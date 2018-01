José Manuel: "Estoy en la puerta del hospital sin poder dormir porque a mi padre le quedan tres meses de vida"

Voz 0020 00:00 José Manuel desde Murcia buenas noches muy buenas noches muy bien este ahí vamos poquito a poco que nos cuenta

Voz 2 00:10 pues llamaba porque ahora mismo me encuentro en el la puerta del hospital porque tengo a mi padre ingresado el pobrecito tiene cáncer desde hace ya se detectaron hace ya unos meses yo y me han dicho que le queda nada que queda tras hacer siendo optimista

Voz 0020 00:29 vaya cuánto lo siento José Manuel

Voz 2 00:32 hay mucha gracia la verdad se queda un poco el mundo encima porque además yo soy una persona que me considero relativamente joven tengo un años pero XXII sí yo por ejemplo a efectos prácticos solo tengo a mi padre porque con mi madre no tengo relación llevo dieciséis años que me echó de casa sin relación así entonces digamos que el único punto de apoyo

Voz 1 01:00 yo o defensa o o digamos

Voz 2 01:03 visión paternalista del mundo donde destinar a una persona que te protege que cuida de tío mira porque

Voz 1 01:09 se va

Voz 2 01:11 sí digamos que sí que todo el mundo un poco encima

Voz 1 01:14 no sé si me puedo explicar mejor

Voz 0020 01:17 saben

Voz 2 01:19 entonces cuando se te junta esta situación donde tiene unos estudios tienes que cuidar de tu casa de tu padre de todo mal que en este caso de da tres pasos y el pobre se asfixia cómo han ido cayendo cuesta abajo pues la verdad sea seguro y lo que se hace hacer y muchas veces poder mostrarlo porque se titula muestra ahí tutee hunda él se hunde aún no

Voz 0020 01:43 hace ya

Voz 1 01:45 ir muy duro muy duro tener

Voz 0020 01:48 mucho más duro mantener el tipo que otra cosa ya te digo te dime dime no digan que no

Voz 2 01:57 yo siempre digo que hay cosas que te enseñan y te enseña no sé lo que lo día hablándome eh así medio en broma medio en serio decía pero sí que no que yo por ejemplo no sé ni para qué donde que pagar la contribución y todo ese tipo de cosas el día que hay que pagarlo y parecen tonterías pero es verdad hay cosas que que no tiene nadie te enseña a afrontar este tipo de situaciones o a pequeños detalles como el he comentado así que pues eso simplemente usaba esto llamado Un poco como terapia

Voz 0020 02:33 está ahora en la puerta del hospital José Manuel se va a descansar un rato au vuelve donde su padre

Voz 2 02:39 no yo a mi padre ha estado ingresado ya unas cuantas veces yo siempre duermo aquí con él en el hospital

Voz 1 02:46 no me gusta dejarle solo si fuera al revés él él no seguiría entonces intento al menos ser

Voz 2 02:54 en y ponen en su lugar que haría él

Voz 0020 02:57 no tienen hermanos José Manuel no soy dijo su padre su padre está consciente

Voz 2 03:08 si está consciente simplemente el pobre además como tiene mucha dificultad a la hora de respirar y todo esto se despiertan se vuelve Acosta nos va a costar a dormir

Voz 1 03:19 a veces tiene dolor en el pecho entonces pues me han dicho está la triste noticia ya era algo que se intuía se veía porque en un primer momento me dijeron que el tratamiento paliativo pero hasta que el doctor con la doctora en este caso no te lo hice no no lo asimila todo eso no

Voz 0020 03:45 es complicado él él es consciente también de lo que pasa

Voz 2 03:49 no todo no del todo el saber que está enfermo saben que está mal pero tiene esperanza se lo he dicho ya la doctora que por favor se lo dijera

Voz 1 03:57 que se lo merece que les diga la verdad si no si bien la verdad

Voz 2 04:03 con cierto tacto por supuesto pero la verdad me ha dicho la doctora quiere el equipo lo tuve la dicha no

Voz 1 04:10 no esa responsabilidad no lo había hecho el cuerpo es una responsabilidad demasiado grande como para como para echarse la uno inadvertido por favor que hablar que hablara el en este caso la doctora con él porque me porque lo mejor al fin y al cabo

Voz 0020 04:36 tiene usted que es lo mejor que sepa la verdad sí sí

Voz 1 04:40 hola porque me parece un poco egoísta que no supiera

Voz 2 04:46 llega una persona lo suficientemente inteligente y lo suficientemente razonable como para valiente porque yo soy muy valiente para afrontar esta situación

Voz 0020 04:54 intuyo también José Manuel que si usted tiene veintiún años su padre también es joven

Voz 1 04:59 no no no mi padre me tuvo con cuarenta ya Sedeño exacto cuarenta y cuatro entonces digamos Mi padre tiene sesenta y ocho no no matarás no soy una persona excesivamente mayor pero el problema que estuvo fumando hubieran desde que tenía quince años entonces

Voz 2 05:23 con una ley que me quince años que tenía sesenta y siete y hay que estar muy muy concienciado con lo que el tabaco ocurre acarrea no en el que sólo he pasado persona entonces como comprar bono loto cuantos más fuman más papeletas tiene hay gente que no ha fumado en su subido le toca Hay gente que quién es padre tenía todas las papeletas

Voz 0020 05:51 José Manuel no sé si le apetece hablar de ello pero me imagino que es una pregunta que no sé si usted se ha hecho pero seguramente alguien externo a usted le haya hecho ha pensado en retomar la relación con su madre en esta situación a ver si no le apetece no tiene que contestar no

Voz 2 06:10 sí yo el lado bueno ver a hablar con la radio que

Voz 1 06:13 eh

Voz 2 06:14 tiene cierta cierta distancia entre el oyente y el que habla entonces de modo que da un poco igual como contarlo al fin y al cabo digamos que cuesta menos mi sigue pensado pero a ver te explico mi madre me echo de mi casa con dice Izaña es porque yo tenía conflictos con su entonces pareja

Voz 1 06:35 sigue al máximo su pareja que pasa que ocurra que

Voz 2 06:41 cuando te echan de tu casa cuando hace ya años cuando te dejan para mí me dijeron mañana cuando te vaya el Instituto déjame que te lleva a tu cosas si no vuelva así

Voz 0020 06:53 chicas con dieciséis años

Voz 2 06:56 sí al principio duro al principio cuesta pero un ya es como el que hace calle

Voz 1 07:03 eh

Voz 2 07:04 cómo haces callo ya digamos que cuando te han metido dos de ellos te duele cuando fenomenal tu madre además como un pueblo y sabemos la crueldad que tienen los niños edad y en todo el mundo lo sabía yo qué sé a mí me han llegado al compañero de sucursal gracia me remito de clases oye Jose porque no es en mitad de clase con dieciséis diecisiete años eso yo se lo dije así se lo dije mira a mí no me levanto y te tengo guantazo muy claro lo dijo hija tiempo que alta la única voz y cogí la cuestiones fue porque que hacía en esa situación cuando pasan todo ese tipo de cosas y cuarto ya no sólo eso sino que tu madre para cubrirse un poco la espalda miente hice que por ejemplo el problema que ha habido en casa es que yo estaba metido en temas de droga me ha tenido que echar porque no quería dejar a ese tipo de extrema pues

Voz 1 08:07 que huele entonces digamos que hace yo

Voz 2 08:12 yo la verdad cuando escucha a ese tipo de cosas pueden la verdad las ganas que tenías de

Voz 1 08:18 sí

Voz 2 08:18 retomar la relación con tu madre son ninguna

Voz 0020 08:21 ya

Voz 2 08:22 que en algún momento yo pienso que por necesidad mirando de forma egoísta tendría que retomarla

Voz 0020 08:28 bueno en estos años no no ha sabido de ella

Voz 2 08:32 a ver es sabido muy poco más hace unos meses murió mi abuela por parte de madre con la que lo tenían muchísima relación yo siempre diré que era la mujer que más me ha querido que más me querrán tuve que leerla y la verdad que no la cordialidad como el que tiene un primo que lleva mucho tiempo sin ver cómo te va todo bien qué tal bien ya está de cómo llevar la carrera bullen tú cómo te iba todo y hasta

Voz 0020 08:56 porque en el momento en el que lo echó de casa sabía que usted se iba con su padre

Voz 2 09:01 claro ella me dijo te vas con tu padre y yo a él yo ni mis padres están divorciados

Voz 0020 09:07 eh

Voz 2 09:08 entonces yo mi padre quería hacer daño y era la custodia de hace ya mucho tiempo de típico de los fines de semana con papá el resto del tiempo como

Voz 0020 09:16 sí

Voz 2 09:17 entonces yo quería mucho a mi padre pero mi padre era demasiado mucha diferencia a mi padre siguieron veintisiete años de diferencia es verdad que son muchos años entonces el la confianza que tú tienes con una persona a la que ves todos los días hay que se lleva contigo me casé mi madre diecinueve años no es la misma confianza con que tiene con una persona que ver dos fines de semana

Voz 1 09:37 nada tiene más diferencia de edad ya que eso no quiere decir que no le quiera que no tiene nada que ver simplemente la

Voz 2 09:47 el roce hace el cariño cariño sino la confianza en este caso así que no es el panorama nada que uno se siente un poco desalentado pero luego hay que guardar el tipo como he dicho

Voz 0020 10:00 eso es lo peor José Manuel es lo que nos decía al comienzo de la llamada lo peor es tener que aguantar el tipo y no poder mostró sus sentimientos su miedo su disgusto y tener que que simular que nada está tan mal no delante de su lado

Voz 2 10:14 que yo estoy aterrado si te soy sincero yo estoy totalmente desolado porque no me quiero imaginar cuando dentro de Olot es falte municipal yo no concibo si les se sinceró no lo tiene miga

Voz 0020 10:33 por qué qué situación tiene está usted estudiando

Voz 2 10:36 yo estoy estudiando yo estoy estoy viviendo veterinarios tuya en cuarto de carrera si estoy fuera de casa lo vivido fuera de casa

Voz 1 10:45 sí porque mi padre era un pueblo entonces

Voz 2 10:48 ahora que Mi padre está enfermo en no pues estuve con él esto sí que es verdad que cuando empezó el curso pues yo voy venía conforme podía

Voz 1 10:57 hacía lo que podía tampoco

Voz 2 11:00 al terreno no como podía clases prácticas exámenes con ir a casa a hacer las cosas de casa si todo esto yo le dije a mi padre que definió a vivir conmigo aquí a Murcia en este caso Inés dijo que quería primero primero que le parecía egoísta por su parte el que yo me volcar completamente en él yo estoy segundo porque él quería seguir estando en su casa de la sí ha subido en el pueblo como es comprensible no fuera

Voz 0020 11:31 lo comprendo

Voz 2 11:32 yo desde mi punto de vista veía que estaba mejor conmigo en una ciudad con él

Voz 1 11:36 las todos los dos

Voz 0020 11:41 y finalmente que han hecho se se ha vuelto usted a casa una temporada

Voz 2 11:46 sí porque ahora cada examen a las clases tan cortada digamos que fue intento estudiar cómo pues no en casa porque tampoco es que primero que la cabeza no están en condiciones de estudiar segundo que por muchas cosas que hacer y cuidar de mi padre también ocupa mucho tiempo

Voz 0020 12:08 en eso tampoco no no pasa nada tendrá tiempo para para sacarlo eh

Voz 2 12:20 así que sea la situación de hoy en día por eso digo llamó a las adiós al menos tengo algo de terapia por así decirlo del grupo claro

Voz 1 12:33 pero eso lo que más miedo me da la soledad de no

Voz 2 12:38 tener a nadie que te qui a quién pregunta si tiene algún problema si tienes alguna duda sobre cualquier cosa

Voz 1 12:50 la sensaciones miedo no Fran no admiro mucho miedo

Voz 0020 12:59 de todas formas José Manuel parece usted un chico muy maduro no parece que tenga veintiún años

Voz 1 13:09 no sabría qué decirle no Soria digamos que uno sea sé

Voz 2 13:20 bueno lo que tiene

Voz 1 13:25 pues

Voz 2 13:25 preferiría ser más inmaduro y no tener que me ha tocado vivir ya

Voz 0020 13:42 es una circunstancia no más que una contienda es una chica que sí que sí pero no todo el mundo reaccione de la misma manera aunque sea una exigencia del mío

Voz 2 13:55 hace tiempo bueno hace tiempo la última que mi padre estuvo ingresado estando en observación me hizo gracia porque dio una avión nombre mayor enfrente al ver tanta diferencia de edad como lo he comentado

Voz 0020 14:07 estaba yo era mi abuelo

Voz 2 14:09 el estudio explica que era mi padre y me contestó Porque bien trata a tu padre vivo sino el trato bien a mi padre aquí quién voy a tratar bien desde aquí mandar un mensaje porque yo sé que hay mucha gente mayor es sola en su casa mucha gente que me da su hijo ya son nietos bueno muy ver cuando porque circunstancias no tiene diciendo que sea por elección propia de lo hizo en este caso pero intenta aprovechar el máximo tiempo pues yo siempre he dicho que la gente mayor conocimiento de cualquier tema de cualquier aspecto siempre sabe más que tuviera algo así que aproveche el tiempo que tienen que parece que que no

Voz 1 14:53 no parece que lo vamos a tener Alice siempre no

Voz 2 14:57 a mí me han dicho que me quedan dos unas ahí

Voz 1 15:01 se me hace corto muy corto de tanta cosa a mi se me cae el alma a los pies cuando yo pienso cuando todas las cosas que no lo voy a tener eso cuando sigo quiéreme graduado cuando todo no va a estar ahí con pero muy

Voz 0020 15:23 José Manuel muchísimas gracias gracias por su sinceridad compartir este momento tan mi

Voz 1 15:32 a vosotros por ayudarme con mayor o menor intención pero me iba

Voz 0020 15:37 José Manuel de menos siempre que le apetezca que lo necesite que que tengo ganas de hablar un ratito que las noches en el hospital son muy largas y muy duras

Voz 1 15:48 sí la verdad es que hace tiempo ya que escuches este programa ahí he dicho sí que no porque porque no llamar móvil que ahora es de drogas son poco