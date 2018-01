Hora 25 Deportes: El fútbol se rodea de vergüenza (18/01/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media

Voz 2 00:02 Canarias

Voz 3 00:05 hora veinticinco Deportes

Voz 4 00:08 con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego buenas tardes buenas sabía hay partido de Copa

Voz 5 00:13 quién esperemos que libre de insultos que no pase como ayer

Voz 2 00:16 sí a las nueve y media comienza en Butarque

Voz 0919 00:18 Leganés Real Madrid esperemos que ningún jugador sufra los lamentables insultos que recibió ayer por ejemplo Gerard Piqué en Cornellà El Prat en ese partido entre el Espanyol y el Barcelona los insultos en el fútbol no solamente se producen en los estadios y es una desgracia la Cadena SER está llevando a cabo una campaña sin respeto no hay juego el próximo día trece de febrero Día Mundial de la Radio se van a presentar un informe sobre el comportamiento de los aficionados en redes sociales mirad ayer se monitoreos monitorizado por parte de la empresa Asensi tease Analytics todo lo que se dijo en redes del partido Espanyol Barcelona para ver las las actitudes las expresiones más utilizadas por los aficionados durante ese partido en las redes sociales los resultados son vergonzosos Shakira recibió en redes sociales más comentarios que Luis Suárez todo era por los insultos que estaba recibiendo Piqué en Cornellà El Prat en el desarrollo del partido más de tres mil menciones para sacar mira todas ellas el noventa y tantos por ciento lamentables insultos graves en las redes a la pareja de Gerard Piqué y el cuarenta y ocho por ciento de los comentarios en Twitter sobre Gerard Piqué en el día de ayer eran para mofarse de los insultos que estaba recibiendo Piqué en directo en el estadio es decir que no solamente tenemos la vergüenza metida en los estadios de fútbol con los ultras Icon los graves insultos sino que también el fútbol lleva la vergüenza a las redes sociales a ver si ese informe que va a presentar la Cadena Ser el día trece de febrero nos hace reflexionar parar porque si ya es grave que tengamos a los ultras la violencia en los insultos graves metidos en los estadios que lo tengamos también en las redes sociales con nuestro querido fútbol es lamentable nos queda tanto por mejorar

Voz 6 02:25 seguida estamos en directo en Butarque con el Leganés Real Madrid para ver cómo salen los equipos ante el vamos también el deporte en directo porque tenemos en marcha un partido de Segunda División aplazado en su día en Pamplona están jugando Osasuna in Nàstic Uxue Martine de Zúñiga como está buenas tardes hola Jesús

Voz 1490 02:40 buenas tardes pues sigue ese cero uno para el Nàstic Victoria para el conjunto catalán de momento la manija del encuentro la está llevando Osasuna las ocasiones también les están poniendo los rojillos pero vale el gol te Barreiro en el minuto

Voz 6 02:54 y también tenemos en marcha un partido de la Euroliga de baloncesto en Lituania está jugando en la cancha del Zalguiris el Valencia Basket como está Ximo va hermano hola

Voz 0684 03:04 hola qué tal muy buenas gallego se acerca al Valencia Basquet la remontada después de dos primeros cuartos muy malos siempre por debajo en el marcador ahora está a un punto quedan cinco veintisiete para que acabe el partido setenta Zalgiris Kaunas sesenta y nueve Valencia Basket no a ver

Voz 6 03:19 se remonta al Valencia en tenis mala noticia en el Open de Australia Garbiñe Muguruza una de las favoritas ha caído hoy en segunda ronda no ha estado bien

Voz 0919 03:29 en su partido el su segundo partido Garbo

Voz 6 03:32 oye que se vuelve a casa pues prácticamente nada más empezar en segunda ronda enseguida Butarque pero antes como siempre vuestros mensajes del programa

Voz 7 03:43 hasta ahora se esperaba que me Mohamed claro está que abre la idea ahora es rito cristiano Hanna tío billones de euros habré vamos que no vale es que pena que pena

Voz 5 04:11 bueno tú deje sigue por favor dejando tu mensaje que que tu mujer lo vimos los escuchan la radio pero nosotros no nos vamos a la chivato

queremos que los oyentes me Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 9 04:37 te digo yo que lo de este de la lesión también tiene que ver con con lo que el campo del Getafe buenas que este muchacho es muy frágil esto no es nada está el campo de Anoeta bien no hay que llevar allí a los investigadores y que miran te

para el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 10 05:05 me gusta cuando la gente llama contestador desde su sitio de trabajo porque se estaban escuchando los martillazos el destornillador

Voz 6 05:12 Aladro y todo empezamos

Voz 2 05:24 en cincuenta y cinco minutos último

Voz 6 05:27 el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en Butarque Leganés Real Madrid vamos a ver cómo salen los equipos ya se ha visto en la convocatoria de Zidane de esta mañana que la BBC está completamente fuera no va ninguno al partido de hoy Antonio Romero Javier Herráez Óscar Egido buenas

Voz 0684 05:44 qué tal Gallego que para todos los oyentes de la Cadena Ser con asistencia técnica de Carlos Ródenas y de Julio Hernández de abrir las puertas del Municipal de Butarque que evidentemente va a tener una entrada fantástica para este partido de comienza a las nueve y media en punto de la noche que recordar que estos dos equipos semana enfrentar tres veces dos en Copa del Rey y una en el campeonato nacional de Liga en Aceh las tres semanas ya están los dos en las tripas de este estadio y la conexión obligada para conocer el equipo titular del Real Madrid para conocer el equipo titular del Leganés empezamos por los visitantes Javier Herráez quién va a jugar en el Madrid muy buenas hola qué tal Romero Gallego a todos muy buenas tardes no hay ningún tipo de novedad

Voz 11 06:20 el once que dábamos este mediodía en SER Deportivos casi ya en portería defensa

Voz 0684 06:24 esa para Carvajal Theo Hernández como lateral

Voz 11 06:26 es Varane iba allí hijo pareja pareja de centrales descansa Nacho que por cierto hoy cumpleaños centro de campo para Llorente Ceballos hijo Mateo Kovacic iba arriba con las bajas de la BBC ha superar lo de Gareth Bale juegan Lucas Vázquez Borja Mayoral y Marco

Voz 0684 06:43 hay que recordar que Karim Benzema está lesionado que Cristiano Ronaldo iba a rodar pero que Gareth Bale no está por decisión en principio técnica ni siquiera en el banquillo de los suplentes para echar una mano si la cosa se tuerce en la segunda parte mezcla de unidad mezcla de unidad B pero Zidane sigue siendo fiel a su discurso Gallego de contar con todos pase lo que pase si de aquí a final de temporada creo que también Ejido tenemos la confirmación oficial del equipo de Garitano muy buenas

Voz 12 07:08 hola Romero muy buenas en el Leganés es prácticamente la unidad con algún retoque de Copa finalmente sin Gabriel que ha aprobado esta mañana y que no va a poder estar en el once inicial ni siquiera de banquillo este Leganés que forma con champán en la portería línea de cuatro con Tito por la derecha rico la izquierda Shoah así en el centro la defensa Bumba o por Gabriel junto a Rubén Pérez a la derecha lanzar a la izquierda hasta Naranjo innova en Rabat era sólo mediapunta ya arriba Claudio

Voz 0684 07:32 pues ya tenemos la principal noticia los protagonistas que van a arrancar el partido en esta eliminatoria de los cuartos de final la otra va a estar en la grada debutar que otro inalámbrico de la Cadena SER Meana para contarnos durante todo el carrusel ambientes se va a llenar el estadio muy buena

Voz 13 07:45 el Romero muy buenas yo creo que lleno del todo no pero se nota ya que la gente viene con ilusión con muchas ganas menos seguidores del Real Madrid que en la eliminatoria de Ronda una ronda contra el Fuenlabrada aquí en la Comunidad de Madrid máxima ilusión llegaba en Liga con la música de Misión Imposible en la megafonía del estadio ya hay seguidores del Real Madrid en las gradas de

Voz 0684 08:03 que preparado para que salte calentar el Real Madrid todo preparado para que salte a calentar el Leganés veintidós minutos para que arranque el partido mejor dicho para que arranque Carrusel Leganés Real Madrid por un puesto en las semifinales de Copa a las nueve Carrusel ahora sí

Voz 6 08:17 y Hora veinticinco Deportes es la SER escucha

Voz 6 09:32 hay quienes Barcelona perdió en la cancha del Espanyol uno cero mira derrota en la temporada regular después de aquella Supercopa de España que perdió con el Real Madrid no había perdido ningún equipo ningún partido el equipo de Valverde llegó esa derrota y hoy en el día de reflexión tras la derrota una noticia importante que tiene que ver con la renovación de Gerard Piqué Santi vaya Barcelona buenas

Voz 0684 09:54 qué tal buenas tardes Gallego así es el central del Barça ha llegado a un acuerdo el día después de esta de

Voz 18 09:59 nota con el club para continuar vistiendo la camiseta azulgrana hay cinco años renueva hasta dos mil veintidós Piqué firmará una renovación por cuatro temporadas más y pasará a tener una cláusula de rescisión de quinientos millones de euros es la segunda más alta de la plantilla también ha sido noticia Gerard Piqué eh

Voz 5 10:17 por los lamentables insultos que recibió

Voz 18 10:20 parte de la grada pues bien según ha podido saber la Cadena SER el informe de la Liga recogerá todos los insultos y cánticos ofensivos contra el Barça y contra Gerard Piqué un informe más extenso de lo habitual y los Mossos d'Esquadra están revisando las imágenes para tratar de identificar a los autores de los lanzamientos de estos objetos el Espanyol de momento no se ha pronunciado pero informe de la Liga más extenso de lo habitual con todos los insultos y cánticos ofensivos contra el Barça Gerard Piqué que se va a presentar Univ

Voz 6 10:47 forme que tiene que ser contundente porque se escucharon a lo largo del partido insultos lamentaba después vergonzosos contra Gerard Piqué y su familia que merecen un castigo del Espanyol tendrá que asumirlo también a los impresentables que lanzaran objetos uno de ellos impactó cerca del ojo de del ojo izquierdo me parece decirles en el portero azulgrana en las imágenes que hemos visto hoy en gol se aprecia claramente quién fue el Land el que lanzó el objeto que además no se ocultó para nada la Liga el Espanyol tienen que actuar desgraciadamente ayer también antes del partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla en el Wanda Metropolitano la noticia estuvo en la violencia ultra porque hubo un apuñalamiento de un joven seguidor supuesto del Atlético de Madrid fue detenido ya el supuesto autor de las puñaladas Ignacio Racionero un hombre que tiene más de cuarenta años Ike ya fue Invest llegado en su día por la muerte de Aitor Zabaleta el seguidor de la Real Sociedad en los exteriores del estadio Vicente Calderón entonces fue condenado por disturbios solamente ha estado en la cárcel casi diez años ahora ha reaparecido públicamente para verse envuelto otra vez en esta historia de violencia alrededor del fútbol aunque el Atlético de Madrid Marta Casas quiere desligarse completamente de lo sucedido ayer en los alrededores del estadio Wanda Metropolitano buenas

Voz 1509 12:16 muy buenas gallego sí porque al final es un suceso que paso entre aficionados del Atlético de Madrid sí pero fuera de las instalaciones de El con punto colchonero por supuesto el Atlético de Madrid condena por completo lo sucedido y espera que el agredido se recupere cuanto antes informan de que el joven de veintidós años nunca ha sido socio del club el agresor fue expulsado en dos mil uno y que según les ha comunicado la policía ninguno de los dos tenía siquiera la intención de acudir al partido además desde el club se insiste en que desde hace años han instaurado una serie de medidas para luchar contra esa violencia que rodea al fútbol aumentando los controles de acceso con fotografía de todos los aficionados y con venta de entradas nominativas para evitar que sucesos como éste que ocurrió ayer vuelvan a ocurrir en un estadio de fútbol

Voz 6 12:56 eso está muy bien pero me voy a remitir al último informe de la Comisión Nacional Antiviolencia desde octubre del año dos mil diecisiete es decir apenas unos meses y en ese informe la Comisión Nacional Antiviolencia decía que seguía habiendo mobbing

Voz 5 13:10 dos peligrosos en bastantes grupos ultras

Voz 6 13:14 ligados a equipos de la Primera División incitaba textualmente al Frente Atlético del Atlético de Madrid Riazor Blues del Deportivo de la Coruña birdies norte del Sevilla Frente Boquerón del Málaga y el grupo irá del Alavés también había equipos de Segunda División como el Zaragoza

Voz 0919 13:32 sí se está avisando permanentemente que es los ultras siguen campando a sus anchas ligando sea al fútbol Si no actuamos sino se actúa desde los clubes al final va a haber incidentes como los que han sucedido las últimas horas

Voz 6 13:49 el Atlético que perdió ese partido de ida ante el Sevilla el Sevilla que levanta cabeza es una buena noticia para el equipo de Monte la lo de ayer Santi Ortega buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes sí más calmado

Voz 5 13:59 ambiente que los últimos días que estaba siendo preocupantes espera que sea un punto de partida y no un hecho aislado el hueco que el resultado ayer el rendimiento general del equipo y en particular de Banega de N'Zonzi de Correa tranquiliza porque el equipo no parece ser tan David como venía ofreciendo pero aún así se buscan jugadores un lateral derecho un centrocampista y un delantero para subir el nivel para la vuelta de la semana que viene oferta centrada bajo precio para llenar el campo un bonito Sevilla Atlético de Madrid la semana que viene el pico hasta el muy bonito

Voz 6 14:25 también estará muy bonita la vuelta del partido entre el Valencia y a la vez porque todo se va a decidir en Vitoria a pesar de la victoria del Valencia Carlos Martínez no dejó buen sabor de boca el partido buenas tardes qué tal Gallego

Voz 19 14:37 muy buena sensación un tanto agridulce dulce por el resultado que al fin y al cabo es una victoria pero agria por el mal partido del equipo sobretodo en la primera parte y ese palo que públicamente dio a sus jugadores Marcelino la conclusión del encuentro de todas formas ya habrá tiempo de pensar en la vuelta ahora toca empezar la segunda vuelta de la Liga en Las Palmas todavía sin Carlos Soler Isi Murillo que aunque entrenan con el grupo todavía no tienen el alta médica Isidro sancionados Parejo higa

Voz 6 14:59 el Alavés a pesar de que su técnico el Pitu Abelardo reservó bastantes jugadores llega vivo a la vuelta iba a haber un ambientazo la próxima semana en Mendizorroza Kevin Fernández

Voz 1264 15:10 hola Gallego pues si es rabia en la plantilla porque es un resultado que hubiesen firmado pero que he visto el partido alguno de la plantilla creía que el Alavés no mereció perder pero la buena noticia es que es un resultado muy remontada hable que Mendizorroza va a ser una caldera que va a estar lleno el próximo miércoles esperemos eso sí si está el capitán Manu García que está entrenando al margen del equipo con una fuerte contusión en el muslo es el pulmón del Deportivo Alavés así que veremos si el capitán puede estar en esa cita para la que Mendizorroza se va a llenar donde la plantilla se cree con muchas opciones puede estar otra vez en semifinales

Voz 6 15:42 quince minutos para las nueve seguimos

Voz 6 16:59 fútbol de Segunda División en directo tiene que estar a punto de terminar el Osasuna Nàstic aplazado en su día que se juega hoy en Pamplona Uxue

Voz 1490 17:07 el tiempo añadido se mantiene ese resultado Osasuna cero llegó Davis tuvo el segundo gol del así que Osasuna pero tras

Voz 6 17:17 sentenciado porque ese partido está en el descuento y en la Euroliga de baloncesto ha terminado el Zalguiris Valencia Ximo todavía no quedan dos segundo

Voz 0684 17:25 está el tiempo parado ahora mismo pero no tiene muy complicado el Valencia Basket que pierde ocho seis ocho dos antes tal

Voz 6 17:31 sí dos segundos cuatro puntos lo tiene complicadísimo seguimos en Valencia para hablar de otro asunto que no nos gusta lo posibles insultos de Yago Aspas a Lerma hoy ha hablado el técnico del Levante Muñiz que ha dicho alemán buenas tardes buenas tardes pues

Voz 8 17:49 sabido para apoyar y respaldar la versión de su jugador Jefferson Lerma porque dice que jamás lo vio tan enfadado en un terreno de

Voz 24 17:55 no sabemos que sobre todo como lo vimos dentro que es lo que lo estaba contando era real porque yo nunca había Lerma en ese en ese estado de

Voz 5 18:06 fado irritado por por por lo que yo

Voz 24 18:08 es lo que escucho entonces nosotros ese apoyo total a lo que ha dicho que los comités que tengan que entrar entren

Voz 8 18:13 por cierto última hora en el Levante Luis deportiva a punto de cerrar de cristalizar la operación entre la Unión Deportiva Las Palmas el Levante por Luc Remi llegaría cedido con una opción de compra autoría de un millón y medio de euros en caso de permanencia en Primera el conjunto granota faltan los últimos detalles del acuerdo con el jugador que firmaría por lo que resta de temporada

Voz 6 18:32 dos años más gracias José Manuel de las últimas horas da la vuelta al mundo un partido de fútbol el que jugó ayer el Paris Saint Germaine que ganó ocho cero al billón Neimar metió cuatro goles pero se fue cabreado José Antonio Duro repercusiones de la goleada del enfado leo prensa en Sudamérica la avaricia aleja Neymar de la afición no es la primera vez que el público se postula con

Voz 25 18:52 Cavani en Olé Neymar fue el impulso lo diré implacable y París está con Cavani Uruguay el país del delantero el fútbol está con Cavani dice ovación en Portugal A Bola Neymar hacéis

Voz 6 19:02 Soria la afición le da la espalda y le defiende

Voz 25 19:05 en Francia por ejemplo el Équipe hablaba en su edición de hoy del interés creciente del Real Madrid en Neymar un Neymar enfrentado con los suyos

Voz 6 19:12 recordemos que cuando el partido ya estaba decidido hubo un penalti a favor del París Saint Germaine cuando Neymar decidió que lo iba a tirar él todo el público pidió a Cavani no Aimar terminó cabreado el partido a pesar de los cuatro goles no quiso recoger el premio al mejor jugador del partido no quiso hablar con la prensa y se fue de Val de malos modos

Voz 5 19:33 hay quien ha visto esas imágenes desde Madrid se frota las manos ahí lo dejo

Voz 3 19:46 hora veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 2 20:05 Open de Australia ha ido demasiado bien la jornada vaya

Voz 6 20:09 vaya segunda ronda de Garbiñe Muguruza Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 27 20:13 hola buenas noches bueno la jornada no fue todo lo buena que hubiéramos querido que se salgo Ramos es sin jugadores SEC por lo demás mal Muguruza con problemas en la pierna vendada ante confianza hacía un calor tremendo y enfrente estaba el camino poco habitada la vendido es que juega francamente bien y también perdieron Velasco García López y a la mañana vamos a tener a Nadal fuera de la central han puesto en la más española ante su muy yo quiero que sea demasiado peligro que iba a jugar también cada año común les pie estos partidos a más amplia

Voz 6 20:54 gracias Miguel Ángel a ver si nos va mejor mañana en balonmano ya sabes que los hispanos está jugando el Campeonato de Europa ayer llegó la primera derrota ante Dinamarca pero no pasa nada seguimos vivos y pensando ya en la siguiente fase Diego González hola no está Diego González vamos al baloncesto porque es su partido entre el Zalguiris el Valencia tiene que haber terminado ya Ximo

Voz 28 21:18 ha concluido hace unos segundos una lástima la tuvo a Will Thomas en el tercer triple consecutivo habría sido si lo hubiera anotado lo falló y al final un rebote en un tiro libre también se ha ido a favor del Zalguiris que se lleva la victoria se queda la victoria en casa en Kaunas ocho seis ocho cuatro casi roza la machada el Valencia Basket con cinco bajas hoy sus vidas

Voz 6 21:40 gracias Ximo a ver si lo Victoria la consigue el Barça que juega dentro de unos minutos en el Palau ante el Bamberg la necesita Chaves y sola

Voz 1982 21:47 hola qué tal Jesús Último Tren podríamos decir para el Barcelona engancharse a los playoffs está contra las cuerdas con seis victorias y doce derrotas una más el Brose Basket que es el rival hoy aquí en el Palau Blaugrana recordemos que las remontó veintiséis puntos en la primera vuelta al equipo azulgrana floja entrada uno de los peores de la temporada no hay novedades deportivas en el equipo de Sito Alonso en siete minutos y medio empieza este Barça pros vasca

Voz 6 22:13 mañana en la Euroliga duelo Espanyol Unicaja recibe al Real Madrid el Madrid que está arrasando el Unicaja necesita esa victoria para meterse con posibilidades de nuevo a última hora de los malagueños Enrique Aparicio hola

Voz 29 22:25 hola muy buenos salvajes está dejando de empleo después de tres derrotas seguidas no terminaron el entrenamiento de la tarde en duda por un esguince en el tobillo y lo más importante de mañana que el Carpena ya no tiene entradas a la venta se va Gerard hará nueve menos cuarto

Voz 6 22:38 en el Real Madrid novedades Borja Cuadrado

Voz 30 22:41 hola qué tal Gallego muy buena su Madrid que suma trece victorias consecutivas entre Liga y Euroliga con la canasta ayer de Rudy decisiva frente a Baskonia va Luka Doncic a pesar de que sufre una habita también está en la convocatoria Anthony Randolph aunque Pablo Laso ha reconocido que no va a reaparecer en el partido de mañana si veía el técnico madridista al rival de María

Voz 31 22:59 es una oportunidad para ellos e para seguir teniendo opciones de entrar en el Top ocho juegan en casa en Málaga siempre un campo muy difícil tienen muy buenos jugadores en todas las posiciones tienen grandes anotar

Voz 32 23:10 colores y es un campo que

Voz 31 23:12 tienes que estar muy concentrado el partido si quieres ganar allí

Voz 6 23:15 mañana Unicaja Real Madrid y mañana también Baskonia Olimpia de Milán los vitorianos necesitan la victoria Gabi Fernández hola hola

Voz 1264 23:24 llegó si la necesitan porque quieren mantenerse ahí metiendo presión a los ocho primeros clasificados en función del resto de resultados una victoria nos permitiría dar el zarpazo y colocarse en posiciones que dan acceso al Top ocho se enfrentan a un Armani Milan con el que perdieron hace exactamente un mes en un partido raro en la capital italiana porque llegaron a perder por veinticinco puntos los baskonistas remontaron pero finalmente acabaron cayendo por siete puntos con las buenas sensaciones que dejó el partido de ayer pero también aprendiendo de los errores que les dejó esa derrota y con la baja de anís el partido Baskonia Armani Milán que fíjate gallego al conjunto de Italia le patrocina Armani la campaña de marketing del Baskonia es vamos a hacerles un traje

Voz 5 24:04 la que chulo

Voz 6 24:05 NBA Javi Blanco buenas tardes qué tal Gallego muy buenas han terminado o van a terminar ya las votaciones Parador estar tener

Voz 33 24:10 el tiempo esta noche vamos a conocer a los diez titulares en ese All Star que el próximo dieciocho de febrero en Los Angeles edición número veintisiete evidentemente todo apunta a que van a estar tanto Lebron James el más votado en el último recuento con un millón seiscientos mil Stephen Carroll el más votado en el Oeste con Un millón tres más de millón trescientos mil esos van a ser los dos capitanes ya sabes que un nuevo formato vamos a conocer a los otros ocho entre ellos dos seguramente los dos capitanes van

Voz 6 24:35 elegir con quién va cada una suerte siguió me

Voz 33 24:38 entre en bares nones nones a pies van elegir cada uno a su equipo

Voz 6 24:41 echamos a configurar si echan a pies gana gana Le Bron

Voz 33 24:44 hombre eso seguro y luego pues saber con quién quieren ir eh vamos a ver iba a estar bonitas selección porque seguro que lo hay rencillas y piques personales

Voz 6 24:51 señores ninguno no españoles no seguramente no va a haber

Voz 33 24:54 ninguno y luego lo que vamos a conocer ya el veintitrés de enero a los jugadores suplentes que son elegidos también por los entrenadores en lo deportivo habite Brooklyn con doble doble de Pau trece puntos doce rebotes también ganaron

Voz 6 25:04 dos de Ibaka frente a Detroit partidazo de Mirotic

Voz 33 25:07 trata de Chicago contra los Warriors veinticuatro puntos en los Jazz de Ricky se impusieron a los quince con seis puntos seis de siete días del base de Mas Nou buen papel de Abrines en el triunfo de Oklahoma contra los Lakers con siete puntos Marc Gasol Billy Juancho Hernangómez no jugando sus partidos para esta noche sólo un partido a partir de la una Orlando vive Lancôme Calderón GRE

Voz 6 25:25 hacia Javi José Antonio Ponseti buenas tardes qué tal buenas ocupa dos por bueno preocupado no pendiente pendiente

Voz 1025 25:35 no te preocupes dada vamos bien hoy ha perdido practicamente dieciocho minutos pero estaba en el guión hasta llegar a San Juan porque mañana mañana ya vamos desahogada jugada Córdoba el último diez bucle en Córdoba eh me vais a decir qué pasa en Córdoba pues que Córdoba es una ciudad que Sáenz conoce todos sus alrededores perfectamente porque durante años el rally de Argentina se disputa en Córdoba no

Voz 6 25:57 no corremos el riesgo de que se pierda por hoy hoy tenía

Voz 1025 26:00 muy claro que no iba a arriesgar ni mecánica ni nada no lo ha hecho y así que su primera lleva cuarenta y cuatro minutos sobre Peterhansel que tu compañero equipo que va segundo de ella tiene claro que no va a presentar batalla está más de una hora ahora hay cinco Baratillo en tercera posición así que vamos a tocar madera todo tiene que salir bien y terminaremos en Córdoba dentro de dos días celebrando un segundo título para Carlos Sainz ojalá por cierto hoy motos y quads no han corrido está muy difícil para ellos y han preferido la organización suspender el tramó para ahí

Voz 6 26:32 gracias tenga que Carlos Sainz controlando gran favorito lo tiene en su mano para ganar el Dakar Paco Hernández buenas tardes Gallego una segunda ya está en la web de la Cadena SER sí señor elegimos esta semana los no

Voz 33 26:43 con ex jugadores de la primera vuelta en un once ideal repleto de jugadores de Huesca los dos mejores equipos de la primera vuelta analizamos además la situación de Martín el Tenerife los nuevos fichajes y los tres mejores partidos de la jornada por cierto se ha completado hoy la jornada diecisiete con un partido atrasado Osasuna cero Nástic dos hice va a jugar mañana el primer partido de la jornada veintitrés Granada Zaragoza ya lo hemos contado en directo

Voz 6 27:03 a lo mejor también lo está grabada termina acaba

Voz 2 27:06 me suena suena Franz Ferdinand que es con lo que cerramos esta semana Hora veinticinco Deportes

Voz 5 27:17 Toni López algún titular que ha pasado

Voz 2 27:19 de Fernando Alonso el veintitrés de febrero vamos a conocer el coche que va a pilotar el MEC Le treinta y tres con el que ganar

Voz 34 27:25 hará las veinticuatro en Argentona no no no no no no Mclaren por eso pregunto si va a ganarlo no porque nos hemos quedado pasar la que se ha ganado es camino Marín en cuartos de final de la Open de Malasia el máster de Malasia ha derrotado a pulso que enfrenta esta madrugada en semifinal en cuartos de final a Malasia League aquí lo dejamos

Voz 6 27:43 dos en cuatro minutos el carrusel con el Leganés Real Madrid once y media El Larguero un saludo de Gallego gracias por escuchar a Dios