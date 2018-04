la política la catalana la española la política en general ha tenido siempre algo de dos mita además que la política sea la sociedad en su conjunto eso dibujaron por lo pronto las urnas en las últimas catalanas casi dos mitades con más votos para los no independentistas con más escaños para los independentistas

Voz 1071

00:40

estoy muy comentado este discurso que pronunció ayer en nuevo president del Parlament de Cataluña Rusia tu ya había hoy en muchas columnas publicadas en Madrid un inusual recibimiento porque si no era cálido desde luego era optimista un optimismo cauto puede pero con prisa por observar gestos de entendimiento en medio del drama que todavía define nuestro escenario político Inés Arrimadas ya dijo ayer que no ve esperanzas en este discurso de Torrent aunque no todo el mundo quiere verlo igual por ejemplo