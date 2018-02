¿Cómo llamarías al vino malo malo malísimo?

Voz 1 00:00 la Ventana Carles Francino

Susana Ruiz Toni Martínez Luis Piedrahita Lucía Taboada Iñaki de la Torre Marta Esteve Especialistas secundarios

Voz 0230 02:31 aquel preside el president El presidente de los Estados Unidos Donald Trump bueno tiene un jefe de gabinete todos los que hayan visto El ala oeste de la Casa Blanca saben que el jefe de Gabinete de una persona de la máxima confianza es quién dirige el equipo personal de asesores del presidente el gabinete es un gobierno personal para el presidente el jefe de Gabinete es alguien muy importante y el de Donald Trump es un general que se llama John Kerry ya ha dicho que los planes para construir un muro que separe Estados Unidos de Méjico no son realistas y que Donald Trump estuvo mal informado durante la campaña electoral

Voz 11 03:07 después Nsue a Jaime

Voz 0230 03:10 el chico

Voz 11 03:12 eh cuidado esté

Voz 0230 03:15 no podía sugerir un cambio de planes pero a las pocas horas ha salido Donald Trump ya ha dicho que está pasando con esas putas vallas Bona alta

Voz 1353 03:24 has respondido que

Voz 0230 03:25 el se mantiene en sus ideas sobre el muro is sabéis como lo ha dicho un vaso así lo ha dicho

Voz 1353 03:33 ha dicho el muro es el muro es lo que ha dicho Donald Trump tuvo

Voz 0230 03:39 le he dicho a como lo dicho en Twitter lo ponemos la voz de Google no es que el drama nobles y ahora le he dicho al jefe de Gabinete ven para acá y no hay más que hablar al final veremos a todos los líderes mundiales a hablar como Mariano Rajoy la tierra será el imperio Mariano El muro es el muro un plato así va el mundo

Voz 12 03:56 hola

Voz 1384 03:59 oro

Voz 12 04:01 eh

Voz 5 04:06 el repaso Twitter a veces a veces descubres que tienes un talento oculto de una manera totalmente imprevista el Twitter de caro

Voz 13 04:13 le he dicho no sé si quiero dormir por el dolor de cabeza os y me duele la cabeza de dormir yo ahora escribo canciones para Fito Fitipaldis

Voz 5 04:23 vamos ahora con un tuit de Creed boom para triunfar en el amor hay que saber adaptarse

Voz 13 04:28 decías yo soy un chico diferente no busco rollo de una noche a pues Yossi yo yo

Voz 5 04:35 a escuchar la fascinante historia familiar que cuenta harta Buruaga

Voz 13 04:40 mi bisabuelo Antón que fue marinero en el H Nobel el ancho ve perdón me contó que él tuvo la suerte de ver el Titanic y les advirtió a gritos que ese barco se hundirá pero ni caso le hicieron insistió les volvió a gritar en varias ocasiones hasta que les sacaron a hostias deducir

Voz 5 04:58 ahora vamos con un tuit incómodo de mi cuenta B

Voz 13 05:00 vaya vaya vaya mira quién vuelve arrastrándose me me me da mis muletas por favor

Voz 2 05:08 ya

Voz 5 05:10 acabamos las siete heridos con interesante dato musical que aporta tema pico Sergio Dalma lleva veinticinco años inca rastrear para que no le cambie la voz

Voz 1353 05:21 no

Voz 14 05:23 si después de las twiterías las noticias de El Mundo Today

Voz 1981 05:30 Microsoft Huarte enviará un profesor a casa cuando el corrector subraya en rojo más de cien palabras faltas persisten aparecerá en el documento una nota en rojo diciendo venga a verme al despachos al final de año Microsoft colgará en su página web las notas de todos sus usuarios astrónomos confirman que la tierras esférica excepto Murcia que si es plana

Voz 4 05:54 Andalucía es la única región del sistema solar que aún no se ha adaptado al modelo copernicano los astrónomos no entienden cómo es posible que el universo no tengo un centro excepto Murcia que es el centro del universo de Mutis

Voz 1981 06:07 unos vándalos aterrorizan Granada al quitarle la anilla a la ciudad

Voz 15 06:11 ayer por la tarde la ciudad estuvo sin anilla varios segundos en los que creyó que podía explotar con suerte los gamberros volvieron a colocarla el Ayuntamiento se compromete a poner un vigilante de seguridad alrededor de la anilla

Voz 1981 06:23 para evitar más sustos a última hora Arman cuéntanos

Voz 5 06:28 todas las españolas se reúnen para ir juntas al baño veintitrés millones de mujeres se han congregado esta mañana en los baños de la estación de Atocha en Madrid mientras otros tantos millones de señores esperaban fuera con sus bolsos

Voz 1981 06:42 de espaldas ahora con algunos titulares breves levanta la mirada del mobbing descubre que su pareja ya ha rehecho su vida con otra persona

Voz 5 06:50 ah

Voz 4 06:51 la mujer impaciente luce un collar de ostras biólogos recomiéndanos los argentinos que hablen un poquito menos a las plantas Carles Puigdemont ya es el principal atractivo turístico de Bruselas los niños españoles aclararan este viernes si quieren más a mamá o a papá crean la localidad española de Panda bautizada en homenaje al coche

Voz 0230 07:54 en España la situación política no nos engañemos todo depende del siguiente paso que de Carles Puigdemont que esto es un poco raro pero la llave de la política la española la tiene un señor que está en Bruselas huido de la justicia normal del todo no es qué va a pasar vuelve la pregunta que se hacía todo el mundo en el mes de octubre pasado va pasa que va a pasar llega pasa escuchamos el pronóstico de Iñaki Gabilondo esta mañana la secuencia

Voz 0789 08:15 más lógica sería la siguiente pues de Mon regresa quedarse en Bruselas es un suicidio lo meten en la cárcel es investido con el amparo de la Mesa del Parlament como presidente no simbólico como real luego nombrado conseller en cap que queda al mando de la gestión eso sería lo lógico dentro de la lógica de las corrientes ahora en tensión otro choque si un gran lío para el Gobierno desde luego

Voz 0230 08:41 otro lío la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la Cope dice que Carles Puigdemont no será president Mikel lo sabe como en el anuncio El Corte Inglés pero no pueden ser presidente de la Generalitat ciertamente es la misma persona Soraya Sáenz de Santamaría que hace cuatro meses dijo sobre la convocatoria de un referéndum en Cataluña

Voz 1353 09:01 no nos ha dado atar

Voz 0230 09:03 pues con todo lo que sucedió en aquel uno de octubre en Cataluña cuando votaron más de dos millones de personas dijo no a vino referéndum

Voz 6 09:10 ni apariencia de tal buenos

Voz 0230 09:13 doce si ahora a alguien le preguntan usted cree que el Gobierno tiene la situación más bien controlada o más

Voz 1981 09:18 quien no hemos que las cosas no está

Voz 0230 09:21 yendo a favor de gobierno obras un líos Un líos otro lío podría regresar Puigdemont de incógnito aparecer en el Parlamento no rapado el pelo cero dejarse barba como hipster entrar en España contratar un caracol gigante y esconderse dentro ahora los servicios de inteligencia españoles trabajan con todas las posibilidades hemos de contemplar también el pequeño drama personal de todos aquellos que trabajan en los servicios de inteligencia españoles que tienen que tener un cierto sentimiento de amargura porque uno se dedica espía cuando eres pequeño te preguntan qué quiere ser de mayor corresponde a gente inteligente espía isleñas con cosas excitantes con la Guerra Fría

Voz 17 10:02 en situaciones moralmente complicadas

Voz 0230 10:04 ya has llegado a ser espía trabajas en el servicio de inteligencia Itu misión detectar Si Puigdemont disfrazado para cruzar la fe

Voz 1353 10:10 a todos bien no oficina probando barbas

Voz 0230 10:15 a una imagen de Puigdemont va cogía manía a partir del lunes volveremos a usar las cartas del tarot para conocer la política española mientras tanto la Gürtel seguimos conociendo noticias

Voz 18 10:23 sobre pagos comisiones corrupciones diversas son noticias que ya se escuchan sin hacer mucho caso vamos a escuchar ahora una noticia trece segundos aparecen personajes dinero un juez protección policial confesiones actos ilegales si escuchamos la información tal vez no entendemos todo pero desde luego no hay duda de que se está hablando de porquería de primer nivel

Voz 0465 10:45 David Marjaliza el hombre fuerte de la Púnica reconocidos

Voz 19 10:47 pese repartió una comisión de tres millones y medio de euros con el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados con el empresario Javier López Madrid el juez ha pedido al Ministerio del Interior que le ponga protección a Marjaliza

Voz 0230 10:58 no es que se acabe de entender por qué protege nadie quién quién cobra que pero se ve que hay dinero y que no es legal y mañana viernes las confesiones del Bigotes podría ser Memorias de un mariachi las confesiones del Bigotes pero no tiene que ver con el caso Gürtel será mañana en Valencia is espera que cante tal vez no una ranchera pero él ha prometido cantar

Voz 1384 11:32 Especialistas secundarios yo tenía

Voz 5 11:37 Sete bueno ya estás estos días no sé si habéis estado atentos ha vuelto la polémica por las medicinas alternativas sí sí sí yo lo hago preguntas esto es que dudan de la ciencia de las medicinas de las vacunas son charlatanes peligrosos son San y dioses queremos que los oyentes nos den pruebas de la eficacia de tratamientos alternativos ojo no queremos pruebas científicas queremos que las pruebas sean no científicas queremos el a mí me ha funcionado ese el de toda la vida ya tenemos a un oyente del teléfono que nos va a hablar de este tema de las medicinas alternativas hola buenas tardes

Voz 21 12:08 si hola muy buenas tardes cómo te llamas Rafa de Vigo Rafa qué tal buenas mi en mi casa me me fue muy bien lo que es el reiki

Voz 5 12:15 el reiki vaga para que no se por lo que es el Rey que es una técnica japonesa milenaria creada en siglo XX no

Voz 21 12:21 en efecto las manos con las manos un sanador te traspasa su energía universal y te cura Ricky pues me da un ataque de nervios sí que va a morir empecé a sudar a chillar no podía respirar empujaba la gente buena horrible y entonces apareció maestro reiki

Voz 5 12:43 en el avión no te dicen especie de una imposición de manos algo así

Voz 21 12:47 si en una de lo que vine a mí centros de de energía ocho atrás

Voz 5 12:50 dónde te lo puso

Voz 21 12:53 a mí la garra cantaba transmitió su energía al tiempo que me susurraba calmas

Voz 22 13:01 sí

Voz 5 13:03 quite Camacho Kiko según

Voz 21 13:05 lo dicen es predisposición son se no

Voz 5 13:13 igual la cuestión es que te funciona era Rafa muchísimas gracias

Voz 21 13:16 a vosotros venga vamos con otra

Voz 5 13:18 a favor

Voz 23 13:20 no importa vale yo proyección con la quiero practicar no practica tiro practicó prestaba equilibrando las cervicales para curarme de un balazo que tenían la pierna balazo así que por lo visto se le fue la mano voy mejor yo las cuerdas vocales

Voz 5 13:37 ya ya pero es que nosotros a ver pedíamos a algo muy bueno en este caso en tu caso es algo malo lo que ocurrió

Voz 23 13:43 bueno no necesariamente porque yo en esa época yo estaba en el paro lleva muchos años así desde que tengo esta voz pues ya trabajó en el cine trabajó en la tele y la radio poniendo voz doblando a testimonios anónimos

Voz 6 13:59 ah pero claro

Voz 5 14:02 José podíamos decía entonces que fue una especie de cagada del quiero práctico pero que por cuestiones por rebote por casualidad aposté fue bien no

Voz 0230 14:09 esto a su sí o no

Voz 5 14:14 no tan todavía en las cuerdas pues muchísimas gracias testimonio anónimo vamos con último Delfín verdad

Voz 21 14:19 hola planta de corazón puede considerarse medicina alternativa

Voz 5 14:26 a ver yo no soy cirujano torácico ni nada parecido pero yo diría que no eh

Voz 21 14:30 si el corazón se va cambiando alternativamente de un cuerpo a otro cada día

Voz 5 14:34 cada día bueno esto ya es otra cosa distinta pinta muy bien cuenta cuenta

Voz 21 14:38 a ver yo mira yo trabajo en el hospital Virgen del Socorro

Voz 22 14:44 Toledo

Voz 21 14:44 escalera meses no llega la Unidad de Trasplante un corazón antes volante de verdad increíble increíble el mejor que he visto en mi vida enorme Hermoso de lo que no cabe en el pecho con el corazón de Un príncipe una procesión desde cualquier ángulo que todo lo mires con una Horta maravillosa con una capa superior impresionante de verdad el agua quisiera que la vida es majestuoso toreas mejor poesía Bersuit esto las

Voz 5 15:18 debería ser diestro

Voz 21 15:19 ante corazón verdad flipante

Voz 5 15:22 es que va va va cambiando de paciente sí claro

Voz 21 15:24 porque nadie tiene derecho a disfrutarlo en exclusiva vamos cambiando al paciente para que mucha gente pueda sentir esta experiencia única medicina estratega no esto pregunto

Voz 5 15:35 yo no digo que no pero es una historia muy bonita por cierto donde donde al un corazón tan tan alucinante

Voz 21 15:40 de un neo nazi la vida queda parece tan sorpresas que de la vida pues muchísimas gracias amigo vale

Voz 5 15:49 bueno pues testimonios Francino para el eterno debate de la ley

Voz 1353 15:52 clientes nativa timo o engaño ahí está la cosa

Voz 2 16:04 claro

Voz 24 16:09 está ya

Voz 4 16:17 animará dos alternativas o con sus ahora Ruiz

Voz 6 16:21 yo iba a decir ahora vamos a pasar de la charlatanería conciencia hablo con el audio

Voz 25 16:27 más Herralde Cabrera cabras ovejas eh

Voz 27 16:41 mira las ganas locas

Voz 28 16:45 Huckabee es total

Voz 1384 16:46 eh

Voz 6 16:48 bueno yo iré a las ovejas arrastran fama de animales eh

Voz 29 16:54 erróneas no un poquito Bodo las pobres tienen esa fama pero es del todo inmerecida a la vista de los últimos estudios que se están haciendo con ellas mira investigadores británicos han demostrado que las ovejas tienen habilidades en reconocer

Voz 30 17:07 esto facial muy avanzadas comparables a las de los humanos y otros primates saben reconocer las caras a partir de fotografías pero esta investigación realizada por científicos de la Universidad de Cambridge demuestra que las ovejas pueden ser entrenadas para distinguir rostros humanos a partir de retrato

Voz 29 17:23 los fotográficos los investigadores entrenaron a ocho ovejas para que reconocieran las caras de cuatro personajes famosos una presentadora de la televisión británica un actor una actriz Barack Obama al a través de pantallas de ordenador

Voz 30 17:36 les mostraban dos fotos cada vez una de famoso y uno de persona no famosa anónima cuando las orejas elegían la foto dejamos a les daban comida si elegían blanquiño incorrecta sonaba un timbre y no recibían premio con el tiempo aprendieron a asociar la fotografía

Voz 1353 17:52 de la celebridad con la recompensa ocho

Voz 29 17:54 cada diez veces reconocían el rostro asociado a la comida osea que era capaz de distinguir los rostros más los científicos también querían analizar si las ovejas podían reconocer a su cuidador en una foto

Voz 30 18:06 la FIA sin preparación sin entreno previo los cuidadores pasaban dos horas al día con las ovejas y ellas estaban pues muy familiarizadas con ellos cuando el retrato del entrenador se intercalada al azar en lugar de la celebridad la oveja elegía siempre al al entre sí exacto

Voz 1384 18:23 el Price no estaban entrenadas era simplemente que sabían reconocer la foto el rostro conocido en la vida real en fotografía muy bien por la sudadera no

Voz 0230 18:34 las bazas ovejas debían aprenderlo si debían pensar nosotras lo hacemos pero esto para que los esa Time

Voz 1384 18:40 pues para que arranque recale Barack Obama pues ahora te lo voy a decir tale es intentar atracar claro dices para qué sirve saber las capacidades cognitivas de las ovejas pues es más serio de lo que parecía que les sirviera la debido a tamaño real

Voz 29 18:54 exactamente grande de los cerebros y a la su su longevidad en muchos años los investigadores creen que son un buen modelo animal para estudiar trastornos neurodegenerativas

Voz 1384 19:03 con la enfermedad de Huntington sabe todo tiene más porque ánimo de vejar ahora no bueno pero no sabíamos seguirán trabajando

Voz 6 19:17 cómo estamos

Voz 25 19:23 era un bucle y madura

Voz 31 19:33 en la tele

Voz 1384 19:40 el éxito decirle con con Marta sí

Voz 32 19:42 para adivinanza que tienen en común ahí que tienen en común Pablo Alborán Miguel Ángel Muñoz por ejemplo Tania Sánchez os acordáis Cavani Cavani jugador del fútbol o Dani Martín

Voz 33 19:54 no me tiren de la lengua

Voz 0230 19:56 bueno todos ellos son visibles

Voz 1353 19:58 bueno todos ellos son seguidores de operación

Voz 32 20:01 un tanto de las galas como del Veinticuatro horas donde por ejemplo hemos visto a la súper famosa malla cantar así al piano

Voz 34 20:10 qué bonita la queda

Voz 35 20:27 eh yo ni lunes eh nace ya miento finalista después iban a conocer las canciones elegidas para Eurovisión y las que sea asignado a cada uno de las cerca de doscientos canciones que ha recibido Televisión Española el día veintinueve se decide que con viajar a Lisboa para el festival de Eurovisión el cinco de febrero la gran final

Voz 36 20:47 bueno tú con quién vas mata a alguien

Voz 1384 20:51 no va con Amaya Amaya de España bueno por Alfred no pueden ir los dos si es que hay canciones que son contestó problema un coro claro

Voz 1353 21:04 sí sí

Voz 34 21:17 las

Voz 1 21:37 la Ventana

Voz 1384 21:41 Francina

Voz 4 21:54 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio hoy tenemos al Indiana Jones de las palabras

Voz 38 22:01 y es es ser no da miedo no siga o no

Voz 1384 22:12 tú estamos allá vamos saber ya regresamos a nuestras labores

Voz 1353 22:19 de cerdo Truffaut pero seguimos rastreando significados huérfanos de significante situaciones que todos hemos vivido pero que no tienen la palabra que les este nombre por ejemplo estas imprescindible la impresora impertinente que todos la hemos sufrido porque la impresora es ante todo un electrodoméstico pedante de por sí ya eh no es no es otra cosa una impresora no es más que una fotocopiadora que ha estudiado Informática se lo tiene como subidito el problema es que la impresora carácter voluble y cambiante y un día se enfada y sin venir a cuento hay hay te dice la impresora no responde así entonces con los brazos cruzados y entonces espero e impresoras no responde se queda ahí brazo y cruzada pero venga impresora no te pongas así que te pasa es que hablemos la impresora no responde se queda cerrada en banda pero lo que pasa es algo que he dicho yo error fatal nueve cero tres una tú veas no sabes qué hacer las cosas que alma por al día siguiente está de buen humor y te suelta un piropo precioso de mirar a los ojos y te dice tiene usted una cola de impresión

Voz 6 23:33 para

Voz 1353 23:35 no existe una palabra que dé nombre a la impresora que se cierra al diálogo a la impresora terca a ese impresora que no atiende a razones cómo podemos llamar a la impresora que no responde yo propongo impresora siempre sorda y la definición que tal que así

Voz 39 24:02 sí

Voz 1353 24:07 la máquina destinada imprimir quede

Voz 40 24:13 desoye las súplicas de su subordinados

Voz 1353 24:17 artefacto con capacidad de impresión voluntad clara de no hacerlo impresoras tozudo fotocopiadora

Voz 1384 24:26 venida a más eso es una impresora mira

Voz 1353 24:32 cuando esto no es un fenómeno casi atmosférico cuando la comida está tan rica qué se hace el silencio llegan los platos insta la ese mutismo religioso ese mutismo espeso un silencio amueblado únicamente con el grácil tintineo de los cubiertos tocando la love digna nada cierra más bocas creo yo que una buena sopa de ajo deberían dar los si en los debates televisivos se ponen a gritar los tertulianos sopa de ajo para todos porque ese silencio que brota ante una suculenta cremita de calabaza no tiene nombre no tiene nombre como podemos llamar a esos vacíos sonoros en los casos en los que sólo se escuchan los rumiar es sigiloso los sorber es circunspecto los masticar es a callados de los comensales ensimismado como podemos llamar a ese silencio calladito yo propongo Suculent el silencio ante la Suculent hacia la definición quedaría tal que así Annan suculento tío

Voz 40 25:54 ese simultáneo de todas las conversaciones ante una comida apetitosa

Voz 1353 26:01 falta derruido y abstención de hablar propiciada por la imposibilidad de la lengua de llevar a cabo dos acciones a la vez comer ICAL

Voz 1384 26:13 Suculent con una más

Voz 1353 26:17 mira el el el vino malo el vino malo yo te diría Albino malísimo y unos vinos que no valen para calimocho porque te arruinan una buena Coca Cola no vienen en botella ni siquiera en tetrabrik miren una especie de bolsa metalizado da una especie de hombre del siglo XXI como como una especie de bolsa para sueros amorfa uno va dentro de eso de una caja de cartón con un triunfito de plástico pasó de esos equivale a ser atropellado por un camión de bomberos los vasos Yves monstruos tres vasos cagas fuego y sangre cuatro vasos no se ha dado el caso pero dicen que la resaca dura hasta después de muerto todos hemos visto bebido y sufrido estos venenos pero no hay una palabra que dé nombre al vino de baja estofa a esos caldos tumbado ogros que se sirven en ferias verbenas y festejos municipales cómo podemos llamar al vino malo malo malo malo malo malo malo yo propongo

Voz 6 27:21 vino

Voz 32 27:24 hola

Voz 1353 27:25 la definición quedaría tal que así

Voz 7 27:27 no

Voz 39 27:32 no

Voz 1353 27:35 Bin eh mosto fermentado Amal hay caldo de ínfima calidad procedente de uvas pisadas con rencor destilado hecho a mala idea vino

Voz 1384 27:53 eso es Pinedo

Voz 1353 27:57 ya para terminar siempre necesaria palabra de nuestro oyente nos la envía a Twitter César Cornejo Fuster pronto la usaremos todos yo creo que lo vamos a ver esto es lo que comenta César hay una etapa en la vida de todo ser humano en la que uno cree que todo alimento mejora con salsa puede ser ketchup mayonesa Alsa Rosa Sarsa tártaros lo que sea lo echas a todas las patatas al pollo al marisco al café espero es descabellado como quiere usted el cortado con leche normal con mayonesa la gente de aberraciones verdad gambas con ketchup mostaza en la paella ronda almendra con salsa barbacoa claro el horizonte de aberraciones culinarias que transita durante la juventud es espeluznante no hay una palabra que dé nombre a esos años de desmanes gastronómicos urge urge urge cómo podemos llamar a esa edad en la que uno echa salsa espesa a todo César Cornejo Fuster propone

Voz 1384 29:06 Mayo en esencia Spence

Voz 1353 29:10 la Illa definición quedaría tal que así

Voz 2 29:20 usted usted

Voz 1353 29:21 de edad que precede a la madurez culinaria que se caracteriza por mejorar a peor una comida añadiendo una salsa espesa ir prefabricada época de audacias y condimentos años en los que uno está dispuesto a comerse el mundo siempre y cuando lo pueda mojar en qué

Voz 1384 29:48 eso es hola buenas tardes buenas tardes se cuecen en Internet

Voz 1322 30:05 es que a veces os traigo aplicaciones digamos de dudosa utilidad pero hoy es quiero hablar de una aplicación que habla de una aplicación muy útil y maravillosa es la aplicación Google Art and

Voz 41 30:18 no

Voz 0230 30:23 no me indica

Voz 1322 30:24 de Google hoy por ejemplo podemos descubrir más sobre la vida de la que son a la pianista Mary Lou Williams pero hay un montón de cosas pero esto maravillosa aplicación ha ganado jamás esta semana gracias a una función que han sacado una función que se llama estatus el museo y que te permite descubrir a tus gemelos del mundo del arte

Voz 1353 30:40 que bueno la tecnología detecta tu cara idéntico

Voz 1322 30:43 nunca las características únicas de tu cara y luego compara esos datos con los que tienen en su base de datos que en el caso de Google son más de setenta mil piezas de arte de mil doscientos museos galerías de setenta países del mundo la gente está subiendo montones el Fisas redes sociales hay algunos que son clavados a obras de arte la aplicación para ahora está disponible en España pero esta función de reconocimiento facial sólo está disponible en Estados Unidos pero bueno yo le he pedido a mi primo que viven en Estados Unidos que me buscara a qué personaje de esa setenta mil piezas de arte se parece más Francino

Voz 1384 31:16 a La Gioconda y bueno el resultado

Voz 1322 31:20 el resultado es que Francino tiene un sesenta y uno por ciento de parecidos Drácula no George Bush

Voz 1384 31:26 la hora de Artesa pero su George Bush con colmillos y sangre en la boca es una aparentes

Voz 1322 31:37 es es un mural de la artista se Far Fairey que seguro que conoces porque hizo el mítico cartel de Barack Obama

Voz 1353 31:43 acabas de decir que Francino es una parodia George Bush

Voz 1384 31:46 según la si no es en un sesenta y uno porque yo no lo veo la aplicación te indica qué porcentaje parecido tienen eso sí sí sí

Voz 1353 31:58 yo he visto a George Bush mucho Lito diciendo pues

Voz 1384 32:01 sí sí

Voz 1322 32:05 bueno me apoya la curiosidad mandado buscar también el parecido de Rajoy Rajoy éste parece al retrato de anciano vestido a la moda de Felipe IV del pintor español José veces Alkiza si lo tenéis esperas no enseño

Voz 1384 32:16 hombre a ver

Voz 42 32:18 es parecido a este estilo radiofónico está quedando

Voz 1384 32:25 esto lo voy voy a acercarlo al micrófono para bien

Voz 1322 32:29 bueno a esta hora de José Yánez es está expuesta a la Fundación Santander de Madrid que ya es casualidad que de todos los museos que tienen en la base de datos vaya parece ser Rajoy a una obra que está en Madrid Rajoy dice que no lo podéis estar buscando bueno al margen de esta función que es Keaton como motor esto conmigo que tuvieron Rajoy o con la aplicación podéis explorar miles de colecciones de los museos de todo el mundo además en realidad aumentada yo esta mañana por ejemplo está dando el museo de Orsay desde mi móvil puedes leer artículos sobre corrientes de arte artistas también puedes guardar sus piezas favoritas para verlas cuando lo ves en tu teléfono móvil así que invita a que la ex cardenal que además es gratis

Voz 1353 33:08 yo he visto

Voz 1384 33:09 la realidad aumentada allí es como la normal pero más pequeña no

Voz 0465 33:18 venga señor la dura vida del milenio hablaría vamos vamos a contar una gesta hoy de Internet una de estas batallitas que hay una anécdota de hace ocho años ocho años si Internet es como sea un año Internet son como los perros son siete en la vida real el tiempo va volado allí y es una de las razones porque la gente en Twitter está tan enfadada también es por eso que comienza todo el enfado de de la crispación que hay en general hizo nave Internet que os parece sin ley como Forocoches que no conociste y for Chan en dos mil ocho allí Chan a ello explicó eso es el foro que el que era el foro más grande de Internet por esa época

Voz 1384 33:59 si el padre los foros

Voz 0465 34:01 Board que tu postura más una imagen original la gente comentaba debajo más o menos como Twitter pero más antigua

Voz 1384 34:08 allí se reunía toda la córnea la escoria de internet el abismo no porque lo sé por qué estaba allí

Voz 0465 34:15 no allí en serio es hablaba de de todo ese podía comprar las drogas era era fatal

Voz 1384 34:22 has quedado con ese dato Gore asesinarlos cuando ocurra damos una burrada muy fuerte pero a mí me gustaba

Voz 0465 34:32 aparte de que era hora de dura

Voz 1384 34:34 no la cultura los artículos

Voz 0465 34:38 ya antes de de que existiera Ready era la de los Memphis todo lo que pasaba en Internet Java allí era forzaron esa era lo que aparecía gracias no las drogas no verano Aldi el hecho de que cambiase Internet da a raíz de ese foro fue porque a alguien se le ocurrió un toro Leo que fue meterse en la cuenta de Gmail de Sarah Palin sólo deporte Olear no era por averiguar nada sino venga a ver qué esconde a ver si hay fotos de ellas

Voz 33 35:06 la diversidad sin más

Voz 0465 35:09 entonces cuando ya salió toda la luz se descubrió que no había sido llevaron a juicio al dueño del Foro en el juicio a muy divertido lo puedes buscar en Internet porque se ve al muchacho intentando explicar a ser estamos hablando de dos mil ocho cuando todavía no estaba en la página de Internet han sentada al juez que era un Leo que era un cuatro cero cuatro en Internet que ha hecho LEAR en general es muy divertido porque es un señor diciendo esto es una broma no se hace temer es es como dos planetas co colisionando es muy guay pero este fue un punto de inflexión en Internet porque a partir de ese momento el Gobierno de de Sarah Palin se dio cuenta dijo

Voz 0230 35:49 oye

Voz 0465 35:49 eh esto también lo podemos hacer nosotros también podemos espiar mails a otra persona fue cuando empezaron la geolocalización a robar contraseñas atara a a lo que es rastrear todos los mails esta trama que hubo con el cómo va a mano de todo ese rastreo ya a partir de ese momento interna cambio porque empezaron a salir como las leyes SOPA la leyes ser salió el bloqueo de mega óvulo Hadi internet en libertad ese redujo

Voz 0230 36:17 ahora mismo estamos todos un poco como el señor juez

Voz 1384 36:20 si no me gusta de la ley Sinde les habla

Voz 1353 36:28 con una reducción de la ley parecida a la que trajo el pacto social de Rousseau

Voz 1384 36:32 ponía no sociedad pero bueno

Voz 0465 36:36 pero al final al fin y al cabo sólo portero LEAR a Sarah Palin osea se redujo la libertad sin tener muchísimo así que chavales

Voz 1384 36:45 no no esto está algo así

Voz 0465 36:50 que si puede averiguar dónde vives y menos a Estados Unidos

Voz 37 37:24 Johnny Guitar al Barça

Voz 43 37:27 en el nombre llevaba lo de quitar pero realmente empezó tocando bueno alternaba ambas cosas es lo que quería darnos precisamente del piano y solamente me me quedaría contento si en estos momentos que nos quedan apreciáis que el piano aunque parece una obviedad se toca con dos manos pero dos manos una cosa muy difíciles como tocar dos instrumentos a la vez seguido escuchando esta canción que creo que el piano

Voz 37 37:48 los golpes está dotado con una sola mano ahora no yo estoy oyendo el pomposo sólo manos notáis las dos manos rico claro él sólo es lo obvio que eso agudo de la mano derecha siempre normalmente

Voz 43 38:26 Hazel sólo con la mano derecha porque están los agudos que son los que más unos resaltan a los humanos pues la frecuencia que vivimos mejor voy a volver a poner el sólo porque quiero que la precisa otra vez que hay una mano izquierda tocando un poco más bajo y la derecha está tocando bueno vuelve a poner siguiente corte Alicia portadores

Voz 37 38:46 te acompañamiento pero es dificilísimo tocamos la guitarra es casi lo mismo para tomar algo parecido

Voz 43 38:59 pero vaya que esto esto cardos instrumentos a la vez es lo que quiero que notáis voy a poner también otra canción de él de Johnny Guitar Watson que hay cry for You que veréis cómo va alternando una mano con la otra nada más empezar veréis

Voz 7 39:11 una manita Ezkerra izquierda

Voz 6 39:23 de hecho el Congreso derecha izquierda todas las dos manos a la vez

Voz 1353 39:32 día que me encanta

Voz 6 39:34 de

Voz 37 39:35 Horacio bastaba con las dos manos a la obra

Voz 43 39:41 ahora no apreciamos gana porque los acompañamientos no queremos que resalte nada entonces está contento con las dos que le permite tocar muchas veces dato cuando ocho notas alardea en la guitarra normalmente tocamos como mucho seis por aquí pues tocar ocho o diez sin usar los cinco dedos deberes

Voz 37 39:58 ver

Voz 43 40:04 es un buen pianista Johnny Guitar Watson en parte por lo que os contaba mira que sabe callarse y esa no tienes que estar tocando todo el rato aunque fina montones de clase y al ver es cómo hacerle santo seguir escuchando

Voz 37 40:14 ah

Voz 43 40:20 bueno y lo bonito es cuando hace es el contrapunto entre uno y la otra ya parece que es que realmente parece que hay dos personas tocando comunica Simón es había formado tocando música clásica música sinfónica pues ella hacía eso que llaman divertimentos dentro de piezas de jazz y entonces vais a ver como primero toca con unas la mano y cuando incorpora la segunda parece que hace cosas tan diferente de la una de la otra que es parece imposible

Voz 44 40:44 la derecha izquierda pero casi no lo hay a todos

Voz 7 41:02 te deseo otra mano

Voz 44 41:11 muy difícil taca taca taca taca taca taca taca taca el golpeo de una mano

Voz 43 41:22 es increíble osea tocar a dos semanas es es impone fijaos como hace Van Morrison por ejemplo el pianista cuando empieza mundanas

Voz 45 41:32 mano izquierda

Voz 43 41:37 y cuando llega el sólo hace eso que yo os decía que es alternar porque hay una cosa que te puedo con el piano maravillosa que de hecho es la hemos estado viendo en lo que estábamos viendo ahora que es no solamente tiene dos instrumentos sino que cada uno lo puesto cara Un volumen tú puedes tocar más fuerte la mano izquierda perdona mano derecha que es la solista mucho más tranquila la izquierda por lo tanto de te estás acompañaba optimismo pero no te estás astorgano fijamos ahora como cuando llega el solo de Van Morrison The piano vais a seguir oyendo el POM pero el piano

Voz 46 42:05 la mano derecha mucho más alto mano derecha y ahora hay que Liga claro buena

Voz 43 42:19 a revés como casi todo el piano está por delante de la mano derecha claramente osea

Voz 47 42:28 es que es una cosa extremadamente difícil tocar el piano cuando alguien me gustaría

Voz 43 42:31 que apreciar es como es de complicado eso y por último esto vale para todo tipo de música esto es en general la técnica del piano la mano izquierda que es la más grave acompaña la que están las teclas más graves y la mano derecha es la que hace la melodía vejados por ejemplo si pones música cubana si esa Rubén González tocando en Buenavista Social Club veréis

Voz 44 42:56 mano derecha sobre todo y ahora mismo esquema pero la izquierda simplemente quería que cuenta de que tocar el piano esto cardos instrumento

Voz 43 43:25 los y por eso es tan imponente cuando hoy a un tío tocar el piano solamente y no tanto un guitarrista porque estás tocando dos instrumentos hasta diez notas graves

Voz 1384 43:34 pues bien aquí superado

Voz 2 43:42 hombre

Voz 1384 43:42 mañana en Soria es si con guitarra de doce cuerdas la muestra que lo llevó todo