Pablo Iglesias: "Ha sido un error por nuestra parte permitir que desaparezca del debate la agenda social"

Voz 1727 00:07 bien acaba de irse con Carlos que era un hombre en carne viva ahora mismo un padre que acaba de vivir una tragedia de una dimensión imposible de comprender es imposible a juicio de comprender sino no se vivido y a pesar de esa enorme tragedia personal del peligro que entraña hablar de leyes en caliente lo cierto es que el caso sumado a otros recientes ha vuelto a poner de actualidad el debate de la prisión permanente revisable que está pendiente de decidir si se deroga o no por una iniciativa del PNV a la que se sumó el PSOE se sumaron ustedes Unidos Podemos parece que se va a quedar solo el PP usted mantiene la misma posición

Voz 2 00:45 la escuchando al padre de Diana que hay aquí es desgarrador yo no creo que fuera capaz de mantener esa sensatez ese tono tranquilo y cariñoso si me hubiera ocurrido algo tan horrible pero que ese crimen ha puesto encima de la cima de la mesa muchas cosas para empezar lo que significa la violencia machista el tratamiento que los medios de comunicación dieron a este caso que yo creo que fue vergonzoso señalando a una joven que

Voz 1727 01:12 no todos los que es verdad es verdad pero creo

Voz 2 01:14 que cuando la Guardia Civil señaló con Bono con mucha pertinencia que que no habían ayudado mucho sobre todo al señalar permanentemente a a una joven y poner en cuestión su vida ahí cómo vestía y cómo se relacionaba cuando lo que teníamos encima de la mesa era un crimen machista y creo que para combatir la violencia machista creo que lo más importante no es tratar de convertir legítimo asco el legítimo odio que todos podemos tener en las entrañas en política penal sino dotar de recursos a las administraciones para combatir la violencia machista yo creo que es algo absolutamente normal que todos sentiría vamos que que yo sentiría la sensación de querer castigar a criminales repugnantes que son capaces de hacerle algo algo como eso un ser humano pero creo que los que tenemos responsabilidades políticas tenemos la obligación de de no permitir que se traduzca en las entrañas el leyes sino de hacer leyes eficaces para proteger de verdad a las mujeres sean en este país del mismo modo que que los que tenéis el poder de hablar en los micrófonos y algunos lo habéis demostrado tenéis la obligación de no permitir que nunca más en este país se criminalice a una mujer por ser joven no por llevar minifalda

Voz 1727 02:32 el teme que por lo tanto la secuencia la coincidencia temporal entre en casos muy desgarradores pueda modificar la posición de de algunos grupos políticos a la hora de derogar la prisión permanente revisable

Voz 2 02:44 creo que eso habrá que preguntárselo a ellos mejor hay grupos políticos que dicen bueno pues ahora porque da votos vamos a defender la pena de muerte seguramente mucho la gente en este país está favores es normal cuando si te pasa algo así como no vas a desear la muerte del criminal nosotros en esto vamos a ser responsables íbamos a defender tener un derecho penal y una legislación penitenciaria democrática que sirva para proteger Hinault para vengarse

Voz 1727 03:13 Unidos Podemos va a registrar hoy en el Congreso su propuesta del impuesto a la banca explíquenos en qué consiste esta propuesta

Voz 2 03:19 pues la clave fundamental es elevar diez puntos el impuesto de sociedades a las entidades financieras que han estado ganando muchísimo dinero en los últimos años que deben todavía cuarenta mil millones de de euros que prestamos los ciudadanos a esas entidades financieras después de la crisis nosotros pensamos que hay que recuperar esos cuarenta mil millones que con un impuesto como el que estamos planteando en esta proposición de ley podríamos tener en cinco años casi seis mil millones de euros con eso por ejemplo podríamos solucionar el problema de la depende decíamos ayer me reuní con con familiares e con una coordinadora de personas que les afecta la dependencia irme contaron que en España mueren al día noventa personas que tienen derecho derecho a una ayuda un derecho a una a un dinero para poder afrontar su vida y que sin embargo no lo están recibiendo en el caso concreto de Catalunya además la situación de los dependientes es de las más graves en toda España bueno pues haciendo que los bancos esfuercen también que no sea solamente la gente de a pie la que se esfuerce para salir de la crisis sino que los bancos que deben mucho dinero a la gente que no siempre se han portado bien bueno pues que se esfuercen porque no puede ser que los bancos tengan beneficios al tiempo que en nuestro país la gente vive muy

Voz 1727 04:33 pero cómo se articulará en el impuesto de sociedades

Voz 2 04:36 claro al diez por ciento diez puntos más durante cinco años prorrogables no es finalista

Voz 1727 04:41 como el del PSOE han dicho ustedes el PSOE presentó una propuesta de de de impuesto a la banca tuvimos en su día que al responsable también de escudero para para sostener el sistema de pensiones ustedes han dicho la nuestra no es finalista pero sin embargo en la convocatoria que nos han hecho a los medios a la hora de presentar hoy esta iniciativa en el Congreso de registrarla perdón sí que lo vinculan a al sistema de pensiones porque dicen es una proposición que persigue rescatar a la ciudadanía especialmente a través del sistema público de pensiones

Voz 2 05:10 claro se trata de hacer políticas públicas con el dinero que recauda en este país hay un problema de dinero por una parte del dinero que roban los corruptos por una parte un problema de ingresos es imprescindible establecer un suelo de ingresos para poder afrontar las obligaciones que marca la Constitución en este país hay muchos que dicen somos constitucionalistas no ustedes son unos caraduras porque la Constitución habla de derechos sociales que hace falta financiarlos con dinero y aquí por ejemplo hay que hablar de las pensiones hay que hablar de dependencia hay que hablar de educación a nosotros lo que no nos parece sensato que alguien que se diga constitucionalista Dida como la Señora Villalobos que la gente se haga planes de pensiones privados como Señora Villalobos usted se puede pagar un plan de pensiones privados la mayor parte de la gente que nos está escuchando no lo que nosotros planteamos esta ley que por fin es una ley nosotros celebramos que otras fuerzas políticas unos vayan a apoyar y que en los desayunos informativos hagan propuestas como ésta nosotros lo hemos convertido

Voz 1727 06:06 en el PSOE no hablar hoy soy de Pedro Sánchez

Voz 2 06:09 sí ojalá ya las fuerzas políticas que nos apoyen en esto y eso será una buena noticia pero creo que en este país hace falta que los bancos también se esfuercen y que después podamos utilizar ese dinero pues para las pensiones para la dependencia para la educación para la sanidad

Voz 1727 06:23 para aprobar esta ley de la que habla el señor Iglesias sabe que necesita establecer complicidades y algo más que un apoyo verbal con el resto de las fuerzas políticas con el PSOE no andan muy bien y necesitarían en cualquier caso más más votos en el Congreso están negociando van a negociar en concreto con quiénes

Voz 2 06:40 claro que sí ya hemos demostrado varias veces en el Congreso de los diputados que se pueden construir mayorías alternativas al Partido Popular y a Ciudadanos varias veces el problema es que después el Gobierno tiene una capacidad que es un insulto a la soberanía popular que es la capacidad de veto es decir aunque nosotros negociamos esta proposición de ley las saquemos adelante el Gobierno la va a vetar con lo cual nosotros volveremos a decir lo que hay que hacer la escala

Voz 1727 07:02 felicidades que puede encontrar Unidos Podemos

Voz 2 07:05 el Partido Socialista ha dicho que a apoyar a nosotros les damos las gracias por fin el Partido Socialista algo de izquierdas como apoyar una cosa de esta era sólo en creo que hay que buscar también el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya creo que hay que hablar con fuerzas políticas vascas y catalanas para lograr el apoyo a esta medida y lograr los números para sacarla adelante

Voz 1727 07:24 si se sale con la suya sin viste de forma telemática usted qué cree que debe hacer el presidente del Gobierno de España que es el responsable último del bienestar de los catalanes que necesita un gobierno que gestione la sanidad la educación la dependencia que debe hacer el Gobierno de España si Puigdemont como acaba de anunciar esta mañana regresa a España siendo que pretende ser presidente de Cataluña desde Bruselas

Voz 2 07:48 creo que lo que habría que decirle al señor Puigdemont ahí creo que habría que decir al señor Rajoy también es que hay que empezar a hablar de los problemas de la gente antes mencionaba que en Cataluña es el territorio de España en el que hay más gente que le correspondería una ayuda por la dependencia que no la está recibiendo ya hace falta que en Catalunya alguien gobierna esa persona puede ser desde Bruselas no sólo dejó ayer bien claro Xavi Domènech y lo han dejado claro los letrados del Parlament de Catalunya pero creo que el hecho de hablar permanentemente de este culebrón hace que algo unos estén encantados porque entonces no se habla de corrupción la corrupción le cuesta dos mil euros a cada ciudadano al año no se habla de dependencia no se habla de pensiones no se habla de educación entonces pues en el Parlament de Catalunya ocurrirá lo que tenga que ocurrir y los letrados ya han dejado claro que es lo que va a ocurrir creo que algunos están muy cómodos siguiendo en la dinámica de este culebrón para no hablar de las cosas realmente importantes creo que no soy el único en estar un poco harto de hablar de estas cosas creo que es evidente que no se puede ser presidente de Cataluña desde Bruselas

Voz 1727 08:55 el hay siete millones de catalanes que están sin gobierno necesitan un gobierno que gestione su bienestar en el día a día sanidad educación lo que decíamos Si Puigdemont insisten invertirse telemáticamente en contra de la opinión de los letrados en la Cámara por lo tanto de forma ilegal el presidente del Gobierno de España tiene que dejar que ocurra lo que tenga que ocurrir en Cataluña o tiene que hacer algo

Voz 2 09:15 creo que lo que ocurrirá entonces es que habrá que presentar otra investidura creo que esa investidura no será válida porque lo han dicho los letrados creo que buscarán otro candidato y que además lo tienen previsto

Voz 1727 09:27 usted no cree que ante la la fractura evidente que vive la sociedad catalana dramática además no dramática porque porque ha costado muchas relaciones personales hubiera sido una potente señal sellar interna e para la sociedad catalana facilitar que Ciudadanos presidiera el Parlament explicó porque lo digo porque evidentemente el Gobierno va a ser independentista que en la mayoría de la Cámara y eso es lo que se ha votado en las urnas pero quizá poner al frente de la otra institución catalana a a al partido más votado además por los catalanes hubiera enviado una señal interna de es posible que los los los diferentes se pongan de acuerdo y es posible que la pluralidad de Catalunya esté representada en sus instituciones no hubiera sido era Pew Tiko que que los comunes hubieran apoyado para presidente de de del Parlament el candidato de Ciudadanos

Voz 2 10:16 lo intentamos Pepa hicimos una propuesta tanto a ciudadanos como a los independentistas de hacer una Mesa plural con una mesa en la que estuvieran tanto unos como otros lo que nos dijeron tanto unos como otros fue no esto son lentejas o apoyas al mio nada eso nos dijeron los independentistas y eso nos dijeron los monárquicos entonces nosotros les dijimos y ustedes no están dispuestos a negociar si ustedes no están dispuestos a que haya una mesa transversal y una mesa que expresan la pluralidad de Catalunya nosotros no les vamos apoyará ni a ustedes ustedes tampoco como no podemos votar en contra nos vamos a abstener ojalá los monárquicos y los independentistas hubieran tenido la responsabilidad de reconocer que hacía falta a la Mesa del Congreso que representará a la pluralidad de Catalunya pero como tanto unos como otros están mucho más cómodos en la guerra de banderas siguen jugando a la guerra de banderas además echándonos la culpa nosotros nosotros hemos tenido un mal resultado en las elecciones catalanas los catalanes han dicho vosotros vais a jugar un papel muy modesto en la solución de este problema nosotros hemos recibido el mensaje con modestia seremos una oposición de izquierdas creo que les toca a otros en este caso a los independentistas ya los monárquicos aportar alguna solución viable nosotros hemos defendido siempre la misma y la hemos repetido hasta la saciedad lo que respecta a la mesa propusimos una solución trasversal tanto unos como otros nos dijeron que les apoya a ellos o que sino iban a salir durísimos ir curiosísimo porque lo que nos dicen los independentistas es que somos la comparsa del ciento cincuenta y cinco lo que nos dicen los monárquicos es que somos la comparsa de los otros bueno pues tanto unos como otros no mienten y creo que ya va siendo hora de superar una guerra de banderas y hablar de los problemas de la gente que son los mismos en Cataluña y en España las pensiones la dependencia la educación y la sanidad y nosotros no vamos a aceptar chantajes de nadie

Voz 1727 12:01 sabe cómo aplica esa regla de neutralidad al Ayuntamiento de Barcelona que ha prescindido de la colaboración del PSC por el ciento cincuenta y cinco y ahora está en manos del PDK que acaba de ser condenado como partido corrupto

Voz 2 12:13 bueno en en el caso del Ayuntamiento de Barcelona nuestra gente hizo una cosa que muy poquitos partidos hacen en someter la decisión a las bases ojalá los demás partidos lo hiciera ojalá el Partido Socialista hubiera hecho un referéndum en sus bases sobre si tenían que apoyarle ciento cincuenta y cinco uno Cataluña En Comú Barcelona en Comú lo hizo en el Ayuntamiento y las uvas es decidieron y creo que en este momento nadie puede negar que Ada Colau es la mejor alcaldesa que podría tener Barcelona El Ayuntamiento de Barcelona si gobierna a diferencia del Gobierno de la Generalitat es el Ayuntamiento que más invierte por habitante en toda España es el Ayuntamiento que tuvo la valentía de multar a Endesa por hacer corto desde suministro ilegales algunos de sus usuarios es el ayuntamiento que ha logrado a cero uno renta contra la feminización de la pobreza es probablemente uno de los ayuntamientos junto con el de Madrid en el que mejor se gobierna en España y nosotros estamos orgullosos de que Ada Colau esté al frente porque además eso es una prueba no solamente de que nosotros somos capaces de ganar elecciones a la derecha independentista ya la derecha monárquica sino que además gobernamos mejor

Voz 1727 13:16 sí porque cree que eso no se ha premiado en las urnas para tener ese mal resultado sobre el que usted estaba haciendo autocrítica hace un momento que ha hecho mal la izquierda que han hecho los comunes para pasar de ser la primera fuerza votada en unas elecciones generales a este discretísimo resultado que penaliza incluso el que habían obtenido antes

Voz 2 13:31 hay algo que hemos hecho muy mal hemos permitido que desaparezca la agenda social no hemos sido capaz capaces de hacer que los problemas que a nuestro juicio son los que afectan a la vida diaria de la gente a las cosas de comer estén en primer plano

Voz 1727 13:44 en el eje territorial no se han equivocado porque era el eje que mandaba en esta campaña eh

Voz 2 13:47 creo que en el eje territorial decimos lo que defiende la mayor parte de la sociedad catalana y la mayor parte de la sociedad española nosotros hemos dicho siempre referéndum pactado es lo que desea el ochenta por ciento de la ciudadanía en Catalunya la mayoría de los votantes del Partido Socialista de Ciudadanos en Catalunya está de acuerdo con nosotros y hubo encuestas que dijeron que también en España la mayor parte de la gente está de acuerdo con nuestra puesta eso es lo que nosotros defendimos en qué nos hemos equivocado en lograr no ser capaces de evitar que no robaran la cartera y que al final en Catalunya se ha hablado de guerra de banderas no se ha hablado de educación no se ha hablado de Sanidad no se habla de pensiones hizo un error imperdonable que no podemos volver a tolerar que unos ocurra

Voz 1727 14:25 con una reflexión de fondo porque la izquierda no toda eh pero una buena parte de la izquierda mira con simpatía a cualquiera que cuestiona el concepto de España y muestra el debido respeto a los símbolos las banderas y los himnos de los nacionalismos periféricos sin embargo desconfía de que muestra el mismo respeto a los símbolos y la cultura común de todos los españoles

Voz 2 14:46 yo creo que tenemos que asumir que nuestro país es plural y que todos los símbolos los símbolos de los territorios son símbolos de España también que hay que respetar a mi hay una cosa que me enfada mucho el otro día me preguntaba a Pedro Piqueras me decía Pablo es posible ser de izquierdas y ser patriota lo que yo le trataba de responder es lo que no es posible es ser patriota y tener cuentas en Suiza lo que no es posible ser patriota y tener empresas en Panamá lo que no es posible ser patriota catalano español tener cuentas en Andorra y creo que en este país hay mucho sinvergüenza que se pone una bandera en la pulsera que grita arriba España y sin embargo son sinvergüenzas que no pagan impuestos eso son los antipatriotas eso sí son enormemente respetuosos con los himnos y con la monarquía y con todas estas cosas doblan la rodilla frente al Rey pero guardan su dinerito en Suiza por cierto en este país sigue siendo una vergüenza el tren de vida que lleva el señor Urdangarin cuando en este país hay gente que tiene dificultades para llenar la nevera que alguien me venga a contar que el señor Urdangarin respeta mucho el himno y la bandera y que sin embargo nosotros tenemos problemas con la patria la patria es defender la educación pública la escuela pública gobernar para la gente como nosotros hacemos modestamente los ayuntamientos

Voz 1727 15:59 nosotros cuando dice Pablo Iglesias nosotros se refiere a podemos podemos acaba de cumplir cuatro años y en este tiempo han vivido un auténtico carrusel de la nada a cinco europarlamentarios a ser los primeros en intención de voto en las encuestas a entrar en el Congreso con setenta y un diputados y luego perder un millón de votos el declive las encuestas este resultado que comentábamos en Cataluña que fueron los más votados en unas generales y ahora han tenido un mal resultado Se pasó su oportunidad de ser un partido de gobierno

Voz 2 16:28 fíjate Pepa si a ti hace exactamente cuatro años te hubieran preguntado por Podemos seguramente no sabría de qué se trataba cuando nosotros presentamos Podemos en el Teatro del barrio no vino la Cadena SER vinieron muy poquitos medio en cuatro años hemos conseguido cosas que ninguna formación política en Europa ha logrado en esos cuatro años nos han dado por enterrados muchísimas veces yo recuerdo un mes y medio antes de las elecciones de diciembre de dos mil quince había encuestas que nos sitúan en el doce en el trece por ciento de los votos recuerdo perfectamente la arrogancia de Rivera que decía sólo hay tres partidos en España Podemos ya ha descolgado a nosotros nos han querido entrar dar muchas veces y seguramente hacemos cosas mal porque somos una fuerza política muy joven pero creo que estamos demostrando que las cosas pueden cambiar para empezar nosotros estamos gobernando los principales ayuntamientos de España ibamos a trabajar duro para ganar las próximas elecciones de pregunta es difícil

Voz 1727 17:19 si no le preguntaba si se pregunta por el entierro él le preguntaba si aquella oportunidad que parece que tuvieron en un momento la de ser un partido mayoritario en un partido que con una importante presencia en el Congreso más o menos diputados que eso puede ese variable se queda ya como ese partido que está siempre en posesión de la verdad que no va a gobernar nunca esto es lo que le preguntaba por el entierro

Voz 2 17:44 creo que es eso lo que les gustaría a muchos lo que les lleva gustando a muchos mucho tiempo porque unos lo han querido decir prácticamente desde que teníamos un añito de vida en cuatro años hemos conseguido cosas muy importantes y nosotros vamos a trabajar para ganar y creo que lo vamos a conseguir por qué hemos acumulado mucha experiencia en estos cuatro años se han ensanchado mucho las espaldas porque sigue habiendo una realidad aunque algunos abren de recuperación económica España tiene más de un dieciséis por ciento de paro más del doble que la media europea en España ya hay cuatro coma cinco millones de compatriotas en situación de pobreza energética en España nueve de cada diez contratos son temporales y la media de los contratos son cincuenta y tres días que esas son las razones que seguramente garantizan que nosotros en el futuro vamos a seguir siendo una fuerza de gobierno no se equivoca haremos haremos cosas mal nos darán por enterrados habrá encuestas terribles habrá unanimidad respecto a que somos una fuerza política en posesión de la verdad pero que no puede gobernar y a pesar de todo eso volveremos a remontar y ganaremos

Voz 1727 18:46 se ha arrepentido en algún momento de no haber apoyado la investidura de Pedro Sánchez que Rajoy podía llevar dos años fuera de La Moncloa

Voz 2 18:53 nosotros estamos orgullosos de haber hecho algo que no hizo ningún partido preguntar a nuestras bases los partidos cuando tienen que tomar decisiones importantes se olvidan de la gente que les ha votado y se olvidan de sus propios militantes nosotros preguntamos a nuestras bases queréis un gobierno de D'Rivera presidido por Sánchez nuestras bases a mi juicio con acierto dijeron no nos fiamos porque para cambiar las cosas no pueden seguir los de siempre nuestras trasvases conocen a Ciudadanos el partido que sostiene al peor PSOE en Andalucía al peor partido popular en Madrid al Partido Popular de Mariano jo y nosotros dijimos estamos dispuestos a gobernar como lo hacemos en Madrid como lo hacemos en algunas comunidades autónomas y creo que escuchar a las bases cuando hay que tomar decisiones importantes es algo que ojalá hicieran el resto de partidos

Voz 1727 19:38 ya que atribuye el que ahora con toda la prudencia con las encuestas eh ya lo sé pero a qué atribuye que en este momento la derecha española con la suma de PP y Ciudadanos de mayoría absoluta en todas las encuestas todas eh hay una unanimidad en en encuestas de todo tipo que tengan mayoría absoluta y que la izquierda no ninguna izquierda se presente como alternativa real para los españoles

Voz 2 20:01 pues quiero quiero echarnos la culpa por esto nosotros tenemos parte de culpa en esto por lo que decía antes hemos dejado que la guerra de banderas sustituye a los problemas reales de la gente

Voz 1727 20:12 tocó el resultado o antes

Voz 2 20:14 creo que desde el principio nos estábamos dando cuenta de lo que ocurría pero no hay excusas hay veces que nos hemos quejado demasiado es decir es que los medios de comunicación a nosotros nos tratan peor que a otros partidos es como buenos y eso ya lo sabíamos lo sabíamos perfectamente antes de empezar a hacer política que con nosotros las reglas que funcionan para los demás no iban a función así que el árbitro lo íbamos a tener siempre en contra bueno pues nosotros tenemos que tener las agallas para jugar con el tiempo en contra con el árbitro en contra con todo en contra ser capaces de poner los problemas de la gente en primer plano porque sino nos volverán a robar la cartera y el problema de este país serán los símbolos de España Hinault las pensiones de España a la educación de España la sanidad de España la ley de dependencia de España El con las confluencias en contra

Voz 1727 20:57 porque Alberto Garzón dice este proyecto se desgasta hay que revisarlo antes de Semana Santa corre riesgo esa confluencia ya de él

Voz 2 21:05 Nos Alberto y yo hablamos prácticamente a diario y tenemos claro que la unidad que construimos que fue muy difícil de construir Alberto le costó mucho porque tenía mucha gente en contra vamos a seguir construyendo la nosotros además tenemos la obligación de ser generosos a nosotros nuestros aliados Nos han dado el privilegio y la responsable día de liderar y que lidera siempre tiene que ser generoso con las aspiraciones legítimas de sus aliados y lo vamos a ser cuento con Alberto y cuento con la gente de Izquierda Unida no para digamos estar unidos como gente que piensa parecido sino para cambiar este país

Voz 1727 21:38 habrá primarias para autonómicas y municipales porque también alguna gente de Izquierda Unida dicen ojo que no quieren hacer primarias

Voz 2 21:44 en Podemos tiene que haberlas yo ya he dicho muchas veces que que quiero que Íñigo sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid y creo que lo va a ser pero para eso tiene que ganar unas primarias en Podemos y claro que las

Voz 1727 21:56 es decir que la participación de otras reflexión de fondo Ximena queda afear la participación en las encuestas perdón en las consultas en las distintas consultas que que convocan ustedes en general todo se pero que convocan ustedes ya que le tengo aquí están bajísima la la la consulta permanente a las bases

Voz 2 22:13 sí replantearla niego la mayor en la consulta de Vistalegre participaron ciento cincuenta y cinco mil personas récord absoluto en España nunca ha habido un una formación política que consigue hacer participar a tanta gente en el referéndum que hicimos en Cataluña récord de participación nosotros hemos conseguido algo que antes no hacia los partidos en España hasta que llegó podemos aquí eso de hacer primarias para elegir las listas para elegir los órganos de dirección eso no se hacía no lo hacía el PSOE no lo hacía el Partido Popular no digamos ya ciudadanos recuérdese la y le corta a partidos como estaban preparados para eso entonces cuando las bases dijeron una cosa que no gustó a la dirección al Señor Borrell le cortaron la cabeza bueno creo que podemos estar orgullosos de haber traído a España la participación de los militantes en la vida política creo que lograr que cientos de miles de persona participe está muy bien a mi me gustaría que todavía se participase más pero creo que hemos avanzado

Voz 1727 23:08 mucho y mire lo que me cuentan de Galicia la secretaria general de Podemos Galicia Carmen Santos dice que las siglas de Podemos deben aparecen en todas las candidaturas dice que la palabra podemos suma y además dice que es una línea estratégica que va a ser para todo el Estado esto es así ustedes quieren que todas las candidaturas municipales sea quien sea quien la encabece lleve la palabra Podemos

Voz 2 23:29 nosotros tomamos una decisión en Vistalegre que yo creo que fue la más prudente es que la manera en la que vamos a ir a las elecciones municipales y autonómicas la van a decidir no las direcciones autonómicas la dirección estatal sino los inscritos inscritas de los diferentes territorios y ahí vamos a ser Laicos van a decidir los instituciones

Voz 1727 23:45 como se denomine en las candidaturas como se denomine

Voz 2 23:48 yo creo que sí que su tiene que ser una decisión que tome en última instancia a la gente a mi me parece que que Podemos que Unidos Podemos es un nombre que funciona pero creo que eso lo tiene que todo tiene que decidir

Voz 1727 24:00 Pablo Iglesias seguiremos hablando que queda

Voz 1 24:02 mucho territorio por delante y entramos en año

Voz 1727 24:05 electoral gracias buenos días un placer Pecos