Entrada de Toni Garrido - (19/01/2018) -Hoy por Hoy

Voz 1995

01:06

uno pobre uno normal normal uno pobre así dicha las cuentas el consejero decía el filósofo que elegir una palabra es elegir los niños pobres no son normales eso lo verá usted las calles de Madrid no lo verá básicamente porque no lo quiere ver la pobreza es invisible al igual que la honradez esto lo dice el máximo responsable de las políticas de integración e igualdad de Madrid niños pobres anormales que parece el título de una película de Pedro Almodóvar la historia de un consejero de Asuntos Sociales que creía que la pobreza no era algo normal porque si fuera normales no sabían por estar un hombre que veía en las calles mejor dicho que no veía en las calles de la capital los niños normales porque lo normal es no son pobres idiotez altanería puede que las dos cosas niños pobres anormales próximamente en fin los que a juicio de consejeros normales son sus compañeros de partido que están en la Audiencia de Valencia siendo juzgados por la Gürtel atentos que hoy seguros seguro de ahí va emanar una gran cantidad de noticia por no decir una gran cantidad de Biel enseguida se lo contamos pero antes deben saber que oyes bien