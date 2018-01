Enrique: "Soy fotógrafo profesional y lo mejor para hacer una buena foto es pensar si hacerla o disfrutar del momento"

Voz 0020 00:00 Enrique desde Madrid buenas noches

Voz 2 00:03 hola Adriana qué tal muy niña este pues muy bien no me protege usted cosa vale pues que te estas Enrique

Voz 3 00:12 muy bien quería hablar sobre fotografía que además es mi es mi profesión pero antes me gustaría darle

Voz 4 00:23 todo mi apoyo a a Manuel por lo que está pasando con con su papá

Voz 3 00:30 también ha

Voz 4 00:31 todas las personas que está intentando dejar de fumar a los que siguen fumando no pero a lo que han tomado la decisión de querer dejar de fumar les quiero mandar todo mi mí me yo dio cuarenta y cuatro días sin sin fumar

Voz 5 00:47 sí sí sí

Voz 4 00:48 el hacerlo el el cinco de diciembre me lo iba a empezar a hacer el el uno de enero pero digo bueno la voz y luego lo uno seguro que lo no lo cumplió como todo lo que no se propone ahora llamado Iguana bueno estoy muy muy contento con con con eso pero yo he conseguido gracias a a un aparatito que va por Isadora con el que puede jugar a fumar pero realmente en vapor vapor de agua hay ingerida con todos los sabores Si además

Voz 3 01:23 ya llevo unos días prácticamente sin usarlo porque mes y medio después pues bueno ya te vas aburriendo de de de justito me he ahorrado cuatrocientos cuarenta y ocho cigarro hay ciento dos euros hasta aquí

Voz 0020 01:36 en cuarenta y cuatro días ciento doce euros

Voz 3 01:40 en cuarenta y cuatro días ciento doce euros cuatrocientos cuarenta metros y dardo calculo que me ayuda a ser una aplicación que se la recomendó todo el mundo hay varias no voy a decir el nombre pero hay muchísimas gratuita que te pone cuánto dinero cuánto se fuma al día costaba la cajetilla ir día a día te va dando ánimos estaba motivando oí casi que te dejen vergüenza porque ahora yo veo estos ciento dos euros que me ahorrado en cuarenta y cuatro días haces cálculos mese y en años muy guay hubiera sido en un viaje o qué

Voz 4 02:15 lo cual hubiera sido gastarle en mi vida y y entonces pues bueno es hacerlo sobre los consejos en el tema del programa está funcionando oí bueno que que mucho en cuanto a las

Voz 3 02:32 fotografía han cantado algo

Voz 4 02:34 en que ha escuchado es que me gusta el papel porque las puedo tocar

Voz 3 02:41 esto me y eso me han encantada porque la foto ahora hay hay todavía los fotógrafos seguimos amando el el papel

Voz 0020 02:50 es que no hay nada como eso Enrique parece que una foto es menos fotos si está en una pantalla

Voz 3 02:58 bueno eso es otra manera de de de de de sentirla en la imagen de emocionarse con la imagen

Voz 5 03:06 y bueno ahí debajo

Voz 3 03:08 si la experiencia no que que que a la vez el transporte la imagen que todavía existe un ritual con con el papel ya no sólo de tocarlo como tú has dicho no porque estar en los los tipos de papel las cantidades e incluso de lo leer el papel oí no la lupa todavía hacer usando cuando son impresiones grandes en gran formato Si hay algo mágico en ver con una lupa de estas que pegamos la cara al al papel para ver las texturas para verla las sombras fuera verla admitir de yeso de

Voz 4 03:41 eso es maravilloso aunque se trabaje con con fotografía digital porque obviamente lo lo no cuerpo de cámaras digitales de abonar una calidad que llega el relativo por no no no nada no pero pero bueno

Voz 3 04:02 pienso que el el la fotografía digital el hecho de que ahora en los en los teléfonos

Voz 4 04:09 tengamos buenas cámaras no ayudan a hacer mucha foto muchas mala foto

Voz 6 04:17 antes había menos probables

Voz 1 04:18 ya hay menos posibilidad de hacer mala fotos ahora hay una probabilidad enorme de hacer fotos malísimas que no sirven para nada más que para ocupar espacio en el en el disco duro no

Voz 3 04:30 pues saber tenemos los carretes de de de veinticuatro o de XXXVI foto entonces una fotografía reposada y en la que al final Si bueno breve dos jugar

Voz 4 04:43 eh eh

Voz 3 04:46 hay algo que creo que bueno ya ya no que ya no ocurre tanto no porque ahora con las con las redes sociales y eso pues la gente comparte fotos de sus viajes qué tal pero antes era demasiado te Dios hoy la mental de ir a cenar a casa de un amigo era todavía en París o en Roma hizo setecientas cincuenta y seis fotos y tenía una tarjeta de memoria que podían ser de la foto que quisiera el tío te enseñaba las setecientos sesenta y seis en el que tuya al número bien ya ya no quería ver más

Voz 4 05:21 entonces pues pues bueno me encanta que a la gente le siga gustando el el el papel porque si al

Voz 3 05:31 en pues obvia no no imprimen las setenta fotos y no imprime esos veinte treinta aunque para mí lo ideal es contar una historia en cuatro imágenes con cuatro fotografías lo puedes contar algo como tú que tiene el don de la palabra sino una frase no sabe transmitir algo que necesitas estar una hora y media

Voz 4 05:51 no

Voz 3 05:52 hay algo que hay que no lo hizo

Voz 0020 05:55 contar Bebo con cuatro fotografías no es no es más que fotoperiodismo

Voz 3 06:02 sí bueno es en realidad la la la la fotografía lejos de de de de esa visión romántica del queramos dar emocional y sentimental

Voz 4 06:14 en esta para contarlo para para contar y para hablar de fotoperiodismo al al fin y al cabo es contar hablarte un buen fotógrafo en una sola imagen te cuenta ahí te transmite su perspectiva es una manera de de percibir la realidad

Voz 6 06:36 desde su matrimonio en derechos jugando cosas

Voz 0020 06:41 Enrique hay entonces eres fotógrafo profesional

Voz 4 06:46 sí tengo veintinueve años iba a ser muy muy muy joven en Canarias hace fija once años a a dedicarme a a ellos practicamente yo creo que desde que tuve debió me la Cámara ya empecé a a a trabajar porque la Cámara buenas son muy caras ya que amortizar las pronto y lo hago porque me para para para Madrid a quién y Mireia no cómoda un nivel un poco más más serio si posee fotógrafo trabajó como creativo también trabaja aquí de hace unos años como director de arte de de una marca sí bueno pues les suelo escuchar bastante tocado al tema de la fotografía Vigo véase como sin pasaría años que creíamos que no he podido evitar

Voz 0020 07:34 Enrique usted siendo fotógrafo profesional teniendo que mezclar continuamente el mundo de la fotografía digital con El mundo de papel sigue siendo usted un romántico como me decía mi compañera

Voz 4 07:49 y eh

Voz 3 07:51 sí sí realmente si yo tengo la

Voz 1 07:56 yo tengo la suerte de emocionarme cuando veo la foto sobre todo en en publicaciones en revistas hacia algo muchas fotografías retrato hago mucha fotografía de moda entonces

Voz 4 08:06 ah pues bueno soy muy feliz

Voz 6 08:11 tomando la foto no viendo el resultado

Voz 3 08:15 creando la historia y luego me emociona

Voz 4 08:18 no la veo

Voz 3 08:20 cuando lo habían papel ahí hay algo que existe como alternativa a la impresión de fotos que además es muy divertido que es el el el hacer foto libros

Voz 6 08:32 no sé si alguna vez sí sí sí sí

Voz 0020 08:34 que es un medio camino entre una cosa y la otra

Voz 3 08:37 sí es un medio camino lo que pasa que es mucho

Voz 1 08:41 bueno iba a decir es mucho más creativo en realidad lo contrario a lo que diciendo porque hay gente que imprime fotos en papel cuando las montan en en el álbum hay son maravillas las que Seat

Voz 0020 08:52 cuando no dice aunque no puedo escribir algo nadie

Voz 1 08:56 claro mete una hoja de un árbol mete con una servilleta

Voz 0020 08:59 es una entrado en concierto

Voz 3 09:01 el papel de un chicle que te delante El beso es decir hay hay gente que que que hacer verdaderas maravillas

Voz 4 09:09 con con con el papel también pero claro para dar

Voz 1 09:14 dentro del Romanticismo oí era el velo

Voz 4 09:17 punto un poco más tecnológico oí progresista cosas la mano

Voz 1 09:25 pues bueno esta esta posibilidad no de hacerlo los fotos libros y también mola mucho cuando te llega a casa o cuando bajaba a la tienda a buscarlo a calidad de las impresiones son fantásticas motores diferentes tamaños hacer pues todas estas colas

Voz 6 09:39 no sólo no las redes sociales han tardado Mittal

Voz 1 09:42 pues hacerlo en papel y entonces hay formatos desde el diez por Tinsa

Voz 4 09:47 de toda la vida no es todo para mayor normal incluso algo más mucho más grande

Voz 3 09:54 también también mola mucho es que yo siempre pienso

Voz 7 09:58 a en cuándo llegará el día que alguien baje la palanca los que cuando vimos que alguien baje las cosas cada vez el ya que pues suelen ir

Voz 1 10:06 el ochenta por ciento de tu vida no que está todo conectado

Voz 3 10:10 he hecho acreditara Un poco a poco burrada pero está la del tengo un portátil soy me caí en el portátil alzó no se me rompe el disco duro hizo que tengo a las nubes

Voz 4 10:22 no sé que yo creo que el ochenta por ciento de las personas que tienen una nube hola o lo sobre Internet al igual ese día no lo sabían

Voz 1 10:32 no hizo la el el guardado en el que fuera automático estas cosas fallan y tal

Voz 3 10:38 se pues pues bueno en el papel de la muy muy buena vida al menos la sede lo suficiente como para seguir viéndolas mientras estemos vivos no

Voz 2 10:48 exacto que ya es mucho mucho cuidado

Voz 0020 10:52 y además hay otra cosa que que un ordenador un disco duro además de estropearse puede dejar de utilizarse podemos perderlo puede moverse una mudanza de lugar pero un álbum de fotos a priori una persona no no lo deja perder

Voz 5 11:09 efectivamente

Voz 1 11:12 vuelvo a lo que a lo que decía antes con el número de el número de fotos que yo tengo carpetas sobre todo es de de

Voz 3 11:19 las imprudencias que cometí cuando cuando yo soy de la de la primera generación yo creo a desde el cambio a nivel profesional del cambio no es lógico a a digital yo vi nacer el a nivel profesional el tema digital yo también pues cometiese atacada irme de viaje por ahí

Voz 1 11:36 las fotos no yo esa carpeta ahora mismo no las abro porque me da tanta

Voz 3 11:39 Pereza sea yo me acordaba algo del viaje y al final miro una botella que tengo que me traje de cerveza porque habría esa carpeta con sesenta imágenes

Voz 6 11:48 no tengo tiempo para ver si me da como mucha mucha pero con el hermano los algo ve los álbumes es pues en tu casa yo no sé cuanto tiene que tener aguantó los pero no sé cuánto se se montaron pero bueno esto encontrar una sí exacto sí yo diría treinta treinta

Voz 4 12:07 pues carpetas en el ordenador ninguna nota

Voz 3 12:13 pero quién quién no hace al número no tiene treinta carpetas tiene a lo mejor doscientas del complejo que acompañan hasta cuando seiscientas fotos de un cumpleaños más cuatrocientas fondos que requería otro cumpleaños

Voz 4 12:27 entonces pues acostumbramos a eso ha sido bueno breve dos veces bueno ahí vamos a hacer fotos como si sólo pudiéramos hacer veinte no es una manera de condensar los los recuerdos yo creo que es lo mejor a largo plazo es lo mejor que se puede hacer

Voz 0020 12:49 hablábamos también de las redes sociales porque es verdad que insta a Granada nacido fundamentalmente basada en el tema de la fotografía entiendo porque esto es algo que que reflexiona muchas veces porque en Instagram veo que hay grandes fotógrafos profesionales muchas veces reflexione pienso cuando esos fotógrafos ven nuestras fotografías Se tienen que lleva las manos a la cabeza en en un porcentaje muy alto de casos de fotos Humala así malas que hacemos que subimos y que incluso a veces vendemos como oye ni tan mal

Voz 7 13:25 ya es que los lo filtros hacen muchos veces medimos las

Voz 4 13:30 esas dos cosas o porque son muy malas o sobre todo porque son muy buenas

Voz 3 13:37 creo que realmente a mí me

Voz 4 13:40 me ha pasado por ejemplo con con con mi madre no no les gusta a las redes sociales editada tal siguen sin convencerle demasiado pero encontró en Instagram es una manera de bueno pues cómo sacar esta creatividad y tal yo he descubierto gracias a Instagram esa capacidad creativa que tenía mi madre y lo hago con muchísimos amigos igual que te digo yo que qué qué maravilla no hay aficionado a la fotografía que son muy bueno que son muy muy muy muy bueno y hay gente que no cae hay mejores aficionados que profesionales ojo y el aficionado hace una foto con el tiempo al menos otras dos fotos de viajes que que claro que Roma en primavera que tiene que ser muy malo es una foto pero soy muy mal fotógrafo cuando una bonita no pero así toda la gente pues está con tiempo la hace

Voz 5 14:35 Hilari frutas

Voz 3 14:37 el profesional realmente he

Voz 1 14:41 lo lo lo duro de la profesión es hacer la foto

Voz 3 14:44 si el cliente te pide tal y como te lo pide con eso

Voz 4 14:47 en relación con este no

Voz 3 14:49 eso es lo que realmente complicado no

Voz 0020 14:51 las Enrique como decías que trabajas como director creativo de una firma si trabajas en el mundo de la moda ahí hay tantos condicionantes que la cosa se complica bastante

Voz 4 15:01 claro y entonces pues claro a mí me dice pues tiene que hacer una fotografía de de este hotel y tal pues que hay en el aire

Voz 1 15:10 situación en la que un aficionado esa foto no la haría simplemente porque sabe que va a salir mal a mí no me puede salir mal a mí me tiene que salir bien cuando iba a salir males porque el moco

Voz 3 15:18 por entrar en una habitación entera mucha luz por una riada

Voz 1 15:20 Ana la la información de los que hay dentro de esa habitación diferente a la que actúa a esa foto hizo bueno esta foto no lo publico porque me salió mal

Voz 6 15:28 yo la tengo que publicar aquí a mí me tiene que saber tiene

Voz 3 15:33 diferencial aficionado de

Voz 4 15:36 en él

Voz 3 15:36 en y luego está ese punto de él que se hace en los selfies que está como muy muy criticado ya está muy castigado del el selfie la acompañado de una frase sacada de la película

Voz 0020 15:51 está castigado pero a la vez está muy seguido porque muchos de esos perfiles son los que más seguidores tienen

Voz 3 15:59 dependiendo de la edad dependiendo de de de de del partido como esté construido no si eres conocieron y tal y alegras a la gente por la mañana pues antes de leer una noticia triste sirve a ir a la chica o el chico que está diciendo six pack pues entiendo que la gente Le dentro

Voz 4 16:20 por

Voz 1 16:21 por lo somos para lo que está muy criticado de de

Voz 3 16:24 que la gente saca selfie lo hizo fuga

Voz 4 16:27 yo siempre además trabajando mando de de de la moda que

Voz 3 16:32 a priori puede parecer muy muy superficial pero realmente la gente que está detrás de todo eso de superficial no

Voz 4 16:42 no tiene nada

Voz 1 16:45 veo eso veo que se critica mucho se sube el sueldo irá al yo lo que veo son unas carencias tremendas si unas

Voz 4 16:52 faltas de de autoestima

Voz 5 16:55 muy

Voz 4 16:57 qué oye vamos a dejar a la gente que haga lo que le dé la gana cada Si si está vez señora señora este chico esta chica necesita el que les pinchen me gusta ir pues por algo será pues fuera a ir y a quién le molesta profundamente

Voz 3 17:15 personada nada que Lone son fotos hacer fijos pues no lo sé no lo ligas de que el problema no quita que hace Celtic el problema es tuyo

Voz 6 17:25 que la está siendo y que la así no verlo

Voz 4 17:27 sí que viendo así que pido un poco de respeto también por esta gente que necesita que les suban la la autoestima

Voz 0020 17:37 a de la IQS

Voz 4 17:42 no creo que haya mucha diferencia en las redes sociales con con con la viga ese puede tocar como decíamos antes de de la foto no sé quién tiene problemas de autoestima lo deja ver en Instagram

Voz 1 17:56 a pocos que te tomen en casa con esa persona ya hablé un rato te das cuenta de que esos problema autoestima

Voz 0020 18:02 si en el fondo online como ha de ser claro un reconocimiento también en persona no el refuerzo positivo algo que que que esa persona busca como como un apoyo no con bueno

Voz 3 18:15 efectivamente pero que esa persona probablemente no sólo uno intente encontrar en Instagram la red social es también seguramente lo lo lo encuentra diario de en cualquier situación no a ir de compras con alguien y que te diga hasta camisas Maqueda bien te cae bien Kike te lo repita otras veces pero de verdad me queda bien pues eso se hubiera una suerte está ganando

Voz 0020 18:41 Enrique hay un oyente que se llama Neila piruleta que dice la fotografía es ese vicio que siempre te da placer y no te deja escapar como alguien me dijo en su día lo bonito de la fotografía es que te deja capturar el alma del instante

Voz 3 18:59 es maravilloso y maravilloso para mí lo lo bonito no es hacer una foto para mi lo bonito es ir a hacer

Voz 4 19:08 la foto si yo le pediría a la gente que antes de hacer

Voz 1 19:16 la foto

Voz 3 19:17 que sea consciente de que va a hacer una foto te quiero decir con esto

Voz 4 19:20 no se olvide de disfrutar el momento y que sí

Voz 1 19:24 se yo sabido hacer una foto de algo y al final no la hecho porque he dicho es que sean la foto me voy a perder esto

Voz 4 19:30 igual pasa mucho a a los cámaras

Voz 1 19:35 a los cámaras de televisión a los fotógrafos que tienen la suerte de estar presente en momentos increíbles pero pero pero no están porque están mirando a través de una Emery del cualquiera o no estás concentrado en hacer la buena foto no están disfrutando del concierto ni disfrutando el momento histórico no

Voz 4 19:52 vamos a o comunal entonces

Voz 1 19:55 llevado al terreno esta noche que al aficionado ya que está en casa hay que hacer una foto de ese cumpleaños y que antes de hacer la foto eso acuérdense porque están haciendo las fotos porque están ahí

Voz 4 20:07 muy

Voz 1 20:08 y creo que es algo algo básico para no tener que ver la foto para saber qué