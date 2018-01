Mantas tiradas

Voz 1389

00:08

ya cumplidos se retira del todo o nada bueno me decía un cargo de hace unos meses cuando se quiere negociar e con una pena de cárcel yo le decía sí bueno pero para que en qué sentido tiene si ya nadie les valió el prisión me dijo pero hay muchas maneras de estar en prisión hay muchas maneras también de estar en la Carolina que les lo mismo seis años que bueno eso también eso eso desde luego lo primero pero pero es de todos modos eh a mí me entusiasma a ver qué me vuelto a encontrar estos días en los periódicos esa expresión de tirar de la manta fíjate en España tenemos tan asimilada la parafernalia de la corrupción que hay cosas que ya no salen solas si un acusado quiere hablar en enero se dice que va a tirar de la manta si lo hacen en junio Se dice que va a poner a funcionar el ventilador pero hemos conseguido ya acoplar la corrección a las estaciones esto es lo había pensado en la forma natural es verdad que la manta sigue en su sitio idéntica bueno de momento ha pagado pero cuando alguien amenaza contra de la manta en realidad lo que está haciendo es anunciar casi que no va a contar nada o que quiere simplemente sentarse a negociar con nadie que tirar de levantan ya no es destapara nadie sino nota parte primera aquí e invitar a los demás a que se vengan contigo en todos nuestros grandes casos de de la corrupción estos que estamos contando todos los días nadie ha dicho nunca fíjate que ya lo ha contado todo no hay nadie en prisión que digan bueno yo ya no tengo nada más que decir siempre hay una carta debajo de la Mangano una cosa la tremenda que hace temblar el país tú te acuerdas lo que ocurrió con Bárcenas ahora si cobras y ahora sí ahora sí esta es la segunda frase preferida por cierto de la corrupción española