Miquel Iceta, sobre Roger Torrent: "Sus palabras deberán ir acompañadas de hechos"

Voz 0194 00:00 Miquel Iceta primer secretario del PSC muy buenas noches del presidente a Bruselas para hablar con Puigdemont como parte de esa ronda de contactos

Voz 1591 00:11 sí yo creo que fui a hablar perfectamente cómo sintió de Cataluña por Rome que están mucho más fáciles de visitar yo desde luego del Parlament no guía al extranjero haberme con alguien

Voz 0194 00:25 desde la Mesa del Parlament permitir o denegar la delegación del voto de Puigdemont como han pedido

Voz 1591 00:31 pues yo creo que debe negarla porque está clarísimo tanto la interlocutoria Abertis una amiga como en el informe de los letrados que no ha lugar que se puede pedir la de la del de el voto para personas que están en estos momentos en prisión preventiva pero no para personas que están reviviendo la acción de la justicia

Voz 0194 00:52 y en el caso que el acepte la mesa el partido el PSC tomaría alguna algún tipo de iniciativa legal

Voz 1591 00:59 desde luego no recurre veíamos olvidemos ante el Tribunal Constitucional naturalmente

Voz 0194 01:04 cómo ha sido el encuentro con Rusia y qué sensación se lleva después de su intervención de ayer en el pleno y el contacto personal a pesar de que ya se conocían evidentemente pero ya como presidente del Parlament que han mantenido hoy

Voz 1591 01:16 ayer muchos hemos que su discurso había tenido un carácter más institucional que el que había mantenido la anterior presidenta del Parlament en la última parte de la legislatura me dijo que tendía la mano a todos que la vía por ser el presidente de todos los diputados por mantenerlo elecciones desde luego yo me quedo con esa palabra singular debería venir acompañado de después con con hechos pero tanto su intervención de ayer como la entrevista que hemos mantenido el pulso han sido muy correctas muy positivas como yo creo que todos estamos con ganas de de de optimismo pues a eso nuevo ya a repetir

Voz 0194 02:00 han hablado de la posibilidad de la investidura telemática

Voz 1591 02:03 bueno yo lo he manifestado en nuestro que es absolutamente contrario como uno de los letrados del Parlament a cualquier tipo de investidura telemática o por delegación lo vi que el reglamento de la Cámara al sentido común lo dice la ley que regula la presidencia de la Generalitat sí a la investidura es un debate de un candidato o una candidata que presenta su programa ante la cámara de va que con los cambios de los grupos parlamentarios a los que está pidiendo su confianza no lo sé puede pensar en cualquier otro cualquier otro modelo y en esa investidura digamos a distancia que se pretende con lo tanto desde nuestro punto de vista es improcedente inconcebible e inaceptable desde luego si se plantearlo así nosotros también la recurre veíamos

Voz 0194 02:51 ha salido también en la conversación han salido un algunos otros nombres presidenciables ha llegado abordar esto

Voz 1 02:57 no no la verdad es que sí

Voz 1591 03:00 nosotros hemos hecho como vemos la legislatura no hemos entrado tanto con sus candidatos nosotros queremos una decirle a Tura que a diferencia de la anterior se defina precisamente por el respeto a la legalidad constitucional vía estatutaria ahí reglamentaria vigente no creemos que se deba nombrar a personas que no puedan desarrollar en plenitud las funciones para la que sean elegidas nos gustaría tener cuanto antes un gobierno estable capaz de gestionar las competencias y los recursos de la Generalitat incapaz de establecer también el diálogo con el Gobierno de España nosotros damos por hecho que va haber el candidato que responda a la mayoría independentista pero desde luego un candidato o una candidata que presente su programa ante la cámara hay que a ser posible pues lo esté incurso en un procedimiento judicial que pueda entorpecer la que ha de ser su labor como principal dirigente de Cataluña

Voz 0194 03:56 que le haga una última pregunta porque el diario punto es publica algunas fotografías de un encuentro en un hotel de Madrid uno encuentra Alfredo Pérez Rubalcaba con la coordinadora general del P de Cat con Marta Pascal y con el diputado aquí en Madrid Jordi Xuclá ellos dicen que fue un encuentro casual pura coincidencia aunque duró hora y media señor jugamos a las hipótesis

Voz 1591 04:17 por qué primero que la gente se encuentra por casualidad fin suele suceder a mí me pasa segundo que cuanto más se hable cuanto más sería lo mejor a mí me parece estupendo que que la principal como en estos momentos pues se encuentra por casualidad a una persona tan relevante y tan conocedora de la política catalana y española como Alfredo Pérez Rubalcaba intercambió impresiones con él pero es que me parece magnífico mucho más tendría que producirse y por lo tanto no no sólo a través de la casualidad Ximo que contratos más más formalizados y con gente que tiene en estos momentos responsabilidades y por lo tanto no a mí me encanta cuanto más fiable mejor

Voz 0194 04:58 cuando usted le pasa esto de encontrarse por casualidad se queda una hora y media hablando

Voz 1591 05:02 bueno sí encuentros interesante a mí me he pasado yo encuentro en fin irrelevante que que desde el PDK se quiera conocer a la opinión de este caso de de Alfredo de Alfredo Pérez Rubalcaba experiencia hay I feeling no hace muy pocos días precisamente publicaba en El País un artículo sobre la cuestión catalana que tienen y me parecía muy interesante por lo tanto yo invitaría a que se hiciera madre que no en fin que no fuera fruto del azar sino que realmente hubiera ganas de hablar de hablar seguramente sin la presión mediática dibujo tener que hacer una rueda de prensa explicando pero cambió eso serviría para para hacerse cargo todos de de una situación que que es muy difícil que lo es para el P de Cat porque de alguna manera supeditado su estrategia los intereses de Carles Puigdemont eso seguramente les está restando en estos momentos mucho margen de maniobra pero en cualquier caso yo creo que es muy bueno que se hable y aprovechar un encuentro casual me parece fantástico tengo la mejor opinión de Marta Pascal y desde luego muchísimo confianza en el cielo Pérez Rubalcaba aseguró que fue un encuentro interesante y que ha sido una conversación que que les habrá aprovechado los dos