lugo y el Osasuna los gallegos ganaron en Reus cero uno vuelven a la zona noble de la tabla hilos Navarro sumaron su tercera victoria seguida al ganar en Sevilla ante el filial por cero uno Los de Diego Martínez aún con un partido lo menos que van a jugar esta noche jueves el Nàstic llaman otra vez a la puerta de los playoff además el Sporting goleó al Alcorcón tres cero el Valladolid ganó al filial del Barça a domicilio cero uno con gol del Pichichi Jaime Mata que lleva ya diecinueve goles del Real Zaragoza venció en casa al Tenerife por uno cero y a pesar de la nueva derrota en la isla aseguran que Pep Martí va a terminar la temporada en el banquillo del Heliodoro por detrás el Albacete sigue mandando en Belmonte ganó al Granada dos uno la Cultural hundió más al Lorca dos uno con gol de Sergio Marcos en su debut aleja la Cultural del descenso ya Almería y Nástic empataron a uno y que les permite aumentar un poquito esa ventaja con la zona baja las derrotas del Sevilla Atlético del Córdoba Lorca les dejan ahora mismo a nueve puntos de la salvación que empieza a ser la verdad una distancia bastante importante y así llegamos al la jornada veintitrés de la Liga Un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Alberto Toril muy buenas hola muy buenas qué tal primero fue antes de analizar cómo va a ser poquito la jornada venimos de elegir con los oyentes el mejor once de esta primera vuelta cuál sería Toril en ese once que tiene en la cabeza de los mejores de esta primera mitad de Liga

Voz 14 25:53 pues mira yo empezaría con Ramiro en la portería creo que es un portero joven de grandes comisiones campaña muy buena y cuando lo contrario lateral derecho aunque a jugar muchos partidos central pero con la regularidad que está mostrando Carlos Hernández Yair y Claire en el lateral izquierdo luego Garrido como como pivote defensivo con Gonzalo Melero por delante machismo Manuel García otra eh y Mata y el Hernández arriba

Voz 1643 26:16 pues algunos repiten con los que han elegido los oyentes mira R miró la portería ahora el bando lateral el otro Pulido y Carlos Hernández como centrales al centro del campo con Salvi Álvaro García las bandas Kutcher Ibai Melero en el centro del campo y arriba porque Iglesias Jaime Mata algunos nombres de cada uno tiene su gusto pero más o menos sí que son los mejores de esta primera mitad en la cabeza de todos

Voz 3 26:38 ya que Alberto toros a entrenador

Voz 1643 26:41 el técnico no lo han elegido los oyentes el técnico un honor que te vamos a dejar a ti para que no digas qué crees que ha sido el mejor de esta primera vuelta

Voz 14 26:48 pues yo creo que está claro no viendo la trayectoria del del Huesca creo que el mejor entrenador asiduo be creo que el Huesca se ha mostrado como un equipo muy muy compacto muy sólido y eso que gracias a las manos de letrado

Voz 1643 27:01 bueno en un poquito la comunicación pero hemos queda claro que Ruby es el mejor técnico de la primera vuelta para Alberto Toril eh sigues poner Alberto si eso era mejor aquí esto

Voz 14 27:10 perfectamente poco que algo que ha quedado claro

Voz 1643 27:12 es el mejor de los veintidós entrenadores de la Liga Un dos tres Rubi que viene de ganar con el Huesca lo mismo ha hecho el Cádiz tanto los de Cervera como los de Rubi y han abierto ahí un pequeño hueco de de cinco seis puntos con el tercero que les permite el fallo no es una ventaja insuperable pero les permite fallaron vía que sigan ahí

Voz 14 27:31 bueno yo creo que ha sido lo mejor equipo en la primera vuelta con una idea muy clara como dejó muy definido tal vez el Huesca con más argumentos ofensivos oí más variantes pero bueno también en cada disco que ha sabido explotar muy bien

Voz 1263 27:48 contragolpe vemos la velocidad

Voz 14 27:50 Salvio que lo hacía de Álvaro bueno creo que están siendo equipo muy estables con grandes números encajan balance en contra bueno creo que al final están arriba por estos números no demuestran que que están en una línea muy buena que si no se desvían mucho pues estarán arriba hasta el final

Voz 1643 28:08 muy por detrás de ella mira cómo viene la cosa eh con las victorias de Lugo de Sporting de Valladolid del Zaragoza de Osasuna que si gana además al Nàstic va a sumar cuatro victorias consecutivas si se va a meter con treinta y cinco puntos tercero a nada de ese posible ascenso diré esto son equipos que la última jornada sean enganchado arriba porque claro está todo muy apretado que de pasa con Osasuna Sefes tres seguidas te pones a luchar casi pues la segunda plaza

Voz 14 28:30 sí así es no vemos si vamos equipo equipo bueno yo creo que el Lugo se mostró muy muy poderoso en la primera parte de de esa primera vuelta con con una gran regularidad afirma pues son muchas jornadas Si bueno coincidió la la lesión de de varios defensores la salida de de Ignasi Miquel pues yo creo que tuvieron hay un pequeño bache en cuanto a resultado los hizo bajar un poco de posiciones Si bueno yo en el momento que se ha recompuesto un poco el equipo creo que que ha vuelto a a la victoria como con fue la semana pasada en Reus si les va a hacer pues está cerca de los puestos de arriba se aprovechan ahora el el partido de casa pues lógicamente podrán podrán estar arriba

Voz 12 29:08 y por abajo la acabo de decir para cerrar un poco

Voz 1643 29:10 la presentación de la llamada del ascenso no hay tres equipos que son el Lorca Sevilla Atlético el Córdoba se quedan ahí nueve puntos de la salvación y como decía por la parte de arriba no una distancia insalvable pero nueve puntos empiezan a ser muchos ya con toda la segunda vuelta por delante

Voz 14 29:24 sí es curioso porque bueno pues yo creo que cada cada uno de los en una situación diferente no Sevilla pues yo creo que es previsible que al final los filiales cuesta mucho trabajo mantenerse en Segunda División creo que son equipos pues que ascensor al final cuesta trabajo mantener a lo mejor jugador que año tras año van saliendo y cuesta y mantener el no el Lorca pues bueno una mala planificación

Voz 1643 29:46 en verano con muchos problemas

Voz 14 29:49 institucionales del club pues les costó trabajo empezar y eso es una rémora importante no están manteniendo el nivel de la categoría y el Córdoba pues sorprende un poco la situación no dos temporada trataba en Primera hay ahora con una situación difícil a priori con con una plantilla para no pasar apuros pero ya sabemos que no cubre cuando tienes una a una mala dinámica una mala situación de mete son una situación complicada de salir pero yo creo que tiene tiene fútbol tiene jugadores como para con dos tres resulta positivo por tener la posibilidad de esa callaba

Voz 1643 30:21 bueno ya hemos repasado poco cómo está la tabla como has ido a última jornada esta semana como ven no te preguntado por ningún partido en concreto y que el mejor partido que no te vas a perder de esta jornada veintitrés Se cuál sería

Voz 14 30:33 bueno yo yo creo que hay un Granada Zaragoza muy bueno y exigencia muy buena con dos grandes rivales con buena dinámica verdad que tendrá nada bien Santa seguidas pero pero está cercano los puestos de playoff su casa practicamente es difícil que conceda concede situaciones de de perder puntos You Zaragoza porque necesita confirmar un poco la mejoría mostrada el otro día que lo que que es un buen partido entre Tenerife con resultado corto pero por lo visto en el terreno de juego creo que que mereció más y es un buen partido pues uno para acercarse más a los puestos de arriba y el otro para confirmar un poco la mejoría en el juego

Voz 1643 31:10 pues apuntábamos ese Granada Zaragoza ese enfrentamiento entre Oltra y Nacho González Alberto tenéis muchas gracias ya está próximo jueves a Segunda muy bien gracias vamos a cono hacer la última hora de los partidos más interesantes del fin de semana sobretodo los partidos de los equipos que están arriba por ejemplo sábado a las ocho el Huesca visita al Lorca es el antepenúltimo recibiendo al líder en cualquier liga ya sabemos que lo normal es que ganará el primero pero como decía Anquela Store la segunda y es una liga en el que las sorpresas se suceden en Huecas la Luis Abadía sólo Luis qué tal buenas tardes buscar eso no me no pero sí que un poco y entonces ya me quedo así Luis Luis Luis exacto Luis eres tú Oscar amenaza hasta doy y de momento si no nos hemos cambiado el nombre como ya veremos el Huesca que está intratable le en El Alcoraz y que como dijo el Ruby Se acabaron los elogios ya hay que empezar la segunda vuelta de cero cero no la ha empezado

Voz 0516 32:05 tres de esos encuentros la verdad es que si no que que el equipo está muy mentalizado está sabe que que lo que es un sueño pues se puede convertir en realidad pero que claro que el momento que aquí alguien pueda levantar bien te pueden pisar el cuello decidí en este caso fíjate hay veintisiete puntos de diferencia entre el Huesca y el Lorca pero posiblemente desde el minuto uno hasta el noventa no va a haber una diferencias

Voz 0717 32:26 hoy sino que va a ser un partido muy disputado

Voz 0516 32:29 sí recordaba Ruby en la rueda de prensa previa que el Lorca ha perdido muchos partidos pero que los ha perdido al final que algunos en los han remontado es decir que son situaciones en las que el equipo ha demostrado que es competitiva más debuta Fabri en casa vamos a ver también no que puede ser un aliciente añadido en definitiva que en el Huesca no se fían para nada de esa situación de de Lorca y quiere decir que Badillo bastar

Voz 0717 32:50 dos semanas más lesionado la verdad es que no está teniendo suerte

Voz 0516 32:53 el jugador andaluz que cayó el día del Real Zaragoza yo no ha visto vuelta buena es decir cada vez que está entrenando con el equipo ya parece que va a reaparecer vuelve a lesionarse Kaká puesta en la recta final de su recuperación Iker Huesca pues empieza a tener ya jugadores con cuatro tarjetas jugadores importantes como Sastre como Aguilera como Pulido es decir que habrá que estar muy pendientes también de todo esto porque va a ser una segunda vuelta larga y dura aquí saben Huesca pero lógicamente esa ventaja que tiene el equipo se tiene que hacer valer también por lo menos para intentar mantenerse en lo más alto

Voz 1643 33:22 en el mejor once de la primera vuelta Luis ha también el Huesca que lo había espetado eh Remírez el portero titula dar en defensa capo a pesar hasta lesionado Kutcher Hernández y Gonzalo en el centro del campo y en el banquillo Hair osea cinco de los catorce mejores son del Huesca inmigrante Mari

Voz 0516 33:39 en fíjate que hay un nombre que a lo mejor es menos Mehdi ático que está Aguilera no que también es un jugador muy importante en este Huesca y que a lo mejor se lleva menos focos que Melero no que son los que eh todo el mundo habla de ellos es cierto que yo creo que el secreto del Huesca aparte de algunas buenas individualidades está en el grupo en el colectivo y eso pues hace que tenga un fenomenal portero un porte Erazo tiene una buena defensa que no encaja goles tiene un centro del campo que tiene de todo y arriba pues encuentras un goleador en Segunda tener en todas las líneas un buen futbolista te hace ganar muchos muchos enteros y muchas posibilidades de de moverte siempre arriba con los mejores

Voz 1643 34:17 me va a decir que el Huesca tiene el mejor centro del campo ahora mismo de la segunda división con mucho con Gonzalo tenerlo con Sastre con Aguilera un centro del campo que querría cualquiera en su equipo Luis muchas gracias como decimos visita al antepenúltimo pero eso segunda no quiere decir que vaya a ser fácil muchas gracias

Voz 0516 34:33 ni mucho menos hasta luego el Cádiz casa

Voz 1643 34:35 segundo clasificado visita al Alcorcón para el domingo a las doce de la mañana si no recuerdo mal la temporada pasada también se jugó en domingo jugó a las doce de la mañana e Ignacio valga Cádiz hola vamos a recordar a otro o sea yo creo que aquel domingo a las doce de la mañana estabas tú en Santo Domingo estaba yo que esta temporada no voy desde el día del Granada voy a estar este domingo Day por cierto ganó el Cádiz sino recuerdo mal

Voz 14 35:01 no nos vamos a ver si ellos Cádiz Alcorcón

Voz 1263 35:05 muy muy muy cortito impulsaron Álvaro Cervera además era tiene cuatro partidos es duda al final del partido por una entrada muy dura pero el colegiado puso algo que hasta que no sea cosas bien el entrenador he con lo que pasa en la realidad me acuerdo eso perfectamente porque había pedido al técnico para hablar con una de las de las ruedas de prensa para para para la paran local de reeducar y que habitualmente suele atender ya cuando vi aquella en la exclusión sabía que todo iba

Voz 2 35:37 la uno fue la expulsión

Voz 1263 35:39 de Co que en aquel partido recuerdo decidió Misilo imagen pero pero al final acabó remontando remontando hasta hasta salvar

Voz 1643 35:47 bueno no estaba en una imagen casi motu como tú muy poquito Ignacio desde oye Mali te pregunto más eh te digo bueno decía Luis que ha metido el Huesca cuatro en el once ideal de la primera vuelta no se queda atrás el segundo eh en defensa está observando como uno de los más votados Álvaro García en las bandas de este equipo así que mete tres jugadores en ese once que siguen que habíamos quedado que hubiera tantos en el Cádiz también en normales que segundos ha estado muy bien

Voz 1263 36:16 poco me parece ver poco me parece

Voz 1643 36:18 eso es poco la encuesta en Cádiz para para que saliera mal no

Voz 1263 36:21 todo el mundo está dicho a Joan Bobbio ya pegar

Voz 14 36:25 la verdad es que me brama la verdad es que

Voz 1263 36:27 yo creo que que los dos mejores extremos de la categoría que Salvi Alvarito cuidado con el caso de de Álvaro que se está hablando mucho de rumores de equipos que pueden pagar su cláusula que son ocho millones en segunda dieciséis Hacienda primera yo creo sinceramente que no se va a ir nada de que ningún club vaya a pagar la cláusula si llega ese momento pues intentará negociar con lo que sea para que se lo lleve a final de temporada pero es verdad que Salvi Alvarito son dos puntales de T

Voz 14 36:55 equipo después de la lesión de José Mari que era la otra

Voz 1263 36:58 esa clave de este de este conjunto pero bueno te puedo hablar de ha defendido el de Alberto fueron salvando al equipo las última jornada es que está bien muy bien por algo estará está segundo y es que una es una gozada ir a aunque en las últimas semanas te digo si os digo que aquí se ha elevado un poquito el nivel de la crítica no por parte de la afición no por parte de la prensa sobre la autocrítica por parte del entrenador que en el partido de acuerdo a la dijo que no había gustado aparte nadie estaba regalando demasiado que creaban demasiadas ocasiones Ike en uno de estos al final se perdería un partido que había que espabilar lleva Cervera metiendo dos día de entrenamiento intenso en lo físico así que aquí lo que no quieren entrenador que se duerma absolutamente nadie

Voz 1643 37:42 bueno pues si no se duerme va a seguir hacia arriba como un cohete porque lo de Cádiz es un escándalo once partidos sin perder nueve victorias y dos empates y una Álvaro García que Si yo tuviera ocho millones de euros lo fichaba aunque fuera para asentarlo de mi casa

Voz 1263 37:56 modo pues pero afortunadamente no lo tienes que leer inteligente según Paco te digo te digo una cosa viene quedar olvide dos goles encajados en once partidos eh Seat desde que que que números de de un caddie que está realmente espectacular de quién evidentemente el domingo a las doce lo puedo mejorar ese registro que son una auténtica envidia poner mucho sí

Voz 1643 38:27 pues de la Varga muchas gracias te el domingo en Alcorcón el domingo a las seis de la tarde allí no más sí a Rayo que es quinto contra cuarto y los dos vienen de no ganar a rivales directos el Numancia de perder en Huesca y el Rayo de empatar a dos con el Real Oviedo pero yo quiero detenerme en Lugo Sporting que se juega el sábado a las ocho y media David gozar México muy buenas hola Óscar muy buenas hay un nombre propio en esa reacción del Sporting Inés me refiero sólo la Rubén Baraja sino que me refiero hay que Santos ha marcado en cuatro partidos en los cuatro que ya baraja en el banquillo ante el Tenerife Granada Córdoba ya al Alcorcón ya suma once goles y el Sporting lleva nueve de los últimos doce puntos tres victorias consecutivas con Baraja en el Molinón aparte de Michael Santos David vamos a tener que pedirle dinero al Sporting por haberle dejado barajan el banquillo eh

Voz 0480 39:15 sí la verdad es que bueno pues le ha puesto al equipo otro tono les ha dado una seriedad y yo creo que ha cambiado también un poco el ánimo del vestuario es bueno es verdad que unos parqués todavía el equipo ha pasado bastantes apuros por ejemplo para ganarle al Córdoba en el en El Molinón pero sí es verdad que el equipo se con otra confianza con un punto seriedad de en en el juego y luego ayuda mucho lo que tú dices Regimiento Michael Santos que si está justificando su fichaje igual que por ejemplo aquí está abierto el debate muy claros sobre Stefan Scepovic cedido por el Getafe una gran inversión incluso estaba hablando la posibilidad de que salga pero Michael Santos F ha reivindicado a base no solamente de goles sino también de lucha porque el tercer gol del otro día es un balón que pelea con el portero como si fuera el primero acababa metiendo un gol la verá pues bastante complicado pero es gracias a su trabajo de expresión y como eh apura el portero del Alcorcón para conseguir ese gol así te Maicon Santos desde luego reivindicando se como futbolista y además aportándolo muchísimo

Voz 1643 40:07 hay hay que hablar no sólo de lo deportivo David sino de de lo extradeportivo o de la afición de la porque Lugo y Gijón no está muy lejos una ciudad a otra pero claro se suelen dar siempre un cupo limitado de entradas de un club para otro entre las aficiones Steichen Antón Meana medida esta mañana dice escribiendo más barato a abonar me al Lugo para ver al Sporting que intentar conseguir una entrada

Voz 0480 40:29 bueno no es ninguna exageración es que hay quién lo ha hecho en Lugo enviado a Gijón mil trescientas entradas para el partido ya haciendo un esfuerzo porque es su campo lo tiene muchísimo aforo pero es que hay dos mil quinientas peticiones de aficionados que quieren llegar alguno más que no viaja ya porque sabe que no va a tener entrada por eso hay que se ha buscado la vida no teniendo entradas disponibles se ha apuntado al campaña de abonados de la segunda vuelta ha sacado un pack familiares de tres abonos que además pueden sacar entradas la acompañante de vuelo como son baratos los precios el Lugo con Pensacola entradas de acompañante bueno pues les rally ha salido bien la la jugada más o menos en los mismos términos ese hubieran comprado las entradas y hay una locura absoluta bueno de hecho se va a instalar una pantalla gigante para los seiscientos setecientos ochocientos que se puedan quedar sin entrada en una zona muy cercana a un complejo hostelero que está justamente al lado de el estadio Anxo Carro para poder seguir el partido porque son auténtica invasión imagínate si el Sporting estuviera de verano de arriba O'Shea Se da un playoff que no es nada descabellado Sporting Lugo van a tener que hacer dos carro para recibir a la afición de l'Esport se asustó

Voz 16 41:29 cuando hasta de mil y una maneras para para poder acceder a entradas algunos heridos hicieron socios porque así les da la posibilidad de de de adquirir otras dos entradas bueno me lo que poco da pena que que es increíble que vengan a hacerse socios del Sporting los de aquí de la propia ciudad pues pues no tome más la iniciativa no

Voz 1643 41:54 bueno pues él era un palito afirma la afición del Lugo que no sea buena para la segunda vuelta el Sporting voy a decir una chorrada Si ahí un playoff entre Lugo y Sporting hay gente del Sporting que ya es abonada para ver uno de los dos partidos de playoff esa entrada que entregará puede tener mirando las mejoras una inversión a largo plazo no está mal

Voz 0480 42:11 le va a salir hasta más barato que una entrada normal iba a tener garantizado su sitio para poder ver ese posibles pero ello que no es descabellado eso se el presidente de Lugo se mostraba pues un poco he lamentando que la gente de allí no reaccionara mucho y que hubiera gente de aquí que estoy dispuesta a hacer el esfuerzo para apoyar al Sporting aunque sea unos cuantos kilómetros de carretera

Voz 1643 42:31 bueno pues ha dicho es una chorrada una chorrada a estas alturas de enero en junio queremos que a lo mejor no es tan descabellado lo que acabamos de decir tú vas a Lugo no David para ya iremos sí señor pues ya hasta que no tenga entrada ahí no pueda ver lo que se ponga la radio David González sólo cuenta en Carrusel David muchas gracias ya está el fin de semana un abrazo adiós a siguen a la jornada veintitrés en la Liga un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel vamos a contar y analizar la próxima semana en Segunda con Alberto Toril y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 15 42:58 toda la Segunda División en Play Segunda

Voz 1643 43:06 bueno pues ha atado al principio el Tenerife llegó al final del último play off Hinault subió en Getafe en el Coliseum empezó mal la temporada al principio pero luego los de Martí han sido muy ir según legumbres a pesar de la derrota en Zaragoza de que solo han ganado uno de los últimos cuatro partidos ha sumado cuatro puntos de los últimos doce Concepción asegura que mantiene al técnico aunque eso sí esta semana Javi de una reunión para hablar de la situación y sobre todo para hablar de fichajes muy buenas