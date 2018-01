El Larguero: los protagonistas de la victoria del Real Madrid (18/01/2018)

Voz 1 00:00 P

Voz 0171 00:46 qué tal muy buenas noches saludos desde

Voz 1375 00:49 de Butarque donde acaba de terminar el Leganés pero Real Madrid uno y no no funciona tampoco la unidad B de el Real Madrid mal partido uno de los peores partidos de la temporada ante un muy bien organizado Leganés de Asier Garitano que solo ha cedido en el último minuto del partido en un Age la calidad de un genio de Asensio que aprovecha muy bien el centro de Theo Hernández desde la izquierda para pegarle con la zurda y meterla entre el palo y el portero donde sólo podía caber ese balón y ante el que poco ha podido hacer champán al margen de ese gol poco muy poco por no decir nada en este partido que deja una vez a la mayor día de los del equipo B señalado Si pidiéndole pasó pero casi casi con la voz muy bajita Zinedine Zidane porque ninguno hoy se ha reivindicado en este estadio de Butarque que ya está vacío pero donde empezarán a salir enseguida a los protagonistas en esta zona mixta dónde andan por ahí Romero Herráez Antón Meana Óscar Egido hoy compañía enseguida estoy con ellos ante este recuerdo también que hoy en Barcelona Se ha anunciado la renovación de Gerard Piqué hasta dos mil veintidós así que acabará en el Barça su contrato cuando tenga treinta y cinco años luego trataremos con cuando terminemos el sanedrín del Real Madrid estaremos también con Gallego y con Pulido además de todo nuestro equipo en Butarque en le dedicaremos un rato al asunto de los ultras el agresor de anoche es Ignacio Racionero un ultra que estuvo implicado en la muerte presente en el juicio del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta en el año noventa y ocho y que ha sido arrestado esta madrugada como presunto autor de ese apuñalamiento de un aficionado del Atlético de Madrid cerca de el Wanda Metropolitano antes del Atlético Sevilla hay que en se encuentra afortunadamente aunque grave pero fuera de peligro hoy han terminado esos partidos de de Copa como te decía de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey y mañana ya comienza la jornada número veinte en Primera lo hará con el Getafe Athletic Club de Bilbao a las nueve de la noche de hoy en según ha jugado un partido aplazado el Osasuna Nàstic aplazado de la jornada diecisiete el partido que tenía que haberse jugado que la nieve lo impidió que se disputaba hoy el Osasuna Nàstic repito de la jornada de mañana ya comienza la jornada veintitrés de segunda división con El Granada Zaragoza así que ya hay fútbol de Liga hoy en Segunda División mañana hay fútbol de Liga ese Juan mañana el Osasuna

Voz 2 03:15 ya

Voz 1375 03:15 la el Osasuna Nàstic decía yo hubiera hoy me está diciendo que es el de mañana en el Dakar después de doce etapas Carlos Sainz líder del Dakar en coches mantiene la ventaja de cuarenta y cinco minutos con el segundo Peter Hansen lo tiene al alcance de la mano luego unos contra la última hora José Antonio Ponseti y en el Open de Australia de tenis estaremos también con Zubi por qué Garbiñe Muguruza la mala noticia ha quedado eliminada del primer Grand Slam del año tras perder ante la

Voz 3 03:40 la taiwanesa Su Wei siete siete seis seis

Voz 1375 03:45 cuatro juega Rafa Nadal mañana el partido de dieciseisavos de final a partir de las nueve ante el bosnio su Moore Damir su Moore y en baloncesto habido Euroliga el Valencia Basket ha perdido contra Zalguiris ocho seis ocho dos y el Barcelona ha derrotado al Bamberg por ocho uno

Voz 3 04:02 seis seis esta madrugada

Voz 1375 04:06 esta madrugada habrá NBA y conoceremos los diez titulares del All Star ha pues mira estaba bien puesto que era el Osasuna Nàstic hoy efectivamente como ya adelantó El Larguero de la Cadena SER hace unos segundos Osasuna cero Nástic dos bueno pues aquí estamos en Butarque y enseguida pendientes de los protagonistas así que tenemos un coche y arranca El Larguero en este Leganés cero Real Madrid uno que acaba de contar Dani Garrido y compañía en el carrusel ahora analizamos aquí en el sanedrín de El Larguero después de escuchar a los protagonistas vamos con ellos

Voz 1927 04:36 el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada asegura todo ritmo y todos los mantenimientos Luis te presentamos el polo no hubo todo un Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesita sin entrada sin gastos de mantenimiento con seguro a todo riesgo un polo por seis euros al día una hay renting consulta condiciones en corresponden punto es falso

Voz 5 05:02 eh

Voz 0239 05:04 no

Voz 0171 05:06 por aquí tengo a Antonio Romero que está narrando el partido en Carrusel Antonio qué tal qué tal Manolo

Voz 0239 05:10 lo estás hombre aquí cerquita es el partido habrá que para verlo otra

Voz 1375 05:13 esta noche repetido no ha sido no

Voz 0239 05:15 no sobre todo la primera parte ha sido lamentable partido en el que parecía que los dos estaban pensando en el partido en el choque de vuelta jugar con el colchón de el miércoles en el Santiago Bernabéu que para mí la segunda parte del Leganés ha sido de notable el Leganés no ha merecido tanto castigo cuando peor estaba jugando el Real Madrid te diría que seguramente en uno de las segundas partes peores de toda la temporada ha llegado a la Asensio con un pelín de fortuna porque yo en directo me da la sensación de que el pase de Theo era colgado al punto de penalti al segundo palo pero Asensio se ha marcado una maravilla que sólo un genio de su categoría es capaz de transformar en gol yo creo que el eso

Voz 1375 05:49 muy poco más el resultado no puede tapar

Voz 0239 05:51 el rendimiento repito sobre todo en la segunda parte de una plantilla que ha vuelto a demostrar este año que en la unidad de hay pocos futbolistas pues seguramente Lucas Vázquez y a lo mejor Asensio por el gol que se puedan salvar en el

Voz 1375 06:02 de ahí en seguida estaremos con Gallego o con Pulido y con Dani Garrido está por ahí también todavía está ni qué tal Manu anda lo que me dice Romero eh vamos a enseguida con los protagonistas pero pero vaya vaya partido del Real Madrid

Voz 0360 06:17 muy poco de de hecho comentábamos en en Carrusel que seguramente los minutos finales sobre todo por la segunda mitad de delega estaba mucho más cerca el uno cero el remate con la coronilla a Marcos Llorente de que que ha pegado ahí en la en la escuadra la mano que ha sacado Kiko alguna falta entendimiento otra pelota va bien puesta por controlado mucho mejor el juego ha sido el Lega ha sido yo coincido contigo más allá del resultado que lo pueden maquillar la gente puede puede decir unio gana el Madrid cero uno yo creo que de los peores parte del Madrid esta temporada de los peores

Voz 1375 06:43 bueno está por ahí Javi Herráez enlazó la amistad de debutar que hola Javi muy buenas hola qué tal mano a todo muy buenas noches si esperando a que los protagonistas imagino que será Marco Asensio

Voz 6 06:53 yo uno de los que bueno pues nos atiende aquí en la zona de prensa ya hemos escuchado con con vosotros con cinco y

Voz 1375 07:01 la rica el gol al hermano no ya a unos amigos hermano viéndole en la seguido para ya cuando acaba acabado no

Voz 6 07:05 es un golazo iban a ver si vuelve a brillar no esa cara de este futbolista que ya estaba rompiendo el mes de septiembre que fue titular con España ante Italia en ese partido en el Bernabéu partido importantísimo decisivo para el Mundial que comenzará a decir que le pesaba la mochila le dejaron fuera chico merecía jugar Isère apagó la sonrisa vamos a ver si con este gol recupera a este futbolista Marco Asensio coincido con vosotros al Madrid le falta brillo le falta de todo hasta asignatura que es un equipo siempre divertido es un poco hasta aburrido el Madrid algo que nunca ha sido y que siempre es divertido como digo es LB a los jueces un poquito tristes no vamos a ese recupera la sonrisa tanto en Copa del Rey como en la Champions en el mes de febrero ya con el Paris san Germain porque siga en Liga está la cosa muy muy desde muy malita es que el Madrid ha querido jugar

Voz 7 07:48 hacer lo mismo que el Leganés es entendible salvando las distancias entre los dos clubes de presupuesto de jugadores de plantilla el Leganés un equipo que se ordena fantásticamente bien que encaja pocos goles pues un equipo

Voz 1375 08:00 con muy buenas ayudas muy bien plantado en el campo bueno pues oye si tiene un par de oportunidades intentarán enganchar las porque el Madrid ha dicho bueno pues debe hacer lo mismo me organizo bien atrás que no me gama PK al pedirle más al Madrid hay que pedirle que los jugadores se atrevan que en ocasiones que la primera parte ha sido como si hubiera pasado nada estaban en el minuto cuarenta y cinco de la primera parte como si hubieran sacado de centro en el minuto uno así un Madrid muy previsible donde no había nadie que sea atrevida hacer nada más que muy correctos muy organizados Antonio yo he dicho he dicho durante la transmisión que pide paso me pide paso mañana no mañana sale decidan por ahí no sí o latón buenas noches

Voz 4 08:33 mientras la rueda de prensa de Zinedine Zidane a ver qué nos reparten micrófonos primera pregunta para Zidane escuchamos ya al técnico del Real Madrid en directo en la sala de prensa de el partido de vuelta pero

Voz 8 08:53 por el juego con lo que ha pasado en los noventa minutos simplemente

Voz 1994 09:06 yo creo que nosotros hicimos un partido serio la verdad es que el resultado es muy bueno para nosotros mantener la portería a cero y más marca un gol fuera de casa luego es verdad que no ha costado un poco en el la primera parte encontrar nuestro juego hemos tenido poco muchos balones muchas jugadas laterales Si por nuestro juego habitual pero bueno al final en la segunda parte estuvimos un poco mejor y marcamos el gol necesario para para ganar partidos qué tal bien buenas noches a indirecta Larguero de la Cadena SER

Voz 4 09:49 podría enumerar varias cosas que le hayan gustado de su equipo hoy siempre dice que le ha gustado cosas técnica y tácticamente que le ha gustado de ese equipo y más D

Voz 1994 09:59 la cuarta entrega le entrega al final además físicamente de defensivamente hemos defendido muy bien que que en el juego es verdad que nos ha costado pero defensivamente hicimos muy buen partido no jugamos nunca en el en el partido hay hemos tenido muchos con con muestras laterales así como Marcos y al final o no adoptado positivo para nosotros es el nivel de

Voz 6 10:26 la respuesta es el nivel de Real Madrid actualmente le ha gustado la entrega como han defendido al Leganés seguimos echando a ciudadana en directo quería preguntarle

Voz 4 10:33 si no lo habéis encontrado hoy por por falta de atrevimiento de los que igual

Voz 1994 10:39 que yo creo que sí yo creo que nos ha costado jugar con bueno con más como se dice atrevimiento no miento si ha costado un poco pero bueno al final es normal porque son muchos jugadores que no que no bueno que que juegan poco oí

Voz 4 11:05 en la segunda parte fue fue mucho mejor juego no corona de nada no está para bromas la cosa más preguntas apunta a factores como son jugadores que tienen menos minutos está muy tímidos en el campo y eso conlleva una dinámica un poco perdedora desde el inicio del partido

Voz 9 11:30 pensamiento negativo

Voz 1994 11:32 puede ser todas forma esto esto

Voz 6 11:35 claro largo y nosotros tenemos que recurrir

Voz 1994 11:38 pero al poco de esto de ganar de no encajar yo hoy es un día para para eso yo quisimos cuando en general no podemos decir que hicimos un gran partido pero pero al final lo conseguimos resulta importante en una eliminatoria con el cero uno y esto es positivo ahora yo creo que dentro de poco me preguntaba ante así el otro día contra vivirá hicimos un buen juego no marcamos yo he bueno jugamos un poco peor marcamos ojalá que quedó entre poco vamos a encontrar las dos cosas

Voz 4 12:22 te se le escapa al menos un poco la sonrisa Manu ya intenta cambiar un poco el tono de la rueda de prensa y le preguntan ahora por Dani Ceballos que recordemos cuando le han cambiado no le ha gustado mucho el cambio hacia valles que le falta para jugar en el Madrid más

Voz 1994 12:36 se vaya está está muy bien con que me convence el única Colsa se ha hecho daño me tiene una bueno yo creo que sólo un golpe un golpe fuerte y bueno sabes entre un poco en la segunda parte bueno como siempre no nombró no él no podía seguir como como como él quería y al final bueno sólo por eso

Voz 4 13:04 más preocupada enhorabuena por la victoria del doble de Telemadrid

Voz 10 13:08 en estos últimos partidos estábamos hablando de que pólvora mojada daba muchísimas ocasiones no se meten gol todo falla hoy se tira tres veces mete un gol

Voz 1994 13:18 Ana puede ser un punto de inflexión cambia no sé qué le parece ojalá sí sí esperamos esto nosotros será importante ganar hoy hacer un partido serio un campo difícil donde ellos es un equipo que defiende bien igual no era importante como tú desea marcar intentar ganar partidos lo hicimos Si estamos contento con con era resultado

Voz 0239 13:41 está todo el míster buenas noches José Luis Calderón del diario Marca

Voz 1375 13:45 habla de de la necesidad de este tipo de de

Voz 0239 13:48 dados de tener de ganar en confianza con esto esos resultados es un poco lo que falta el equipo encontrar esa racha de resultados positivos que la ayuda a crecer

Voz 1994 13:58 se seguro y además es necesario para nosotros yo creo que como siempre hay momentos donde bueno las cosas se complica son son poquito más difícil pero hay que hay que hay que tener pases hay que hay que pensar que nosotros esto lo vamos lo vamos a sacar adelante todo junto así ir y hoy bueno es es el ejecutado es muy poco muy positivo para nosotros esto es un punto de inflexión para para seguir adelante y hacer dos tres cuatro seguidos

Voz 4 14:31 hola Zidane eh aquí tanto parando a Madrid Carlos Rodríguez que te

Voz 11 14:35 yo preguntar qué le ha pasado a Jesús Vallejo para cuánto tiempo lo perdáis que tiene muy mala suerte en la Copa no fue expulsado en Fuenlabrada oye lesiona Masó menos que tiene para cuanto tiene

Voz 1994 14:45 cuánto pero pero se ha hecho daño bien estirado así esto lo vamos saber ya mañana como haciendo bueno así lo vamos a hacer mañana pero vamos a ser la algo mañana o pasado exactamente lo que lo que tienen pero se ha hecho mucho daño

Voz 0239 15:05 hola Mister milhojas de bolo de FM el quiero preguntar por Asensio jugado en la izquierda donde no suele

Voz 1994 15:10 jugar hoy como ha visto su partido

Voz 4 15:14 B

Voz 1994 15:16 el pueda hacer lo pueda hacer mejor como como todos seguramente Ebro bien final ha marcado el gol que que no duda la victoria hay contento

Voz 4 15:28 vamos a hacerlas hasta aquí la rueda de prensa en castellano Zidane preguntan un par de compañeros en francés que luego te resumo humanos de parece la respuesta es que diga a los compañeros franceses pues probablemente unir las dos mejores respuestas en francés porque en castellano ciudadanas

Voz 1375 15:40 yo como el equipo en en el terreno de juego de debutar que yo creo que también se espera un poco más de un entrenador del Real Madrid cuando hay que dar explicaciones y es verdad que el equipo ha ganado que ha ganado cero uno que es lo importante pero el equipaje Somalia hecho un mal partido y supongo que la gente les gusta escuchar alguna vez de vez en cuando alguna explicación futbolística no yo la echo en falta recordar que cuando las cosas han ido Jenni han sido dos años pues bueno pues siempre has sido ruedas de prensa de satisfacción de una sonrisa parece que con esos etapa todo no se maquilla todo pero alguna explicación de fútbol de vez en cuando tampoco viene mal por parte de Zidane en la rueda de prensa ha estado al nivel del partido

Voz 0239 16:15 más allá de una aplicación de fútbol conviene

Voz 4 16:17 Zidane sabe mucho de fútbol pero que no puede engañar a la gente

Voz 0239 16:21 yo no creo yo yo estoy de acuerdo en una cosa que he dicho y lo ha repetido en varias ocasiones durante la rueda de prensa es que un equipo en el estado de confianza en el que está el Real Madrid necesita no encajar ganar para para construir pasos hacia adelante yo en eso estoy de acuerdo y repito lo ha dicho dos tres veces durante la rueda prensa ahora no se come nadie que en la segunda parte el equipo ha estado mejor que en la primera sea en la primera estaba mal en la segunda parte mucho peor que en la primera y lo ha dicho también dos tres ocasiones a lo largo de toda la una de toda la conferencia de prensa me parece que Zidane o ha visto otro partido

Voz 1375 16:50 os se niega a criticar en público alguna actitud de algún futbolista que desde el banquillo en te recuerda que además hoy además del Madrid que vamos a hacer enseguida en cuanto escuchamos a los protagonistas ahí en el micrófono la guerra decide Antón Meana he de Óscar Egido y algún protagonista que vamos a tener aquí en la cabina en el Estadio de Butarque hoy tenemos debate como todos los jueves y ya puedes ir llamando al nueve cero dos catorce sesenta sesenta el debate de esta noche de este jueves será

Voz 12 17:15 este crees que el Real Madrid debe darle a Cristiano Ronaldo

Voz 3 17:19 con todo lo que pide sí o no

Voz 1375 17:22 debe darle el Madrid Cristiano lo que pide sí o no nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy no estaba aquí jugará partido de Liga veremos dijo a la vuelta de Copa pero en esa negociación que parece se producirá a partir de verano con el Real Madrid crees que el Madrid debería darle a Cristiano lo que pide sí sí o no que nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida con Jordi Martí con Antonio Romero con Marcos López y con Mario Torrejón en el debate de todos los jueves en está terminando esa rueda de prensa Zinedine Zidane y enseguida a salir Asier Garitano técnico del Leganés jugadores de momento no aparece por ahí ninguno Javi no no no no

Voz 6 17:56 no no no va a hablar Marco Asensio porque ya se han marchado por esta zona mixta así que no va a ser uno dos que hablen el día de hoy tenemos suerte nos toca casilla que tiene también su su aquella entrevista el portero el segundo puerto del Real Madrid Ramos eso es suponer

Voz 1375 18:11 bueno pues ahora el que sea separará y en el micrófono de Javierre además de Dani Garrido Antonio Romero esta de Julio Pulido hola Julio muy buenas qué tal buenas noches también está Jesús Gallego hola Gaye qué tal hola Álvaro buenas noches pues no sé si habéis visto algo que os haya llamado la atención de del partido de esta noche es verdad que ah yo me quito el sombrero ante este Leganés que ya lo decíamos antes de empezar el partido encaja muy pocos goles marca muy pocos goles pero es que se mueve de una manera Se nota que ya son cinco años de Garitano en el banquillo y que son movimientos que se conocen de memoria los jugado en las ayudas defensivas como basculante

Voz 0171 18:45 cómo eras hoy tras del punta se convierte

Voz 1375 18:46 el centrocampista más por detrás de Bobby a mí me quito el sombrero ante este Leganés de de Garitano pero del Madrid no no sé que sea llamó la atención en el partido

Voz 13 18:56 bueno yo yo creo debe esperar otra cosa del Real Madrid hoy es esperar que el Real Madrid llegase a Leganés domina el partido hoy hiciera goles Yves venciese holgadamente a mí me hubiera parecido ciencia ficción porque este equipo el Leganés no es con todos los respetos ni el Fuenlabrada ni el Numancia ni contra el Fuenlabrada ni contra el Numancia el Real Madrid jugó bien maravilló

Voz 1375 19:22 dominó el partido controló el juego que esperaban que hoy hiciera no sé yo creo que lo que pasa es que están vendiendo gallego no es que en la Liga ya han bajado los brazos porque son diecinueve puntos en la Liga no para cuando llegue la Copa y la Champions es otra cosa pero llega la Copa y es más de lo mismo pero bueno es que hoy también se ha jugado del Madrid con lo que ha jugado no o no

Voz 13 19:42 yo no lo de la unidad B y lo leí que esto les salir había nacida en el año pasado porque hoy estaba mirando el el año pasado hay que recordar que el Madrid en la Copa del Rey cayó eliminado en cuartos de final con el Celta en la anterior eliminatoria con el Sevilla la eliminatoria la solventó en casa con un tres cero y aquel día fueron titulares Modric Kroos Casemiro fue un equipo casi titular es que yo lo de lo de Zizou en el país de las Maravillas está muy bien Illa ruedas de prensa con la sonrisa puesta está muy bien pero pensar que poniendo la unidad de del Madrid que repito ni contra el Numancia ni contra el Fuenlabrada solventó las eliminatorias convincente mente hoy si va a pasear el Leganés yo esperaba sufrimiento quizá no tanto como el que ha tenido porque sino es por ese gol de Asensio en Madrid se va con un empate quise podía haber llevado Junco algún sustituto más más grande pero yo no esperaba que el Madrid hoy saliera dando la vuelta

Voz 14 20:34 el ruedo en Leganés ni mucho menos yo he tomado nota de los adjetivos que he escuchado a lo largo de Carrusel y al inicio del Larguero sobre el Real Madrid que tal hemos ha estado muy bien muy bien muy bien intento que pasar frío y en Carrusel viene el inicio de este Larguero es habla de equipo

Voz 15 20:51 plano sin brillo aburrido triste Sansón adjetivos muy gruesos para hablar del Real Madrid yo creo que que el Madrid Zidane no consiguen cambiar la dinámica de este equipo y eso es la peor noticia que que nos deja este partido y luego me lleva mucho la atención la rueda de prensa de Zidane creo que Zidane ha empequeñecido el mensaje y eso es revelador del momento que atraviesa el Madrid Si el discurso de Zidane es que el equipo ha estado bien defensivamente eh creo que te demuestra un poco la situación interna que se vive

Voz 0239 21:24 es ha destacado la entrega hemos defendido yo creo que sí

Voz 1375 21:26 estaba la pregunta de Meana yo creo que que no sepa

Voz 0239 21:29 de empequeñecer el mensaje en un equipo tan importante como el Real Madrid y yo creo hay Pulido yo estoy totalmente contigo pero yo creo que Zidane sigue en su línea por cierto Gallego hace mucho que Zidane o hace bastante que Zidane ya no sonríe tanto en en rueda de prensa sea ya tiene otro gesto en el pensado para sonreír claro por eso te digo que que ya no no lo explica todo con una sonrisa ayer ya está aquí le ha hecho famoso no no hace tiempo que no sonrió en rueda de prensa porque yo estoy absolutamente convencido de que esa pose de Zidane delante del micrófono para proteger a sus futbolistas tiene que ser diferente dentro del vestuario porque sino no el encuentro ninguna explicación a que como decía Manu lo que destaque hoy Zidane del partido en Butarque sea que han defendido bien que por cierto no es verdad que no han recibido en la segunda parte han estado bien están entregado hoy la entrega que es que el equipo es imposible que un tipo que sabe de fútbol como el dos veces campeón de Europa hay que conoce este club como lo conoce al dedillo tenga ese análisis tan simplista en la sala de prensa aunque sea en caliente hay cinco minutos después del partido es imposible absolutamente

Voz 0360 22:31 no claro

Voz 1375 22:33 lo que te queda después hay otra cosa

Voz 0360 22:35 digamos también en el Sanedrín es los en los carruseles oportunidades para para la unidad ve la Cela pues quién quién tiene la puerta de la titularidad yo creció también un poco en gallego no lo que decía al final suma hoy a a salir con dos titulares nueve que son suplente supongo que la esa mezcla será será difícil y la pregunta que nos hacíamos antes de empezar el partido que respondían todos es que partido la más importante estando como está el Madrid hoy ante el Lega Copa del Rey o el del Deportivo La Coruña Liga teniendo en cuenta que el Madrid está está demasiado lejos bueno pues un poco de todo después Romero hoy gallego seguramente la conocerá el Zidane jugador los que no tuvimos la oportunidad no conocemos el el el colmillo está demasiado afilado no de de Zidane en sala de prensa lo hemos creo que se pueda llevar obviamente lo que ha dicho no no sólo come nadie es decir Alen que no haya visto escuchado el partido Nos no sabe cómo cómo ha sido el partido en función de lo que ha hecho en la segunda parte en Madrid un desastre ya estado mucho más cerca el uno cero cero uno Varane

Voz 1375 23:32 bueno vamos a ver qué dice el francés hoy capitán del Madrid Javi hola qué tal Rafa buenas noches buenas noches bueno primero la lesión de tu compañero Valle

Voz 6 23:40 jo es abrochado será visto pues cojeando mala suerte no quedáis tú y Nacho como pareja de centrales porque para nosotros Sergio Ramos con un partido el Real Madrid que no ha ganado pero no ha brillado no

Voz 9 23:52 sí primero a finales ante Jesús es una lesión muscular como siempre vamos a esperar a ver lo que que se ve en los exámenes Ivano el partido bueno muy muy bien la victoria a esto que necesitamos en este momento a ganar ganar porque necesitamos esa esa confianza Hay el partido mano ha sido muy serio de nuestra parte bueno estamos contentos porque al final la zona Ville con ese gol

Voz 16 24:22 bueno al final de brillar sin dominar de principio a fin terreno prioritario de las ganar no para coger confía

Voz 9 24:30 sí sí sí eso es ésa sí que queríamos estar en nuestro partido ser serio y luego que bueno que la oportunidad que que va a llegar y que ha llegado al final y bueno sólido atrás primero para para esa confianza Hay bueno no no comerse la cabeza para para marcar que

Voz 16 24:52 en

Voz 9 24:53 eso seguro con tranquilidad que que eso llega Hay es lo que ha pasado que ha llegado a través de

Voz 6 24:59 eh

Voz 9 25:00 la confianza como tú dices que la victoria se recupera otra vez el juego porque aquí te ha parecido

Voz 6 25:05 lo bien por ejemplo hay peor que el otro día pero ganamos así que no se puede jugar siempre ven en los últimos partidos para bien y perdimos yo prefiero jugar un poco peor y ganar

Voz 9 25:19 lo que nos hace falta ahora es ganar queremos una una buena racha para para coger

Voz 6 25:25 Rafa te pregunto hay perdona querido les felicidades por tu primera capitanía te pregunto es la primera o no estar en partido oficial aquí te quería preguntar si este año disfrutéis menos jugando al fútbol

Voz 9 25:40 no yo creo que esta temporada jugamos bueno no jugamos peor que el año pasado pero no lo sale también las cosas y claro que disfrutamos menos cuando no ganamos los partidos hemos ganado y por eso disfrutamos cuando cuando ganamos más que con dos jugamos bien es lo más importante somos competidores Si queremos Tolo solo ganar

Voz 6 26:04 preguntarte por tu compañero y amigo Porro Benzema como está en las críticas ha recibido porno un hacer goles la lesión vacaciones como está a Benzema

Voz 9 26:15 la gente está muy bien lo he visto en los entrenamientos muy bien muy bien y muy rápido y fuerte así que muy bien estamos contentos de que te que llegan la verdad es que no pensamos en este partido de momento nos quedan muchos partidos pensamos a mejorar al estar sólido como e igual no llegará este partido pero de momento estamos concentrados en mejorar y ganar

Voz 6 26:43 venga vamos a hacer un cambio bueno pues viene Lucas Vázquez si te parece como estamos Manu vamos a escuchar a Lucas Vázquez que bueno ha sido protagonista una vez más siempre lo intenta el gallego guarda el móvil en el bolsillo vamos a escuchar la primera explicación de los futbolistas del Real Madrid el extremo del equipo blanco

Voz 1313 27:02 es lo que necesitábamos era cambiar la dinámica el hecho de creo que estuvimos tres partidos seguidos sin ganar eso no nos lo podemos permitir y bueno yo creo que hay que estar contentos por por la victoria de hoy un paso importante de cara a la vuelta

Voz 6 27:16 a Lucas estáis es este año en general digo eh eh sufriendo un poco en el campo digo porque los resultados no llegan al final bueno y ha de la victoria pero el equipo le falta brillo pues llegan es un año aparte de los resultados para vosotros mentalmente complicado hombre siempre

Voz 1313 27:31 que que no se gana no no está a gusto nos está bien en el fútbol yo creo que hay que aprender a disfrutar sufriendo y bueno yo creo que al final son dinámicas son momentos de la temporada quizás pues ahora pasamos el el mal bache y ahora vendrán mejores momentos

Voz 16 27:49 la es unos títulos el menos importante este año cobra más fuerza por la situación en la Liga cobra más importancia

Voz 1313 27:56 bueno nosotros todos los helenos la tomamos con con mucha importancia tenemos muchas ganas de de ganarla porque es un título que que algunos no tenemos si tenemos muchas

Voz 16 28:06 hagan asiáticas una pregunta fácil que es una respuesta es decir realmente qué le pasa al Madrid porque seguro que lo pensáis que le pasa al Madrid para tener tan poca confianza

Voz 1313 28:18 bueno ya te digo no cuando no cuando los resultados no acompañan pues al final esa confianza disminuye el yo creo que ahora lo que tenemos es que que centrarnos en nosotros en trabajar mucho intentar sacar los partidos yo creo que hoy es un día importante para nosotros es el cambio de dinámica no puede venir muy bien para el futuro

Voz 6 28:39 Prieto cerrar cerrarse han sido Lucas hoy saber a posteriori pero un poco el día clave porque la víspera no ha sido brillante pero ha sido otra vez sobre la bocina si va a ser ese clic que necesitaba vais al menos de puertas para dentro del vestuario ahora lo habéis notado

Voz 1313 28:54 hola que sí yo creo que hoy como te digo todos sabíamos que iba a ser un partido difícil en la ida aquí en un campo complicado ellos pues aprietan mucho no no bajan el nivel durante todo el partido y nosotros pues ahora encontramos ese gol al final que quizás en otros partidos hicimos más méritos para conseguirlo y no no llegó hoy llega pues eh vamos a aprovecharlo y que cambie la dinámica

Voz 16 29:14 las ideas repitió después del partido el Numancia ha repetido y también son los jugadores que menos minutos tienen los menos habituales como dispone

Voz 6 29:21 cuando un poco el juego prenda en el Bernabéu

Voz 16 29:24 otra vez en la rueda de prensa lo suplente se sienten menos o más suplentes este año

Voz 1313 29:29 bueno yo te digo no yo creo que son momentos de la de la temporada

Voz 6 29:33 es más difícil jugar todos juntos

Voz 1313 29:37 bueno quizás pues se podamos notar la falta de de ritmo porque eso al final nos lo dan los minutos está claro que que no hay que poner excusas hay que hay que trabajar para para hacer mejor las cosas y hasta

Voz 16 29:48 sí ahora Varane queda menos de un mes haber muchos ojos puestos en esa eliminatoria asustó un poquito la delantera

Voz 1313 29:54 sí sí sí

Voz 16 29:57 el otro soltar para nada

Voz 1313 30:00 el Athletic que en los mejores yo creo que el PSC está a un gran nivel y bueno nosotros vamos a ir a por ellos si a intentar ganarle un delante

Voz 6 30:09 lo que siempre corre que está en forma como Lucas Vázquez cómo ve a los otros delanteros a Benzema Bale y Cristiano que por ejemplo no estaban aquí ninguno uno por qué descansaba otro porque no sabemos porqué y otro porque

Voz 1313 30:19 que viene de lesión que yo lo veo muy bien son son delanteros de talla mundial es estamos muy contentos de contar con ellos en en el equipo y bueno todos juntos a remar en la misma dirección

Voz 1375 30:33 bueno son las explicaciones de los jugadores del Madrid capitán hoy Rafa Varane y De Lucas Vázquez en esa zona amistad de Butarque donde todavía estamos esperando aquí en los micrófonos de El Larguero al entrenador del Leganés que va estar con nosotros Asier Garitano hacemos una pausa muy rápida y seguimos analizando cosas reste Leganés cero Real Madrid uno en El Larguero

Voz 17 30:57 Radio Madrid del Internet para que no te pierdas nada para que lo escuches todo para que lo digas cuando quieras Radio Madrid punto Es la radio Internet

Voz 18 31:08 y tú ya está

Voz 1375 31:13 entre vacas neumático

Voz 19 31:15 el Hitchens calidad premium al cincuenta por ciento la segunda unidad por ejemplo Neumáticos doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis la segunda unidad por solo veintinueve euros a urgir siempre mal

Voz 1375 31:28 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 20 31:33 de arrendamiento el tranquilo del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 21 32:00 este año pienso hacer ese viaje a la Polinesia francesa Si quieres algo de lo que estar seguro este año te traemos la idea número nueve de un Renault Glitter regalamos un año de seguro vena las Recre no lleva que un Mégane desde trece mil novecientos cincuenta euros así de sí

Voz 0171 32:17 R se iban este fin de mes consulte

Voz 22 32:19 condiciones en Renault punto es pues aquí estamos estaba

Voz 0171 32:21 siendo ya a los compañeros que que sí que no es hacer un vasito de agua porque esto es agua otros lo que no

Voz 23 32:29 están veo que hay gente muy a mal

Voz 0171 32:32 lo cierto es que no se puede decir en todos los campos de agua sino es a estas horas de la noche ya lo que estamos aquí trabajando

Voz 0239 32:38 a mí me de agua ya veremos en diciembre

Voz 0171 32:40 vale de me cago en la leche bueno pues nada analizando la victoria del Madrid en ese tono un poco parecido a lo que pasó contra el Numancia en el Bernabéu

Voz 24 32:48 se gana pero queda esa sensación de

Voz 25 32:50 un poso con cierta amargura no por la imagen del equipo porque ellos son los los primeros son conscientes nosotros lo decimos yo no lo pueden decir

Voz 26 32:58 es la diferencia entre jugar en el Madrid verlo desde fuera los jugadores del Madrid no lo pueden decir pero estar en el momento

Voz 0171 33:04 muy delicado el Madrid está en un momento pues eso

Voz 26 33:07 de de lo que ha dicho Zidane que que que en un partido el Madrid de Copa de cuartos de final de la entrega ya han defendido bien ante un Leganés que da tirador

Voz 25 33:13 esa puerta pues te demuestra un poco no hay nadie que se atreva falta esa chispa

Voz 26 33:17 que que exige Le pide a los jugadores de del Madrid

Voz 25 33:19 así como que los sigue justificando Zidane porque este año juegan poco no dividir cada vez que parece que van a jugar menos porque si cada vez que juega ninguno se gana más minutos ninguno se gana la confianza de Zidane

Voz 0171 33:29 igual está jugando poco iban a jugar menos

Voz 25 33:31 no sé no sé por dónde va la la temporada del Madrid con este equipo B que está claramente mucho más lejos del equipo que la temporada

Voz 0239 33:38 es verdad que tenemos en la retina los las rotaciones extremas de la pasada temporada que al nueve diferentes si la Gossos a Leo maravillosa hay bueno esa esa retina la tenemos que borrar primero porque la unidad ver este año no tiene la calidad que tenía la unidad desde el año pasado con Morata James si me apura de ahí que eran futbolistas que que estaban ya formado para para cualquier competición y luego es verdad que como dice Gallego siempre jugar ocho nueve novedades en K hubieran dos titulares no debe indiscutibles

Voz 23 34:06 Ali para los dos titulares indiscutibles

Voz 0239 34:08 sí pero también te digo eh hay futbolistas que una cosa es que no sé que el equipo no juega bien y otra cosa es que se les vea como se ha visto por ejemplo por ponerte uno T el partido de Teba ha sido lamentable yo creo que incluso la jugada que pone que pone el gol a mi me parece que hasta medio mal pero bueno ha salido bien Marco Asensio amargado fantástico marco Llorente un medio centro que en el en el Deportivo Alavés salió la pasada temporada y que este año da la sensación de que para ser titular el Real Madrid no les llega que a lo mejor Teo rodeó de diez titulares Marco Llorente rueda de diez titulares a los es la a todo ello el nivel de rendimiento bien pero cuando salen tienen que no sé si tirar la puerta porque la cosa no está para tirar la puerta pero por lo menos demostrar algún más de lo demostramos

Voz 0171 34:47 de momento que ha dicho le ha dicho Modric Theo Hernández perfectamente abre te tiraba arriba porque porque ésta no ha subido otra vez porque está retraído y cuando se atreve y cuando sube no se atreve le les falta confianza a todos es que no hay ninguno que que digas mira esté por lo menos ha conseguido ganar confianza Lucas las que prefiero Lucca dos que Casinos de la unidad claro que a que es suplente porque los que son aún están por delante son muy bueno provocaba que es el que menos de de la unidad de es eh

Voz 26 35:12 bueno la eliminatoria no si gallego quedó sentenciada con el cero uno y en el Bernabéu pero hay que respetar al rival al Leganés pero ese gol es un paso de gigante la eliminación

Voz 0171 35:22 sí hombre sería dramático para el Real Madrid

Voz 13 35:24 es que con esta ventaja irá vuelta en el Bernabéu fue la pasar problema no vamos a ver que ponen el Bernabéu supuestamente tira la otra vez de del equipo en teoría suplente yo no no

Voz 0239 35:37 creo

Voz 13 35:38 no creo que sólo en el equipo suplente que uno va a hacer una mezcla bueno más que hoy al menos no mande es la que hoy al menos eso es quiero destacar que me lo están mandado por mensaje algunos amigos que de dentro de la nadería que es la rueda de prensa de Zidane cuando le han preguntado por Marco Asensio lo primero que ha dicho es puede hacerlo mejor va pues sí Marco Asensio de todo lo que han jugado hoy es el que puede hacerlo mejor que vaya del uno hasta el diecisiete a ver qué dice de ellos me ha llamado la atención que no ha sido ni mucho menos de los peores podría decirse que siguen los mejores gallego bueno

Voz 0239 36:17 la salvado con el gol que ha metido en el partido y se acabó el tiempo

Voz 23 36:21 yo soy dados por también porque se paga mucho a la que yo creo

Voz 0239 36:24 creo que achacaron Si un partido para mí

Voz 0171 36:27 discreto discreto intranscendente hasta luego

Voz 13 36:30 como todos los demás sí pero a eso hay que pedirle algo más como todos los demás

Voz 0239 36:33 eso sí hay que pedir a Zidane es que desconfiar

Voz 24 36:36 Celia de continuidad

Voz 0239 36:37 claro que claro al igual que Asensio ha preguntado horas eso sí lo verán preguntas pero es verdad que la pregunta era directa sobre Asensio

Voz 24 36:45 la exigirle Asensio más lo que hay que hacer es verle más tener más confianza en él y que él vea esa confianza como pasó con Isco el caso de Asensio para mí es exactamente igual al disco Isco cuando mejoró su rendimiento en el Madrid cuando tuvo la confianza es nuestro

Voz 23 37:00 no se lesionó Bale y cuando tuvo la confianza

Voz 24 37:03 Ari le puso Asensio es que Zidane no le pone si es que no le pones que no confía en él y efectivamente cada vez que le pregunta por Asensio le deja una una píldora no yo estaba repasando cómo cómo hacemos antes esa unidad ve decirme qué qué qué razón le hará hoy Teo Ceballos Marco Llorente Kovacic o Borja Mayoral a Zidane para que confíe en ellos cero

Voz 0360 37:24 a ninguno se el de siempre Nacho que siempre está a un nivel fantástica pero que tampoco es de la unidad claro exactamente eso tan tan también es mala suerte que el H mientras Zidane a Marco Asensio en en una rueda de prensa en la que no he dicho nada que decir que yo creo que por ahí también ha sido muy injusto ir respecto a lo que desde la unidad B no vivimos una cosa la unidad del año pasado el Madrid era no voy a ser bastante mejor que la de este año porque estaba morada alternaba con la titularidad Pepe no olvidemos que el año pasado unidad de era Isco Alarcón

Voz 26 37:53 sí claro ese esa respuesta de de Zidane sobre Asensio a lo que suena esa eh no me metáis expresión con Asensio sea no me no me venga a este en este momento en el que esta ciudad más a la defensiva

Voz 1647 38:03 gente dentro de su tono que siempre es basta

Voz 26 38:06 ante plano hoy bastante correcto cuando hagan ahí cuando ha perdido

Voz 0171 38:09 pero se le nota de un tiempo a esta parte un poco más a la defensiva y él se ha notado el se ha tomado esa pregunta de Asensio como bueno a ver si porque este golazo ya me estoy pidiendo que así sea titular y lo primero que ha dicho es quitárselo de encima porque lo tiene claro porque hoy no entra en los planes ninguno de ellos ni siquiera Asensio había dicho bueno lo primero que digo es que tendrá que mejorar Juanjo de claro que tendrá que mejorar creéis que están perdiendo los jugadores confianza en su entrenador algunos de Javi tú estás por ahí abajo les has visto las caras últimamente en las últimas semanas de alguna manera está

Voz 27 38:37 muy pasando algo hay o todo sigue igual que siempre

Voz 24 38:41 creo está claro que lo que ahora Alfonso entrenador algo de árabe sí que ha perdido no llegó hace dos años la figura Zidane tranquilizó esas aguas revueltas no que dejó Benítez eso es una evidencia que se ha perdido ángel total hombre total no pero algo sí

Voz 26 38:55 sí de hecho en la Reunión la dijeron a Zidane se levanta

Voz 24 38:59 el tono que no todo aquel que entrenará muy bien luego tenía recompensa en el en el campo fue una charla que le vino bien a Zidane a los juristas a unos y a otros regular el tiempo dirá lo que pasará no pero yo veo un Zidane sin brillo me veo tristón y esas un una mala imagen para un tío que siempre ha dado buen rollo que ha sabido cautivar bajo la sonrisa a jugar

Voz 27 39:26 lores público técnico

Voz 24 39:28 te iba dirigida no a perder su halo pero sí que le veo poco enrocado en una situación complicada para un Real Madrid que se va a jugar en un mes con el PSD

Voz 13 39:40 yo creo que queda queda una película una una pregunta ya muy clara en el ambiente de aquí a los próximos días el próximo partido del Real Madrid con el Deportivo de la Coruña quedan tres semanas para que llegue el Paris san Germain cuatro semanas y que por lo visto Benzema entrenado

Voz 0171 39:56 bien esta semana Bale y Cristiano dejan

Voz 13 39:59 sado hicieran ahora tiene que tomar una de mil nueve descansaba

Voz 0239 40:02 no es que Bale no puede jugar tres partidos seguidos bueno es que no claro no la verdad es que están para los necesita descansar están para jugar al mismo los tres Chris

Voz 13 40:12 no Bale y Benzema van a estar el sí

Voz 0239 40:14 Abbado parece que sí que pueden tener el alta médica la decisión que tiene que tomar Zidane a partir de ahora es

Voz 13 40:20 vuelvo a lo viejo porque la BBC recordemos no juega desde abril vuelvo a lo viejo

Voz 0239 40:27 mantengo al equipo con cuatro centrocampistas jugándose esa es la decisión no perdió de mañana

Voz 24 40:32 la puesta de las casas de apuestas no pero yo creo

Voz 0239 40:34 perdona este domingo yo creo que para este domingo el partido ante el Depor tiene coartada porque Benzema viene de una lesión de bonos vacaciones no ha quedado todavía muy claro la fecha pero bueno abusos que lleva tres cuadros semanas lesionado me parece que no le va a poner de titular cristiana baile disco claro el protocolo de recuperación te dice que Karim Benzema bajo jugar el próximo día a media hora pero la pregunta viene para dentro de tres semanas el día del Real Madrid París Anne Germaine si los tiene a tres a los tres en forma cuando digo en forma es físicamente aptos no tengan ninguna duda gallego que van a jugar los tres no juegan desde abril eh estamos estamos en él

Voz 13 41:07 no

Voz 0239 41:08 yo creo que la pregunta o sea la la la la

Voz 24 41:11 la respuesta a esa pregunta Se va disipar

Voz 0239 41:14 el día que llegue el Paris san Germain pero el día que llegue el Paris Saint Germain cómo estén los yo no digo que esté de acuerdo es más cuerdo como van a jugar Pedro Romero

Voz 0171 41:21 tal tampoco podía del país en Yemen imponer un equipo que no ha puesto

Voz 24 41:26 durante diez meses

Voz 23 41:28 Julio lo tienes claro no debe si contra el PSD yo creo

Voz 24 41:31 que si me sorprendería muchísimo muchísimo que Zidane tomara la decisión de seguir apostando por morisco nunca

Voz 1647 41:37 lo ha hecho siempre que ha tenido a los tres

Voz 24 41:40 sí los ha puesto no se ha ocultado además y eso es una realidad yo creo que lo que más le puede reprochar a Zidane es que es incapaz de cambiar la dinámica de de este equipo ya son muchas semanas jugando así con esta tristeza Togo plano etcétera y Zidane no encuentra solución no va ni deportiva ni anímica

Voz 0171 42:00 da la impresión de que el que está preparado para cambiar esto si es que lo cambia es Cristiano cuando empiece a marcar quiere cuando piden a marcar goles parece ser que por ahí puede llegar un poco

Voz 26 42:07 quería de este Madrid ahora mismo está en en cierta depresión de juego y de estado anímico y eso que hoy ha ganado repetimos cero uno aquí en en Butarque

Voz 0171 42:15 Asier Garitano entrenador buenas noches buenas noches cómo estás hombre pues fastidia

Voz 28 42:20 por esto por perder por perder bueno pero hemos competido con un equipo hemos buscado nuestras situaciones hemos tenido una que no se ha ido al larguero en un momento de partido que no sentíamos un poco cómodos cuando queríamos y acabar el partido con ese cero cero para tener más opciones en el Bernabeu pues ha venido el gran gol de Nos vamos un poco fastidiados demasiado castigo

Voz 0171 42:42 no lo sé no al fútbol es eso cierto