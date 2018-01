Paco Jémez: "Remy es un mentiroso"

Voz 1

00:00

no lleve un alertar de cómo no llega dos es la primera vez que llega que cuando nos reunimos en el estadio llega tarde y además llega tarde y entra en dieciséis buenas tardes ni se presenta irá en el campo de entrenamiento cojo a todo el equipo yo les digo que esa circunstancia tenemos que quitarlas del nuestra manera de de actuar porque yo no permitir bueno pues en el hotel en la cena vuelve otra vez de la tarde cuando yo no iba a que coja su cosa hay que se vaya para su casa que conmigo no va a jugar ni un solo no una cuestión de pelota una cuestión de claridad creo que más clara no se puede decir además había treinta personas delante es decir no entiendo que rememora tiene que mentir no sé a quién le falta la pelota o no lo que sí está claro es que dormir lo que sea es un mentiroso sí sí lo tengo claro porque no cuenta la verdad