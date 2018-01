¿Renunciarías a tener hijos por tu trabajo?

Voz 0564 00:00 la familia es la base fundamental de toda sociedad tener hijos puede llegar a ser una de las experiencias más gratificantes de la vida y además supone un cambio en todos los ámbitos que hasta ahora se habían obtenido el entorno laboral es uno de ellos Joy en con perspectiva hablaremos de la conciliación recientemente un estudio elaborado por la escuela de negocios IESE Business School de la Universidad de Navarra describe un panorama desigual en cuanto al reparto de tareas y el impacto que estas tienen en las carreras de hombres y mujeres Nuria Chinchilla es profesora del IES y titular de la Cátedra Mujer y liderazgo y una de las autoras del estudio Maternidad trayectoria profesional en España ella nos da su visión sobre el tema

Voz 3 00:51 es un reto diario sigue habiendo mucha dificultad porque nuestros horarios de nuestra sociedad está pensada para hombres y para hombres es decir lo pasado cuando la mujer se queda la casa y el hombre salía hizo estar fuera pues todo el tiempo que quisiera la realidad es que todavía falta mostrarse posibilidad está ahora en manos falla muy rígida

Voz 0564 01:12 en España los obstáculos que experimentan las mujeres en sus trayectorias profesionales desde que son madres son diversos los datos de estos estudios hablan por sí solos deja latente una necesidad de cambio

Voz 3 01:24 hay varias uno es que el setenta y tres por ciento personas dicen que se discrimina a la mujer por ser madre es decir por maternidad no por ser mujer podemos decir que somos iguales somos diferentes porque hay material para terminar luego otra cosa que pasa es que los y seis por ciento de estudios dicen que hay una cultura muy poco sensible a la maternidad paternidad luego el veinte por ciento la frase tenido hijos de mujeres no se les ha permitido reincorporarse al trabajo y luego lo que pasa con los padres también hay unos y otros quizás ni cromatismo por Fran pequeñas injusticias de la vida cotidiana pero son bastante recurrente que se ve muchas veces no es sesenta por ciento de los hombres aprovechan de aquello no titulas Major

Voz 0564 02:15 la compatibiliza acción de la esfera laboral y familiar no está exenta de conflicto hizo armonización resulta compleja ya que a día de hoy aún el papel de la mujer está limitado hoy estereotipado en la estructura social

Voz 3 02:27 existen lo que llamábamos los techos de cristal los que ponen la sociedad a las empresas muchas menos pues como se ha ido tomando decisiones la primera estructurado de modo que está pensada para personas que no tienen hijos y que se pueden quedar a la puso allí están ahora que que sea aunque no sea ni siquiera productivo verdad pues ahí tal pueden hablar romper pero luego hay en opinión de una mujer y que tienen que ver pues con que siempre se exige muchas veces más que un hombre de porque cuesta más delegar y siempre porque hay Enferbus inconsciente de que era jefe para acceder a lo que significa ser líder que hasta ahora ha sido un modelo masculino que Acrobat también otro de los temas cómo vive estaban los salarios que son jornadas eternas en España que no tiene sentido que deberíamos adelantar los horarios de comida y además como Europa comer entre las la las doce y la una y las pruebas a trabajar deberíamos a lo mejor ese tiempo y acaba ahora adecuada no y luego tener esa flexibilidad horaria de entrada salida que tengo sitios no existe y que esos directivos sepan aplicar los sistemas y la política que centro los mandos intermedios no se atreven a dar

Voz 0564 03:37 el número de hijos deseados en nuestro país es de dos coma cincuenta y dos sin embargo la realidad es que tenemos uno coma XXXII hijos de media las mujeres tienen hijos más tarde y esto tiene unas consecuencias negativas en nuestra sociedad donde el número de muertes supera al de nacimientos dando lugar a una población envejecida con problemas para hacer frente a las pensiones y con consecuencias en las propias empresas

Voz 3 04:00 las consecuencias a largo plazo son primero que todo acaba siendo tan unificado que lo humano se pierde las personar tan tratando como si fueran máquinas para el rendimiento duro eso que van tomando esas peticiones van conformando a ese modo de hacer

Voz 4 04:18 y al final se quedan enganchados en esa especie de Rueda que crean

Voz 5 04:22 no hay otra cosa que hacer y además recabar más rápido pero no es el de la rueda por lo tanto ellas perderán la empresa cree que gana pero los que se quedan con los que llamamos adictos al trabajo en el fondo eso no vive en el tiempo para exaltar capacidad de innovación de creatividad de de pasión por el trabajo y todo eso tiene un coste en productividad horaria tiene coste en les voy a contar resultado final le acompaña

Voz 0564 04:45 el recientemente cinco grandes empresas valencianas ofrecen desde noviembre a sus empleadas descuentos del diez por ciento en la congelación de óvulos una iniciativa que no ha estado exenta de polémica donde Nuria Chinchilla ha querido darnos opina

Voz 5 04:58 esto es un abuso Illes tratar a las mujeres como los esclavos filos en el fondo es sólo quiero tu capacidad de mano de obra tu capacita cerebro pero no quiero la persona completa con todo lo que obligó a que no tengan posibilidad de de ser fecundada tu en su en el momento en que en que estás sino que ya primero voy yo empresa y los tuyos son imposibles de compatibilizar con los miras por lo tanto ya veremos entonces eso es comprar la dignidad de la persona el fondo porque cuando va a una persona joven les nada tu congelar los óvulos y cuando apenas más tiempo entonces esa madre una persona que se mete en la rueda de trabajo ese tipo de empañar cada vez que ponen la trabajo porque cada vez lo hacía con más rápido Major seguramente sin ella cuanto más puede hacer más les

Voz 4 05:46 Duran también era máquina pero claro es que esto es una una jaula de oro una jaula creo

Voz 5 05:51 que es una de gravísimo lo que está pasando en el fondo no es más que un síntoma de una sociedad que equivaldría al estropicios vamos

Voz 0564 06:00 las recomendaciones que se incluyen en el estudio de maternidad y trayectoria profesional son variadas conciliar esta cercar permitir compatibilizar y facilitar para ello es necesario la sensibilización y el compromiso de los trabajadores los empresarios de la sociedad

