Las Noches de Ortega - Gabilondo

Voz 8 00:55 buenas noches oyentes noche especial muy entrevistó a alguien increíble es un referente y un maestro yo estoy realmente nervioso pues será con nosotros Iñaki Gabilondo

Voz 9 01:48 todos los oyentes de la Cadena SER han escuchado durante horas La Voz de Iñaki Gabilondo por las mañanas y ahora a través de las redes sociales también con sus comentarios y en el programa de Pepa Bueno La Voz de Iñaki Gabilondo en la Cadena Ser están tan íntimamente relacionadas que decir Gabilondo es decir Cadena SER decir cadenaser es decir Iñaki Gabilondo hoy el maestro Iñaki unos va a desvelar cosas de sí mismo que jamás ha contado

Voz 10 02:19 nadie

Voz 9 02:22 se la agradecemos enormemente que haya elegido este programa para desvelar esa parte íntima para desnudarse en antena Él que tanto ha hablado a los demás durante tanto tiempo va a sentirse libre por primera vez ante estos micrófonos que tanto le han dado y sobre todo a los que él tan disimulada empezamos a principios de los años sesenta la radio era muy distinta a como es ahora en aquella época existían Magneto Funes gigantes que grababan todo los llamados Reebok la música se ponía en tocadiscos la publicidad en cartuchos irse fumaba muchísimo en los locutorios por aquel entonces un nuevo invento empezó a ser utilizado se llamaba Boko de este aparato se usaba para hacer bromas entre la gente de la radio por ejemplo podías poner Pirlo abusos

Voz 10 03:31 yo lo estoy puliendo ahora

Voz 9 03:33 pero a alguien se tomó muy en serio las propiedades de este aparato el jovencísimo Iñaki Gabilondo fue el que por razones obvias empezó a utilizar por primera vez en España el box toda me gustaría pedirles que esta noche escucharéis la entrevista con Iñaki Gabilondo con el máximo respeto para él no es fácil lo que va a hacer no es sencillo abrir del corazón

Voz 11 04:04 son de la manera en la que él va a abrirlo

Voz 9 04:08 Iñaki Gabilondo buenas noches buenas noches esta es tu voz no este amigo te está siendo difícil decir por primera vez la verdad contará mucho a los amigos oyentes que tanto te han escuchado cómo suenan realmente muy difícil pero creo que era necesario cuando empezaste a utilizar este aparato evocó de repente te ponía la voz grave Iñaki pues como como

Voz 12 04:32 ha dicho puesto a principio de los años sesenta principios mediados de los sesenta a comercializarse llegó a a Radio San Sebastián pero dónde estabas tú bueno yo lo proveen vi que me voz pegaba bien y dije lo voy a utilizarlos durante una temporada en lo que yo no sabía qué el Hoy por hoy iba a tener tanto éxito y me fue imposible dejarlo a la que empecé a utilizar el poder ya cómo voy a dejar de usarlos

Voz 9 05:02 el secreto de La Voz de Iñaki era conocido por los trabajadores de la Cadena SER por sus amigos por su familia tuviste miedo de que algún día se supiera y un PIB vivía con miedo vivía con miedo

Voz 3 05:17 siempre siempre tenía miedo de que esto algún día

Voz 12 05:21 sí y ha sido este miedo tal vez lo que me lo que me ha impulsado a contarla decirlo por primera vez no ser valiente romper esa atadura porque el miedo ATAN y yo no quiero vivir atado yo tengo

Voz 9 05:37 no has de tener miedo niña aquí

Voz 12 05:38 en fin quiero presumible tener amigos al otro lado de la radio no de los oyentes sean amigos sí que lo van a entender

Voz 9 05:46 por supuesto que si bien no ha sido un engaño

Voz 12 05:49 de verdad Gabilondo nos ha engañado simplemente la inseguridad que yo tenía de joven por tener esta voz me hizo utilizar el aparato pero de verdad que no ha habido engaño el la verdad está en lo que se dice no en cómo se dice la verdad está en el contenido no en la voz exacto de verdad que yo siempre usé dicho o al menos intentado decir verdad

Voz 13 06:14 ya

Voz 9 06:23 me cuesta imaginar lo que debe ser levantarse cada mañana ir a la radio y enfrentarse a una audiencia gigantesca con una voz que no es la tuya es muy duro que cuesta imaginar la tensión

Voz 14 06:36 en que ha soportado Iñaki Gabilondo durante tantísimos años

Voz 9 06:40 los esa escisión entre lo que uno

Voz 14 06:42 es el modo en el que los demás

Voz 9 06:45 te perciben exactamente cuántas veces Iñaki has estado a punto de de decir la verdad en antena

Voz 12 06:53 no quiero mentir pero de verdad que cada mañana cada mañana cada mañana había un momento sobre todo cuando cuando hablaba con los oyentes en Antena no claro apuntó estado tantísimas veces de decir ya está mi voz está mi voz este es el auténtico Gabilondo Sima que dirija si creen así no pero

Voz 3 07:16 que estrenaba nuevo algo me ha impedido

Voz 12 07:18 los compañeros eh el miedo a perder el el trabajo uno por mí sino por por los redactores por por la casa por esta casa por la Cadena Ser en la que tanto quiero uno y eso me ha ido frenando pero ahora fin yo creo que ya tengo una edad que por supuesto que lo puedo decir ni sentirme libre

Voz 9 07:38 no te sientes libre ahora con como nunca en mi vida de verdad siento libre

Voz 10 07:42 bueno bueno

Voz 9 07:51 licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra Iñaki Gabilondo inició su carrera en el mundo de la radio con sólo veintiuno años a los Veintisiete ya era director de Radio Popular en San Sebastián sesenta y nueve pasó a dirigir en Radio San Sebastián aquí en la Cadena Ser a finales de los años setenta empieza a trabajar en los servicios informativos de la Cadena Ser en Madrid que dirige hora25 Santa m ochenta fue nombrado director de los servicios informativos de la de la Cadena SER también fue director de Informativos de Televisión Española y en nuestra emisora dirigió programas aquí La Ser Matinal SER máquina Pido la palabra por supuesto

Voz 15 08:43 hoy por hoy

Voz 9 08:52 qué significa para ti esta sintonía Iñaki

Voz 3 08:56 la vida tiene que cada vida yo cada mañana cuando me ponía los auriculares que ha escuchado esta sintonía notaba como que había una

Voz 12 09:05 el resonancia entre la realidad y la radio la Cadena SER dejaba de ser una emisora para transformarse en un pulso el pulso de la sociedad

Voz 1174 09:13 seguramente que muchos de nuestros oyentes estarán sorprendidos que les costará entender como una voz como la tuya puede transformarse en La Voz de Iñaki que todos tenemos en mente hemos rescatado un fragmento de una de tus últimas opiniones y en en la Cadena Ser vamos a escucharla

Voz 15 09:32 la Constitución debe estar bastante harta de que la mano se en la invoque el embargo Il convierta ningún proyectil multiuso

Voz 1174 09:41 hemos pedido a los compañeros que que te graban habitualmente que nos envían el bruto el el el sonido real de cómo lo graba este con la transformación así es como se transforma la voz de niña

Voz 9 09:53 aquí Gabilondo gracias a ese aparato

Voz 15 09:55 la Constitución estar bastante harto la mano se en la invoque de vano si la conviertan en intuitivo Pius

Voz 9 10:04 Iñaki Gabilondo ya está hecho ya está ya está dicho está dicho ya está dicho

Voz 12 10:09 parecía que no un que nunca lo íbamos a poder decir Emma de mi aquí los compañeros el otro día cuando comenté que iba a venir aquí a tu programa decirlo me decían locos el loco añadí no lo hadas y me decía no no serás escapado de hacerlo no se escapa de hacer

Voz 3 10:25 como yo al final lo hecho no está siendo tan duro pero la verdad es que no no tan duro ya digo que como una liberación para mí tenemos los teléfonos Beatles Places

Voz 9 10:38 no

Voz 17 10:38 a ver

Voz 9 10:49 Pernando desde Getafe buenas noches sorprendido imagino por por lo que hoy hemos destapado no

Voz 18 10:57 todo esto es un mazazo para para

Voz 19 11:00 bueno lo he escuchado a Iñaki buenas noches escuchaba te doy vida no era un referente para mí yo

Voz 18 11:13 me levantaba cada mañana ahí desde escuchado hay que sigo yendo ahora en los comentarios que hace de actualidad con con Pepa Bueno y no se ve estoy como si esto fuera o no lo entienden muy bien

Voz 9 11:30 lo entiendo amigo lo entiendo porque estábamos comentando fuera de antena Iñaki Gabilondo yo ahora que nos costaba imaginar cómo iba a tomarse la audiencia de hecho no habíamos aventurado muchísimas hipótesis entre las cuales

Voz 3 11:47 la vas más

Voz 9 11:49 sobre saliera esta no suya su reacción no lo den crédito está en un estado como en un limbo que que que eso es un sueño tantos años con la bodega

Voz 3 11:59 aquí entiendo pero yo lo que quiero decirle a este amigo oyente en primer lugar que no se siente engañada o sea no

Voz 12 12:08 ya que todo lo que yo he dicho pacto incluso Mis opiniones a partir de ahora en las haré con esta voz ya con la suya yo me he quitado la careta la voy a hacer ha partido de la conectamos que el contenido de lo que yo digo que eso de verdad que no se lo tomen ustedes como un engaño

Voz 18 12:23 eso no aquí sólo acepto

Voz 19 12:26 Iñaki lo que pasa es que no ve que muy bestia mi mujer estaba enamorado de tuvo de toda la vida que se qué está pasando aquí no

Voz 20 12:38 bueno se plantea sino esa me engañó la Cadena Ser con esto en qué otras cosas nos pueden haber engañado e Iñaki globales y que tiene una voz que es una puta mierda Iñaki

Voz 12 12:48 bueno no no no no no no no no no no no le corte Ortega si mira el efecto por el motivo por el que yo no lo he dicho oye Callao callado callado callado

Voz 3 12:58 todo no está sensación pero que la Cadena SER nobles engaño pero eso está claro y bueno hemos que tienes venga de reírse no debería no no hay que reírse ahora sólo camina hacia ridículas y Fernando de verdad no la pasa

Voz 9 13:25 todo muy mal no es no es fácil

Voz 3 13:28 durante tantos años si el esfuerzo que ha hecho Iñaki Gabilondo día a día pero dar ese impulso que tenía de contarles a ustedes cómo era su auténtica voz eso yo creo que hay que agradecerlo también no lo ha pasado bien inmueble ha pasado muy mal ya está bueno esto es lo que nos gusta tranquilo gracias Fernando un abrazo

Voz 15 13:54 esa es no te preocupes Iñaki de que duele

Voz 9 14:01 esta mentira de Iñaki fue una esclavitud doble activamente en la radio tenía que utilizar el aparato pero al poco tiempo se dio cuenta de que también fuera en la calle a veces la gente deparaba les saludaba el se veía obligado a hablar durante un tiempo Iñaki no decían nada en la calle tenías miedo a hablar cuando he parado alguna persona

Voz 12 14:31 algún oyente en la calle y me decía felicidades les escucho en la radio cayó parecía antipático porque no no decía nada

Voz 3 14:39 claro sonreía ahí debe serlo

Voz 12 14:43 al final pues es cuando los compañeros técnico fue me dieron la idea de chaleco no

Voz 3 14:48 la idea del chaleco

Voz 9 14:50 darlo

Voz 3 14:51 sí claro no compañeros técnico me me dieron un

Voz 12 14:56 un aparato para llevarlo siempre encima para distorsionar la voz lo llevaba puesto el chaleco siempre siempre siempre en la calle eso me fue muy bien claro cuando empecé a hacer televisión

Voz 9 15:07 el arte lo llevabas claro yo ya ahí Bahía

Voz 12 15:09 plató de televisión con el con el aparato guardados dentro

Voz 3 15:13 para para cambiar la voz si vaya chasco debido también lo un poco una mierda la verdad es que ha sido muy rápido qué decían tus amigos Iñaki de lo de lo de la voz que lo dijera claro me el gen que lo dijera aquí te estás haciendo mala sangre

Voz 12 15:41 si te va a formar una úlcera Iñaki los hundirlo quiere te lo de de encima cuanto antes yo iba diciéndoles que no era el momento que no era el momento lo iba retrasando mira al final ha al paso de los año he tenido que darle la razón mis amigos venían que lo dicho esto

Voz 9 15:57 de terratenientes de no haberlo dicho antes y Ximo

Voz 3 16:00 Luis del Olmo buenas noches horas esperaba

Voz 9 16:03 yo aquí no no no me lo esperaba y no no lo es

Voz 12 16:06 a decir yo no vivo aquí no lo dices tú lo ello no lo iba a decir hoy esta

Voz 21 16:10 ha bajado una gracias Pablo Ruz algo muy bien eres un caballero Luis siempre la verdad cuando empezaste utilizar el aparato Luis ahora para no ponernos la voz tan rojo nazi robado aflora aporta ahora ahora ahora te agradezco mucho la valentía de decirlo gracias a que no yo me hubiera muerto

Voz 3 16:37 no gracias Luis gracias Luis del Olmo por desvelar nuestra auténtica voz

Voz 21 16:44 por porque vamos a hacer buenas noches buenas noches hasta España

Voz 22 16:52 es un caballero es un caballero es un caos

Voz 1174 16:57 durante décadas los dos líderes de la radio de nuestro país llevaron a cabo la mayor simulación posible hacer creer a sus millones de oyentes que sus voces eran aterciopelada esta madrugada van iban a la radio hacían sus programas y sufrían en sus vidas personales por si algún día ese inmenso teatro llegaba a conocerse hoy en este programa a esta hora por fin se ha desvelado lo que con tanto pesar han ocultado durante toda su vida el engaño que se cuajó en

Voz 9 17:25 la radio sea desvelado en la radio continuamos en directo transmite Iñaki

Voz 23 17:31 fue el de Vic eh

Voz 24 17:44 sí

Voz 3 17:44 el desde Barcelona buenas noches imagino que estará viviendo igual que nosotros este momento con la máxima emoción Icon la máxima perplejidad también no

Voz 19 17:54 pues sí la verdad es que me estoy viviendo momento radiofónico vieja más bien pensaba que pudiera llegar a a presenciar no se imagina no sólo tonal no nos de la mujer en toda vida enamorada sí allá donde yo he pasado muchos esto me que tengo yo pasado muchos porque claro yo he comparado la voz de yo yo no tengo nada que hacer pero dado ahora se quiera quieras que no ha pues eso es un bálsamo no me quita complejos se siente un poco mejor ahora que bueno ahora tengo la voz más bonita que es cierto que me da rabia es que mi mujer murió no

Voz 3 18:42 no ella murió tu mujer entonces

Voz 19 18:46 murió la trece pero lo ves no te digo mira tu marido tiene vamos

Voz 25 18:56 co

Voz 19 19:01 mira yo recuerdo mañana el interés escuchar aquí cuando yo hubiera casi hemos encontrado llegó la radio es como una expresión de arrobo que tenía la Tigresa yo sentía jamás estaríamos dura pero bueno Iñaki amigo entonces ahora tus comentarios en la radio a los árabes ya con tu voz

Voz 3 19:21 sí sí ya con mi Bornes pese divierte

Voz 19 19:23 de aquí de verdad Gracia es seguro que mi mujer desahuciado también lo continuará haciendo gracias por tu librería

Voz 26 19:32 no

Voz 1174 19:36 con Iñaki los oyentes se nos han tomando bien bien a través de las redes sociales te llegan muchas muestras de apoyo no se sienten engañados te comprenden comprenden que empezaste hacer radio en una época en la que la voz era esencial era casi una dictadura sino tenías la voz bonita no podías FAR en el medio Pepa Bueno buenas noches

Voz 19 19:59 tú también

Voz 1174 20:02 te han querido dejar solo Iñaki Gabilondo en esto los compañeros que durante muchísimos años han simulado su hubo

Voz 3 20:11 ante los oyentes ante los micrófonos han querido hoy dar la cara para que no esté solo me estoy emocionando muchas gracias de verdad todos los compañero

Voz 9 20:30 hasta dónde llega el teatro nos preguntan los oyentes en las redes sociales cuántos hay no seremos nosotros quienes desvelemos nombres eso es algo que depende de la voluntad y jamás vamos a presionar a nadie para que salga del del armario lo ha hecho Iñaki Él ha hecho Luis lo ha hecho Pepa quedan muchos más pero depende de ellos es decir

Voz 27 20:51 anda

Voz 9 20:57 me comentabas fuera de antena Iñaki que quienes que se vuelvan a emitir todas las entrevistas que has hecho en tu vida pero con tu voz real

Voz 12 21:05 sí porque yo creo que hay entrevistas que son importantes y que merecerían ser escuchadas con como vivo nuevamente además hay algunas que son históricas

Voz 1174 21:13 en una de esas entrevistas históricas fue la que le hiciste a Felipe González en en la época de los GAL cuando el tema estaba en boca de todos

Voz 11 21:23 el fenómeno del momento

Voz 1174 21:25 además de los GAL le preguntas entonces al al al presidente al que entonces era presidente del Gobierno Felipe González si sabía algo del asunto exacta se pregunta fue realmente histórica importante tenemos aquí un fragmento de cómo fue esa conversación real con tu voz que mantuviese con Felipe González escuchemos

Voz 28 21:45 hay que presumir como es natural en democracia la inocencia de las personas incluso cuando están en una situación de privación de libertad que no sabe nada del GAL no no yo se lo mismo que sabe usted lo que sabe muchas no más pero por qué voy a saber más

Voz 9 22:02 a partir de ahora podrán escucharse entrevistas como esta con la auténtica voz de Gabilondo sin modificar yo creo que volverlas a oir Iñaki será sin duda un repaso interesante a la historia reciente de de nuestro país una historia de la que tú ha sido un protagonista indiscutible continuamos en directo transmite Iñaki láser Láser

Voz 29 22:24 de quién es

Voz 9 22:35 cuál es la auténtica voz de Iñaki la auténtica la de verdad es sin duda aquello que piensa su voz es su opinión y nos tiene que dar igual la belleza del soporte con la que se mueva hoy se cierra un ciclo en la historia de la radio en nuestro país en cierto modo es el auténtico final del siglo XX con la confesión de Iñaki de Luis y de Pepa y de todos aquellos que quieran sumarse empieza de verdad el siglo

Voz 29 23:00 ninguno ni sientes bien

Voz 9 23:07 Iñaki estás contento con lo que has hecho estoy de Putic Gemma malamente

Voz 3 23:18 Maricarmen buenas noches buena noche sorprendida

Voz 19 23:21 sorprendidísima sorprende es que

Voz 30 23:25 esto supone un mira lo entiendo porque yo Iñaki buenas noches y aquí buenas noches yo he escuchado siempre gracias a mi ha sido un referente gracias a Maricarmen

Voz 3 23:40 a mí me hace a España

Voz 30 23:41 venga aquí cuando yo me sentía sola cuando me sentía incomprendida por mi marido que nada tenía sentido era tuvo hace ya que la transportaba a otros mundos me va a ser difícil ahora acostumbrarme a acostumbrar no que te voy a seguir transportando a dime algo cortas señala que

Voz 3 24:05 la verdad que dile algo a ver si le transporta a oyente

Voz 12 24:10 es muy importante para mí como todos los oyentes

Voz 3 24:12 muy bien

Voz 30 24:16 a menos una buena

Voz 11 24:18 ha colgado colgando algo ya que esto ocurra

Voz 9 24:21 tras varias veces habrá billetes para los cuál es tu era simple

Voz 11 24:24 ante una una voz John Hay

Voz 12 24:27 yo espero que sean los menos no que la gente me valore por lo que yo soy realmente no no por mí ya que soy un esclavo de la voz esa joder ya

Voz 3 24:35 no no tranquilo

Voz 12 24:38 que lo Iñaki Díez ya está ya es que llevo mucho prisión acumulada

Voz 3 24:44 no quiero verte así ya aquí en serio tranquilo de verdad tranquilo

Voz 31 24:53 ya está no quiero que era de arrepientan esto esto te ha de servir para liberar a estar peores e Iñaki

Voz 10 25:03 no

Voz 31 25:07 hemos de entender a Iñaki Gabilondo

Voz 3 25:14 si nosotros con una pequeña mentira vamos estresados por unos pillos marginados lo que debe ser toda una vida que no lo vive no no lo pues no no lo puedo entender exactamente es muy duro ser Iñaki pero estamos

Voz 32 25:30 aquí

Voz 3 25:36 cuántas veces maestro Gabilondo ha dicho a lo largo de tu carrera profesional de os gustaría estar hablando con usted muchísimo más tiempo pero hemos determinar muchísimas veces muchísimo el que más sabe de verdad cuando es verdad sabe mal si exacto cuando es verdad como ahora que que mal sabe si lo tenemos que dejar pues ha sido un placer hablar contigo oí igualmente Iñaque haber estado aquí

Voz 12 26:01 al alumbre de la Cadena Ser que en Mi casa es tu casa es tu caso espero que todos los amigos oyentes sepan sepan perdonar

Voz 9 26:08 seguro que si no hay nada que perdonar además Iñaki Gabilondo gracias un abrazo un abrazo enorme ya está cuando quieras

Voz 12 26:14 les habló Iñaki Gabilondo

Voz 9 26:17 ahora está Arena

Voz 15 26:23 cómo era la voz de Bangkok cómo era la voz de cerveza

Voz 9 26:29 T o la de Shakespeare

Voz 15 26:32 o la de Homero

Voz 9 26:35 pensamos en ellos si no nos importa cómo sonaban sus cuerdas vocales porque su voz podemos oír la en su obra Gabilondo siempre será Gabilondo para nosotros porque no era su voz física es lo que no seducía

Voz 15 26:52 sino lo que nos dijo y lo que no seguirá diciendo

Voz 33 26:58 bueno sí es eh

Voz 34 27:01 tenga ataques a

Voz 35 27:03 qué bonito onírico te ha gustado el final así como único hombre es un poco son poco poético y trascendente no me gusto un poco trascendentes

Voz 34 27:14 hombre está bien está bien no Gabilondo Ion Vélez es un hombre ha hecho ese esfuerzo por Shaw desnuda usa dicho porque lo que ha contado esfuerzo lo que muchos de los que trabajamos enlatado adiós a ver si viendo venga para que los nos tenemos que me llame pedimos eh hasta la semana que viene estacional que salgo hasta el bien

Voz 9 27:35 si el programa es los viernes hasta el viernes

Voz 34 27:37 que vaya muy bien conmigo obligado Yagüe aún queda un poquico frío hasta hervía Night

Voz 10 27:45 en China

