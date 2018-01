Varane: "Yo prefiero jugar pero y ganar"

Voz 1 00:00 cero Varane bueno vamos a ver qué dice el francés hoy capitán del Madrid Javi hola qué tal Rafa buenas noches buenas noches bueno e primero la lesión de tu compañero Vallejo esa marcha todo será visto pues cojeando mala suerte no quedáis tú y Nacho como pareja de centrales porque Varane Sergio Ramos con un partido el Real Madrid que no ha ganado pero no ha brillado no

Voz 2 00:22 sí primero a finales ante Jesús que es una lesión muscular como siempre vamos a esperar a ver que que se ve en los exámenes igual que el partido no muy muy bien la victoria a esto que necesitamos en este momento a ganar ganar porque necesitamos esa esa confianza oí el partido mano ha sido muy serio de nuestra parte bueno estamos contentos porque al final la zona Ville con negó la mano al final del partido sin dominar de principio a fin lo prioritario era ganar no para confiar sí sí eso es es así que queríamos en nuestro partido ser serio y luego que bueno que la oportunidad que iba a llegar y que ha que ha llegado al final bueno sólido atrás primero para parar esa confianza oí bueno no no comerse la cabeza para para marcar que eso seguro con tranquilidad que es oye Hay que ha llegado a través de la confianza como tú dices que la victoria se recupera otra vez el juego porque a ti te ha parecido con lo bien por ejemplo hay peor que el otro día pero ganamos así que no se puede jugar siempre vende en los últimos partidos para bien y perdemos yo prefiero por un poco peor ganar es lo que nos hace falta ahora ganar queremos una una buena racha para

Voz 3 01:54 para coger confianza Rafa te pregunto perdona es tu primera capitanía te pregunto cosas y es la primera no en partido oficial aquí te quería preguntar si este año disfrutéis menos jugando al fútbol

Voz 2 02:10 no yo creo que esta temporada

Voz 1 02:13 lo vamos

Voz 2 02:14 bueno no no jugamos peor que el año pasado pero también las cosas claro que disfrutamos menos cuando no ganamos los partidos hoy hemos ganado y por eso disfrutamos cuando cuando ganamos más que cuando jugamos bien os lo más importante somos competidores Si queremos todos no sólo ganar

Voz 1 02:34 preguntarte por tu compañero y amigo porros Benzema como está las críticas de recibido porno no hacer goles la lesión vacaciones como está a Benzema

Voz 2 02:44 Clemente está muy bien lo he visto en los entrenamientos muy bien muy bien y muy rápido y fuerte así que muy bien estamos contentos de que gente que llegan esa es la verdad es que no pensamos en este partido de momento nos quedan muchos partidos pensamos a mejorar al estar sólido como eh bueno llegará a este partido pero de momento estamos concentrados en mejorar y ganar