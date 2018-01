SER AVENTUREROS: 4.500 km en soledad, el reto de Juan Sin Miedo (20/01/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena SER

Voz 2 00:04 aventureros José Antón

Voz 3 00:06 el Punset

Voz 5 00:24 el avión

Voz 1025 00:36 qué tal aventureros buenos días bienvenidos a hacer aventureros voy a explicar esto porque hoy es un programa especial es un programa especial que parte del programa hace está grabando en Fitur que tengo ahí a Angulo a Chema y no sé a quién más luego tengo Ángel Colina en la cama en la cama con fiebre medio muerto para él en un programa especial sobre todo porque está tomando sopa no yo ahí caldito de pollo oí cuidando mucho a ver Si resucita demoras a que ven con nosotros intentaremos ceden a John Bisbe un programa especial también porque ya os avisamos que hemos localizado al famoso cocinero el Espanyol que triunfan Australia que buscaba viste pero viene la semana que viene no viene está viene la las que viene así que la saque bien entenderemos protagonista especial voltió una entrevista histórica con con pero pero antes que nada de un fuerte abrazo a todos los que no sintonizáis a través de la Cadena SER tanto en la Península como en Canarias qué tal estáis buenos días y también de Jaime quemando un fuerte abrazo a todos los que nos escucháis por la tarde a través de la voz de sesenta de Radio Caracol hola qué tal está a la costa este de los Estados Unidos bienvenidos a Ser aventureros dicho lo dicho me voy a ir a Fitur antes que nada porque ya tengo a todo el despliegue líneas telefónicas ya sabéis que Mis aventureros son así no paran quietos ni día José Luis Angulo qué tal estás buenos días

Voz 6 02:01 bueno la verdad es que pensaba que esta amplitud era un rollo llega gastado pero oyendo que Ángel Colina está en la cama pues casi prefiero estarme Instituto

Voz 2 02:08 pues hombre yo te digo bueno según porque Ángel Colina está en la cama con pero estar en la cama según ahorita qué tal mola no no a Mc Cain

Voz 6 02:18 esta vez con piel de pollo no no no

Voz 2 02:20 a ver si ya ya

Voz 1025 02:23 Ello dos Chema Rodríguez qué tal está usted

Voz 2 02:25 días o muy bien en Guatemala esto en sí en la jugada te mal pero entonces si José

Voz 7 02:32 de bálsamo desde aquí desde aquí veo Veo Argentina o Venezuela

Voz 8 02:38 en lo que tiene de subirse ahí un poquito a una montañita desde ahí ya ves

Voz 7 02:43 pero no lo sabe todo muy amplio y muy exterior

Voz 1025 02:48 claro déjame que le pregunte José Luis tú que estás viendo

Voz 2 02:50 yo me en el stand de Malasia si tú estás en Malasia fíjate hacia mí

Voz 6 02:56 derecha no no en un mapa pero me temo lo absurdo e India en frentista o Filipinas

Voz 2 03:03 el ala está fenomenal a no lo tengo en Asia ya otros lo tengo en América esto es una zona donde juegue que me emociona

Voz 6 03:12 es un tema ya amigos no

Voz 2 03:14 tan brutal que más aportar José Luis hoy al programa

Voz 6 03:18 bueno pues si yo me aporta un buena fuertes al final del programa Tengo que localizado a una persona para que no ves tú por aquí de inicio pues contar un poco es siempre Fitur acaba mañana hasta mañana domingo como añado pues se crece y crece cada vez más expositores más países y bueno pues eso es uno de los referentes junto a la tercera feria más importante del mundo turística iconos pues aquí lo que se trata de despertar pues muchas ganas de viajar tanto en fuera de España obviamente como pueblo hay representación

Voz 9 03:48 también

Voz 6 03:48 en locales de Andalucía que nada animamos a que la gente venga Fitur yo mi sorpresa da pues al final del

Voz 1025 03:55 va va va va a tener libro hoy también no no vas a sumar pues no no no no

Voz 6 04:00 sí que estoy leyendo cosas pero no

Voz 1025 04:04 pues te voy a invitar a que aguantes aquí con nosotros un poquito porque Chema como siempre va va a explotar con su sección no hoy traes sección como siempre no Chema no no no

Voz 7 04:14 no me voy a una asesinos en Fitur no cuadraba

Voz 2 04:20 me va a decir que no haya ya es nos

Voz 7 04:22 no bueno seguro que sí pero pero pero no los tengo lo localizados

Voz 1025 04:26 lo que pasa Chema que aquí hay un problema tío ahí Un Baker Béjar nosotros hemos hecho una inversión para para una cabecera que hay que hay que ir cubriendo es en versión entonces sí

Voz 7 04:38 desamortización haces no puede ser a corto plazo es amortiguación pero a medio largo pero pero

Voz 1025 04:43 te lo voy a explicar aunque tú no lo hagas sección yo tengo la cabecera

Voz 7 04:47 tira la cabecera ahí yo ya lo sabe lo que es lo que cuenta es de que hay voy

Voz 11 04:57 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 05:11 Chema Rodríguez que está ahora mismo en Guatemala en Fitur buscando asesinos entre la gente

Voz 2 05:17 hombre sí que todos hagamos todo eso ya estaba dice

Voz 7 05:25 yo la verdad es que no tenía intención de aportar mucho de vamos a ver si como siempre si mi presencia yo creo que llena una serie de minuto sí sí de tal pero algo está algo a aprovechar que que que que puedo puedo buscarme a alguien por aquí que que nos hable que nos cuente para vueltita vamos déjame déjame que me vas a ver

Voz 1025 05:48 en directo ahora mismo estamos inventando la radio señores

Voz 7 05:51 no estamos haciendo

Voz 2 05:55 ha quedado claro

Voz 7 05:57 pinta grandes sino de Colombia pero momentito encontrar es que estoy eh eh a encontrar unos días Doré pero de algún que otro sois vosotros trabajáis de pero vais a contar espera dos jóvenes tienen para

Voz 2 06:14 verás era la que me está liando ahora hola qué tal cómo estás cómo te llamo yo me llamo Henry hola Henry eres de Colombia de que parte de Colombia que Colombia es muy grande y muy bueno

Voz 1025 06:26 de Cali a hombre Carreño muy bien así me gusta ir que vas a sumar a esta conversación que estamos teniendo tuyo ahora mismo por sorpresa Henry recomienda Amén que vayan Calyon no me recomiendas que voy a Cali

Voz 1323 06:39 sí es una ciudad muy agradable la gente muy servicial muy buena Hay ya hay mucha gastronomía

Voz 1025 06:48 bueno no está mal eh aparte de Cali que más me recomendarías de Colombia ojo que yo conozco bastante bien Colombia eh a ver a ver de dónde me mandas

Voz 7 06:57 he a Medellín también es muy bonito

Voz 1025 06:59 muy bien hecho un gran lugar y hay unas grandes paisajes muy bien en qué más que más me recomiendas

Voz 1323 07:05 como como el que más he también Bogotá bogotana también migrantes muy bonita bien demorar tres San Andrés Cartagena Santa Marta Barranquilla

Voz 1025 07:17 muy bien oye que se desayuna cuál es el desayuno típico en Colombia

Voz 1323 07:23 el desayuno pues el desayuno y Cali que me gusta mucho los a más de uno

Voz 1025 07:29 no está mal bailando sí como se sexo a ver cuéntame

Voz 1323 07:32 mientras unos ayunos pues lleva lleva carne pollo hay Papa zanahoria

Voz 2 07:40 madre mía

Voz 1323 07:43 les ayudo a no sé quién preguntarte

Voz 2 07:46 para comer también meses compraré pero común con huevos en huevo sí

Voz 1323 07:52 con lo visto revueltos está con jugador negro esto José conmina también con la carne

Voz 2 07:57 ahí estamos pues me parece espectacular

Voz 1025 07:59 Henry muchas gracias un abrazo enorme pasan

Voz 7 08:02 sí muchas gracias hasta luego

Voz 1025 08:05 bueno nos hemos dado una vuelta por Colombia en esta no da la radio en directo pero Iker no pero vamos a ver Chema que es cuando se trata de atracar a un tío que pasa por el pasillo macho que agotaba

Voz 7 08:16 eh tú no lo mismo atracar a un tío de Colombia

Voz 2 08:19 sí que a ver quién es uno

Voz 7 08:21 indio por ejemplo no no no no no

Voz 1025 08:24 José Luis por ahí no

Voz 6 08:26 me acaban de pasar porque aquí lo más que seguramente no les iban a entender acaban de pasar dos ositos panda

Voz 2 08:32 dos Levante bien

Voz 6 08:36 presión de China de la zona donde está pues el que no te se mostró echamos de pasar dos tremendos y existe bueno yo también me lo estoy pasando muy bien entonces

Voz 1025 08:48 ya te veo yo yo pensaba que tenía algo preparado Chema sinceramente José Luiz yo cuando he visto hoy el guión digo va Chema tiene una historia en Guatemala bestia

Voz 2 08:57 no tengo preparado pues

Voz 6 08:59 mire el titular para que la gente vea que va dando

Voz 2 09:02 si a última hora el programa vamos a hablar

Voz 6 09:05 del mejor producto de aventuras que lleva al premio de Fitur dos mil dieciocho el mejor viaje de aventura en Fitur dos mil dieciocho

Voz 1025 09:13 ah mira tú osea que ya que se está entregado osea que ya ya

Voz 6 09:17 pues sí sí ya está ya está sin nadie íbamos a tener a la persona que ha creado este este viaje no vamos a del país donde pero pero vamos a tener una persona que lo ha diseñado y que ya se ha vendiendo es decir que que es un viaje yo ya lo conozco y la verdad que él tiene muy buena pinta sino lo va a contar después pero como digo pues tengo que localizarle y los goles vamos a a entrevista

Voz 1025 09:37 afortunadamente tengo grandes invitados el panorama sea que Bollaín con los grandes invitados alguna cosa más Chema OO no yo ahora estoy para

Voz 7 09:44 tanto por el parte del turismo del turismo LGTB que si quieres que te que te que te meta cosa que se que que sí que no

Voz 2 09:53 es paso yo creo que voy a la cabecera de cierres y aquí a lo mejor esto a la cabeza hecho la cabecera ahora mismo venga hoy voy con ella

Voz 10 10:06 a ver dónde está mi cabecera

Voz 11 10:12 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 12 10:27 claramente hoy el asesinado debería haber sido

Voz 1025 10:31 de Chema Rodríguez sin ninguna duda habría ganado ya está aumentado en calidad diseño que

Voz 7 10:40 al no no voy a la de si veo que hay algo interesante ya te llamo

Voz 2 10:44 sí ya si eso me ya ácido la conexión en directo más chorro de la historia Chema

Voz 1025 10:52 sí que tiene varias tiene varias ahí en el currículum importante

Voz 8 10:57 hala Chema vuelvo contigo José Luis Vega grana vea venga que me voy a hablar con las

Voz 1025 11:06 gente de un millón de elefantes que le tengo por ahí le voy a que me ponga un poquito de música de esa chula que tenemos para acompañarme a partir de ahora porque Rafa es una una de las patitas del elefante de ese millón eh nos acompaña estas horas para contarnos pues un proyecto súper bonito que tiene en marcha

Voz 2 11:27 hola qué tal estás buenos días hola buenas

Voz 9 11:30 Díaz que valdría qué tal

Voz 1025 11:32 echarte qué tal está el resto de las otras patas del elefante cómo va todo bien pues le damos todos

Voz 2 11:40 no sabemos si hay que te había perdido

Voz 1025 11:42 en un momento no teme mueva se que si te pierdo Rafa que no sé por dónde andas y es que no no te hemos escuchado que aquí todos por dónde

Voz 9 11:51 sí sí no andamos por La Rioja donde siempre en manada te decía

Voz 1025 11:55 me parece muy bien

Voz 13 11:57 hoy estáis preparando un proyecto espectacular no

Voz 9 12:00 sí sí bueno está ya hemos hecho uno este año pasado oí ahora arrancamos otro para para así dentro de unos meses aquí por Europa

Voz 1025 12:09 cuál que puedes contar que puedes contar de un desde el otro a ver por dónde

Voz 2 12:13 la del primero del que ya hemos hecho ya que os

Voz 9 12:16 presentar ahora en diciembre ya sabes que no otros somos de La Rioja hay por aquí pasa el Camino Santiago entonces pues bueno decimos hacer un proyecto audiovisual del Camino de Santiago desde Roncesvalles hasta Finisterre que en principio pues bueno no no tiene mucho de aventura pero cuando lo haces con en dos años ahí es donde entra la parte arteria y la aventura vamos de las más bellas que he tenido yo hay treinta días con el niño acarreando pedaleando al proyecto audiovisual la verdad que hacía todo todo un desafío familia

Voz 1025 12:45 por qué porque en el diseño y no

Voz 14 12:47 nosotros hemos tenido invitados en aventureros de gente que diseña el viaje

Voz 1025 12:52 es concretos para para hacerlo con niños porque te cambia vosotros por ejemplo que habéis cruzado es de Alaska Patagonia que habéis hecho Millenium viajes mil y una trastada la vida te cambia cuando decides hacer el mismo nivel de aventura pero con niño incluido

Voz 9 13:10 sí sí totalmente saber nosotros seguimos viajando seguimos haciendo muchas locuras pero ahora somos dos entonces pues hay que repartirse uno se queda con el niño traje la locura contamos con el camino hay que repartirse hay que hace el peregrinaje pero luego cuando albergue de una cervecita pues tiene seis ocho horas de ser Papa de procesar vídeos mientras te deja de grabar en materia al entonces es una locura

Voz 0322 13:39 es una dificultad más este tipo de proyectos que hacemos pero te puede hacer

Voz 1025 13:43 te iba a decir sales vivo o es mucho más

Voz 2 13:46 está Dori mucho más sí pero bueno

Voz 9 13:48 si salimos cada uno por un lado la si esto llegaba otra Santiago que finalmente llegamos ahí sí la verdad que fue duro como te digo fue duro esos treinta días de de de toda esta buena del día tras día desde estar peregrinando trabajando y cuidando a un niño pero bueno ya luego sacamos el proyecto que se llama o en camino un libro audiovisual de este este recorrido en el que vamos con drones en el que todavía no caído Santiago casi desde el aire un proyecto es espectacular en yo era una vez que lo es publicado pues dice ha merecido la pena pero en el terreno fue fue costoso si la verdad

Voz 1025 14:24 me imagino y ahora entiendo también igual que me estabas comentando esto que cuando estás planteando de esta nueva aventura de futuro la estás pensando para para nuestro campeón en esta historia no incluirá al niño que él y que él no sea Obi porque al final me imagino que los niños el problema que tienen que tú puedes entender movimiento concepto aventura pero ellos van por otro mundo

Voz 9 14:46 claro dada hay que compaginar un poco las dos cosas nosotros pues seguimos planteando proyectos que tengan que ver con la aventura pero teniendo en cuenta que tiene su niño o niña que de jugar que el niño adquiere ir a determinados sitios y entonces hay que hacer un poco pues por ejemplo yo me voy hacer una travesía con las de esquí esto es menudo ató a un trineo y Menoyo arrastrando pues nos lo pasamos bien pero hay que cuenta si el grupo con eso y luego candidato en cosas extremas en las que si así no puede estar el niño es una de las dos partes se queda con él claro pero el otro se ha pues eso hace trekking o hacer alguna alguna actividad que ya se sale un poco de de lo que podría hace viajar con niños

Voz 1323 15:24 sí qué tal va un millón de

Voz 1025 15:27 con qué tal sigue o esta página web

Voz 9 15:29 pues bien hay seguimos ahí seguimos haciendo reportajes de todo el mundo dice Deimos pues con este tipo de proyectos que que ya han convertido transforma de vida ya pues bueno cada año cada dos años intentamos hacer alguno de estos proyectos publicar libros audiovisuales como el de Alaska a la Patagonia con buen camino o como este nuevo proyecto vamos a arrancar en el que en el que la idea que antes me decía lo que se podía contar pues bueno es llegar a a conocer los últimos indígenas de Europa que hemos llamado a nosotros después de venir de América de estas con muchas comunidades indígenas en naturaleza salvaje durante dos años pues bueno estamos hacen faltan poco eso quería ver la parte más salvaje de Europa que parece que no la tiene pero la tiene parece que conocemos sólo la turística las ciudades en concreto el proyecto pues trata de eso de ir a a descubrir la cultura de los últimas indígenas que son los es que vienen en el norte de Noruega Suecia Finlandia ahí se camino pues bueno atravesando toda la parte más aventurera de Europa hasta llegar allí durante cinco seis meses que vamos a estar en el proyecto

Voz 1025 16:36 osea a ver si te estoy entendiendo bien no es que vuela allí y a partir de ahí organizase el viaje sino que ya salen de aquí empaquetado como digo yo

Voz 9 16:44 estás pero no es un viaje todo por tierra que es un poco lo que a nosotros nos gusta ahora vamos

Voz 1025 16:50 hoy hemos perdido momentáneamente Rafa sigues ahí a ver se nos ha ido ahora justo ahora cuando a cómo iba a hacerlo vamos da recuperar a Rafa a ver si lo recuperamos instante fijaros que que bonito no porque al final ellos que ya tienen la experiencia de haber cruzado toda América en coche es bueno pues ahora la historia es cruzar desde España ahi ir hacia el norte de Europa para terminar haciendo toda esa parte no pues vamos a hacer una mínima pausa mientras recuperamos a Rafa seguimos hablando con la gente de elefantes

Voz 15 17:30 entonces no es mía celebra haberles encontrado pero me hubiera gustado más encontrar Armitage visual encontrado sí pero poco a ocupaba demasiado sí que lo hemos vendido cedieron algo por él tres veinticinco era el mío no hay dudas

Voz 10 17:41 escucha millennials la calma se expande

Voz 0684 17:46 la juventud lo estamos inmerso en las redes sociales está claro Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes estaremos Twitter calor calor Carlo era hacer uso de las nuevas tecnologías no Nosa

Voz 1025 18:09 ha pillado de Percy

Voz 0684 18:12 pero al mismo tiempo somos clásicos clásico

Voz 10 18:18 está promo Pétain

Voz 16 18:21 eh

Voz 1025 18:23 será aventureros en Facebook

Voz 17 18:31 tengo

Voz 13 18:42 y también estamos en Twitter y comandado puedes escuchar el POT cazar ahora que te dé la gana que esa es la magia ahora de la radio la radio

Voz 1025 18:48 a la carta pero estábamos hablando con rampa de un millón de Alemania que se nos ha caído justo cuando nos contaba que un poco la gracias a esa no Rafa cruzar toda Europa en coche para sí

Voz 13 18:57 luego hoy llegará el objetivo vuestros no

Voz 1025 18:59 pasar varios meses haciendo todo este viaje

Voz 18 19:03 sí esa es la llevé a la era recorrer todo en tierra

Voz 9 19:05 era un poco hacer un Rasmussen aventura de ese recorrido por los lugares más desconocidas más salvajes de Europa que los tiene llegar de esta forma hasta al norte de los países escandinavos y o la cultura indígena menos Sami es Noruega Suecia Finlandia y estará unas semanas unos meses con ellos

Voz 1025 19:24 y un poco tiene tienes previsto puntos por los que vas a querer pasar o no o es aventurada a ciegas sales de casa ahí donde lleguemos nos paramos

Voz 9 19:34 bueno tenemos marcados una serie de de destinos a los que queremos llegar por ejemplo está la zona de Los Alpes de Montblanc y las zonas de Croacia Eslovenia pero sobre todos queremos ahí a los países pues bueno más más al norte a Polonia luego subir Lituania Estonia hacia Suecia de ahí desde de destinos de lugares que que como digo pues bueno tiene mucho de aventura poco de de de poco conocidos aquí por lo menos en España y queremos pues bueno descubrirlos descubrirla nosotros y compartirlos con con toda la gente que luego va a conocer ese proyecto

Voz 1025 20:07 oye si la pregunta que qué hacemos siempre que todos los aventureros como como fianzas esta historia porque esto es un viaje barato un viaje caro como como te organizan para para este tipo de aventura

Voz 9 20:18 pues a ver si es buena la pregunta porque nosotros

Voz 1323 20:22 sí

Voz 9 20:24 tenemos esposos les tenemos más ricos mucho menos lo que tenemos en muchas ganas y lo que hemos apostado ya desde los últimos dos proyectos es hacerlo un poco al revés en vez de buscar esposos al principio o a pesar de que lo buscamos que a veces los encuentran lo que hacemos es hacer los proyectos ponen el dinero de nuestro bolsillo adelantarlo para luego tratar de recuperarlo es que generamos el contenido audiovisual el contenido literario vender esos reportajes a televisiones igual es una fórmula que no ha funcionado que que bueno que hay que echarse adelante para para decir eso voy a estar un año poniendo dinero apostando con este proyecto luego empezar a recuperar ese ese trabajo esfuerzo oye pero igual

Voz 1025 21:10 lo ha aproximado cuanto el dinero o necesitas para va a afrontar una aventura así durante un año

Voz 9 21:19 pues la verdad que a nosotros tampoco nos planteamos somos un poco desastre sentido tampoco estamos números hacemos un poco lo que nos apetece

Voz 2 21:26 luego II que no estamos gastando más o menos pues estamos

Voz 9 21:29 sí sí nos vamos a menos dinero

Voz 2 21:31 ya ya que conversa es arroz y claro vale vale y si las cosas van mejor pues bueno pues igual

Voz 9 21:38 el restaurante pero llevaba poco nuestra vida

Voz 2 21:41 en al día a día madre

Voz 1025 21:43 ya bueno pues esa aventura la podréis seguir seguro a través de de Rafa mucha suerte en donde estamos viendo en estos días que se que que estará de visita

Voz 2 21:50 por Madrid un abrazo enorme de un abrazo chicas grave

Voz 1025 21:53 decías pues ya sabéis la gente un millón de elefantes con esta historia con este estamento para que no se está planteando nos mováis ahí pongo medio segundito de música porque vamos de aventura otra vez con un buen amigo del programa eh con Juan sin miedo os acordáis del Juan Méndez Granados que que ya tiene otra montada a ver a Don pues no sé dónde me voy ahora mismo se que está al otro lado de la entonces exactamente en qué lugar del mundo está Juan Menéndez Granados Mi Juan sin miedo hola Juan qué pasa

Voz 20 22:51 hola siete has

Voz 1025 22:53 donde sí sí estoy

Voz 21 22:55 estamos aquí estamos llamando

Voz 1025 22:58 Patagonia casi nada fíjate qué estás haciendo cuéntanos

Voz 21 23:02 pues estoy haciendo la famosa Torre cero a muchos te he les suena porque es una clásica de El turismo activo de el en esta primera parte como hijos

Voz 0662 23:25 doble porque después iré a recogerlo hartó de acera

Voz 21 23:33 yo a complicada por el que se bueno ahí ya tienen poco más cargado de agua

Voz 1025 23:42 osea que el plan es unidad de desiertos

Voz 21 23:46 una vez decía entre comillas

Voz 1323 23:49 sí

Voz 21 23:50 entre nada aquí en Fago

Voz 1323 23:54 eso sí a una sesión

Voz 21 23:58 yo no tengo nada en España

Voz 1025 24:04 cuéntame estén desierto pero entiendo todo en bici como como te vas como como ha planteado esta aventura te voy a que te muevas el auricular del teléfono porque entra mucho aire Si bien

Voz 0662 24:21 vale vale aquí es bueno es un clásico así en Patagonia hacer bastante

Voz 1323 24:26 es es como siempre la idea eh

Voz 0662 24:32 a ver si de la ha basado sólo para posible como mucho avisó al doce en algunos poblados a exigir

Voz 21 24:43 especialmente en Estados Unidos

Voz 0662 24:47 no entró en el pues si lo cogerá un avión para ellos Patagonia Estados Unidos porque mi mi el tiempo de toros poder pues ya saben iría a todos pero es que se lo único es siempre Patagonia este sábado como amistades y le hicieron bajar masa hacías graves

Voz 1025 25:13 oye cuéntame la cosa a qué distancia hay en para unir todos esos desiertos gigantes desde Estados Unidos cuántos kilómetros piensas no

Voz 0662 25:24 así se usa cero uno en Patagonia unos cuatrocientos litros un poquito más aciertos mil ochocientos como siempre tras tanto aquí se falto minutos lo más secundarios posible a veces algo de eso no hay foco se titula la filosofía de eso

Voz 1323 25:53 sí lo más extremo pues si ya te veo sí

Voz 1025 25:56 cómo surge la idea cómo se te ocurre empezar a hundir desiertos en EEUU

Voz 21 26:02 bueno he ya sabes después que tiene una aventura llega la siguiente ahí

Voz 0662 26:09 sí llevo bastante tiempo tanto queriendo venir a pasar volvía como queriendo ir a EEUU así que se años pues porque vamos a intentar prolongar apretándose el Presupuesto vamos intentara hacerlo hacerlo lo no los dos proyecto Si bueno como decía él

Voz 22 26:33 he

Voz 0662 26:35 de Artur yo anterior pues hay que quitar parte del está vieja

Voz 1025 26:47 ya ya veo co vais todos los vais con la tinta y el arroz madre mía esto de la aventura y te voy a hacer la misma pregunta que el hecho a él en para montar tu aventura de esta magnitud cuánto dinero más o menos necesitas o que calculan que te puede costar porque cuánto tiempo vas a estar

Voz 0662 27:05 bueno tres veces abundante se tanto Casillas no lo pasé muy bien he estado se eso al fin Anzo tres meses un poquito abundante sí bueno no me gusta hablar de cifras once si además empieza a poner mal no no cuando cuando hablamos

Voz 1025 27:24 no pero pero tampoco será mucho Juan porque al final joe bastó día tú con la bici duerme entiendo los doce tiendas de campaña o que es en sí

Voz 0662 27:33 sí por supuesto entienda de campaña en la mayoría de los municipios y hay mucho y bueno la cifra de la gente

Voz 1025 27:49 vale me parece muy bien oye en la gente que quiera seguir todas estas aventuras por dónde podemos seguir te

Voz 0662 27:58 es más fácil que si la gente se sale

Voz 9 28:06 pues bien como cuenta

Voz 0662 28:09 por miedos tanto es que ahí se los pero sobre todo las redes sociales

Voz 1025 28:15 muy bien un abrazo enorme disfruta seguimos pendiente

Voz 21 28:20 gracias

Voz 1025 28:22 bueno Juan sin miedo para los que no les recordáis este tío es el primo

Voz 12 28:27 el ser humano nuestro habitable aquí del planeta Tierra que llegó al Polo en bici que tiene

Voz 1025 28:36 de delito la cosa e hice en bicicleta al pueblo no es cualquier tontería ya partir de baile ha dado pegando brincos ahora alegados por los desiertos aquí cada cual con lo que tienen en la cabeza amueblada como puede como quiere disfruta del planeta Tierra de la mejor manera posible sin sin dañar para eso estamos en Ser aventureros en nombre de la nieve sentado al lado Alfonso Ojea qué tal estás buenos días buenos días tengo tengo a todo te voy a contar

Voz 0089 29:10 lo ha contado a los oyentes en el arranque tengo

Voz 1025 29:12 en el paseando por Fitur a Chema qué ha hecho una sección lamentable ha metido hay unos señores que pasaban por el pasillo ya es Luis Angulo que parece que plantea bien el final del programa Tengo Ángel Colina en la cama con gripe y fiebre que es bueno siempre que siempre está malito ya sí a Javier Gregori volviendo de no sé qué aventura que tal pero que ya las ha que viene no se no Noa no atiende a Javier Gregori pero tú

Voz 0089 29:34 estás aquí yo siempre estoy sea lo sabe pero entre donde me encuentre cuando me llama

Voz 1025 29:38 ella como tú un hombre con la cantidad de nieve que estamos poniendo observa esta semana me decían que la gente está disfrutando muchísimo porque la nieve estaba espectacular y había poca gente en la vistas así es bueno pues tiene para los que no se escuchan

Voz 0089 29:50 al otro lado del charco nuestras emisoras en los Estados Unidos también

Voz 1025 29:53 en Estados Unidos está siendo un invierno que hasta casi en dos

Voz 0089 29:57 diosa Aizoon ahí ahí estaciones sobre todo de la costa oeste que no había en el estrado esas nevadas en la costa Este también eh pero en la costa Este desde hace muchísimos años aquí España como tú decías bueno una barbaridad mira el pasado fin de semana tuvimos la oportunidad junto con Miguel Ángel Campos compañero socios informativos de estar recorriendo en amplias zonas de la sierra de Guadarrama aquí muy cerquita de Madrid no sé es una barbaridad desde la cota muy baja mil trescientos hay ya setenta centímetros de capa a usted bien si está magnífico sobre todo en el agua que necesitábamos en España como seguían ahí seguimos necesitan

Voz 1025 30:34 desde Podemos decir éste es el primer fin de semana adelante

Voz 0089 30:37 temporada tanto al otro lado del charco como aquí donde está todo abierto pero está todo tan abierto y hay tanta nieve que hay algunas estaciones concretamente la norteamericanas que tienen remontes que están totalmente cubiertos por la nieve que lo han podido todavía ser bueno pues dado utilizado porque han tenido nos han puesto apalear no han podido meter los ratas para sacar la nieve y ahí está el remonte paralizado porque en su estación de salida que IU no digamos ya la de llegada bueno pues está completamente tapado cubierto por por por dos tres metros de nieve

Voz 1025 31:08 me costaba impresionante no sabéis que siempre os pedimos prudencia no sólo en la carretera cuando hay estos temporales de nieve porque ya ya ya temor muestras de este año del lío que se puede montar las a pasaba nosotros hablábamos de esa llamada al ciento se sino luego hay otra cosa que quiero contaros no voy a decir nada la estación pero me contaban esta semana eh que una persona se puso a hacer eh fuera pista hasta aquí todo bien porque muchos de nosotros es algo que hacemos habitualmente pero pero hay un pero ya hay un pero importante hay que tener un poquito de sentido común esta persona se puso a hacer fuera pista en una zona tremendamente peligrosa tanto es así que terminó cayéndose haciéndose daño quedando prácticamente al borde B de una de un corte de diez metros abajo que si llega a caer ahí muere muere tardaron hora y media en sacarle hora inmediata sacarle por la dificultad de sitio

Voz 0089 32:04 de acceso para los equipos de rescate el tipo llega

Voz 1025 32:07 llegada el médico el tipos llega haga sonrisa no tranquilo está bien todo me lo cubre el seguro dice el médico no todo es seguro te has caído fuera pista tu seguro te cobra pista dote cubre fuera pista son seiscientos euros claro el tipo seguido blanco se acabó la sonrisa claro hijo piensa Castelló a dos personas o cuatro personas intentando sacar de ahí casi dos horas y todo eso insisto no te lo cubre no quiero que penséis también estas cosas cuando tomar según qué decisiones eh aunque tengáis seguro pensar así vuestros pero lo cubre está claro porque además a quién

Voz 0089 32:45 España y en Europa no hay una persecución Si se quiere de esas activo

Voz 1025 32:48 no innovaciones que pueden ser penal

Voz 0089 32:51 es que sexys deber que pueden causar muerto que pueden ir no solamente el que fallece porque la Abbas sino en en ese por ejemplo cuando se corta fuera de pista una placa de de de nieve y se produce una luz y se lleva por delante a personas que están debajo no tienen nada que ver eso no Estados Unidos con país que tú conoces muy bien bueno no dejes

Voz 1025 33:07 está no salir deje de la vida de la casa

Voz 0089 33:09 quienes más la esquí Patrol tiene en Estados Unidos un reconocimiento de policía

Voz 1025 33:15 bueno te pueden parar claro cuando te puedes parar hacía te han visto que has hecho no quiere arte retirar del forfait comimos como mínimo echarte les

Voz 0089 33:22 parte de la estación como minimizó aquí no aquí todavía en España no hemos logrado bueno por desarrollar una normativa que es triste que haya que desarrollar esto pero claro está el nivel de cafres que muchas veces afrontamos si vemos tanto tú como yo en estaciones de esquí fuera de las estaciones

Voz 1025 33:38 no es de recibo que pongamos en peligro lo que hemos hablado siempre chico tú tú tienes que saber hasta dónde pueden ya estaban dando puede que siempre puede pasar

Voz 13 33:48 lo peor precisamente en una zona muy fácil

Voz 1025 33:50 no sé que eso lo entendemos pero pero ya de por sí sí a buscar el límite límite límite pues eso tiene consecuencias las tiene por ejemplo vamos

Voz 0089 33:59 pone cuánta gente es FDA en España mínimamente para hacer fuera de pista hay que tener un seguro especial

Voz 1025 34:06 claro claro no con tu seguro Normando hombres

Voz 0089 34:08 bueno seguro no lo cubre entonces hay que saber muy bien lo que se está haciendo hay zonas de las estaciones de esquí que sin estar validadas ese dice que son fuera de pista pero forman parte de la estación y han sido recorridas no pisadas pero sí recorridas por los Peters no nos referimos a eso nos referimos sobre todo a la gente que se tira montaña fuera sin tener

Voz 1025 34:27 vamos y ahí hay que tener aparte de un altísimo nivel

Voz 0089 34:29 de esquí puesto porque hay que tenerlo porque todos los que lo hacemos Free incluso muchas veces es muy difícil tener una postura tú lo sabes vamos bonita sobre la nieve como la tendríamos en una estación

Voz 1025 34:38 sobre todo porque siempre hay un árbol

Voz 8 34:41 debería estar en la dónde voy a hacer el giro orquesta ese árbol AIS si yo tengo dirigir ahí pues sólo llevamos

Voz 0089 34:47 es un dato una hora una hora de bueno de helicóptero de rescate ya sea el Servicio de Rescate de Montaña de la Guardia Civil en la mayor parte de las comunidades son los bomberos de Cataluña o como es el caso de Madrid donde estamos los bomberos de Madrid que se encargan de esa competencial el rescate una hora de helicóptero supera los tres mil quinientos euros estamos pagando todos y es verdad que para eso están los impuestos para cubrir no se va a dejar a nadie herido en la montaña S y un sistema para rescatarlo esos cierto no no lo no se le va a dejar pero también la persona Ponseti que se lanza a la a la a la a la montaña sin tener un nivel de técnica suficiente y sobre todo sin tener en cuenta las más mínimas normas de seguridad en España pues tiene un accidente bueno bastante poco bastante es ya que lo tenga bastante pocos que bueno que no sufra evidente una herida llegó o no no sufra lesiones pero algo habrá que hacer yo cuando se abrió el debate de que los rescates iban a cobrar creo que lo que está haciendo es positivo es decir no se la están cobrando a nadie pero se les está dando la factura

Voz 1025 35:48 al que ha provocado el rescate para que sepa lo que vale el dinero que cuesta bueno pues así están las cosas que más me ha pues bueno simplemente que estamos a veinte días ya

Voz 0089 35:56 de que en Pyeong Chang en Corea del Sur se abran los Juegos Olímpicos de invierno que hablamos hace unas semanas con My veus con el presidente de la Federación Llanos dijo que no esperemos los europeos un entorno de cómo los Alpes son montañas más bien bajitas muy nevadas por su latitud y lo que hemos hablado hace nada una unas horas con Ander miran Bell el español que va a defender a a los colores españoles en skeleton en ese trineo que es al revés que el look que se va de cabeza en vez de hecho se va cabeza arriba en vez de cabeza abajo bueno pues que ha quedado ya muy bien clasificado y nos ha contado que también las especialidades de hielo en en Corea van a ser realmente espectaculares por ciento los coreano lo sepan nuestros oyentes tiene mucho que decir en patinaje sobre hielo va a haber medallas en una especialidad que se llama Sor track que son carreras muy pequeñitas pero a altísima velocidad bueno pues Corea del Sur va a tener mucho que decir también han fíjate el exotismo del país de llevar unos Juegos Olímpicos Asia bueno pues este país Corea del Sur va a tener mucho que decir por cierto como ya lo saben también los conos escuchan al final los norcoreanos van a estar también presentes esperemos

Voz 1025 36:59 L la diplomacia olímpicas por sirva para bajar un poquito la tensión en esa zona de la verdad gracias a vosotros luego mínima pausa leyenda está por aquí José Luis Angulo con el invitado que nos prometía y a ver si hablamos también con Carlos Barrabés

Voz 23 37:13 en en

Voz 24 37:16 oiga tengo empleo para usted pero antes quiero hacer un par de preguntas importantes que es una cosa que tiene cuatro pares de pantalones even Philadelphia no llueve sino diluía

Voz 25 37:28 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los que quieren incorporar un icono de runner en navegadores y buscadores con nueve quinientos hacia el y deportiva que pide a los principales buscadores la incorporación del icono de gran Eliseu runner Cadena Ser punto com la radio que tu programa

Voz 26 37:47 ah pues nada

Voz 1 37:53 Ser aventureros en Twitter arroba ser aventurero

Voz 26 38:05 yo Jan vez seis

Voz 8 38:12 a ver qué nos vamos de nuevo en Fitur que por ahí está lo prometido que ha dicho Angulo que estaría con invitados señor Angulo de nuevo buenos días

Voz 7 38:20 buenos días pues efectivamente lo lo prometido sí

Voz 6 38:23 ha nos hablaba Alfonso de esa bajada de tensión entre las dos Coreas con el Mundial de esquí pues nada vamos a hablar de un viaje que que desde luego relajante tranquilo confiesa activo nos lo va a contar Alfonso Carrasco español que vive hacen un montón de años en Indonesia que tiene una empresa allí y que ha creado para este Fitur

Voz 0662 38:41 comprobaba Un programa de aventuras y de hecho eran

Voz 6 38:44 el el el mejor viaje de aventura en Fitur dos mil dieciocho El primer presentado este miércoles pasado Ivano pues la verdad es que está súper contento es un viaje en kayak con unas islas que fueron lugares muy determinados y muy desconocidas ignorarlo

Voz 0662 38:57 lo va no lo va contaré clásicos pásalo a Alfonso Carrasco

Voz 2 39:01 muy bien pues vamos a saludarle hola

Voz 0913 39:05 pues encantado de saludarte a ver igualmente

Voz 2 39:08 cuéntanos esta historia que has montado

Voz 0913 39:11 pues nada Un viaje que hacemos en el archipiélago de Rayán paz para situarnos en el mapa de Nueva Guinea hay una parte que hoy hola Juan modo un pájaro pues en el chico del pájaro hay un parque nacional que hizo muy buen rollo que pináculos cobra vino y bueno ahí hacemos un itinerario en kayak fuese pernoctando en la casa de que los habitantes del Archipiélago pues un poco una aventura turismo

Voz 1025 39:41 a ver cuánto necesito de dinero por donde de donde voy a donde vengo Cuéntame un poco admite la estructura entera de la aventura

Voz 0913 39:49 hombre pues para llegar allí que tienes que va a ir a Sobrón en Sorolla o recogemos para llevarlos en un barco a al al punto de inicio sistema ya escribí aquí ya coge y los bien siempre fue conmovedor durante ocho viva eh te no estando como digo en las casas locales estos sobre todo es para crear un motor económico un pequeño motor económico a las poblaciones indígenas que para aquellos dejen de pescado de forma ilegal que dejen de captura sí cortan las aletas pueda hacer casa sin mandarlas a China etcétera De hecho un poquito esto no

Voz 1025 40:25 no se Osán lo que queremos es sensibilizar a esa zona y también potenciarla he con el turismo para que precisamente tengan otros ingresos no

Voz 0913 40:34 exactamente ya siendo sobre todo el mínimo impacto medioambiental porque con un kayak poco contamina y encima les hija la gente lo que tienen que hacer quieres enseña a aprender inglés hospedaban cursos de inglés que les enseña a construir edificios Shannon las siga los moldes desde Sudáfrica llenos mismo Joaquín sus casillas seis también para que sepan lo que cómo cómo gestionar todas la empresas del inicio hasta el final hasta el hasta que el cliente mosca montan Callas estaba empieza la Liga

Voz 1025 41:04 tamén cuenta una cosa que que que en dinero necesito para esto porque al final hombre me imagino que que lo peor será el vuelo no a Yakarta

Voz 0913 41:14 el vuelo había cantado ahora mismo con la las compañías lleve Medio Oriente estás relativamente barato pues podemos hablar a lo mejor de setecientos u ochocientos euros al mes

Voz 1025 41:24 las sabrán me estás hablando de ahora no está de esta época del año de verano de cuando me estás hablando

Voz 2 41:30 no

Voz 0913 41:30 estas echa de menos no es caro pena en julio agosto mucho más caro pero también en la peor época por ello aquí por los cientos que tenemos

Voz 2 41:38 claro entonces si quieren ir ahora ahora época

Voz 0913 41:40 sí hay compañías aéreas incluso por cuatrocientos cincuenta euros a Yakarta sin luego ya diga tanta sólo han puesto a lo mejor son trescientos euros más si montando sabía de Dios puso unos mil cien euros por persona

Voz 1025 41:54 vale no está mal no es entiendo que con este dinero das todo quiero decir comida está incluida donde duermes también porque al final son duermes ahí con gente local no

Voz 0913 42:08 escucharme ser unas cabañas quizá construido ese sabes que a lo mejor la gente local y ellos son los que se encargan de cocinar los calladas en los que lleva a nuestro equipo Cruz pues tu saco de Domenico acosaba porque también hace bastante calor le pero bueno sigo él

Voz 6 42:25 material de aseo que necesite la Copa

Voz 0913 42:27 la comida Punjab los se encargan con una lancha dentro de las que repartiendo dan los asistentes de que estábamos en diferentes casas de huésped para que situado aquí llega existe tengo prepara claro que normalmente están situadas unos sitios alucinantes con unas playas que simplemente te no establezca unas gafas critica que bajo y Marc dice que ponen bajo el agua

Voz 1025 42:47 Beto oye a saber más de todo esto que estamos contando donde tiene que ver

Voz 2 42:53 verlo pues en esta página web

Voz 0913 42:55 yo W Captur este ediciones punto com el proyecto se llama callad for Conservation kayak cuatro el Serveis

Voz 2 43:04 del que un servicio muy bien pues pues no vamos a mirar ahí lo vamos también a tuitear nosotros a través de nuestra sociedad hoy un abrazo enorme y felicidades muchas gracias a este paso retome gracias bueno pues una historia espectacular ya veis otra

Voz 1025 43:19 manera más de viajar y de soñar viajando dime Angulo que te dejo que me voy

Voz 2 43:25 por otras historias cuenta nada para que vea que

Voz 6 43:27 hemos hemos hecho los deberes y que además tenido pues eso como decíamos el mejor sí el galardonado de que dos mil dieciocho viajes de aventura

Voz 2 43:36 jueves pero pues que me parece un viaje espectáculo

Voz 1025 43:38 claro hermano

Voz 6 43:39 a ver si hacemos compran estoy a tiro

Voz 1025 43:41 B yo me apunto tú tú dime cuando salimos que yo haya apoye con de Raos

Voz 6 43:47 todo rasque hay pasta haya visto que que nadie cuesta ciento pavo de ahí nos vamos para allá un par de meses

Voz 1025 43:53 bueno vamos a ver si somos capaces de rascar pasta anda cuidada hasta la próxima semana hasta luego

Voz 2 43:59 me dicen que hasta zonas se enganchar John Bisbe desde Australia hola John qué tal estás

Voz 20 44:04 qué tal se pierden bien aquí estamos volviendo volviendo ya vemos término de trabajar si ya volviendo ya

Voz 13 44:12 el hotel estoy en Melbourne aquí bonito la ciudad preferida

Voz 20 44:17 favoritas se una de mis ciudades favoritas Ésta es sin duda una ciudad increíble

Voz 13 44:23 oye oye John tío la semana que viene Ése es el notición vamos a tener dinero tío lo que el maestro Miguel Maestre ya nos da una entrevista la semana que viene para ser aventurero

Voz 20 44:34 de hecho gran gestión de Rebeca de María apretones Biel email que le mandaron en inglés sí ha respondido sí sí sí la gente normal responde a los email

Voz 13 44:45 claro porque tú no le con fe porque porque es muy fácil pero si la cosa ahí

Voz 20 44:52 vale me alegro me alegro pero lo pasa yo voy a estar en Melbourne

Voz 13 44:56 entonces no es así poder esta bueno vamos a intentarlo pero si no

Voz 1025 45:00 ole grabas algo ya para que se conozca

Voz 13 45:02 sí claro algo Pedro

Voz 2 45:05 claro porque la la gracia está en que al final se algún día coincida en Australia porque este chico también debe estar en sitio

Voz 1025 45:11 bueno si no si él está en él está encima

Voz 20 45:14 él tenía un restaurante El o en la web Hanley sí pero está cerrado por lo que pone en la web entonces

Voz 13 45:22 no no no sé muy bien cómo pero por qué

Voz 1025 45:25 porque es de temporada o porque está cerrado

Voz 13 45:27 pero no tengo ni idea pero está

Voz 20 45:30 según la web está cerrado por el restaurante que tenían en Mali entonces no sé lo que hay que se dedican es no tengo hoy en Melbourne dice que es es un fenómeno sí que para triunfar en un país como éste viniendo de España y que nadie te conozca allí aquí ser famoso tienen mérito

Voz 13 45:50 totalmente de acuerdo por vamos a aventurero oye

Voz 20 45:53 eso es un fenómeno es de admirar ese de admirar ese tío

Voz 1025 45:57 sí señor qué tal en Melbourne qué temperatura tenéis hace mucho mejor cómo estáis

Voz 20 46:02 pues Sampe empezó con frío porque aquí la temperatura cambiar constantemente

Voz 13 46:08 pero frío que loco fríos Antolin llamando grados a diez

Voz 20 46:13 se merecía fresquitos ofrecidos fresquito aquí después durante el día hoy ha hecho calor ya mañana se esperan ya XXXVIII su XXXVII XXXVIII treinta y nueve Un calor brutal mañana mañana mañana va a ser descomunal el calor que hace

Voz 13 46:29 ya te digo bajaran poquito a veces Yue

Voz 20 46:32 debe sea nunca se sabe con el clima de Melbourne nunca se sabe en cine es más estable siempre hace más calor siempre algún día llueve pero más estable verás Melbourne es muy destacable el clima bueno he estado con Zubin estado cuando sube

Voz 1025 46:47 en serio

Voz 20 46:48 dice tal vez lo Ángel Zubiarrain del juez sabiendo que él está en la ciudad

Voz 27 46:53 hoy me parece que cuando me voy a dormir oigo todavía sus ronquidos

Voz 20 46:56 se dejó es él es él está lejos de donde

Voz 13 47:02 pero espero tu hoy es el ruido del de no

Voz 1025 47:05 More del jabalí nocturno no

Voz 13 47:08 y dos del Zubi la Cadena SER nunca me agradecerá lo suficiente es que yo ya que yo haya dado cobijo a ese hombre en el libro eso Penn al corresponsal de la cadena

Voz 20 47:21 hacer estoy da por el acuerdo contigo para para

Voz 13 47:24 contar la victoria de Rafa Nadal en ese Juve agradece yo no voy a decir al director general de tu parte para que sólo porque es la manera yo esto porque trabajo

Voz 20 47:35 cuál la se a en otra casa

Voz 13 47:37 nada caro ahí

Voz 1025 47:41 ha no que con esto terminamos Araújo

Voz 20 47:45 no voy a hacer nada que me dices a mí eso me momentos en plata no porque me voy a meter ya en la cama entonces prefiero no cenar ya tomó un plátano y una manzana

Voz 13 47:54 pero has comido en Melbourne en Melbourne se come bien no

Voz 20 47:57 yo he comido bien comido bien yo todos los días desayuno eh sí que son vena esa vena a vena con con con

Voz 1323 48:09 eche si deshoja muy bien y una tortilla de atún ahí estamos eso tieso

Voz 1025 48:15 para desayunar

Voz 20 48:17 sagrado y luego pues nada lo que me dan aquí en el trabajo talla un Katerin vas comiendo

Voz 1025 48:24 pero es también traen la comida o no sabe mucho

Voz 20 48:27 bien a no nos cuidan bien no estuviera aquí hombre las estrellas nos cuida bien sea Si esto es si quizás esto fuera aquí aquí la gente cuida al trabajador cuida al que él trabaja

Voz 13 48:42 no como en España que lo tratan como a una basura ya tardaba menos cuarto

Voz 20 48:47 todo menos le paguen Nile rácano

Voz 13 48:49 más dietas de rácano

Voz 20 48:52 la comida les da canina todo no les da ni café pero

Voz 27 48:56 que es totalmente contrario yo sé que vosotros no lo puedo

Voz 20 48:59 es entender por qué esa mentalidad no yo la

Voz 2 49:01 Eto'o porque ya lo ha vivido de Estados

Voz 20 49:04 desde aquí cuidan al trabajador y es cuando se obtienen los

Voz 13 49:08 los beneficios objetivos los objetivo

Voz 20 49:11 los los beneficios claro la calidad del trabajo pero bueno seguir así vosotros que parece que está qué vais bien según según cuentan los medios de comunicación

Voz 1025 49:21 no va afines al régimen va vamos a ver

Voz 2 49:24 a Roy vamos ahí me está Barrabés alentar ya te veo que te es quiero dormir

Voz 13 49:28 nada de eso no ahora se lo digo una un abrazo chapa

Voz 2 49:35 atento hasta luego John visita que llame la estaba liando y para terminar Carlos Barrabés buenos días buenos días quizás no te digo nada porque ya has escuchado a Pérez de de de Australia madre mía

Voz 1025 49:50 este tipo de deja bien minutos dignos Gemma al país

Voz 2 49:53 ya te digo

Voz 0322 49:53 ya te digo no pero bueno viste siempre siempre tiene interés

Voz 1025 49:57 por su puesto uno te puedo Cuéntame a ver que tengo dos minutos para ti Cuéntame que me quieres es poner hoy en el programa pues

Voz 0322 50:07 la verdad es que iba a hablar de otra cosa pero estaba hoy este verano como hay poco tiempo es encontrar una cosa súper interesante y es que hoy está rompiendo la ola en Nazaret en no sepa dónde está Nazaret esta en la Saleta está en Portugal en el norte

Voz 1025 50:26 sí la verdad es que bueno

Voz 0322 50:28 es un site increíble no hay en el en el mar en el fondo el más ahí como un cañón enorme cuando vienen las olas en esta época pues en una fuerza enorme ay pasan de tener diez metros a ser olas de más de veinte metros incluso se ha llegado a veintinueve son las olas pues más grandes del mundo más que las de Hawai llamarlas de Hawai son con agua más caliente y bueno como no hemos lantano estas olas son las olas que todo el mundo quiere surfear son muy muy difíciles de surfear pero imaginados toda la gente esperando lo que rompa la hora es bestial ir hoy se dan las condiciones así que seguramente es un día precioso no para de dar una vuelta ya verla

Voz 9 51:11 sí

Voz 0322 51:11 a la ola de suben con una moto de agua sí porque te tienen que empujar hasta arriba ya imagínate una ola de veintitantos metros es como una casa

Voz 2 51:19 si te saltas decida claro entonces tú bajas como si fueran es no claro no te lo pagas a lo loco para abajo