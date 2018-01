Gallego: "Los insultos no solo se producen en los estadios"

buenas tardes buenas tardes había hay partido de Copa también esperemos que libre de insultos que no pase como ayer no

Voz 0919

00:05

sí a las nueve y media comienza en Butarque Leganés Real Madrid y sí esperemos que ningún jugador sufra los lamentables insultos que recibió ayer por ejemplo Gerard Piqué en Cornellà El Prat en ese partido entre el Espanyol y el Barcelona los insultos en el fútbol no solamente se producen en los estadios y es una desgracia la Cadena SER está llevando a cabo una campaña sin respeto no hay juego el próximo día trece de febrero Día Mundial de la Radio se van a presentar un informe sobre el comportamiento de los aficionados en redes sociales mirad ayer se monitoreos monitorizado por parte de la empresa Asensi Cities Analytics todo lo que se dijo en redes del partido Espanyol Barcelona para ver las las actitudes las expresiones más utilizadas por los aficionados durante ese partido en las redes sociales los resultados son vergonzosos Shakira recibió en redes sociales más comentarios que Luis Suárez y todo era por los insultos que estaba recibiendo Piqué en Cornellà El Prat en el desarrollo del partido más de tres mil menciones para Sakhir a todas ellas el noventa y tantos por ciento lamentables insultos graves en las redes a la pareja de Gerard Pique y el cuarenta y ocho por ciento de los comentarios en Twitter sobre Gerard Piqué en el día de ayer eran para mofarse de los insultos que estaba recibiendo Piqué en directo en el estadio es decir que no solamente tenemos la vergüenza metida en los estadios de fútbol con los ultras Icon los graves insultos sino que también el fútbol lleva la vergüenza a las redes sociales aversión ese informe que va a presentar la Cadena Ser el día trece de febrero nos hace reflexionar parar porque si ya es grave que tengamos a los ultras la violencia Il los insultos graves metidos en los estadios que lo tengamos también en las redes sociales con nuestro querido fútbol es lamentable nos queda tanto por mejorar