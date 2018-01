¿Debe el Real Madrid darle a Cristiano lo que pide?

Voz 1 00:00 pues aquí está el equipo preparado ahí está todo el mundo incluso gente que va llegando porque no se quieren perder en vivo y en directo el debate de los sola Mario hola muy buenas democracia yo pocos inalámbricos como Ricardo Reyes sí sí muy poquitos Juan Carlos inalámbricas no

Voz 0764 00:18 está Antonio Romero por aquí Antonio qué tal por aquí seguimos muy bueno en el otro lado en el bando enfrente están Jordi Martí Marcos López hola Jordi buenas noches a todos hola barcos muy buenas noches a todos verá pronto a Romero que tiene que hacer algo bueno por la mañana tiene claro sí sí tiene que hacer el no no no mucho gracias a hay muchas gracias respondió con el parque ya ha empezado a la verdad pero oye pues estoy deseando dejar a todos los oyentes deseando hacerlo es curioso que el debate ya no es quién es mejor juego aguanta ha hecho una pregunta te va deseando escuchar a los oyentes pero antes a vosotros cuatro debería darle el Madrid Cristiano todo lo que pida sí o no bueno yo creo que la pregunta era ya fácil el antes de ver el partido después de ver el partido está chupado correcto me parece que no

Voz 0239 01:04 quería darle por dos motivos porque hoy se ha visto que el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo aunque Cristiano Ronaldo no está en su mejor momento de forma tiene un problema de cara a gol muy muy muy importante hiló gol el segundo motivo que además va unido con la pasta es que si sois capaces de contarme un futbolista de las características de Cristiano Ronaldo en el mercado no me vale un segundo espada un primer espada de las características de Cristiano Ronaldo en el mercado que te cueste menos pasta que Cristiano Ronaldo aún mejorando en el contrato ahora mismo me rindo en el debate sin ninguna duda aparte

Voz 0764 01:35 te voy a decir que estas cosas que Sony intangibles para la aficionado pero para para los profesionales que son multinacionales no olvidemos es muy importante lo que te vayan reconociendo y ahora mismo

Voz 2 01:45 no es el vigente campeón de por así decirlo de el Best

Voz 0764 01:50 el Balón de Oro y cuando tienes eso en la mano evidentemente te puedes pues vaya por ejemplo se Jordi o sea yo el año pasado el coche barcos sí a Jordi Martí sea Larguero ya la verdad no pero mira este otoño Marcos López le dieran mañana el Pulitzer yo entiendo que el en el periódico y también en la SER pero sobre todo en el periódico pidiera pasta lo entiendo aunque seguramente agradecido el periódico ordenase espera digo queda el seguramente a lo mejor Allá tú crees incluso que objetivamente puede haber algún periodista mejor que tú pero aún así Tour pediría la pasta seguro no no Jordi Martí recibiera la Antena de Oro por pronto la recibirá yo creo que en la SER también pediría pasta ir por eso

Voz 1201 02:26 hasta diga diga no

Voz 0764 02:29 hoy por eso está en todo su derecho Cristiano Ronaldo siendo ahora mismo el mejor jugador del mundo reconocido por sus compañeros el pobre el tratamiento

Voz 0239 02:35 siete Mejor es el mejor jugador del mundo

Voz 0764 02:38 y lo tiene el Balón de Oro en la mano está en su derecho de pedir pasta al Real Madrid porque efectivamente hoy se ha visto más que nunca que el que al margen de estado de forma el Real Madrid necesita Cristiano Ronaldo

en sabéis que me he comprado un Volvo V cuarenta por solo pero que si no he dicho nada Oye esto estén ahí

Voz 1201 03:40 la siempre a Jordi el segundo Tucker

Voz 0239 03:42 es un tío que te gusta el fútbol internacional me puede decir un futbolista no existe no es sino hacia no que ya directamente

Voz 0764 03:51 que tienes un futbolista pero también me dijo

Voz 0239 03:54 mira te voy a que que les salga al Real Madrid tan rentable como él no notan rendar el barato al cincuenta por ciento de lo que le ha salido Cristiano Ronaldo la pasta que tendría que pagar por esa futbolista

Voz 0764 04:04 bueno no existe no abre pues no vale para en mano que ciento volando sí pero pésame por ciento cuarenta y ocho millones de euros a Ronaldo la pierna izquierda la izquierda digo sólo vale doscientos

Voz 0239 04:12 sí pero no era tú crees acabo Jordi tú que besa al Madrid cada día cada momento a cada instante de yo prefiero debatir contigo Jordi seguir

Voz 3 04:20 sí es que

Voz 1201 04:22 no no no no no no

Voz 3 04:25 las bueno tranquilo esta noche en junio usar pasando los minutos

Voz 0239 04:28 es muy rápido muy rápido tú que besa el Madrid cada día eres consciente de que Cristiano no merece el dinero que pide ahora mismo

Voz 1201 04:36 una cosa es un estado de forma puntual una cosa es un estado mental

Voz 0764 04:40 se me tome el año que que Messi se toma unas vacaciones cuando fueron tres o cuatro meses que fue Argentina no logró cuanto fue yo creo que nadie pensó en bajarle el sueldo en decir que no se lo merecía precisamente el chaval estaba pasando mal momento el banco a su casa tras recuperarse sí pero es que lo más sonaba sí pero si va acompañado de su hermana sí pero lo menos iba con Europa pero no no acaba al cabo déjame déjame es que el mercado hoy los que se Jordi

Voz 1201 05:04 pero que yo vengo aquí ahora si te he preparado pero fíjate lo contento que estás tú pero el debate que está yo estoy perdón es que saber acabas dando atravesar

Voz 3 05:16 estamos en el mercado futbolístico en el que se vuelve saludó Messi acababa el contrato dentro que está Messi acaba nos iban a perder el debate

Voz 1201 05:28 a claro si remata Pedro tenemos Harris risa más

Voz 0985 05:32 los arcos tenemos que darles los datos a vamos a arrojar un poco de luz insurgencia el debate los datos son los siguientes el salario de Messi son treinta y cinco millones limpios sin contar con los bonos sin nevadas y el abono

Voz 0764 05:47 Zapatero y todo eso por la mañana cincuenta

Voz 0985 05:50 bonus se va a cuarenta eh a cuarenta cuarenta limpios ni para Cristiano son setenta y uno entonces la pregunta Manu que tenemos que hacernos insistieron

Voz 3 05:59 mentira que no estar centrados cero dos cero noventa y uno si Argenta

Voz 0764 06:04 el caso está cojo el setenta ha pegado un bote Mendes en la cama pero yo creo que la gente uno XXI prosiga porque hacía por arrojaron

Voz 0985 06:13 eso sin contar los bonos son XXXV para Messi XXI Cristiano en la pregunta que hay que hacer los oyentes es creéis que esta es una proporción razonable tratándose de Messi y Cristiano respuesta sí

Voz 3 06:26 no sé si tiene que no es razonable a Cristiano y tú que te admiro una especie de fútbol nada insistió

Voz 0239 06:35 después de un futbolista en el mercado que les salga al Real Madrid más barato de lo que le tiene que pagar aumentar la ficha cada año que son aproximadamente diez doce millones de euros cada año me puede decir un futbolista que pagando traspaso la pasta que letras que pagar los años carreteras que hacer de contratos le pueda salir más barato o igual de caro de lo que les sale Cristiano Ronaldo hay uno solo dime uno

Voz 3 06:57 aquí calle te lo prometo te voy a dar respuesta pero antes

Voz 0985 06:59 quiero exponer mi planteamiento sin exponer mi planteamiento no te olvides de un futbolista ni me olvidaré insisto las cifras son XXXV a veintiuno

Voz 3 07:09 Alonso Ràfols lo bastante de lo que asumió la bestia

Voz 0985 07:13 no lo que tiene que asumir Cristiano es que esta es la realidad Ésta es la diferencia entonces antes Mario decías hombre es que a Cristiano no lo renuevan no sé qué es cierto a Messi a Messi le han hecho ocho contratos profesionales normal porque como aparecen ofertas superiores a lo que le paga al Barça el Barça se ve obligado a renovar y mejorar su contrato la pregunta para Cristiano es usted quiere cobrar cuarenta hay alguien que se los pague perdón quién

Voz 3 07:41 vamos a esperar este verano una cosa otra cosa es otra cosa que propague la nariz de una forma que les puede sacar un ojo al frente

Voz 0239 07:50 el vídeo de la preguntan queremos respuestas escuchar Antón

Voz 3 07:53 yo fíjate no la tienes le va a pagar a Cristiano cuarenta millones eso ya pagar a Messi

Voz 0764 08:02 lo del Real Madrid seguro que no por las ofertas de más de de ese dinero no te pero no te quepa ninguna duda hoy por Lauren

Voz 0985 08:07 los hay tres Se cuando a los demás

Voz 0764 08:10 el tema ir de vacaciones en China Iborra el doble al nombre

Voz 0239 08:13 Mario cuando acaba el contrato de Cristiano cuando tenga treinta y seis años y los más vale por lo tanto tiene firmado el problema es que él firmó ese contrato Messi el contrato el treinta de junio del dos mil dieciocho esta vez no Marcos es que todavía no o cuando terminaba el contra el eh con estas estuvo que Carretero pero es que yo no lo discuto vieron otra de Cristiano y mío yo yo no me llevo aquí desde la CM de la tarde paga esta noche sin que seis capaces de darme esa respuesta qué futbolista le puede dar al Madrid el rendimiento que le ha dado Cristiano Ronaldo o el sesenta por ciento de lo que le ha dado Cristiano Ronaldo por la pasta que pide de aumento Cristiano Kemeny gays un nombre ya está

Voz 0764 08:55 por cuarto de kilo de de estrella de fútbol ya está al precio que está lo marcado pero he Barcelona con Putin

Voz 0239 09:04 si sólo hay dos fichajes marcándome yo creo que son ellos p Chema Chema P no es culpa de Cristiano el Madrid tiene posibilidad el año pasado de representar el equipo exista tanto tanto bien total de reformular el nuevo proyecto con en papel decide que Neymar lleva Se va el PSG se lo lleva el PSG ahora es el que tiene el problema es el Madrid está claro John Malkovich mira sólo hay dos fútbol Stage podrían mitigar la salida de Cristiano Ronaldo los dos Sony como síntoma de Leo Messi más la piel otro Neymar y los dos son practicamente imposible entender mucho más caros que Cristiano Rosa pregunta este que nos hace el moderador

Voz 3 09:46 el director no lo la pelota Florentino ya ha dado la respuesta Florentino nueva pagar los cuarenta ha dicho

Voz 0764 09:54 pues aquí dentro

Voz 0985 09:58 tenemos que asumir que la distancia es XXXV XXI empieza a asumir

Voz 3 10:03 primero yo creo que eso lo primero Cristiano Madrid

Voz 0764 10:08 bastante consta así que tengo que

Voz 3 10:11 tal fenómeno estado respuesta de proporcionar mundo tienen precio

Voz 1201 10:14 van a dar los oye que el moderador

Voz 0764 10:19 paso a los oyentes de El Larguero que van a dar la razón a Romero y a Torrejón o a Jordi a Marco estaba esperándonos ya vamos con el debate

Voz 1 13:11 pues vamos a dar paso al primer oyente anduvo muy buenas

Voz 15 13:15 hola qué se cómo estás

Voz 0764 13:18 ha habido nunca este nombre de donde vengan Duyos

Voz 15 13:21 lo único que es tuyo tuyo ya más duro Pandur le faltaba para a Pedro

Voz 16 13:31 a mí tu nombre entonces Jose

Voz 0764 13:35 ah vale para que no Juan Duyos o no lo he asumido nunca yo te digo que he sido Jose

Voz 15 13:41 los mandos porque muchos años me es verdad que te pregunta yo creo que sí pero no

Voz 16 13:49 espera a ver qué día

Voz 0764 13:51 Jordi que que significa tiene que te han puesto donde viene con mi abuelo

Voz 15 13:56 el tuyo y entonces ahí por tu reacción no te has ido

Voz 16 14:06 o la de Huelva de Huelva me dicen que les no que iraquí

Voz 15 14:10 quién mejor amigo cantidad programa aquilatar no lo vas a hablar de aquí de Huelva pobre

Voz 0985 14:23 pero doce es que Ruben después

Voz 15 14:26 que tu legado al yo J K

Voz 0764 14:31 el año pasado

Voz 15 14:32 Jordi siete galos jugó la Juventus que me dice bueno mejorar voy a los ojos a valga la noche te voy para coger Toyo Ito me estoy esperando lo dos días

Voz 0764 14:43 si sigue sentado delante van a llegar desde Barcelona se debieron extra Viar salieron andando

Voz 15 14:52 así bestiario vio que fue de veintinueve partidos has prohibido extraviado hemos escuchado raza

Voz 0764 14:59 pero bueno está muy tapados bueno cuando yo entonces tú crees que el Madrid le debe dar todo lo que pida a Cristiano

Voz 15 15:04 vuelve hubiera lugar igual si hubiera creo que yo lo habita o alguno sólo Sabei nosotros los oyentes sobre todo el mundo o los madrilistas creemos que tú estás se sale con los votos cuajado con el gran amigo de todos los amigos estamos de acuerdo que hizo colarnos en no hubo una conversación entre el presidente hizo el guión lo tapa todo el mundo ahora por derechos por lo hago pasado cogí un hueco agua no

Voz 0764 15:36 a esta sonando llevaba no no te explique fantástico

Voz 15 15:40 sería así y hay que partir de ahí quitarnos hace que a veces Darius viviendo no yo lo que doblemente los no quiero ser vas yo te hubiese como tú bien coño es un bienio pone pero potente pues el tienen anómalo vale yo estoy de acuerdo en lo que noche

Voz 17 15:58 pues nada

Voz 15 16:01 debemos animar que todos sabemos que mata de palos para recalar en el Madrid hice con el papel no es clásico placer

Voz 0764 16:09 entonces

Voz 15 16:12 tú qué es lo que no es lo que ya debería ha dicho bien claro que hablen Romero y Torrejón primero votos tuyo tuyo

Voz 0764 16:21 un abrazo y saludo

Voz 16 16:23 ahora voy date ya está los centollo está llegarán mañana ha pasado los de Jordi Martí Pantic camino durante caminos Pedro hola muy buenas pero buenas noches buenas noches Pedro de donde nos llamas y Palma de Mallorca de Palma de Mallorca

Voz 3 16:41 de Madrid del Barça

Voz 0764 16:42 lo de ninguno de los dos

Voz 16 16:44 bueno yo soy del Madrid del Madrid y crees que Florentino le debe dar a Cristiano lo que pide pues yo diría que no en primer lugar

Voz 18 16:53 para mí una persona tiene que pedir aumento de radio que ya creo que está súper pagado cuando lo demuestra este año Ronaldo no está demostrando Rada no está sacando al Madrid de ningún apuro todo lo contrario que es un niño chiquito de esto que hay que hay que darle lo que pide no no en primer lugar que lo demuestre

Voz 19 17:13 después crecidas

Voz 0764 17:16 sí sí empieza a marcar porque ahora empieza a marcar goles ahora a partir de enero entonces ya lo lo vemos no

Voz 18 17:22 bueno eso ya sería una cuestión de que negociarse o no pero es que ahora mismo de Ronaldo ha sido un gran jugador nadie lo pone en duda Jaume I que Messi lo mismo que ha habido otras grandes jugadores pero cada uno tiene su tiempo pero si tú no probó y senyeres rentable ahora mismo mi opinión es que es Ronaldo en el estás viendo nada igual que Ronaldo y partes

Voz 16 17:43 Benzema igual que esta gente que se cree

Voz 18 17:45 dioses pero no no son pues muy clara la

Voz 0764 17:48 viniendo de un madridista Pedro de Palma de voto a Jordi a Marcos gracias Pedro por la llamada Torre que votó para darlo todo Macias adiós buenas noches blancas tanto valerse Marcos doble lo mismo vale

Voz 0239 18:01 hay lista sensato que sí que ve el panorama de Cristiano

Voz 16 18:05 la ola de donde no se llama Rafa llamó de Reus de Reus muy bien la noche hombre pues aquí currando como lodo donde esta excusa Carlos

Voz 15 18:18 pues mira es la limpieza de la media distancia de Renfe

Voz 16 18:21 muy bien bueno se queda mucho o no pues aquellos dos a las cinco de la mañana a bueno pasa otras muchas ha repetido ya lo tienen claro

Voz 0764 18:29 pues claro que me escucho todas las noche repetir

Voz 16 18:32 así me gusta sin doblez dos te Romero y de

Voz 0764 18:34 de mayor vale dinero a José para nada te agradezco que has hecho un descansito en el trabajo sobre todo porque

Voz 16 18:42 porque no lo soy muy bueno pero yo sí que me perdonen perdemos

Voz 0985 18:48 se te nota o por su testuz puse en este

Voz 0764 18:50 la verdad es que a mí no

Voz 3 18:53 habla de los agradecemos mucho corazón cuánto has empezado la exposición he pensado mira un hombre destinado Guti sentido sensato

Voz 0764 19:02 Rafa aquí el voto

Voz 19 19:03 pues mira yo sin

Voz 17 19:07 verdaderamente la calidad de Ronaldo no lo discuto se pueda tanto añora el Madrid pero yo creo que ahora mismo Ronaldo entregada que viene Easy lo que pides creo que no debería el Madrid de darle más fiero

Voz 16 19:21 parte de lo que estoy dando

Voz 17 19:23 luego aparte yo no niego su calidad futbolística pero si os digo una cosa o escucho muchísimas no sé si se quiere poner siempre a la altura de Messi Messi solamente hay uno eh solamente Oyu el día que Messi se vaya del fútbol

Voz 16 19:40 no solamente lo del Barça lo vamos a notar todos todo

Voz 17 19:43 yo lo del Barça más que ninguno pero cuando se retire sabremos lo que ver a un tío como vencer jugando al fútbol de verdad Cristiano muy buen futbolista muy buen delantero marca muchos goles pero yo no creo que esté a la altura de un genio

Voz 0764 20:00 el oro animo Messi quién mucho mucho

Voz 17 20:02 eso mejor que Cristiano Cristiano pide dinero muy bien pero yo creo que el Madrid no

Voz 16 20:07 muy bien explica Rafa voto para Jordi para Marcos que vaya bien la noche gracias hasta luego gracias Javi bastante estamos haciendo puestos a remontó dos uno eh vamos a ver qué dicen

Voz 0764 20:17 aquí los hola Jaime

Voz 16 20:20 pues será visto como la buenas noches de donde nos llamas de Madrid de Madrid trabajando también en casita no en casa en casa tranquilo a escuchen escuchando la radio

Voz 0764 20:29 esto el partido sí lo he visto me ha gustado

Voz 19 20:31 sí hombre no ha jugado bien pero es que la unidad tampoco juega viene

Voz 0764 20:38 ya tienes razón

Voz 19 20:41 para no Le gusta claro así que por eso quería hacer una pequeña crítica si habéis dicho debate que habéis tenido que pues que Dani Ceballos no vale o que Theo Hernández tampoco juega bien pero es que para que lo demuestren se queda cuatro cinco partidos seguidos

Voz 16 21:00 no uno de cada diez bueno se si los cuatro-cinco son así es mejor tomárselo

Voz 0764 21:05 bueno sólo Godoy sale espero quedar más confianza Zidane más minutos

Voz 19 21:09 claro más confianza porque eso estamos todos porque demuestra que lo que es la unidad Azhar tampoco juegan bien

Voz 16 21:16 pues yo seguro que muchos de los que he visto nunca

Voz 0764 21:18 todo están totalmente acuerdo contigo Jaime y el voto a quince lo das crees que el Madrid se lo debería dar lo que pida a Cristiano Ronaldo

Voz 19 21:25 pues mira me fastidia ahí contorno Martí

Voz 16 21:29 lo que estás a tiempo tiene toda la razón

Voz 19 21:33 sí sin tener razón ya hay Guillem más yo es que yo no es que lo subiría tal y lo que está haciendo se bajaría

Voz 0764 21:41 toma ya no consolidado e eso sí el voto doble no tiene consolida tienen la categoría profesional consolidada

Voz 16 21:46 no da pero pero sacro es que crees que el Madrid debería bajarle el salario a Cristiano claro respecto a si pues nada dicho queda ahí claro no se puede explica Jaime te agradezco mucho la llamada eh

Voz 19 21:58 otros gracias gracias por encargo simultáneos

Voz 0764 22:00 pero pocos goles con más Laura respetemos las opiniones no

Voz 3 22:04 pero que dice está viendo Jordi se está viendo dos personas Antonio Mario camino de Huelva para comérselas gambas porque el único que se encuentran con el centollo de listas por esto claro hombre

Voz 0764 22:20 tiene alta ha dicho que Jaime en queda una Gemma no lo ha dicho él que les gusta el Madrid no ha dicho que chamán desde Madrid el Madrid me fastidia ir con Jordi Sevilla de algún giro aviones unos giros

Voz 16 22:34 hola Nicolás hola muy buenas mano de donde nos llamas

Voz 20 22:37 de Santiago en Santiago de Compostela

Voz 16 22:40 dime ni del Madrid ni del Barça no del Madrid del Madrid

Voz 21 22:45 ahí no encaja general de Huelva que si quieres unos buenos bogavantes vente para acá hay aire has dado aliento ese ese no necesita ir por la carretera de los compren aquí

Voz 0764 23:00 hay que me hace la boca algo ahora mismo gracias por tu apoyo y tuvo voto Nicolás oye aquí en la SER el voto crees que el Madrid impide a Cristiano uno

Voz 20 23:14 sí bueno yo creo que Cristo no se puede pagar sí

Voz 16 23:18 es verdad que sí

Voz 20 23:19 bueno yo entiendo lo mucho soy del Madrid y que me fastidia la razón

Voz 1201 23:24 Jordi Montull pasatiempos esas histórico cero tres en el Bernabéu eh

Voz 20 23:32 esto no es sinceramente vamos a ver yo que Cristiano pueda pedirlo si puedo despedirlo es como yo puedo ir al jefe mío y decir oye mira quiero un millón de euros y el me médica pues mira no eso es eso es eso es muy libre no pero una cosa es la siguiente Cristiano ahora no estoy jugando bien sí reconozco los méritos pero imagínate le renuevan ahora en enero de repente ganar la Copa de Europa hay dice oye pues mira gran una nueva Copa de Europa en vez de cuarenta millones que los cincuenta millones porque ganó la Copa de Europa el año siguiente ir así convertimos a Cristiano Ronaldo en ese fallo que cometió el Fútbol Club Barcelona con Messi ocho renovaciones en trece años océano no no sé cómo eso Jordi tú ahí me ha ocho ocho renovaciones no Easy Come Easy después vendrá después vendrá vencer entra Ramos vendrá el otro dentro otro idioma y que era lo mío

Voz 16 24:29 no se lo puedo pedirlo eso es muy libre pero no creo que no muy bien no creo que sea razonable es una calidad vivientes tenemos

Voz 0764 24:40 gracias Nicolás muchas gracias por el bogavante de pedir está la virtud de no se queda aún Mario con el gol del honor bueno pero bastante hemos hecho con esto estaba defendió empezaban a esa es la pregunta no me lo habéis contestados

Voz 3 24:56 yo no voy a contestar desde el principio pero bueno no

Voz 0764 24:59 bueno el barco estáis bueno no no dejaban yo estoy

Voz 3 25:02 que en Internet hemos ganado

Voz 2 25:04 con casi cinco mil oyentes en este ratito de debate sí debería dar el Madrid lo que pida Cristiano un dieciséis

Voz 1201 25:10 Arrieta no debería dar un ochenta y eso me pasa Jordi Marcos por no estar en clave para preguntar nada menos pasos dicen con vosotros exenta histórico