El presidente del Movimiento Contra la Intolerancia y un portavoz de la policía hablan sobre el último capitulo de violencia en el fútbol

Voz 1375 00:00 el juez esta mañana Alfonso un abrazo hasta mañana un fuerte abrazo tenemos playa Esteban Ibarra presidente del Movimiento contra la Intolerancia Esteban buenas noches

Voz 0973 00:08 muy buenas noches hace unos meses

Voz 1375 00:10 hablábamos de los movimientos de algunos grupos ultras de los más peligrosos en Europa eh fíjate qué semana llevamos en España no lo de esta semana en el fútbol español lo que vimos eh en Sevilla en el entrenamiento de los birdies planteándose allí para pedir explicaciones a los jugadores después de la derrota contra el Alavés ayer esas dos imágenes de los Boixos Nois pretendiendo entrar a Cornellà en el Espanyol Barça y liando la fuera porque evidentemente no les permitieron la entrada pero volviendo a querer reaparecer a la escena pública y luego este gran grave eh incidente que tuvo lugar a pues eso a un kilómetro aproximadamente de del Wanda Metropolitano Ike tiene que ver con el fútbol y con y con los hinchas del Atlético de Madrid que que que no sé si para ti es el grupo o ha sido el grupo en el fútbol español que ha originado más problemas de violencia nuestro futuro

Voz 0973 01:00 hombre la verdad es que por ejemplo este sujeto Racionero primeros tú con un grupo neonazi TNT después en bastión ahora aparece relacionado con Burdeos hay ir a trayectoria de frente al Atlético visibilidad trayectoria ensimismado bastante virulenta porque haber mencionado la el asesinato de Aitor Zabaleta pero hay que recordar al Jimmy y hay que recordarlos las cantidades de ver enfrentamientos violentos que han protagonizado no sólo es hueso el avión su enfrentarlos sino también en otros desplazamientos a mí yo es lo que han que dio e insista que no son socios y que no tienen nada que ver vale perfecto pero allí no está de turista yace es este sujeto lo ha ido de turismo es decir se mueven en las órbitas ultras e es un problema a la Comisión Antiviolencia no puede bajar esta historia diciendo pues que prácticamente no hay que sólo quedan nueve al mismo acabas de mencionar por los Boixos Nois pesaban desaparecidos no no están desaparecidos se sumerge en los Ojos del Guadiana se sumergen cuando vienen malos tiempos tal pues tenemos los ultras de Gijón tenemos el Betis que no salido Vimos el nueve de octubre a los ultras yo Museum en Valencia como saltaron la manifestación de luz de de octubre en una formación o así paramilitar digamos setenta personas perfectamente organizado atacando a una manifestación en fin eh yo creo que nos está dando bien la información por parte de la Comisión Antiviolencia o por lo menos digamos está desinformados que se informen porque hay grupos hutus en Primera en Segunda en Segunda B ir aunque no tenemos eh digamos la realidad inglesa francesa o rusa pero tenemos un problema como lo tiene todo a Europa

Voz 1375 02:49 no cree ese Esteban que hay un problema también más allá de los clubes de fútbol sin fin exculpar los es sin exculpar a los clubes estoy totalmente de acuerdo contigo pero por ejemplo en el Atlético de Madrid se ha hecho mucho a raíz de sobretodo de lo que pasó con Jimmy se ha puesto cerco a los más violentos del Frente Atlético sea expulsa a muchos de ellos hay muchas más medidas de seguridad ahora desde la huella digital la fotografía los controles muchas más cámaras Se sabe exactamente quiénes cada uno el fíjate lo que tardó la policía anoche identificar y detener a este sinvergüenza que desde el dos mil uno ya había sido expulsado quiero decir con las medidas que hacen los clubes unos más también hay que decirlo y otros no tantas pero no crees que falta también un apoyo más entre todas las patas de la sociedad porque ayer hablábamos con algunos de los policías nosotros si nos contaba la inflación Alfonso Ojea pero a nosotros llegaba información también de alguno de los puridad inocencia pero pero Manus y es que los de tienes hoy y mañana están en la calle muchos de ellos

Voz 0973 03:39 es decir te quiero decir al final

Voz 1375 03:42 las leyes de alguna manera porque al final siguen como tú dices habitando y refugiándose en el fondo

Voz 0973 03:46 exactamente exactamente lo yo eso no algún reproche en primera línea a a los clubes de fútbol le a ese nivel no es verdad que faltan más de dimensiones por ejemplo eh

Voz 0171 03:58 acción rigurosa de la ley

Voz 0973 04:01 eh contra la violencia de intolerancia y el racismo en el poste bueno eso que implicaría pues que la Comisión estatal que violencia reforzar al suelo con los delegado gubernativo si Ichiro quisiera inspecciones Ike viene realmente si están dentro de de él de la asuntos o fuera otra cuestión que echamos en falta y que ahora tiene la oportunidad de de de aplicarse la Fiscalía delitos de odio es así existen esto grupos que existen como la de suburbios pues hombre eh tenemos un quinientos quince punto cinco del Código Penal que deberías ha aplicado es decir es una asociación ilícita como la copa de un pino entonces todo eso es eso elementos e más luego el reproche social que lo hay y el reproche inmediata o que lo hay nos va a permitir ir achicando espacios pero es verdad que se producen pacto supongo pacto bien dentro del estadio pues él no se montan en ningún lío ahí entonces pues hay algún tipo de privilegio algún tipo de prebenda pero volvió los están montando fuera en la calle mejor darlo iban son simplemente pues aparentemente digamos estéticas cada año se dedicó pero esto no ir a por el grupo si los aficionados no generan problemas ni siquiera los hinchas ya hay que llevarlos lo que son ultras como ellos

Voz 1375 05:19 si partimos si los hinchas

Voz 0973 05:21 siquiera e realmente generando problemas en vida entonces en la cuestión es que traducible a unos tantos miles que hay en toda España Si eso se acota pues yo creo que el fútbol estarían muchísimo mejor que lo que desató el mundo eh venía ahora no coche yo aficionado del Atleti el taxista me decía es que me gusta

Voz 1 05:42 de ir mi hija al fútbol pero tengo miedo por persona menos

Voz 1375 05:48 pero miedo porque porque ayer un tipo que se pone la camiseta del digo de los suburbios sabe quién coño sea iba con un cuchillo de cocina que miden el tú vas por la calle tranquilamente el partido con tu hijo o con tu novia con tu padre te encuentras con un tipo que dice que admira o Mali saca un cuchillo que acaba de salir de la cárcel porque estuvo implicado en el caso del asesinato de Zabaleta Isaac con cuchillo y le pega tres puñaladas a un tío entonces claro qué hacemos con este con este personaje de esta calaña

Voz 0973 06:14 ese personaje lo había identificado y las vías registra hoy bueno pues habría tomado una medida preventiva policial con este personaje con muchos otros que hace poco mencionamos al niño que le pillaron con una pistola colarnos y yo creo que la actuación policial con este tipo de objetos se tiene que endurece

Voz 1375 06:33 te agradezco que estéis en El Larguero yo dando tu punto de vista un día más y ojalá que que poco a poco podamos ir acabando con con esto en esta semana de repunte de ultras en el fútbol español que nos hacen encender por lo menos las luces de alarma un abrazo Esteban gracias un abrazo hasta luego saludo a Ramón Cosío que es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía que está por ahí también a esta hora hola Ramón muy buenas hola buenas noches qué tal como está muy bien bueno en queríamos sobretodo oí quiere contarnos a los siguientes cómo y dónde se produjo exactamente la detención de de de este Luis Racionero que este Ignacio Racionero que que ya pasado la primera noche en el calabozo y que mañana será puesto a disposición judicial

Voz 1 07:11 encanta la atención pues conozco básicamente en los que se han publicado en prensa puesto he preguntado pues los compañeros lo poco que se da la investigación pues bueno pues dentro de ese dispositivo que habitualmente se con nosotros montamos las puertas a la Policía Nacional en este caso dentro del ámbito de información pues como motivo de de cualquier partido de fútbol pues se ni el día de hoy justo el día de ayer poquitos pocos instantes de de que se produjese la agresión ya estaban por allí los compañeros de forma muy rápida gracias a esa labor preventiva que está haciendo que no se ve que es muy muy callada pero que sin embargo que quiénes muy laboriosa hay que creo compañeros estar en fin de semana tras semana día tras día pues penetrando investigando y no se quinientos muy exhaustivo estos grupos ultras permitió que en muy pocas horas esta persona ya estuviera normalmente identificadas sino que también ya se lo hubiese tenido estuviesen dependencias policías

Voz 1375 08:11 el segundo se encontró la navaja en un en un parque muy cercano no a donde se produjo el primer incidente

Voz 1 08:16 sí lo he leído en prensa bueno yo tengo algún otro detalle relativo a la investigación que está llevando a cabo pero por motivos obvios pues no es prudente pues hablar de todo lo que se está realizando en este momento más allá de que están tomando declaraciones a testigos están diseñando muchas cámaras solamente de móviles sino también de establecimientos del entorno de de lugar en el que se produjo la agresión de forma mañana mañana esta fase disposición judicial o cuando se determina que tiene que pasar cuando ésta finalizado la aceptados le tome declaración pues sí haya un relato que esté perfectamente documentado había acreditado con con con lo que ha sucedido para que el juez pueda determinar si si este es el detenido ha sido culpable no ha sido y todo apunta que ha podido ser él Assumpta mente pero bueno estamos las pero luego el juez determine una cosa u otra de la última Ramone

Voz 1375 09:05 están de verdad controlados estos grupos en en España desde el punto de vista vuestro de la policía se puede acabar de verdad con los ultras en el fútbol español o hay que endurecer mucho más la las leyes

Voz 1 09:14 entonces la Ley del Deporte del dos mil once unos ha venido a los ciudadanos las fuerzas de seguridad también pues por muy bien pues porque endurecido pues no solamente las penas sino pues ha restringido mucho pues desde el acceso campos hacia hasta otras muchas medidas incluso sanciones administrativas que según porque el pasar una una agradable domingo martes cuando se sino que paga por supuesto joroba darnos a todos y a hacerlo por desgracia pues en el día de hoy nosotros nuestro trabajo estamos muy encima la gente por supuesto puede estar tranquila le tengo fuerzas y cuerpos de seguridad una policía nacional en este caso pues con muy preparada y competente pero yo como pretender con sindicatos también encontrar alguna cosa que desde las diez cuarenta y es que en Madrid por ejemplo tenemos mil policías menos nacional de trabajando echen el año entonces esto inevitablemente tiene unas consecuencias cuál tiene una incidencia negativa en todos los órdenes de nuestro trabajo en este también Pese a ello seguimos comodín pues ahora que están haciendo los compañeros pues en las espaldas lo sea con con mucho esfuerzo pues para de es muy buena estamos bastante mejor de lo que estamos haciendo años y aunque no seamos capaces de radicalizar de perdón de de de erradicar este problema pero bueno si estamos puede ser que cada veces los episodios pues son más góticos y más más separados en el tiempo muchas gracias Ramón por estar en el Larguero un abrazo muchas gracias a ustedes hasta luego gracias gracias

Voz 1375 10:46 las explicaciones el portavoz del Sindicato de Policías Sindicato Unificado de Policía para cerrar este asunto tengo por ahí a Roberto Ramajo que hoy precisamente ha hablado con la familia Aitor Zabaleta que ha vuelto a ver como los protagonistas de aquel caso vuelven a actuar y eso que el autor material del asesinato de Zabaleta aún está en prisión y no tardará mucho en salir de la cárcel eh la por ahí Roberto Ramajo hola Roberto muy buenas olas nota Álvaro muy buena dice lo que dice la familia de Aitor Zabaleta

Voz 0171 11:13 modo hemos podido hablar con con su hermano con consabidos Zabaleta que hacer declaraciones públicas y dice que está otra pero pero sí que estábamos afectado triste realmente porque lo ocurrido ayer volvió a reabrir la herida de la sino todo eso hermano de Aitor Zabaleta ocurrió hace hace veinte años si quedan entonces expresado sus sensaciones personales que realmente son las de la familia al conocer que el nombre del ultras del Atlético detenido estuvo implicado en el caso Zabaleta dice Xavier que ya intuían sabían cómo era Ignacio Racionero que lo habían avisado habían denunciado a las autoridades policiales en su día y que al final la gente el tiempo les ha terminado por dar la razón y ha acabado por por desenmascarar los porque la sensación que tenía es que en algún momento Ignacio Racionero iba a hacer lo que lo que hizo en su día con con su hermano que no hizo pero sí que estuvo estuvo implicado no hice con lo hice no con alivio sino lo dice con con con bastante pena porque expresa Xavier compungido que en veinte años los que han pasado del fallecimiento de su hermano de Aitor

Voz 1 12:16 si el problema así de vigente con los ultras en el campo

Voz 0171 12:18 fútbol porque los nombres de los protagonistas siguen siendo los mismos así que la sensación que tienen en la familia de Aitor Zabaleta es que la muerte de de I por hace veinte años parece que no sirvió para cambiar prácticamente nada en el fútbol español cuenta

Voz 1 12:33 el asunto un abrazo Roberto con un abrazo mano ahora a ver si mañana este