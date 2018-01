Acontece que no es poco (18/01/2018) - Felipe II encierra a su hijo

Voz 1626

00:22

si te sale un hijo insufrible todavía no existe hermano mayor para que los saquen la tele y te lo endurece porque vas a hacer lo que hizo Felipe II en cerrarlo el dieciocho de enero de mil quinientos sesenta y ocho el Rey encarceló a su único hijo varón heredero el trono al príncipe Don Carlos cómo estaría de la cabeza el chaval para que su padre no encerrará sin tener repuesto Isaac viendo la que se le iba a venir encima porque si Felipe II arrastraban mala fama en las cortes europeas el encarcelamiento de su propio hijo iba a oscurecer aún más su leyenda negra pero es que al niño había que aguantarlo ojo estaba claro que el príncipe Don Carlos no tenía cabeza para reinar quizás por culpa de una genética desquiciada producto de la endogamia añadida a una educación Pesic su madre prima carnal la primera de las cuatro esposas de Felipe II murió a los cuatro días del parto el padre estaba más atento a sus gobiernos que a subasta creció enfermizo tenía chepa una pierna más corta que la otra el pecho hundido pocas luces voz chillona a lo que se sumaba un carácter violento y unos cambios de humor insoportables con veinte años cumplidos su padre no le dejaban y poner la mesa porque hiciera lo que hiciera la aliada y eso provocó que el príncipe fuera de rabieta en rabieta cuando no tiraba un criado por la ventana intentaba apuñalada el duque de Alba cuando no le arrancaba la cabeza de un mordisco a un ardid