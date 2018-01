Javier Limón - (19/01/2018) - Claire Gohst - Hoy por Hoy

Voz 1995 00:00 llega uno de los mejores momentos de la semana saludamos a Javier Limón compositor guitarrista uno de los mejores productores musicales de este país uno de los más talentosos de los más prolíficos posiblemente yo creo que he perdido la cuenta de los Grammy que ha ganado pero lo que sigue intacta su pasión por la música por contagiar la los demás seguramente por eso se siente como pez en el agua siendo profesor en Berkeley School of Music en Boston la institución en la que jóvenes de todo el mundo tan los primeros pasos de un camino que llevará a muchos de ellos a convertirse en las próximas estrellas de la música

Voz 1 00:38 cuántos Grammy tienen Gemelli de tendrá que yo pero la cuenta y yo yo yo sospecho que él mismo limón

Voz 1995 00:44 poco tienen una idea muy clara de la CAM Javi

Voz 1 00:47 tantos Grammys tienes tengo

Voz 2 00:49 diez nueve latinos y uno de verdad Gur pero bueno la las cuentas cuentan así los latinos y los bueno no es una broma todos son igual de importantes lo que pasa es que bueno ya sabes como son los premios yo creo

Voz 3 01:05 no no se crean aún componemos ya lo sabemos hombre algo

Voz 2 01:10 los Ondas tienes tú ahí como productor

Voz 3 01:12 por qué Portillo digo no cuentan contigo

Voz 2 01:16 lo que quiero decir es que los premios están muy bien son divertidos tu madre queda encantada ellos puede poner en la cocina pero sabes para qué valen para que luego la política de inmigración americana que de un visado eh cuál porque es verdad que a veces como ellos no entienden mucho de otras cosas pues lo de los Grammys y lo entiende dicen ad tiene usted un Grammy pueden ya tomo este un visado una Green Card para eso es el único sentido que yo lo he visto pero te pregunto

Voz 1995 01:43 premios por

Voz 2 01:44 no enseño el oficial de inmigración no es que te pregunte es que te felicita a él les sale en la pantalla te dice por cierto enhorabuena por los Grammy citada

Voz 1995 01:54 entre los entre los alumnos tú no te has que ellos porque yo creo que el músico necesita de audiencia innecesaria de reconocimiento no sé si tú ves a los chavales con ganas de de ganar premios y ganar premios forma parte

Voz 2 02:07 universo me quieren vivir si yo creo yo tengo muchos alumnos que me han dicho a mí recién entrados en la universidad bueno hay que tengo que hace pagar un Grammy yo qué es y cuáles las Piqué yo me quedó pues como ahora no recuerdo la tontería que dije en ese momento pero cualquier respuesta ayer es una estupidez claro a eso suele ser al principio cuando empiezan a asomarse a la vida profesional porque una vez que ya entras te das cuenta de que el éxito no está en ganar Grammys ni en vender discos el éxito está eh en pagar tu hipoteca y tú llenar tu frigorífico gracias a la música y eso sí que es una proeza no

Voz 1995 02:42 ah y hacerlo además de forma recurrente osea no hacerlo una vez sino llenar la nevera todas las semanas

Voz 2 02:47 claro y haciendo música de calidad y buena no a cualquier precio no yo creo que ese es el verdadero premio no hay conseguir es hoy en día con todos los la competencia que hay con el altísimo nivel que tiene ahora todo el mundo yo creo que es un objetivo es el supuesto todos ellos suyo

Voz 1995 03:06 no hay que poner en valor a todo músico seguro pero conseguir un éxito conseguir triunfar una vez en la música llenar una sala que me parece muy complejo pero no parece imposible insisto que no creo que esté en esencia pero no conseguir tener una canción que tenga éxito bueno conseguir llenar un recinto importante bueno pero hacerlo durante veinte treinta años hacerlo como Serrat como Alejandro a hacerlo como como grandes músicos todavía como mecano hay gente que veinte años después sigue insistiendo en que vuelva Mecano forma parte ya más de de de la proeza de estar muy insertados dentro de una sociedad tener un éxito descomunal es necesario para para algo así

Voz 2 03:43 sí yo valoro mucho lo que tú estás diciendo ahora valoro mucho el espacio temporal le valoro mucho los artistas que perduran en el tiempo y también los que se se mueven por el planeta que decir que que un músico sea reconocido en España en Inglaterra en Estados Unidos en Perú para mí es algo importante y creo que eso también define un poco el perfil de la calidad del artista no una música que puede viajar es buena música sería bueno

Voz 1995 04:14 ahora doblando que nos presentes a la invitada que nuestra estoy cómo se llama

Voz 2 04:19 bueno pues mira haciendo gala de nuestra diversidad

Voz 4 04:21 el viaje etcétera os presento a Claire She's son Singapur AIS She's veinte en Boston archivos si lifting Valencia Force Monza nuclear hola

Voz 5 04:32 el Cleba en Valencia now no vivían Valencia tres meses mientras Asean Berkeley pero ahora vivo en Boston a yuppies

Voz 6 04:43 y a ella la verdad es que sí

Voz 5 04:47 creo que vamos a dejar de la paella está mejor en Valencia la paella es mejor en veinte hay en toda España

Voz 1599 04:58 pan no me olvido de que existen lugares como Barcelona y Madrid

Voz 1995 05:01 bueno Claire ha tocado en festivales alrededor del mundo incluyendo el South by Southwest en Austin Texas en el año dos mil once estudió ingeniería y producción Berkeley así que estamos delante de una competidora de Javier Limón estudiar ingeniería y producción en breve si es que quiere ser productora que quiere ser

Voz 1599 05:21 hace que no yo creo que todas esas cosas en combinación como músico hoy en día tienes que ponerte cuantos gorros pueda si escribes tu propia música tienes que aprender a producirla a grabarla ayudar a otros músicos y colaborar con ellos y hacer papeles que puedan ayudar a la música

Voz 1995 05:39 Javier la ingeniería sonora no es igual que construir una carretera un edificio a los ingenieros tienen una una razón de ser nuestra sociedad que hace exactamente un ingeniero en un estudio sonido

Voz 2 05:51 bueno un ingeniero es es el que maneja el equipo pero hoy en día también influye mucho en el sonido y eso cada vez más tiene un impacto directo en la creatividad ahí en la cuestión artística recordemos que por ejemplo cuando no había grabación Wagner por ejemplo inventó un instrumento la la tuba la wagneriana porque le faltaba ese sonido en en su obra no entonces eh es lógico que también cada vez más los ingenieros y los compositores se mezclen ellos acaben siendo una misma persona porque a veces para llegar a ciertos niveles de expresión tutee diseñar tu propio sonido por eso las nuevas generaciones como Claire tienen un concepto diferente ya no ya no está solo el arreglista el ingeniero el productor ahora mismo yo creo que los nuevos músicos tienen que ser de de todo para poder ser independientes y crear con libertad no

Voz 1995 06:46 de Claire empieza a tocar el piano a los cinco años después aprendió el el violín pero momento en el que supo que su futuro no no está en una orquesta

Voz 1599 06:54 no Daddy llamó porque min rollo es la música moderna y aprendo a tocar estos instrumentos porque son parte de la tecnología ya es un placer incorporar la tecnología a como con pongo mi música las destrezas que aprendo desde luego tienen su papel pero no quiero estar en una orquesta porque porque porque supongo que estoy un poco cansada de tocar música clásica siempre estará ahí la preciada le pero quiero ser parte de algo nuevo el resultado de todas las influencias con las que se cría

Voz 5 07:26 me encanta

Voz 1995 07:27 a él lo tiene una banda que se llama Paper Citizen

Voz 5 07:35 esa es la idea Gracia antes escuchará

Voz 1995 07:38 Claire ya su banda hay que decir que Claire nació y creció en Singapur la verdad es que no tenemos ni idea de la música de Singapur se mueve en géneros como el pop el trip hop el jazz el indie rock y nos hemos dado cuenta que por ejemplo el indie pop tiene una banda extraordinaria en Singapur llamada de Samu vuelos que no solamente triunfan sino también en Youtube con millones de visualizaciones dos bandas de Singapore te San duelos

Voz 1599 08:13 son la banda de pop más importante de Singapur ahora mismo la escena musical de Singapur es muy joven somos un país muy recientes sólo existimos desde hace cincuenta años

Voz 1995 08:23 también encontramos el hip hop del rapero del BOE

Voz 8 08:32 como nos cuenta

Voz 1995 08:34 contamos el folk pop de Bonns aquí a los medios han puesto la etiqueta de él Sheeran Singapur voy Vance está muy presentes boy bands estilo Van echen como los en fin también hay hueco para el death metal con unos veteranos muy conocidos ahí que son rutas

Voz 7 09:10 por último el programa

Voz 1995 09:12 has de televisión generan fenómenos ese es el ganador del Singapur Idol

Voz 7 09:18 se Feve

Voz 1995 09:23 se nota que es un país joven la música es muy joven muy muy viva está lleno de de de de mucho entusiasmo

Voz 1599 09:31 ya sí lo es está muy influida por la música occidental y americana pero también hay una estela importante que suceden mandarines por la importancia China y también nos llega la música taiwanesa pero aparte de eso creo que seguimos intentando encontrar nuestra identidad todos nosotros apuren G

Voz 1995 09:47 bueno ya conocemos a Claire conocemos conocemos su trayectoria estuvo tres meses en Valencia

Voz 5 09:55 Glock ha llegado el momento de escucharte ti pues con todos vosotros France Singapore From Boston son Palencia estas nuevas Seaman

Voz 11 10:20 no

Voz 6 10:32 íbamos

Voz 1995 12:12 co desde Singapur es un placer en la vida encontrar a gente como tú que está destinada hacernos felices si a emocionar no Claire cinco