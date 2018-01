Asier Garitano: "¿Eliminatoria sentenciada? Muchísimo más difícil"

Voz 1 00:00 Asier Garitano entrenador buenas noches buenas noches cómo estás hombre pues fastidia

Voz 2 00:04 por esto por perder por perder buenos y yo creo que hemos competido un equipo hemos buscado nuestras situaciones hemos tenido una que no eso no se ha ido al larguero en un momento de partido que no sentíamos un poco cómodos cuando queríamos acabar el partido con ese cero cero para tener más opciones en el Bernabeu pues ha venido el gran gol de hoy Nos vamos un poco fastidiados demasiado castigo no lo sé no al fútbol es eso cierto no cuando tengas tú tus oportunidades intenta aprovechar para ganar ellos la han tenido Nos ocurrió con la Villarreal no los momentos puntuales nosotros estuvimos acertados el Villarreal no lo es está fuera bueno es así el fútbol ahora lo que cuesta la al Leganés se lo que cuesta gol y lo que os cuesta sobre los rivales haceros volveré bueno hombre y nosotros creemos que para mantener la categoría o la idea que tenemos es que tenemos que encajar poco que tenemos que confundirnos poco y desde ahí ir creciendo para poder estar más cerca de ganar los partidos el año pasado es lo que nos mantuvo en Primera División y este año es mantener la misma línea con un poquito más de te de de talento pero la idea es esa no va a ser un equipo que que reciba poco para ir creciendo de poder sacar puntos en la Copa era es lo mismo no me equivoque que esté metido siempre en la eliminatoria era lo que queríamos teníamos la experiencia del partido del Villarreal eh la pena pues bueno pues ese gol que nos da pues menos opciones

Voz 1 01:29 de hecho por ella han venido los dos tres las dos otras ocasiones que ha tenido el Madrid no es vuestros en defensa un balón que perdió en el parqué de Rubén Pérez no vea en primera parte

Voz 2 01:38 eh yo creo que ha sido la única lo demás son situaciones que quiere un equipo como el Real Madrid cualquier equipo de Primera División que hay tan buenos jugadores pues se puede generar pero esos este asume no es intentar minimizar los errores hoy hemos tenido uno que no ha podido costar caro pero lo han sido la ocasión de Cobas es como has has Villa sí y lo demás hemos estado bien metidos intentando aprovechar los momentos buenos que que en la segunda parte ha habido cinco diez quince minutos que hemos estado bastante bien y que y que la pena es que ese balón que ha ido al larguero pues nos podíamos haber puesto por delante pero bueno el fútbol es eso

Voz 1 02:15 no ha tenido otra en Rabat y ha tenido hay una buena Bobby el centro echa ha dado nada si tenías claro que en Rabat Bay para revolucionar los últimos minutos

Voz 2 02:25 venía de jugar noventa minutos eh el lunes en una eliminatoria de ciento ochenta creíamos que teníamos que que trabajar primero bien y intentar de esa última media hora también tener un jugador como Nordin que cambia mucho los partidos que nos puede dar buenos pudiese dar algo más no así ha sido eliminatoria sentenciado o no hombre muchísimo más difícil ya de por sí era complicada poder eliminar a un equipo como el Real Madrid era muy difícil ahora con este cero uno pues todavía se complica todo mucho más que te pone

Voz 1 02:56 el Madrid

Voz 2 02:57 bueno lo esperado el mismo equipo que que en Soria con grandes jugadores no es sencillo no no tienen tampoco la continuidad un rival como Leganés que ha apretado bien que se junta bien qué

Voz 1 03:09 eh y dificulta la situación del Madrid pero yo creo que al verla uno siempre más más más peligro cuando viene el Madrid Butarque y no

Voz 2 03:17 yo creo que ellos han mantenido no un orden e importantes sabiendo que ellos también tenían que equivocarse poco de de saber que ya les ha llegaría la ocasión porque con tanto talento en el campo pues lo normal es eso han aprovechado su su ocasión tienen esa experiencia no en en eliminatorias de estas eh bueno para nosotros pues es un aprendizaje más

Voz 1 03:38 yo estaba leyendo El Vestuario Ritcher cuestión

Voz 2 03:41 no yo ellos también se nota no porque

Voz 1 03:44 ah sí

Voz 2 03:46 lo han visto la posibilidad de tener esta eliminatoria un poquito más eh abierta cuando recibes el gol minuto ochenta y nueve pues todo parece que te duele un poquito más

Voz 1 03:56 está haciendo historia tampoco está lleno de la temporada en Primera primera vez en cuartos de final ya se joroba bajo el cero uno pero habita una buena imagen y la afición también lo sabe si hubiese aguantado hasta el ochenta y nueve hemos aguantado

Voz 2 04:08 al también es verdad que todo lo que hace es un poco con equipos como el Real Madrid pues tiene un poquito más más repercusión no no ahora seguiremos compitiendo y creemos au pues estoy convencido no en segunda vuelta va a ser muy dura para el Leganés eh todo esto tiene un desgaste grande seguramente habrá un momento que lo pasemos mal pero bueno tenemos una afición que va a estar con el equipo intentar conseguir otra vez el objetivo de salvas

Voz 1 04:31 oye qué les pasaba al utillero

Voz 2 04:34 eh pues es creo que bueno pues protestas no les he escuchado pero es lo que ocurre no al final pues al entrenador le permite en un poquito más lo puedes protestar algo e ir bueno pues a la gente que está ahí pues

Voz 1 04:47 seguido por el cuarto Recre digo me cago en la leche lo que alguien tenga que quería pero

Voz 2 04:51 que todo parece más una ajeno pero bueno si somos buena gente

Voz 1 04:56 pues nada si lo vamos a ver qué pasa en el próximo partido de Liga el miércoles nueve y media la vuelta en el Bernabéu que dónde está tu cabeza más en el de Liga

Voz 2 05:04 eh ahora mismo en el de Liga no hoy también ver con con la gente pues estamos eh justos hemos dejado y vamos a ver si con Gabriel podemos contar tenemos la baja de de Llera algún vado para la Liga estamos en una situación un poquillo justos pero está ahí no nuestro objetivo es intentar empezamos segunda vuelta después de una primera vuelta yo creo que bastante buena vamos a ver si la segunda vuelta conseguimos ese gran objetivo empezamos en Vitoria fíjate cómo está el Alavés además eh bueno

Voz 1 05:33 el barco palpito ahí pero vamos un petardo a todos

Voz 2 05:36 buf ahora mismo es de los mejores equipos no de cambiar

Voz 1 05:39 ayer en Valencia adelantándose con el con el cero uno también ahora mismo de los mejores en primera pole de los últimos

Voz 2 05:44 los partidos en casa está ganando todo va Valencia iba cero uno pierde dos uno cuando el expulsan está en un momento muy bueno en el Alavés

Voz 1 05:55 Asier Garitano entrenador del Leganés que vaya muy bien eh otra noche bonita para bueno Leganés eh

Voz 3 06:02 te de ese sopor sobre de amargura y de triste

Voz 1 06:06 por el cero uno del Madrid en el último minuto pero haciendo un