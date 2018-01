Entrevista a Guillermo Fesser - (19/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 es una hora menos en Canarias este programa este fíjate que informativo relevante y nosotros aquí con un gran novelista americano en Estoril

Voz 3 00:17 yo mejora mucho puede ser también que cuando hablamos los españoles inglés entiende el inglés de maravilla en los que no deberían hablarlo son ellos porque los americanos Gastro helenas no hay quiénes entienda por ello un un italiano un portugués y un español Holanda inglés de que no sé qué tal

Voz 1 00:33 ya sabes aquí tiene muy muy muy bien a los islandeses la gente de Islam

Voz 3 00:37 se pronuncia muy bien no el ojo al You tiene todo porque lo dicen para que les entienda lo dicen los otros lo dicen como

Voz 0740 00:45 David pero incluso ellos entre escoceses

Voz 4 00:48 Carlos buenos americanos no entiendo un escocés lo pone

Voz 3 00:51 Nicolas Sarkozy porque lleva falda claro es que no pueden entender era llevar falda

Voz 1 00:55 acento

Voz 3 00:57 sobre todo en invierno que en el frío que hace pues a mí eso hace a veces un comando escocesa que me perdone el colegio de los Maristas

Voz 1 01:08 pero es que perdone en inglés la expresión aquí en España si tú llevas no lleva ropa interior se llama estilo comando es una expresión muy española pero eso no tiene nada ir bueno hay una expresión similar ahí en tu pueblo no estilo comando

Voz 2 01:26 bueno tenemos nosotros a un a un hombre era una estrella de la radio tipo ha mirado querido

Voz 3 01:33 no Juan Luis no ha podido venir ahorra los

Voz 1 01:38 en qué momento se que Guillermo Fesser bienvenido que momento se quebró todo como

Voz 0740 01:44 en qué momento se quebró todo pues cuando cuando yo decidí ser autor de bestsellers digo ahora voy a voy a hacer me autor de bestsellers porque yo veía cuando entrevistamos algún autor de de verdad que venía programa que venía en taxi de Picasso luego pues no solamente iba a él de promocionar a los medios sino que alguna vez es le ponen incluso en el lobby de un hotel mediano y tal pues una un asiento de cierto pelo venía la prensa recibe la él al revés dio pues esto yo lo tengo que probar autor de verse dos días pero te digo a tutiplén

Voz 1 02:18 parte poco tú vienes a España cuatro esta vuelves como es acaba trabajo ya no más

Voz 0740 02:30 no bueno es un libro un libro que tarda cuatro años eh es un libro de chiste es que me he puesto mañana oye mira que habéis te puedes presentada el premio Nadal y tal que te que en una semana damos y tal no no estoy yo he estado tres años disoluto

Voz 3 02:44 los amigos de ganar

Voz 0740 02:46 mérito pero digo que no que esto no es una ocurrencia que esto es bueno yo también soy lento de serie pero hemos tardado tres años en hacer un libro mar luego lo mandé a la editorial MG nuestro que es a ver a ver vamos a ver vamos a ver que hay intención de de publicar y tal que pero esto qué es entonces me mandar unos de vecindad que sí que te lo publicamos si hiciera sexto y los deberes era que lo cambiará todo entero yo dije oye pues es que me haya pasado tres años ahora para cambiarlo pues que no pasó un año de nada me a decir oye mira los deberes digo a ver que ya me había olvidado de qué iba el libro me lo volví a leer miles de Vera dije pues tienen razón efectivamente si es que habría que cambiar esto porque es un despropósito osea que otro año que son cuatro con lo cual he coincidido con Mi autor preferido que Noah Gordon

Voz 5 03:31 en lo que dura en escribir un libro porque una vez Le conocí por fin pregunte usted cuánto tarda en escribir un libro como decisivo

Voz 0740 03:39 médico y esto es que a mí me gustan me dice pues cuatro años tardó cuatro años

Voz 3 03:42 o sea que no es que había hecho un libro tan bueno bueno a Gordon he tardado lo mismo con lo bueno se aquí compras pero

Voz 1 03:49 en fin que es lo que te una más grandes de la literatura sea el tiempo en el que tardas

Voz 3 03:55 la dedicación caro porque como tú

Voz 1 03:57 a día tú te levantas sacas a que está ya tomar porosa lejos

Voz 3 04:01 Manhattan a cien millas doscientos sesenta kilómetros al norte

Voz 1 04:06 te levantas de bueno es esquí pidiendo te vas a dormir con ellas en la cabeza Tele a medianoche te despiertas y anota en las ideas

Voz 3 04:13 me más o menos entiendo que los sábados más todavía porque los domingo más prontito no sé no me imagino que ese es el los americanos como las gallinas y levantar muy pronto desde allí iban con el con el sol entonces claro tú no vas a estar con horario castellanomanchegos desde Nueva York porque claro porque no no

Voz 0740 04:29 lo vas con él vamos a sufrir caro va sufrir porque cuando vas tú a la hora de la mira en estaba extinguido

Voz 1 04:35 aquí incluso levantarse a las once empieza a estar mal visto

Voz 0740 04:39 no pero mira el el en en Estados Unidos para hacernos una idea la vida ocurre dos horas antes que en España más o menos sea tú en España dices oye quedamos quedamos a media mañana a las diez en Estados Unidos quedamos a media mañana a las ocho Si en España con a las dos en Estados Unidos como a las doce

Voz 1 04:57 pero tú puedes tú me estás diciendo

Voz 0740 05:00 como las doce porque tengo mucha hambre porque a las seis de la mañana estoy fuera de la gama porque medio

Voz 1 05:07 en ese sentido tiene todo porque

Voz 0740 05:10 no pues porque vas con el sol porque somos al final somos venimos del mono somos monos y tal en más por la dirección en la que la humanidad parece que volvemos al Monza se confirmara parece que solo veníamos íbamos al otro lado pero parece que es un círculo y aquí estamos regresando a Bono

Voz 1 05:25 precisamente con las eh pues bueno mi amigo invisible esta es tu nueva novela editada por Espasa

Voz 0740 05:29 no es mi primera novela he publicado cosas pero me espero que no he publicado cosas pero

Voz 3 05:35 siempre de no ficción candidatos la biografía hace millas Manhattan pues un retrato periodístico a Tura y esto esto y esto es inventados y esto es lo que se llama afición y se llama afición

Voz 1 05:46 sé que no va de que yo me pegaba todo lo de mi amigo invisible no tener amigos de pequeño está solo tú necesitabas no yo quiero tenía vista preparada

Voz 0740 05:57 yo tenía mi invisible si efectivamente

Voz 5 05:59 invisible y me planté en un momento de mi vida

Voz 0740 06:02 porque lo habría abandonado no es como cuando estás en el terminando el colegio de lo último año de bachillerato Yves que ya se termina ahí entonces con todos tus grupo de amigos jamás no separa Deimos no os preocupéis aunque cada uno vaya tan los veremos todos los fines semana seguiremos jugando al fútbol tal dos semanas después de cómo se llamaba el gordo la de la calle Barquillo no es así si Serrano perdona bueno pues es un poco así no hay cosas muy importantes en la vida que nos pasan derepente no existe no el amigo invisible es una de ellas yo creo que simboliza

Voz 6 06:34 la la libertad que teníamos de de de

Voz 0740 06:38 bueno pues de hacer cosas de pensar cosas de pues de hablar con un árbol sin que nadie pensará que está loco

Voz 1 06:42 fíjate qué interesante es el que dice seguir estábamos hablando tomillo sobre los recuerdos cuando ya tenía un poco más mayor ese chaval de diez años ya parece que no eres tú lo vives en el fondo son tus memorias pero parece que le pasó a otro empiezas a tomar distancia de optimismo poco preocupante y conforme mayor de hace esto lo contaba

Voz 0740 07:02 cuando tienes hijos te habrá pasado Dati en revive ese ese niño por ejemplo yo que los Reyes Magos me la ilusión de los Reyes Magos serán una cosa impresionante luego de repente se me olvidó incluso le cogía asco a la Navidad y tal porque tiene una época de querer moderno tu padre es un cerdo capitalista los Reyes Magos tal representan el lo peor del imperio no sé qué y luego

Voz 5 07:20 tienes hijos Yves Le vez la ilusión de tu hijo Vandevelde Magos ir deviene

Voz 0740 07:28 el pesa sensación es verdad

Voz 1 07:30 sí José empieza a a pensar es más estaría más dentro tu retos cosas estaríamos dentro del terreno de la ficción que de tu propia realidad es curioso cómo como la vida va va dando vueltas uno en el libro está lleno de cameos no sé cómo

Voz 0740 07:44 es un libro de risas y cada vez siempre he mantenido y el humor ha sido el vehículo utilizado siempre que para navegar en esta vida lo mejor es tener sentido del humor no ser gracioso es que si eres gracioso pues está bien ser gracioso va más con tener la capacidad de contar historias de saber contar una historia muy bien entretener al público

Voz 5 08:01 pero tener sentido del humor es tener la capacidad de optimismo de ser modesto y que bueno que Iker Iker Iker en lugar de tener expectativas en la vida tener buenas intenciones tiene espectador

Voz 0740 08:13 las oye ve llegar a casa tal vez los hijos para estar ya peinados duchaba os la comida en la mesa vamos a tener las conversaciones profundas tal y luego vamos a terminar como la familia Von Trapp cantando todos para ir a la cama y tal llega si te encuentras con la realidad con expectativas te pegas un tiro con buenas intenciones hizo iba a ir a casa a ver si podemos hablar algo con los chavales y tal no se sabe si come bien algo de eso te encuentras o sea que

Voz 3 08:35 esa actitud de del humor a mi me gusta aquí este libro y este libro ofrece

Voz 0740 08:39 bueno pues sonrisas para la gente que la necesita porque además una sonrisa que te encuentras en este libro en un capítulo no es que te ríes en el metro cuando acaba no es el fin de semana cuando vas a ver a tu madre el portal es acordar de esto y te te sorprende es profeta sonrisita osea que estas son duraderas

Voz 1 08:54 quizá sean esas buenas intenciones las que te han permitido contar con cameos como el de este señor

Voz 7 08:59 algo muy Weekend kit arrastrando ya allí es descripción cuando Nowak esta semana

Voz 1 09:05 por cierto estrenaba programa con David Letterman con uno de los grandes antes de atracción americana que hace dos años de joder hacer su programa El más famosa de la televisión volvía a hacer su primer de ahí sí lo hacía con con Obama yo creo que Obama que podemos criticar una y mil veces y probablemente la frustración de Obama produce los mostos que vemos ahora pero Obama en esa instancia de un señor en la lista ex líder del mundo libre es un tipo super interesante que dice cosas muy interesantes bueno más mensaje humanista extraordinariamente potente

Voz 0740 09:34 por supuesto que sólo hay una persona que que yo creo que está por encima de la del personaje histórico al que estoy todas mencionando que también se llama con mismo apellido Obama pero el nombrecito Michelle Obama yo creo que Michelle Obama es el personaje con una dimensión más profunda que yo me he encontrado en a lo largo de de la vida que estoy se lo vamos a comérselo hagamos una

Voz 8 10:00 ese personaje es el personaje

Voz 0740 10:02 sentido común sentido del humor porque Obama no es gracioso por ejemplo Obama tiene muy buenos guionistas y es un gran actor un gran intérprete pero Obama lo tiene con los que le conocen a Obama por ejemplo ya está hablando hace muy poquito cumplir Baker que es el jefe de corresponsales de la Casa Blanca The New York Times hice se sintió muy torpes si que intenta hacer gracias y nos quedamos todos muy bien dicho no sé lo que pasa es que luego le dan el guión de no sé qué para la la cena de la prensa la interpretar magistralmente Michelle tiene esa naturalidad Michel es gracioso naturalmente se tiene un coco espectacular y Micheletti un mensajes al mensaje cuando cuando la han llamado mono a Michel cuando Donald Trump ha dicho lo que ha dicho de Michelle Obama cuando Melania Trump a copiar discurso ella dice cuando ellos van por abajo nosotros vamos por Arribas mensaje

Voz 6 10:47 es una elegancia de una clarividencia muy necesario para la humareda

Voz 1 10:54 ya hemos visto que presenta mi amigo invisible llevas trece años fuera de España te tienes que ir marcha por dónde vas ahora corriendo te me voy atrás emisoras que por lo visto

Voz 0740 11:02 Emma radios himen aquí

Voz 1 11:06 no pero ahora vamos no no sea alargar esta entrevista para hacerte llegar solo no no bueno cuéntanos capítulo número uno no te importa empiece a leer el libro

Voz 3 11:17 no no no no no el libro primera parte bueno el libro muy sencillo es de es de un individuo humano en la

Voz 0740 11:25 la crisis de los cuarenta ya sabes que los hombres madurando muy tarde por qué pues porque en estado muy ocupadas empresa de dieciocho años del mejor fútbol amigo luego la novia algo trabajos de estado muy ocupados llegó un día que Nos vemos con cuarenta y pico años con con cuando los hijos eso es que queremos tanto y que les hemos va va piano a natación a tal se devuelven se dan la vuelta dicen papá desde luego esto es que no te enteras de nada entonces en esa crisis esta este este individuo de mi novela que que es un escritor que en eso ocurre nada y recurre a su amigo invisible

Voz 8 11:58 para para poder sacar adelante esto es trece años claro resumirles más tienes mucha relación con España y siguiese

Voz 0740 12:07 como es hoy español en mi vida a mi casa

Voz 1 12:10 hace años claro te has ahorrado también muchas cosas en los últimos trece años hay un cambio brutal en la forma de la fórmula que concebimos de información la forma en la que nos aproximamos al entorno más cercano a través de las redes de todo lo que pasa en estos tres

Voz 0740 12:23 a usted que hemos perdido la intimidad me asusté de la intimidad por ejemplo la radio que la estoy viendo ahora mismo en imágenes pero si esto es ese llamaba la televisión para radios que te estás imaginando cosas no que te sale la camiseta el presentador eso eso no me gusta tanto y luego la esta es este mundo de las aplicaciones no me gusta resultado porque a finales trabajo precario es decir si sale más barato el Cádiz sí pero alguien está cobrando menos colega alguien está cobrando menos saber que si es así si pagan bien me parece muy bien pero si no y luego sí lo bonito sí que está bien que te traiga a casa el tomate pero sí lo bonito el tomates y Arturo tomates tiene eso no me pongas este pone uno de la vida

Voz 1 13:04 has quedado un poco mayor también te digo eh

Voz 3 13:07 ya que mayor pero los seres humanos lo bonito es abrazado

Voz 1 13:09 si es así Guillermo estoy contento perdiendo mucho estaba bueno pues si con el resumen de estos dos señores mayores tanda de acuerdo o no con otro yo no yo estoy mucho más joven no tengo poco está siempre te a que comparte es verdad hay algo de intimidad llegó de de de proximidad que hemos perdido aunque parece que son los mucho más comunicarse tienes que ir no sé por qué pero bueno mi amigo invisible Guillermo Fesser dedica editado por Espasa siempre es un placer ver invitases leamos es una cosa te tengo que decir que muchos en este país os debemos mucho tanto digo me dijo Luis alegría pasan los dos pero en tu caso concreto Gemma tú traes alegría ahora te vas condena íntegra llevas desgraciado sea quédate

Voz 0740 13:49 no no no yo la tela quiere te digo que la

Voz 9 13:51 la lo bueno de la alegría de las sonrisas que no es para

Voz 0740 13:54 el momento es que luego te te acuerdas luego te acuerdas tú ves eso no te acuerdas y sé que esto esto es como esto como lo ha

Voz 10 14:02 el pimiento que repite alegría repite Guillermo de museo ahora el muchísimas gracias

