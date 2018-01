La divulgazón de cienza

Voz 1 00:00 hola Andreu Buenafuente desde el retiro en este inicio del programa de nadie sabe nada hay un trompetista ensayando voy a pasar a su lado escondiendo el móvil la grabadora

Voz 2 00:22 tú hola

Voz 3 00:43 tampoco hoy puedo informarles

Voz 1 00:48 la canción no se impliquen antes me ha parecido que era un poco de Dixie Milan pero ahora ahora me he perdido francamente en fin buscando la sonoridad trompetillas pues los jardines de Madrid Andreu Buenafuente nadie sabe nada Madrid que empiece el programa

Voz 4 01:07 la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 3 01:11 un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 5 01:29 gracias

Voz 6 01:33 el programa no es tan bueno no es tan bueno con Internet puesto entusiasmo qué tal Romero muy bien Andreo bienvenido al programa una semana más a los aquí presentes estamos en Barcelona hace un momento en Madrid ahora en Barcelona aunque dijo que no había diálogo eh

Voz 7 01:50 sí sí con tu contigo mismo ya habrá muy bien yo sí

Voz 8 01:54 oye oye lo que sí perfectamente siempre velando venga sí porque que te qué tal qué te ha parecido inicio diferente de hoy con un documental sí muy bien lo que no entiendo es porque tienes que ponerlo antes del programa bueno porque sabes que me gusta innovar escritor Rato ignorando lo de los perdona el I más D más sí de imbécil del programa estoy Departamente lo llevo yo es imbécil dime imbécil sí sí pero es que te digo una cosa que me lo puedes meter dentro de programa el programa suerte acoge ese tipo de documentos le gusta siempre provocar sensaciones nuevas algunos nuevo cada día ahora ya no pero lo lleva tarde el oyente que está aquí está acostumbrado a nuestras voces melódicas ya sobre todo las mías hay muy buena es muy melosa muy bien cuando empieza a mí mismo te Mela se me late entonces Nadal a una sabemos nosotros hola que toda con este tono pero he pensado qué pasaría si en lugar de eso sale ya una voz grabada en exterior

Voz 9 03:02 ya ya sabes cuando el rizo con la naturaleza hay can vivo

Voz 8 03:08 a veces me encanta sabes que va cambiando radicalmente de tema sabes que estaba en una cafetería del momento que me dicen si bien no vas mucho no igual yo por la mañana lo primero que levantarme

Voz 10 03:23 primero hago viví lo voy no

Voz 8 03:26 importó no mezclar las dos cosas quiere innovar con mi ya estaba en una cafetería en el Laie aquí en la calle darla lado cafetería librería sí pero yo es la parte de cafetería yo los libros no querido no quería tomar nada acerca porque los Moncho está muy bien pensadas a cafetería librería en una planta Il la librería en otra cafetería en una librería en otras se no han querido jugar a mezclar conceptos bueno

Voz 7 03:53 que vieron señor y me dice oye tú has escrito un libro sobre se sobre sobre Gramsci gran ustedes si el filósofo italiano no conozco verdad

Voz 10 04:03 aquí digo me quedo tan rotundo quiere he dicho no pero joder me encanta

Voz 7 04:10 me encantaría hacerlo es haber dicho que si te dice sí entonces y me

Voz 10 04:14 un va a tiro

Voz 8 04:17 esta serie es el autor del libro no sé si he buscado después en Wikipedia que viene Gramsci porque a mí me sonaba que era alguien sobre quién se podría escribir un libro pero no tenía más información que es claro claro yo he venido por la calle pues traía una bufanda que llevaba al cuello ahora cuando ha empezado para darme pisto Soro ya ya ya tengo o no tengo frío en la garganta es sólo para J como autor no no claro porque soy un tío que no de que la gente piensa que podría haber escrito un libro sobre gran claro claro que cultivar esta imagen de disputa leyes

Voz 11 04:47 te miraba las cosas con esa mirada como de joder yo sí sí pero en la fingía ya ya ya no se mira a sí pero lo fin juego estoy mirando cosas estoy viendo más

Voz 8 04:57 allá del del velo de la realidad es una mierda felicito te felicito muchas gracias que sepas que sepa

Voz 11 05:06 así que obsesionado con el tema de los trompetista desde del retiro ya visto ya yo creo que ahí hay hay mucho material que sacar

Voz 8 05:13 pero un trompetista más y el colectivo ya empieza a verte como una amenaza eh bueno podría ser porque claro cuando te voy por el cerca como lo disimulando va a parar no ya ese trompetista no estaba tocando estaba buscando la canción no estás es cuando te ves con la canción rock pop o no y aquí lo sólo claro claro está practicando era aún Susana

Voz 10 05:40 Papa

Voz 8 05:41 lo lo oye

Voz 11 05:44 qué tal veinte digo que al acabar

Voz 8 05:47 no

Voz 11 05:49 te digo una cosa yo quería hacer humor respetando los límites del humor

Voz 7 05:53 no fue ese día adiós

Voz 11 05:56 ese día en mi trabajo de campo que al que dedique

Voz 9 05:58 pues fácilmente unos seis siete minutos más

Voz 11 06:01 millones de jornadas Joyce claves trabajar más intensamente

Voz 9 06:05 sí es que

Voz 11 06:06 yo estoy ya te vienes abajo acallar el esfuerzo el sur ya ya sin esfuerzo nada ya te veo Ile dedique seis minutos cuando ya me iba para casa que digo estoy destrozado de esta grabación

Voz 9 06:17 pero en otro lugar no muy lejano

Voz 11 06:19 pero lo suficiente para que no se mezclar a las melodías establece el inicio de una peli de Star Wars pero vale si cabe o no en una galaxia no muy lejana pero lo suficiente como para que no se conozcan es verdad verdad había por la puerta principal de Yoigo

Voz 9 06:39 otro otro otro gusto son una plaga no

Voz 11 06:41 sí y me dio pereza te confieso que porque hubiera sido muy buen otro reportaje estoy con otros metodista ya lo que tengo que romper es el el velo de mi propia vergüenza timidez timidez ir a hablar con ellos ya que pues si no puede

Voz 8 06:56 la alguien que te rompa el velo que te ayuda a alguien que te ayude a romper del velo seguro que hay mucha gente

Voz 11 07:01 es que te claro que al tema de la mano para para ayudarte

Voz 8 07:04 de desarme puede romper la membrana a mí no me rampas nada si no rompa más a mí me sembrada bueno pues nada que decir que me encanta eso eso es muy nuevo la radio perdona

Voz 11 07:21 hemos basado nuestra carrera ya que

Voz 8 07:24 esa será la entrada de Vicky Penya dudas que se hacían yo lo hacía

Voz 3 07:29 nadie sabe con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 12 07:44 esto está bailando hoy miro Goya

Voz 6 07:47 bailaba sobre la propia silla de oficina es ya una modalidad nueva entran calor así que hace semanas después hablar ahora se quita su jersey tengo que contarlo todo eh ya venía con una bufanda y ahora está centrando está entrando en calor se quita de hacerse con parsimonia azerí mi él cree que hacen striptease vamos a ver

Voz 13 08:20 él nos metió me encanta de inicio porque él

Voz 8 08:23 por de Badajoz AD el dios del trueno desde Badajoz me encanta me encanta la la mezcla conceptual vale por ahí mío embarazos cuántos megapixeles tiene el ojo humano huy un vez lo leí pero me acuerdo como no se me queda nada bueno hablamos de esto Undiano si esto es lo que se ve que el ojo tiene muchos megapíxeles pero el cableado lo leí en un dicen no lo has contado si pues lo leí con lo voy a expresar Cieza esperanza es ciencia esta sección decía que era madre de la paciencia venga vamos a poner un poquito de música y entramos en una sección de divulgación llevo razón

Voz 9 09:02 divulgación de ceniza hoy voy a quitar

Voz 8 09:06 no te entiendo que Estado ley ha te quiero explicar lo que dice que yo que qué buen tío qué pasó quién eres

Voz 15 09:14 pues detraído os he traído el té

Voz 4 09:17 la leche la tienes a parte hay poca

Voz 15 09:19 de Andreu dos sobres de azúcar eh

Voz 13 09:22 va por el camino he tenido que hay muchas cosas en el yo voy a abrazaron

Voz 6 09:31 es que de repente no te cuento para la

Voz 9 09:34 me he quemado para la radio no me gusta olvidar

Voz 8 09:37 que esto es un programa de radio se me plantea adelante yo he pedido un té con leche entonces se plantea un vaso grande y otro más pequeño y empieza a hacer gestos como señalando un base al otro como hacían con presentando una familia no ustedes papá es como un trilero no así un tercer vaso era un trilero y me daba miedo que responder no porque no quería fallar quería tratar el concurso gracias gracias bueno que mientras baja la producción

Voz 6 10:03 ha muerto encargado también de coordinar al público buena persona

Voz 11 10:08 hace muy pocas horas estábamos con nuestro programa de tele ahora esta aquí estoy entre harto de verlo y también me gusta verlo Sáez de tengo sensaciones bueno sección de divulgación de fianza

Voz 8 10:19 sí diferencia venga a ver lo voy a explicar muy mal porque no tengo los datos lo leí como muy rápido pero esa yo vivo la vida si fuera perdóname si pudiera

Voz 11 10:28 aportar algo podías poner un tono más de divulgador

Voz 9 10:30 porque estoy es como está tomando por supuesto

Voz 10 10:34 me gustaría explica

Voz 8 10:37 tantos este repele este asunto que mayor es mayor pero Mayol no tiene problemas sabes puede hablar bien a todos los divulgadores de ciencia que yo tengo voces tienen problemas por ejemplo hay uno que has jugado muchos no no nos lo han pero no no hubo bueno no te duele hacer esa voz sí ah vale vale bueno pues no la comedia me duele siendo claro claro en el corazón un poquito más serena más Bada sí bueno esta esta recuerdo esta información que voy a dar no está contrastada Berto Romeral Berto Romero pues tiene usted qué pasa que no me salen las palabras que Romera no me he equivocado

Voz 11 11:22 Beto tú sigue hablando aquí te pongo el subtítulo por abajo

Voz 10 11:25 no me lo antes de hablar no hace más más ciencia ya verás bueno no era científico no funcionan

Voz 8 11:33 es la real si se hacen radio sí porque le pongo la pongo tu título donde lo que dice eso tiene un cartel y nadie tiene que leerlo ya ya quiero decir si tienes que leerlo pero no en voz alta ya pero en Radio joder ir y aprovecho lo el tramo que lo que digas es una tontería que no hace falta oírlo a Bale saben que eso lo decides tú haces con mi mujer que está viendo pelis y de repente digo esto esta esta escena que guay dice hay desconectado pensaba que no era importante centro está claro lo decide ella pero el director igual igual ese momento está pensando en otras cosas tu mujer no sí porque mi mujer tiene libertad de pensamiento PSOE digo eh persuadió ya ya bueno vamos a la acción Saba no está no está muy cañera mira yo hace rato que perdió interés contar lo que iba en serie te lo digo con el corazón en la mano pero sabes que trabajamos creo que es tanto el suflé que yo yo yo he perdido las ganas adiós inflar lo es todo el rato dar dar vueltas bueno pues yo como científico la verdad desganado lo que os tengo que decir es que por lo que leí una vez que no me acuerdo muy bien dónde lo leí mayor fuente pero si te lo he dicho al principio yo ya eres tú el que me arrastra convertir esto bueno pues hoy en ciencia mal regular se conoce que no he leído por ahí que al parecer el ojo humano sí que capta la imagen como yo de resolución pero que el cuarenta

Voz 10 13:05 vale mogollón

Voz 8 13:06 con quinientos megas cuánto sería el archivo original fruto de la visión del ojo que quieres que me lo inventé

Voz 10 13:15 Manu se me enteraba It's vale

Voz 8 13:19 formación procesada procesa hable vale vale vale vale mola es gracias muy bien vas nada pero el cableado lo que va del ojo al cerebro es como cuando enviar una foto por whatsapp que rebaja la resolución si te parece que lo llamemos nervio óptico

Voz 6 13:36 porque creo que rara

Voz 10 13:43 acabo de Soto llamamos así a partir de siempre

Voz 8 13:46 acabo de flipado porque no se había que tú también

Voz 10 13:50 sí

Voz 8 13:51 sí Cieza y luego tengo cosa para no quitarte el discurso pues que el cable el nervio óptico Verdonk nervio óptico baja la resolución antes cuando llega al cerebro baja ya había llegado en baja y el cerebro lo recompone en como para imaginarse cómo

Voz 10 14:06 en alta sí pero entonces hagas lo que hagas pontevedrés hacerse una foto una pelín 4k si lo ves

Voz 8 14:15 ojo lo flipa pero luego llega como peor entonces tu ojo tiene tu cerebro tiene que recomponer la imagen Enrico

Voz 9 14:21 el ojo con el cable no el ojo no el ojo bien el cable no joyero

Voz 8 14:25 pues que le pongan y un cable poco pero se necesita al espacio para el cerebro para otras cosas te porque nunca

Voz 7 14:32 de ahí de la hostia con caño así pierdes

Voz 8 14:35 entonces a lo mejor el problema es que te llega la imagen muy buena pero no lo por

Voz 9 14:41 a procesar porque es esto lo que sí pero entonces se ha optado por no

Voz 8 14:47 poner mejor procesador sí bueno Bicing flipante esto Icon esto pues yo creo que voy a optar por no haber este año muchos tiene que torcer para que no te lo eh nombre no pues nada Oye hablando del nervio óptico tú sabes que esto es sigue siendo la espacio de ciencia sí pero ahora ya estaba Otto a otro

Voz 11 15:06 investigador que me entrevistar

Voz 10 15:11 y seguimos aquí en ciencia auto entrevistado otro entrevistador buena

Voz 8 15:19 tal vez no estar muy buenas tardes hola bueno estar pero cómo voy a mí no me importa si la hay formas de la información es buena me da igual si tiene defectos de la he tenido la baza se lo ha dicho aquí hay hay puerta abierta sobre todo lo que bien

Voz 9 15:33 se escucha

Voz 8 15:37 eh decencia Pets venga lo voy a hacer normas que eso lo hacemos

Voz 10 15:49 bueno tal has visto teléfono ni ni que exista como que es el típico nombre inventado hotel es lo último de más

Voz 11 16:04 los niños es delirante es una serie Greenspan ante seis eh

Voz 8 16:08 es un note lote el vena lo ve bueno no me acuerdo de la canción del de Twitter

Voz 11 16:16 no sé siempre un poquito ya han bajado como a Segunda B sabes no hay tanto nivel no hay tanto presupuesto en seis que es una almohada por ejemplo voy a mí el titular me flipa es bueno que me voy que hablando de nervio óptico se vuelve vuelve a insulta que sabes que yo sabéis que llevo gafas eso lo veis

Voz 8 16:41 el tema madre vivía con el Mago Pop

Voz 12 16:46 pero bueno

Voz 8 16:48 Parlamento

Voz 10 16:50 Gemma Gemma eh oye

Voz 8 16:53 ella Aguado perdón no haces bien pidiendo perdón yo no siempre lleve gafas lo que voy a contarles una historia no no es una historia muy dura dos niños toda esta risa es una lanza y todo lo que está viendo se convertirán lágrimas sentí oye dentro de Finanzas eh esto es el doble como es que bombo no dobla sección se mira que empezado mal programa de hoy pero está yendo para arriba pareja de emoción

Voz 14 17:33 yo tenía tres años era un niño normal

Voz 8 17:37 bueno todo normal que tienen que decir lo demás a mí me decían que era normal ya claro tu padre

Voz 14 17:44 pero resulta que un día pille el sarampión cuado bueno si lo normal me tratan era también llevar al médico a mil cositas pero un día mi madre esto es muy

Voz 9 17:59 duro para mí contáis con la rodilla clavada de no mi madre va a la la camita donde yo dormía

Voz 11 18:07 uno de esos días de fuerte afección sarampión y que yo tenía mucha fiebre muchas por lo que parece ser niños Si ves cómo te estás emocionando rabia lo que te iba a decir emocionar más no te rías eh no vale bueno no sé no me reírse sino entonces que era mi madre

Voz 9 18:25 Coma ha por la mañana a la a la Cunit acaba

Voz 11 18:28 yo tenía tres años tampoco ve que tengo la mirada

Voz 10 18:32 de Fernando Trueba entiendo que yo también requería no debería para otro eh

Voz 8 18:40 para el otros niño acostó entonces yo lo faros equilibrados si se levantó con los antiniebla

Voz 14 18:47 eh colono antiniebla si era

Voz 8 18:51 entonces mi madre que se te iba a decir convergente divergente si no lo sé chato no quiere decir que los dos ojos hacia la nariz o uno agosto me otro California uno uno bien al norte uno bien el otro a California eh creo que era el derecho y entonces un ojo te hizo sí sí sí bueno ya sea entendido

Voz 10 19:11 no pero uno J

Voz 6 19:13 sí sí sí no correcto Darwin

Voz 8 19:18 sabes porque es bueno pues esa campeón por el sarampión no por la fiebre que afectó al nervio óptico que ya ha dicho que es malo es de mala calidad no calientas un poco ya el nervio óptico

Voz 11 19:30 de un niño de tres años eso debe ser como común tendón de pollo una cosita nada todo muy frágil y pose contaminó entonces a allí falló el sistema falló el sistema sistema hilos que los censores que llevan la

Voz 9 19:44 Cato uno Autol cable y When we

Voz 10 19:47 sí

Voz 11 19:49 y claro luego eso recaló sabes claro fuimos al médico te estoy hablando de hace cincuenta años

Voz 14 19:54 Medio siglo mi madre mía

Voz 10 19:57 no no no no

Voz 8 19:59 no no la zona rural no no tampoco me sacaba las

Voz 6 20:02 los dientes del barbero eh había estábamos ya en nuestra ciudad moderna

Voz 14 20:05 es un muy buen médico

Voz 8 20:08 decía decía en la época siempre se llama ese de los médicos Martínez que me acuerdo ahora fíjate por qué no se les llama eminencia Un charcutería por ejemplo no se corta muy bien jamones una eminencia en charcutería riega estaría muy bien y el médico me operó y dijo que esto pero si sacan tierna edad sí hombre tú sí que te hizo te te le dio como un empujón al ojo no hizo sí

Voz 9 20:31 sí sí

Voz 11 20:31 por cierto tengo unas grabaciones que a lo mejor algún día poder rescatar

Voz 8 20:34 para nadie que son entre entrañables

Voz 7 20:37 terroríficas donde yo

Voz 11 20:39 estoy llorando con tres años porque mi padre se compra una grabadora esas cosas que hacían los padres antes detrás de Alemania exprés

Voz 8 20:46 eh

Voz 11 20:47 y con un micrófono una una una cinta abierta si cinta abierta en Agra no encontró otro objetivo es mejor que grabar mientras yo lloraba eh bueno cosas de mi padre entonces hay una grabación que no llorando yo de tres años haciendo he pupa pupa nene pupa digo yo hundía ves aquí no ríen tanto ya no no dio otro aire el médico me operaron me dijo a los catorce años era uno de esos eminencias también futuro lo sabes por la parte de los co de bueno y dice a los catorce años yo no cafés fuera eh entonces si nos quedamos muy tranquilos porque yo era la manera que tenían de calmar me tranquilo hijo mío la operación que he dicho la inminencia que a los catorce años fuera efectivamente a los catorce años me quito las gafas hasta aquí me pues viga

Voz 13 21:47 no no no hizo falta que tenemos a un compañero que lo que es comentario de Viveiro

Voz 10 21:53 usted muy momento primero cómo te llamas Alejandro Alejandro II lleva ropa técnica hola

Voz 8 21:59 si sí que llevaban

Voz 10 22:03 yo que son más venir con ropa como para salir corriendo pero bueno sabemos que alejando cualquier momento puede salir

Voz 8 22:12 eh

Voz 10 22:13 y empalmar nadie sabe con un Iron Man vale muy bien llevada

Voz 8 22:18 estás

Voz 4 22:19 es un hombre con gafas hacían muy bien bueno en lo que quería comentar es buenos varias cosas rápido la más importante la más

Voz 8 22:26 lo vamos a dejar comentar una

Voz 14 22:28 vale escoge vean que hoy estoy aquí

Voz 4 22:32 macho gracia que salga la anatomía y todo esto porque el lunes tengo examen de Anatomía en medicina hombre sacrificado ir a la práctica de hoy de cuatro horas para venir a ver

Voz 10 22:40 tú eres un crack hombre pero hay ahí como hay ahí como es una eminencia algo

Voz 7 22:45 sí como es sí sí

Voz 10 22:48 suspendo igual es culpa por haberme obligado a mí a a saltarme la clase buen intento

Voz 4 22:55 te dejamos comentar más cosas si que vale yo lo que quería comentar es os habéis planteado alguna vez el hecho de que a los niños pequeños llevan gafas a lo mejor no saben todos algunos llevan gafas y no saben ni leer ni escribir por qué con perdón cuidado a ver a ver si no te vas a ser doctores a ver si eso ahora me vienen de Madrid dicen que es anticonstitucional todos a Bruselas sabes lo vemos con buenos

Voz 6 23:20 ha metido una fíjate ha hecho este programas de humor pero yo voy a mira mira Alejandro dejándolo si eh

Voz 13 23:30 como nos sabe engatusar camiseta técnica y tal y de repente Pam muy bien Alejandro quieres hablar de Weinstein también

Voz 10 23:39 apetecería a meter aquí te imaginas todas las

Voz 4 23:41 eso

Voz 10 23:42 bueno lo pasaremos mal bueno basta dejando la causa

Voz 11 23:46 que los niños pequeños no sabe ni leer ni escribir ni de la Edad Media y hay algunos

Voz 4 23:51 llevan gafas que tú te tiras tres horas en el oculista mejor o peor mejor chico ponme la máquina esa me la vista cómodo pequeños

Voz 13 24:00 no entiendo nada se despidió de verdad

Voz 8 24:02 eh tú serás un gran doctor hable cuando ya habla como escribe los médicos voy a sabes

Voz 10 24:09 te voy a

Voz 8 24:10 electrónico y cuando tengas a consulta quiero comer que diga estoy visitando aquí tres que voy a marcar un perímetro de cincuenta kilómetros al revés el arquero Miño que yo creo es que aparezca di muchas gracias por tu colaboración

Voz 11 24:24 de nada te va Fantasy mucha suerte mucha suerte

Voz 6 24:27 carrera qué bien lo pasamos en este sábado de la Ser un poquito de música compañero

Voz 0684 24:42 es es un bebe

Voz 8 25:52 un podríamos hacer un programa sólo con música no pues así no quiero contestarle una cosa Alejandro si crees que es necesario volver sobre Alejandro que yo tengo un hijo que lleva gafas y sé cómo se las han graduado no es cierto que que a los mayores nos tengan tres horas y a los niños no a ellos hay también hicieron unas pruebas

Voz 10 26:12 hicieron una una especie de algo en el ojo para verle como una radiografía una foto profunda o algo así

Voz 8 26:21 esto profundo si luego le hicieron esto de ponerle unos un Oscar delitos pero en lugar de letras había dibujos vale y entonces decía que hay ahí un perrito que hay un bonito y CAI cuando se quedaba callado es que el niño

Voz 13 26:36 me quedaba callado que hay ahí

Voz 17 26:42 vale pues esto que igual no lo ve

Voz 8 26:43 claro puede tienen sus técnicas tenso usted

Voz 11 26:46 qué vamos a hacer una breve pausa iba la vuelta

Voz 8 26:48 a seguimos con preguntas si no me equivoco creo que hemos

Voz 11 26:51 ha sacado sólo una

Voz 8 26:53 de la urna del nadie porque una de las máximas de es el ahorro energético pues lo estamos consiguiendo

Voz 3 27:07 nadie sabe nada con Andreu Buenafuente Berto Romero la gran apoteosis de la ignorancia

Voz 6 27:30 los hombres del vamos a ver te has been Tanzi no luce una versión moderna no

Voz 9 27:35 lo que hacen que revisan las series otra vez la baten tica Swat la primera del oso venta tela e iban con una furgoneta que eso parecían repartidores eh no recuerdo ahora enhorabuena porque no no recuerdo eres más joven el más bueno y que también puede ser que se me pasara verla lo de T J

Voz 14 27:55 no no pero yo era muy joven y me llevo diez años que

Voz 10 27:59 J el tejado pero mira no la vi pero sé que es CJ no esté J J no era T J J

Voz 8 28:07 la era una del que ha faltado sabes del Ala Oeste ya falta creo que era del del Ala Oeste de la Casa Blanca al oeste y en el ala

Voz 11 28:17 este también te voy a decir es que hay que hacer

Voz 8 28:20 que te duela tanto que te corrija que me ofenda ni se perdona

Voz 11 28:26 pero has dicho nene no estás bien no está bien

Voz 8 28:30 tú sí que lo estás viendo

Voz 11 28:33 la Tomàs Barcelona haga sabe J porque rima porque es parecido a tejado siete J Teja AIS no no por eso se subía al tejado si no Pozuelo pues eh

Voz 8 28:45 tengo la cloaca es que Harrelson que era el jefe

Voz 11 28:48 de la patrulla era un tio muy masculino muy guapo las mujeres encantaba que guay tiene el jarrero hubiera gustado conocerla señor Carlos Sánchez él siempre tenía la manía cuando llegaban al sitio tú TJ el tejado se ve que era como un gato Dacian y falta no pero

Voz 8 29:03 es decir no hay tejados señor es igual Él se sentía circulen ventas con Montilla seguro si te J estar el tejado

Voz 10 29:09 eh

Voz 8 29:10 vale Rossana de Tavernes de la Valldigna

Voz 18 29:14 tu mal

Voz 8 29:16 en el pueblo más White la década de los dos mil veinte se llamará los años veinte hiciese así como los diferenciar hemos de los años veinte de mil novecientos veinte pues los años veinte del pasado siglo o los años veinte reinado

Voz 10 29:32 María

Voz 8 29:34 no les falta razón de los años veinte por ejemplo no les falta razón no nuestros veinte como ya hemos pasado los años diez no los años si ya lo hemos pasado del siglo XXI los cero cero sigo sin creo que todavía no hay quórum de saber cómo se hay que referirse es que los cero cero fue un año solo no no no bueno los cero aclaro los cero los diez

Voz 11 29:55 es decir el dos mil diez si los años ya va

Voz 8 29:57 es verdad pero suena mal es que ahora estamos en los años diez estamos de los diez

Voz 14 30:04 de no no vamos a hacer

Voz 8 30:06 sientes

Voz 10 30:08 agobiado verdad no me gusta no me gusta bueno quieres que coja una no no quedaría

Voz 8 30:16 venga va esta misma Dani

Voz 11 30:19 hola Monserrate de Cartagena de donde viene la creencia de que el novio no puede ver a la novia vestida de novia antes de la boda

Voz 19 30:26 pues eso es de la época en la que las parejas se hacían por sorteo sin conocerse tocaba una pareja muy fea a me gusta la novia tampoco podía haber al novio se les mantenía a los dos en habitaciones cerradas de cinco minutos antes de la boda se habrían y salían corriendo oye hacia sí

Voz 11 30:44 me gusta esa teoría es bueno un secreto entre los otros secreto a voces

Voz 14 30:48 yo me casé hace poco yo me he gastado también hace poco si se observa que siempre copiando me no

Voz 8 30:57 pues sí yo pedí hora antes que tú al verdad perdón pasa es que tú mismo viste uno si por ahí te casaron antes me yo fui por él

Voz 10 31:03 bien no olvidar

Voz 14 31:07 oye que yo había la novia hombre pero si estás cada noche acostado con ella

Voz 8 31:12 bueno no por eso te digo pero la vi vestida de novia

Voz 14 31:16 no no quiero tuve mala suerte digo más

Voz 10 31:20 no no no no no

Voz 6 31:24 ya que parece un chiste de Eugenio no no vamos bien

Voz 9 31:30 ya sabemos ya mayorcito sí creo que se guardó algo para que lo la descubrieran en el momento de la ceremonia descubriste lo que era lo que se guardó

Voz 10 31:39 yo no sé lo que era

Voz 8 31:42 que a tírate funciona igual que no tengo funciona igual sobre liarme con tu mujer no me salen bien quizás porque yo no quiero

Voz 2 31:51 bueno

Voz 8 31:53 no quiero te emociona no te entra no te entra en cambio lo es mi mujer sí que entran va entrando Dokic además entran suaves sí soy tendrán bien en finísima Italy salen eh comentó en sala no quiere decir que no me quedó dándome esto es rebasado el límite perdió precioso en la rueda

Voz 10 32:20 es hidráulico con la puerta del autobús me bebía una tos ir para frenar las dos los ídolo Henri baratos disfrazada de sí

Voz 11 32:36 bueno en esto los locutores normales tienen

Voz 8 32:38 botón y que sea Matos lo sabías esas un botón que se llama todos aquí no hay te da me hacen

Voz 10 32:44 eh

Voz 8 32:46 y lo sueltan hasta aquí no los locutorios normales si son botón rojo

Voz 11 32:50 ah sí puedes hacer lo que quieras

Voz 10 32:53 es decir ahí

Voz 8 32:56 además no lo puedo yo cuando he tenido un locutorio con un botón de todos Toxo más claro apretar un botón rojo es es muy golosos entonces titular

Voz 9 33:06 me lo probó luego quién te digo

Voz 11 33:08 sí estamos juntos Teresa Porto se apretadas tuvo Toni todas es fuerte Tutor se oye por el mío y eso es falso

Voz 8 33:14 plástico que de repente hay como una tos fantasma de repente hay dos personas sólo pero parece que hay un tercero pululando hito siendo por detrás

Voz 10 33:22 bueno aquí murió un locutor de tuberculosis

Voz 9 33:26 bueno tuberculosis fantasmas vamos a cambiar de tema ahora viajamos en un estilo utilitario hasta

Voz 10 33:42 abra la ventana para que me del fresquita

Voz 8 33:47 bienvenidos ha estado nunca en Plasencia eran los años sesenta desarrollismo en España era una ciudad bueno dice Nacho de potencia para que tampoco están Palencia ya Valencia yo no tengo válida no no

Voz 6 34:05 valido

Voz 9 34:06 por qué cuando vas al volante mira en una carretera con curvas tú eres la cabeza para el mismo sentido que la curva Hinault para el lado contrario como sería lo normal más para otro lado para compensar lo que sí hombre eso es Si tu peso fuera decisivo en la curva o no hace necesario no yo no muy Braga eh yo voy recto no no no no es verdad

Voz 6 34:38 pero si curva a la izquierda la vamos en coche mira ya es Navidad en Plasencia mira mira me han puesto las las luces porque la esencia

Voz 8 34:53 habéis sido buenos niños Tian niños de Plasencia no lo gente gentilicio sin saberlo con Gañán y además siempre te equivocas y siempre de pueblo es placentero claro claro

Voz 10 35:08 Dalí Pla centralita ahora Twitter

Voz 8 35:10 el mundo presidente me hemos tú no sabemos no sabemos no queremos os queremos crear confusión

Voz 7 35:15 Nacho he no lo sé es que si tuerce eso la A

Voz 11 35:19 no en el sentido de que tu cuerpo te lo pide basamos vamos él contra el cuerpo forzará una luxación de cuello o qué

Voz 10 35:28 no quiero y a Plasencia

Voz 6 35:31 no quiero ir en coche en helicóptero a Plasencia no

Voz 10 35:35 César Pérez de Santa Olalla dice un refresco siempre es un refresco os y se toma caliente deja de serlo es un Rey caliente eché no

Voz 8 35:45 si toca si se toma caliente un refresco creo que dejase refresco para convertirse en basura es verdad es verdad debe ser muy asqueroso no era gas caliente es terrible ver aparece una toma tomar una bebida de de con gas caliente su pregunta qué ocurre con el gas cuando la vida se calienta

Voz 10 36:06 hay una Riche levanta

Voz 6 36:12 vamos a ver esta pregunta pulsado algún tipo de bueno porque este consumo es eh de de ocio también

Voz 8 36:21 en el refresco estoy del Alejandro he cuidado que nos promete un nuevo de análisis políticos cómo estás muy bien levantado tu la no que que eso

Voz 14 36:29 cedió ese día dónde estabas estaban en el Metro cuestión muy bien ves todo la parada acerca de aquí es un lugar propicio para que se caliente las cosas sí porque era una máquina estropeada pero no está indicado entonces bueno pues Valles amigo escogimos o no compramos una Coca cola no sabía que estaba estropeado yo fui el primero y me tocó no Coca Cola caliente y que hay que hay que

Voz 10 36:54 pero caliente perdona o del tiempo cuidado con bien caliente caliente caliente caliente o a como

Voz 14 37:01 pero ya entonces pues ha de verla pues me dolieron dos labios si meterle todo lo que viene a ser el cuello así como siete tomar un café con leche porque la el el la burbujeante pero un burbujeante que te te dolía

Voz 10 37:16 esta sabes que me tengo como ganas de probarlo eso es asqueroso pero es una sensación desconocida

Voz 8 37:22 mayoría pues mira me lo han dicho Montes

Voz 10 37:25 es

Voz 14 37:27 no eso es que no sois doloroso dice muy muy curioso pues bueno lo que hiciste a salir te contesto viste una fría en una cerveza fría sí bueno yo ya con con con algunas pequeña esperanza ya dije que sí

Voz 10 37:41 al llegar a casa me iba a hacer el culo tras el giro no lo no final sale a Málaga

Voz 8 37:52 bueno hablando de esto yo ya estuve en un eso es lo que en México llaman el Chile campana que es Chile que Piqué replica

Voz 10 37:59 en el culo hablando de culos

Voz 13 38:02 yo estuve en Hernani hablando de culo eso lo hace todo fijado no esté te mete también en una cañita de la verdad es que ellos

Voz 8 38:10 estuve en el en el nadie de la temporada de la temporada pasada Guadaiza con lo que ha pasado aquí en petit comité mientras estáis bueno eso no pero me guardo esta carta es momentos y rompen

Voz 13 38:21 la Cámara a ver si para en una cámara

Voz 10 38:24 no vamos con este caballero estuve en la diez de la temporada pasada injustamente

Voz 14 38:29 justamente el tema culos también salió conmigo es va contigo sea conmigo si mi mi compañero

Voz 10 38:35 perdona justo va a ser tú el que trae el tema ahí voy a parar que yo saque el tema también culos como como me hago ascos eh bueno ese día no

Voz 8 38:48 aquí no me dejas te has dicho

Voz 10 38:51 como los culos dónde estamos ahora en la narración han perdido ya nadie pasado como Vidal total no pobre todo bien ha podido de recomponer tu vida viene un poco no del todo

Voz 14 39:04 si te llamabas perdón Marc para que sepas que cada vez que vienes vamos de culo

Voz 10 39:19 mientras sagas con mar sí pero el micro

Voz 11 39:22 ya

Voz 10 39:26 lo que sabe hacer no cogerlo

Voz 11 39:31 oye si tú te te tiras el micro si dices

Voz 20 39:34 grapa

Voz 8 39:36 claro claro sólo te coge cuando pasa por la vertical de tu boca vale vale escucharla vertical de tú vas hablando con Marc que hablar un poquito con Alejandro si eso es lo haces mucho no te importa lo que pasa ahí abre una ventana nueva no porque sea multitarea tú concentra en hacer una cosa yo no sabía si sí bueno sino pasa

Voz 14 39:56 ningún problema

Voz 8 39:59 Alejandro me me ha dicho sí por lo bajini lo hecho mal adelante si contestaban muy exigente con el billar reflexivo no sería la empresa o vamos no no no no no no no no no vale la primera respuesta no Alejandro va va más allá y entonces me ha sacado también una pastilla de rencor que yo no me lo esperaba para nada dice dice es que yo estuve una vez aquí no me dejaste habla

Voz 10 40:28 claro yo creo que forma parte también te digo en noventa y cinco por ciento de la gente sí yo creo que la suerte está en liza eh quizá Alejandro merece

Voz 8 40:36 tirando piedras contra mi propio tejado porque la la contribución anterior un poco jodido no en vano el insiste no existimos tú esto esto que has pensado te lo vas te voy a poner un patito alrededor te lo vas a tú tú problema venga durante suerte Alejandro qué pasa aquí en aquel programa Tito que ocurrió cuál fue la era encontronazo emocional

Voz 4 41:01 te levantas te muchas veces la última ya estabas cansado cuando yo me anime a partes manifestó

Voz 10 41:06 bueno tú te reservas este como desde el Sagasta como

Voz 8 41:13 por pensando no no mi crema va a ser lo último decía voy a dejar la mejor colaboración al final te encontraste que no había tiempo a lo mejor

Voz 4 41:21 no la cuestión es que yo vine con mis tíos me cortaban me cortaban poquito

Voz 10 41:26 el problema a los demás no me dejaron tú no me dejaste a mis tíos Alejandro estamos cómo fue la relación con sus padres muy traumática bueno y no se verdad

Voz 11 41:39 qué podemos hacer para superar este escollo

Voz 4 41:43 yo creo que lo mejor que podemos hacer para el bien de todos es que siga con el programa hay que no sale ir cada día

Voz 10 42:01 nadie esperaba de Alejandro cuando

Voz 8 42:04 ya ha puesto en tela de juicio Alejandro los datos unas

Voz 10 42:06 de es verdad aprendamos algo de él sí sí sí sí sí pero no sé qué pero bueno Berto he dispuesto las dos sillas de oficina qué

Voz 9 42:17 bueno para romper un poco esta barrera esté cómo se llama el

Voz 8 42:20 los Toros chiqueros uno chino los toros es una es una piensa igual Burris los toros el comentarista de dice alguien ha metido la plaza es curioso porque aquí es que no hace las veces de burladero no decimos somos los toreros que mejor que sale del burladero que mejor para un cómico que tener un burladero

Voz 11 42:42 ya lo sé bien me he traído preguntas Pratibha preguntas para mí hijo podríamos hacer los últimos minutos que me indica mire yo

Voz 10 42:50 que para lo que sirve para hacerlo todo más incómodo y lo vamos venga

Voz 11 42:56 a saber que por ejemplo hay abuelas que lo saben hacer croquetas se esconden en el anonimato

Voz 8 43:07 me parece muy injusto ahora gratuito todo nuestro darle a las abuelas con lo que han hecho por nosotros todo nuestro apoyo al colectivo de abuelas que no quieren comportarse como tales si al fin al fin y al cabo ser abuela es algo que te han impuesto a los demás sí revela que ya ya ya Isaac de Pinel de Bryce y el aire caliente siempre va hacia arriba porque cuánto cuánto más subes más frío sí porque allí un momento que se enfría también el aire no no lo sé yo no sé yo subido Arrigo alguna vez no yo estoy siempre yo estoy siempre a ras de suelo pero por ejemplo arriba del Everest

Voz 10 43:40 claro que yo

Voz 8 43:42 ya me han comentado que hace frío e ya pero te dan comentado quién gente que hay dos tipos te poquito Sergio claro claro eso es gente que baja seguramente en la cima del Everest es un sitio cálido y cómo pues como como Bucks pero no lo dicen para que no vayamos más caro porque siempre de todo el mundo el ese magnífica

Voz 13 44:08 entonces ya empiezan a vender para ellas baratas

Voz 8 44:11 es verdad que hubo ya ya me amigo murió que igualó mató él para poder explicarte va a proteger su zona yo tenemos a todo el colectivo del alpinismo totalmente en contra pero sólo el colectivo de alpinistas que suena deberes que es mucho menor es muy difícil que venga una partida adiós a menos que dicen que ahora el problema unos problemas más graves que tiene deberes es que hay un montón de gente siempre si si pero de verdad eso es como como una avenida de una ciudad como la calle Montera sí Si hay en Madrid y las putas pero no bueno o también en deberes hay miles de cientos de miles de cientos de miles no pero ciento sí igual hay quince expediciones esperando me estoy haciendo con

Voz 14 44:55 no no no venga ya sabes una cosa si vale

Voz 11 45:01 a que tocaba a Pablo de Hoyo de Manzanares mueren más personas atacadas por vacas que por tiburones otro que se inventa cosa eh porque esto no sé dónde la han sacado yo creo que es verdad bueno sigo así lo dice Pablo deberíamos meternos en jaulas para ir a ver vacas

Voz 10 45:24 sí pero sumergirnos también sumergirá a las vacas

Voz 9 45:29 de momento estamos quizá erróneamente metiendo las aulas en vacas como me tengo las tablas en vacas has visto perdón

Voz 10 45:37 por favor no corrija por favor

Voz 8 45:39 corríjame equivocado meter jaulas en vacas mola muchísimo más este querido hacer acariciar la y notar metal he querido hacer un giro de de denuncia animalista me ha sabido mal mitad salió no salió mal querías hacer denuncia animalista ITA salía una declaración gilipollez exacto exacto para tu trabajo gracias Don Byron desde Chile si para la mentira hasta el verbo mentir cuál es el verbo para decir la verdad

Voz 14 46:09 pues verdad perder verdel

Voz 8 46:15 no no no no existe Byron ya lo sabía saber más

Voz 10 46:21 así

Voz 11 46:24 dice Adri de Las Palmas en una relación sadomasoquista pillar tu pareja discutiendo acaloradamente con otra persona se considera infidelidad

Voz 10 46:34 no yo creo que esto enterrar fidelidad ya si le mete una buena hostia ya sólo discutir esto antes

Voz 8 46:42 ya ves que tira hacer a en los pezones y a no entonces sospecha algo más que es complicado que pase eso discutiendo ya lo sé mucho tiene que evolucionar la discusión para que te echen tuvimos eran personas que siempre lleves un poquito de cera caliente como un calentador en el bolsillo porque tú te valorado entonces cuando alguien lleva con TDK eso es muy muy bueno lo desnudas expone sus pezones echar la cera caliente

Voz 11 47:16 yo mira yo respeto todas las filias como no puede ser de otra manera y hasta las fobias pero yo no de ahora es que tomarlas cine yo bueno no lo sé pero lo de que tirase cera te ponga un poquito es que no entiendo porque es una cosa es que quema que probarlo lo has probado hombre me ha caído cera en los pezones

Voz 10 47:38 muy distinto lo has probado amigo hablamos sin sin conocer si electrodos en los testigos lo has probado saber que te estás perdiendo un universo de sensaciones pero vamos a ver si

Voz 8 47:53 no esta larga ahí me ha dado a veces un latigazo la corriente vale ha caído en las manos donde se me quema tú crees que mi cabeza está el objetivo de no aquí me ha dolido pero lo voy a poner en zonas sensibles no tienes tienes un bloqueo son pero que esto es como una amiga que me decía un día tú tienes me dijo una una amiga esto cierto eh tú tienes que tienes como una pulsión homosexual digo y hago lo diría que digo y esto a que viene digo siempre no la Asier yo no la siento y siempre me siento atraído por mujeres y tal dice sí pero por ejemplo tú nunca te duchas con con amigos con un amigo que estaba en la conversación con él nos duchas juntos digo no dice ves esos porque teme es algo claro que quiere yo le dije yo le dije a ver no sería igual más homosexual echar Vega

Voz 10 48:50 sí sí

Voz 8 48:51 es que te gustara al menos el desarrollo de la idea no ya pero esa mujer y qué paso con

Voz 11 48:57 ya

Voz 8 48:59 estaba casado con el otro con el que decía que si me querían Chércoles

Voz 10 49:06 sí lo sabes seguro sí qué conclusión sacar el deseo que no me voy a tirar cera en los octavos del tranquilos

Voz 9 49:19 esta es la música que indica que debemos marcharnos y desear a todos un feliz fin de semana en lo que queda de fin de semana o de vida en el caso que lo veas en otra época del año

Voz 10 49:29 la puesta

Voz 13 49:32 me entiendes lo que te quiero decir uno yo creo que todos tenemos hemos entendido es que igual los quedan dos cortes de pelo venga

Voz 16 49:46 no

Voz 21 49:53 los dos equipos son sinónimos

Voz 22 50:40 de