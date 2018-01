El padre de Diana Quer revela que llamó a la madre de 'el Chicle' al verla llorar en televisión

Voz 1727 00:00 Juan Carlos Quer muy buenos días buenos días Pepa qué tal se encuentra

Voz 1 00:04 que en paz dijo la serenidad suficiente que que me manda mi hija desde el cielo intentar mandar este mensaje humano que vamos a comunica

Voz 1727 00:14 co muchísimo que esté aquí esta mañana que el impulsa

Voz 1 00:17 a hablar en este momento tengo dos opciones una de ellas es la que me pide realmente Mi cuerpo a llorar desconsoladamente después de casi quinientos días de angustia de de no poder dormir por las noches de que tu vida te conviertes en un autómata tras el desenlace y descubrir el cuerpo de mi hija las sensaciones me voy pero sin embargo yo recibido un impulso de mi hija desde el cielo con una sonrisa comience papá vamos a ayudar a la gente y por eso estoy aquí confiesa que me siente capaz

Voz 1727 00:58 de ponerme en su lugar porque creo que nadie puede ponerse en su lugar salvo quiénes han vivido una desgracia similar es por eso que encuentran consuelo con otros padres me imagino que han vivido experiencias similares les vimos juntos en el funeral de su hija con los padres de Marta del Castillo de Mariluz Cortés de Candela Amaya V el Viéitez de Ruth y José Bretón han decidido unirse en una plataforma que dar hoy mismo bajo el nombre tu protección es nuestra lucha que recoge firmas en Change punto org a favor de la prisión permanente revisable para que no se derogue

Voz 1 01:32 claro nuestro objetivo en primer lugar durante la ceremonia el funeral que imagínate el desarrollo de todos estos acontecimientos tan tan trágicos y tan terribles te te la noria pero me vino a la mente quién querría mi hija que estuviera kilos y mi hija querría que en esa ceremonia que resultó tan emotiva estuvieran en primer lugar representados siempre pueblo gallego porel cariño enorme ahí la colaboración desinteresada que prestaron durante tantos y tantos meses por eso estuvo convocado el alcalde de La Puebla de Caramiñal mi hija también media papá el alcalde Rianxo porque eso no tiene la culpa de lo que de lo que le ha pasado a a a este pueblo a esta a este bello pueblo y en segundo lugar queríamos dar muchísima importancia en su presencia al al a todas aquellas personas que han compartido con nosotros y con los que yo jamás había hablado nuestro dolor por una razón fundamental porque porque nos une el dolor ese uno lugar porque todos Hinault fue un mensaje que previamente hubiéramos coordinados simplemente les dije venir después del del funeral estuvimos dos horas conversando sí hubo un consenso total

Voz 1727 03:06 con nosotros padre los padres

Voz 1 03:10 sentimos todos lo mismo día a todos nuestros hijos es arriba no están diciendo ayudemos a otras personas para que jamás les pasé esto nadie porque Diana era Diana pero puede ser María puede esas Rocío puede esas Rosa puede ser cualquiera de las hijas de la persona es que no se están escuchando en en el día a día

Voz 1727 03:30 es insisten en que están al margen digo propósito de la plataforma de cualquier instrumentalización política que pueda intentarse

Voz 1 03:38 mensaje queda absolutamente claro solamente sentido común y jamás he tenido afiliación política no me consta que ninguno de los otros padres hayan tenido jamás somos personas de el día a día eh no vamos en coches oficiales y estamos al margen de de solamente pretendemos comunicar llegar con con con nuestro lema eh que se que se ha puesto en en la web a través de Change punto org nuestro comunicado de protegerse es nuestra lucha eh y que nuestros hijos quieren proteger a los hijos de del resto de ciudadanos españoles

Voz 1727 04:15 señor que ustedes piden que no se derogue no se derogue la prisión permanente revisable pues España tiene un Código Penal durísimo muy duro con el cumplimiento íntegro de las penas y condenas que pueden llegar a los cuarenta años no les parece suficiente

Voz 1 04:31 claro pero es que debe considerarse a dos circunstancias que que que concurren en este caso hay que nada tienen que ver con con con lo que usted está refiriendo la prisión permanente revisable es una prisión que está prevista exclusivamente para casos de extrema extrema gravedad hasta este momento una única persona eh ha sido objeto de condena a través de esta de esta prisión hiló fue el padre de los niños de yo Viéitez eh que pasó por una sierra a dos niños pequeñitos la normativa penal vigente en este momento establece sanciones efectivamente que es Honduras todos creemos en la rehabilitación de las personas que sean susceptibles se yo soy el primero soy una persona que estoy en oposición a la cadena perpetua eh por cierto un paréntesis a cadena perpetua pero pena perpetua para los padres que hemos sido víctima de esto que quiero que quede constancia de ello le voy a poner dos ejemplos una persona comete un delito porque tiene era una drogodependencia e cumple tres cuartas partes de su condena tiene una familia estable que el está esperando fuera la posibilidad de tener un puesto de trabajo y esa persona no tiene porque se le puede dar la opción y el derecho de no tener que cumplir íntegramente la pena por el contrario y frente a esa posición pongamos un segundo ejemplo un violador condenado por violación con una pena de diez años que jamás muestra interés alguno en rehabilitarse que se niega a realizar los cursos que se prestan por parte de los centros de asistencia penitenciaria para intentar recuperar a estas personas no acepta este tipo de cursos el año diez cumple su pena al año diez y un día sale en la calle yp todas a nuestra sociedad estará en serio peligro de que nuestra déjanos sea lo siguiente hay antecedentes como el violador del ascensor que ponen de manifiesto como esto que estamos comentando es una realidad no tiene nada que ver una cosa con otra por lo tanto prisión permanente revisable significa casos de extrema gravedad delitos cometidos sobre niños indefensos sobre personas que no tienen capacidad de defensa casos como el de Diana que el chicle que estoy absolutamente convencido y así se va a acreditar en el procedimiento de que no metió a mi no maletero atada con unas bridas eh para llevarse la misa

Voz 1727 07:23 piden ustedes también que se activó un protocolo temprano en los casos de desapariciones Ésta es una vieja reivindicación de las familias que tienen desaparecidos para que no se pierdan pistas no en los primeros momentos de la investigación

Voz 1 07:35 es absolutamente imprescindible las primeras cuarenta y ocho setenta y dos horas e hice deben de dotar de recursos hay unidades especializadas para que de inmediato puedan evaluar el nivel de riesgo de esa desaparición y tomar las medidas para que en esas veinticuatro cuarenta y ocho horas decisivas deparaba una investigación se puedan tomar medidas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos

Voz 1727 08:02 usted hablaba de la pena perpetua que sufren las familias yo confesaba de entrada que es imposible ponerse en su lugar y otra familia que señor que lo debe estar pasando fatal ahora mismo también ha tenido algún contacto con la familia del autor confeso de la muerte de Diana

Voz 1 08:16 eh le quiero comentar una cosa y con el con el máximo respeto para este individuo cuando llovía a su madre aparecer en los medios de comunicación que estaba solo en casa viendo en Telediario vivía esa mujer llorando de modo en que lo hizo llame a una persona que un que de que que había cubierto la noticia de la desaparición de Diana en ABC tira rogó encarecidamente que me facilitara el teléfono personal esta mujer lo que hizo fue llamarla decirle señora gusten no es la culpable tiene todo mi perdón porque te puedo asegurar que esa persona en ese entorno tan pequeñito que eso de ganso es una persona condenada de por vida a sufrir la pena la humillación en la que ha puesto su hija y esa es la misma actitud que han tomado las hermanas y mientras no cambien de actitud por mi parte de toda toda mi solidaridad toda mi pena entender que detrás de esta persona de este individuo imagínate que donde que calado de persona estamos hablando que tiene una niña de trece años a la que ya destrozado su vida y que a pesar de eso he niña tenía a pesar de eso claro que sí pobre niña como no ella es una víctima más de de de de esta salvajada ustedes

Voz 1727 09:49 están en contra la la familia de Diana Quer sin embargo de la imputación de la mujer de Abuín no

Voz 1 09:56 existen muchas razones para para que esto sea así su señoría he tomó una determinación que fue darle la consideración de investigada en base a una declaración no se ha practicado con posterioridad ni una sola diligencia no habido ninguna circunstancia objetiva que cambie la situación los resultados previos de la autopsia no descartan la intervención de terceras personas en modo alguno cuando menos parece precipitado e que no sabía da Hawn margen a que las diligencias y de curso de la investigación continua para tomar una decisión que consideramos precipitada y que desde el máximo respeto a la decisión judicial por su puesto también hemos recogido

Voz 1727 10:43 durante estos larguísimos interminables y crueles dieciséis meses ha establecido usted una una relación casi personal con alguien de la Guardia Civil con el comandante de la Guardia Civil Arturo Marcos que encauzó la investigación inicialmente y que incluso cuando ya no estaba al frente de la investigación de forma directa foso enlace no fue la persona que le mantendrá le mantenía informado usted se deshacen en elogios hacia la tarea de este hombre

Voz 1 11:08 pero pero desde el primer día hay no solamente hacia Arturo que por supuesto sino hacia el resto de personas de cabos de agentes eh que que que desde el primer día nos han dado su apoyo su trato humano June y una sensibilidad Arturo es eh una persona que tuvo que asumir la responsabilidad inicial de la investigación cuando después pasó a otra función eh pero que es comandante en estos momentos se tomó la determinación creo que acertada de que cuando con los padres jamás a lo largo de estos quinientos días ha habido un una falta de respuesta a una llamada nuestra porque al final la vida de nuestra hija estaba en manos Arturo ese vínculo exacto ha habido momentos a lo largo de la investigación en las que nos ha apoyado a nosotros intento habla siempre en plural mi mi ex mujer no puede estar presente aquí mi hija tampoco están rotas de dolor eh yo estoy actuando en su nombre pero en el mar nos ha dado apoyo pero también en ocasiones Le he dado yo apoyo a él

Voz 1727 12:18 sostenía mutuamente claro momentos en los

Voz 1 12:21 la investigación parecía que no avanzaba yo les decía Arturo el trabajo en la vida y la dedicación humana que estáis prestando sin fines de semana así no así un reloj eh Se para traducir en que vamos a conseguir sacar habían hacia adelante y me hice una llamada muy humana eh aquel día con todo el respeto a las cuatro y media de la madrugada cuando acababa de poner el foco en el pozo eh significar les Aldaz de una víctima que que amaba la vida ponerle unos ladrillos para hundirlo dentro de un pozo recibió esa llamada en medio de un secreto de un silencio sepulcral debía de haber allí diez doce catorce personas y con la voz entrecortada me dijo Kang Juan Carlos ya tenemos a Diana de verdad que nuestra sociedad jamás podrá premiar el valor de tanta gente anónima que está contribuyendo a que nuestra sí

Voz 1727 13:22 es un poquito más seguras entre otros tantos guardias civiles verdad trabajando en muchos casos dice mire usted no

Voz 1 13:29 la Guardia Civil nuestra Policía Nacional todos

Voz 1727 13:32 a de las personas que no cuya decía usted no sostenemos mutuamente el comandante Arturo Marcos siguió porque tenían que sostenerse han sido meses muy duros para ustedes lo apuntaba hace unos minutos por el motivo principal claro el el esencial la desaparición de Diana pero también porque usted y su familia han sido objeto de todo tipo de basura informativa de una manera intolerable muchos medios un escrutinio cruel e injusto con el que esta casa ha sido muy crítico no está usted para escuchar a muchas radios en esos momentos pero hemos sido muy críticos con lo que hacía con lo que con su familia han sido capaces de protegerse cómo se protege un ser humano de de ese escrutinio pues en primer lugar por

Voz 1 14:14 que la propia dignidad eh porque la prioridad en ese momento las ventas en un único objetivo que es intentar localizar alzó y jeta bajar para de tu hija permanece situación pero ustedes una extraordinaria profesional y una extraordinaria comunicadora yo apelo a que se cree un código de ética en el tratamiento de esta información Le quiero significar solamente una cosa yo hice la una llamada mi ex mujer a las cuatro y media de la madrugada para subirme ama a Galicia a recoger los restos de mi hija no quería que viniera a Madrid llamé a mi mujer para decirle Nos uvas va a ser muy duro que no suba Valeria subo yo yo no tuve fuerza ni quise en ningún momento ver el cadáver de mi de mi hija por razones obvias sí hablé con el responsable de de patología de la de de la autopsia para conocer sus impresiones Si que que me informara cómo lo iban a hacer por supuesto habló de hacer todo con el máximo respeto pero no el cuerpo de mi hija dos días después me lo encontré en una portada de un periódico en una niña rodado de una sábana cuando la Guardia Civil cogiendo unas lonas que no sé de dónde localista me intentó proteger esa esa intimidad así que a quién difunde imágenes yo las cuatro y media cinco y media de la madrugada me estaba tan indignado que cogí el teléfono ya de los medios de comunicación a los que yo tenía acceso les dije tampoco en este momento puede haber respeto para mi hija por qué mi mujer tiene que ver esta imagen porque Mijas debe ver esta imagen así que si usted consentiría eso sí fuera su hija la que está viendo esto no lo en Hinault consentiría que estos hiciera yo les ruego mismo respeto para para para mi familia creo que somos acreedores a eso

Voz 1727 16:16 ojalá señal que ojalá esa llamada a la responsabilidad profesional no sólo de los profesionales que emiten y difunden imágenes y datos que no añade ninguna información no añade nada a la comprensión de una tragedia como ésta sino también tienes la consumen

Voz 1 16:34 sienes consumen este tipo de basura claro que tanto daño eso mire yo he sido toda la vida empresario sí inventiva siempre empresas para poder disfrutar de mi familia porque no tenía tiempo para ellas cosas del destino la empresa más bonita que voy a desarrollar en mi vida es la que estoy poniendo en marcha en el día de hoy hemos estado nueve meses sin aparecer en ningún medio de comunicación yeso ha posibilitado que la investigación pudiera desarrollarse sin interferencias evitando la menor cantidad de inconvenientes posibles para llevarla a efecto pero sí que quiero dejar una cosa muy clara ahí en esa compartimos nuestra lucha los padres de Mari Luz y los padres de Marta del Castillo

Voz 1727 17:23 Amaya digo

Voz 1 17:25 Nuestros hijos no son una página de sucesos la vida de las personas de seres inocentes no son una página de sucesos nuestra sociedad tiene que reaccionar de una persona que era mi hija que cuando nació peso tan sólo un kilo y luchó por la muerte de seis meses en una UVI por cierto me agradecimiento a las madres que no son enfermeras de de esas unidades de cuidados intensivos de la Paz que consiguió pues se encontró con muchas adversidades Si luchó a lo largo de toda su vida para sobreponerse a esas limitaciones que tienen todos los los niños

Voz 1727 18:03 duros efectivamente inicialmente no mi hija

Voz 1 18:06 murió luchando igual que nació luchando murió luchando como amaba la vida y no es justo que se designa docentes caso de mi hija y el caso de tantas otras dramas familiares que tenemos escenario nuestra obligación es que exista un antes y un después existirá un antes y un después se lo aseguro no voy a consentir que que este tipo de de dramas humanos queden solamente en una página suceso

Voz 1727 18:34 tenemos que terminar Juan Carlos que el padre de Diana Quer yo la invito para para cerrar porque sé que está muy dolido con la imagen que sea difundido de de Diana a lo largo de estos de estos meses pues le voy a invitar que pues que que nos cuente quién era Diana

Voz 1 18:51 sí y que la imagen y el último recuerdo que tiene

Voz 1727 18:54 en esta entrevista sea la de su padre

Voz 1 18:56 previamente a ello permítame por favor pedir a todos los Rayo dentro de este programa que me consta que son muchos Diana podría haber sido la dijo que no le pongamos nombres y apellidos yo les ruego encarecidamente que no se dediquen dos minutos de su tiempo entren en Change punto org e donde los cinco padres que hemos sufrido estas tragedias hemos creado una plataforma conjunta eh y que por favor con su con su firma nos ayuden a contribuir a que nuestras hijas no sean una página de sucesos es un mensaje lanzado a los ciudadanos nuestros políticos así o si deben de atenerse a la realidad social la última encuesta del día del país del día diecisiete de enero antes de ayer dice que el ochenta por ciento de los ciudadanos para este tipo de delitos tan excepcionales y tan extraordinariamente graves están de acuerdo por favor antes de que puedan continuar haciendo otra cosa en trenes en esa web ya apoyemos

Voz 1727 20:05 una frase que defina a Diana para ir

Voz 1 20:07 los pues solamente una frase que Diana no enseño a más la vida que es yo he de mi hija lo único que he recibido ha sido cariño que ella siempre por su carácter extremadamente bondadoso ya extremadamente elegante ha cubierto una misión tan solo has tenido dieciocho años ahora está con su hermana que falleció cuando ella nació con Carolina desde el cielo va ayudar a su hermana Valeria ya a su madre