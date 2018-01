Estartapeando: Cerveza con arraigo

aún no sabía es que trabajar en la nube te ahorrará hasta un veinte por ciento de tiempo en reuniones con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocie esté siempre por delante y además te dan almacenamiento ilimitado para que lleves tu empresa allá donde vayas descubren hoy en Vodafone punto es barra autónomos ON catorce cuarenta y tres Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 11

07:21

pues un sector que para nosotros es bueno es importante porque es eminentemente digital no es un sector de de Tebas de muy alta tecnología con fuerte vocación internacional hechos internacional Perseo sino que además requiere empleo muy cualificado que estamos apoyando con las nuestras otras medidas no entonces de talento visitas importante y este sector emplea intencionadamente el talento digital no a grandes números diría que España es un gran mercado para los videojuegos salimos pues estoy tomando datos de ultima un libro blanco del sector somos el cuarto mercado europeo y el noveno a nivel mundial e ingresos sin embargo el peso de la industria no se corresponde con con este peso de mercado No somos más consumidores que productores en este en este ámbito además lo que vemos que se trata de un sé todo productivo que es muy joven está muy atomizado también dato de libros blancos podemos sacar que cuarenta y siete por ciento de los estudios españoles que trabajan aquí emplea menos de cinco empleados son micropymes y siete por ciento factura menos de dos millones de euros hay opción muy reducida no para lo que se volumen de este de este mercado estos son empresas fundamentalmente pequeños estudios pues como un poco tiempo de vida que necesita financiarse necesitan encontrar inversores para crecer consolidarse competiría mercado que que es global en hace global no así que esta condiciones tengo un serbio un programa cuyo objetivo es favorecer el desarrollo empresarial de los emprendedores jóvenes talentos de videojuego para dotarle pues pues son mecanismos útiles y eficientes que emita ejecutar unos ponen negocio pues ambiciosos sólidos internacionales Si te permita posicionar bien sus productos no