Viran Morros: "Hay que hablar de ganar los tres partidos, olvidarse de tonterías"

Voz 0344 00:00 hola queda en mano cómo estás en si viene horas que estoy bien acompañado hombre la verdad es que estar con un jugador de la selección española a estas horas de la noche

Voz 1 00:11 disfrutando de un cafecito charlando de evaluación

Voz 0344 00:13 no más no se puede pedir a un enviado especial que viene a cubrir un europeo la verdad que no te puedes imaginar quiénes no lo digo porque si hay un oyente de la SER en nuestra selección Si hay un enfermo del Larguero alguna pista algún día algún día yo creo que te da

Voz 2 00:29 las sesiones ya se quienes deben de estar ahí con Viran Morros hola buenas noches muy buenas noches pues aquí estamos que hemos estado haciendo que el Leganés Real Madrid en en Butarque pero no podíamos irnos El Larguero sin

Voz 3 00:40 hablar con que ya que es verdad que no decía Diego tenemos que hablar con

Voz 2 00:43 el nombre que está haciendo buen Mundial y sobre todo no se pierde ni una qué oyente del Larguero no entre otras cosas

Voz 4 00:48 sí la verdad sí la verdad que eso bastante de consumidor de radio oí debe ser pues

Voz 1 00:55 toca bastante con Buenafuente vía moderna a vosotros

Voz 2 00:57 yo sí me gustan pero otras noches mucho que desde los que te quedas ahí pegada cuando acaban Larguero sí que es no hablar por hablar empieza a Pepa Bueno o no

Voz 5 01:06 alguna vez llevar la voz hablamos nombrar

Voz 6 01:08 se trata tanto bueno bueno oye cómo el Mundial

Voz 7 01:12 bueno la verdad es que empezar

Voz 1 01:14 si bien ayer sufrimos pues la primera derrota que tampoco hay que dramatizar está claro que eso no es bueno nunca perder pero la verdad que tal como está la siguiente fase está todo muy abierto a de haber ganado no se hubiese facilitado las cosas sin iba sí pero pero bueno ya sabes que nosotros siempre nos gusta complicarnos las cosas ponen los retos aún más difíciles y así nos hemos puesto ya tenemos ahora lo que hay que hacer es es trabajar duro seguir confiando en el equipo oí esperar que las cosas salgan adelante

Voz 2 01:47 lo de los tres rivales que vienen ahora por delante en este grupo de seis donde ya no se enfrenta ya los tres de la primera fase hay que ganar los tres no las semifinales la lucha por las medallas obligan a ganar a los tres no luego a a después de Macedonia Eslovenia y Alemania no claro

Voz 1 02:03 está claro que que crean a los tres ya pues es igual después de segundo partido se puede empezar a hacer cábalas te sirvan empate si gana este tú puedes perder pero mira lo que hay que pensar es ganar y punto y olvidarse de de tonterías no pero como te digo vamos a hacer poco de chiísmo vamos a ir eso no empecemos por Macedonia que es realmente más importante de todos

Voz 2 02:27 quién es para tira favorita o quién has visto hasta ahora mejor más que la favorita aquí has visto mejor en lo que llevamos de mundial europeo

Voz 1 02:33 bueno la verdad que Francia siempre estaba muy fuerte y estoy seguro que Croacia pese a que se vaya a ser el complicó va a estar a tope porque Juan en su casa son son un equipo también muy como muy compensado muy duro iban a estar luchando en la verdad que macedonios sorprendido todos está jugando muy muy bien

Voz 7 02:53 Alemania obviamente vigente

Voz 1 02:56 campeona va a estar luchando y Dinamarca no vigente campeona olímpica en un gran equipo ir configuradas por tanto yo creo que pues eso hay cinco seis equipos que que pueden estar luchando por las medallas os vale eso vivirán os vale

Voz 2 03:10 decir si nos metemos en las semifinales en la lucha por las medallas es el objetivo cumplido evidentemente hay que ser ambiciosos ibais por todo pero ese es el objetivo estar entre los aspirantes a la medalla

Voz 1 03:20 sí yo creo que lo que nos planteamos siempre que venimos a un gran campeonato es es luchar por las medallas entonces eso supone estar en semifinales a partir de ahí eso que digo siempre gana el digamos a semifinales podemos soñar

Voz 4 03:31 Podemos y ya empezaba imaginar cosas y ojalá no gane la medalla

Voz 1 03:37 pero eso sería pues lo más bonito pero creo que hay que ir paso a paso hoy el objetivo principal digamos aquí era pantanos en semifinales así que paso paso como he dicho antes lo primero que tenemos es Macedonia que es lo único que tenemos entre ceja y ceja

Voz 2 03:51 eh Diego alguna para Viran

Voz 0344 03:53 sí sí yo tengo un par de años por lo menos ya que me gusta pero por mi parte sí que salga por donde quiera pero primero esta mañana Manu equipo el grupo se ha reunido con el grupo técnico los jugadores sabido terapia de grupo han hablado los jugadores habla del entrenador porque es que se había creado mucha ilusión no con con cuatro puntos haber ganado ayer a Dinamarca hice podría haber perdido estaba dentro de lo posible pero quizás ese fueron con un poquito mal sabor de boca porque España no hizo un buen partido yo le preguntaría qué conclusiones habéis sacado quizás atacar un poquito más rápido que la fluidez de balón sea él la circulación de balón un poquito más rápida defensa morder un poquito más un poquito más los dientes

Voz 1 04:34 realmente si te digo verdad sobre el juego tampoco hemos hablado mucho a un poco más de sido más psicológico no más mental más y yo creo que la la conversación ha habido más un poco pues y tratar de que el grupo no pierda la confianza no que siempre ha tenido hoy yo creo que existen tanto pero bueno siempre vayan reforzarlo después obviamente con Jordi hemos estado analizando costes el partido y es cierto que hay cosas que se hicieron mal no se defendió todo lo bien que que que nosotros sabemos sí que debemos después obviamente en ataque sí que podemos mejorar cosas pero

Voz 4 05:10 creo que nuestro juego siempre ha sido así

Voz 1 05:13 es verdad que somos un equipo que nos cuesta meter goles pero hemos sobrevivido si hemos llegado a tanta semifinales durante tantos años jugando de esta forma por tanto es algo que realmente no me preocupa tanto como como lo que pasó atrás si bien no poder correr no a esos más fue más el problema ellas recreo Irán

Voz 6 05:34 perdona legales pero no vale al cara baches jugar con Hansen jugar con balón jugar

Voz 1 05:40 la selección francesa eso es una gozada y encima a las órdenes de Raúl González a quien tú conoces también francamente bien que es el creador de Macedonia también en fin que pasa estar en casa pero rodeado otra vez de las grandes figuras dime lo que quieres gozada Bone como esta no la verdad es que que es un reto muy bonito no es un reto que me apetece mucho volver a jugar con amigos con compañeros con los que había compartido vestuario con grandes figuras en una gran ciudad en un gran proyecto una nueva Liga que para mí

Voz 4 06:11 a esta edad es pues eh especial va a ser dice

Voz 1 06:14 veinte y aprender un idioma también pues es muy buena para mí la verdad que estoy muy ilusionado pero como he dicho antes me seis meses de disfrutar de de estos seis meses en Barcelona el máximo que la gente se vaya contenta no con un buen sabor de boca a mí y yo pues obviamente despedirme como como me gustaría que es ganar muchos títulos

Voz 0344 06:36 es lo que se quiere haber despedido en el Barça pero bueno no ha querido que es así pues nada

Voz 8 06:42 de ellos se lo pierden y lo disfrutarán en el

Voz 2 06:44 en el PSD en el en el duelo de la Champions en Madrid ya sé con quién vas no parece está claro no pero pero ya antes de fichar por el club si no tenía en aquel entonces

Voz 3 06:55 el suelo mira que que vaya bien en lo que queda de

Voz 2 06:58 campeonato Europa suerte el domingo contra Macedonia Eslovenia luego Alemania y ojalá que seamos ahí en esa lucha por las medallas y muchas gracias por estar en El Larguero por seguir escuchando Larguero cada noche

Voz 1 07:07 muchas gracias y como digo siempre muchas gracias por apoyar nuestra deporte que es muy importante para mí

Voz 2 07:11 señor sí señor un abrazo vira mucha suerte un abrazo y gracias pues nada Diego o mañana a entrenar y a preparar el partido del domingo que es que ahora el domingo España Macedonia a las seis y media de la tarde se quince la segunda fase elemento reúne

Voz 0344 07:23 en España sigue aquí en varas muy bueno pues a este hotel de concentración del ya llegado también Eslovenia llegado a Alemania en fin ya