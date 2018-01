Whatsapp Week - (19/01/208) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 hagámoslo fácil

Voz 2 00:03 Toni Garrido cadenas

Voz 1 00:06 la llegada el fin de semana nada mejor que despejar todo aquello que si lo acumulado con el paso de los días también hay que hacerlo en los grupos de whatsapp en esas móviles empieza a nuestra particular cruzada contra el exceso de audios vídeos chistes mes esto es toda la basura que se acumulan desde el móvil durante esta semana Sergio Castro hasta Aído la escoba

Voz 3 00:31 está la escoba hasta la aspiradora está todo el equipo preparado pero estamos muy buenas a los dos Toni Tom muchos de los oyentes de guasa y fieles habituales a esta cita de los viernes quizás no pudieron escuchar el magnífico testimonio que presentamos aquí en el Hoy por hoy el pasado lunes Iker llegó el sábado a nuestro grupo de Hoy por hoy así me gustaría empezar recuperando la saeta psicológica de este hija de la soledad alguien que parece gritar podrán quitarme la alegría pero jamás me quitarán las ganas de amar

Voz 4 01:03 Javi

Voz 5 01:06 luego no tiene novia

Voz 1 01:08 tú tienes que están Unió desgarrador de escasa calidad que sufre mucha gente pareja y eso no es sencilla

Voz 6 01:20 yo peinarse no

Voz 1 01:23 comprándose ropa tú acaso es eso justo bueno bueno a todos la oportunidad de escucharlo escuchamos el pasado lunes veo que no lo has borrado no que te importaría

Voz 3 01:35 no procedo a borrarlo a mí lo que me gusta de todas maneras esa queja universal esa cosa bilingüe de hacerlo en español en castellano sólo le ha faltado en un momento

Voz 1 01:43 sí porque él llega a decir que bueno

Voz 3 01:46 lo cierto es que este chico se llama Víctor ni sigue muy angustiado por no tener novia lo estaba el sábado y lo estaba ayer que es cuando me llega a mi grupo de amigos de toda la vida una reflexión nueva de este peculiar sujeto atormentado lo escuchamos

Voz 7 01:59 a los traemos para mujeres bonitas que mi mente nazi vi la mina Haring OACI con Juan que atrae a mí no me llega a nadie América yo busco llega tras vas dando exenta está invertirá

Voz 1 02:14 seguimos con todo el tema no es atascado está buscando nuevos hombre yo con esta insistencia no veo es decir yo estoy siglos personalmente no lo creo

Voz 8 02:27 estamos Sampras viajábamos definitivamente al que más has llegado a lo que más ha llegado a todos

Voz 3 02:32 el siguiente audio es con diferencia el más viral de la semana M llegó a varios grupos de guasón distintos y casi todos los días a estas alturas de cine quién no ha opinado ya sobre el proceso a favor en contra como Ada Colau pero faltaba alguien alguien que ha callado durante largo tiempo y que al final ha decidido romper el silencio para siempre es Laurie money el youtuber que llegó en patera que ha dicho pues esto

Voz 9 02:53 depende depende depende en pena de Pelé

Voz 10 02:59 lo siento Rajoy mes tú a mí

Voz 9 03:04 a ver dónde venden la depende

Voz 10 03:09 sólo quiero nuevo país tu estás haciendo pis presten pez España Mata acá acá

Voz 1 03:22 oye me ataca

Voz 10 03:23 ah sí

Voz 11 03:26 poesía rima después Neruda

Voz 1 03:30 que hay muchos ejemplos hay mucha verdad

Voz 3 03:32 hay mucha verdad en cualquier caso podría venga pero que sepas Toni que la historia está llena de vanguardistas que tampoco fueron entendidos en su momento sobre tu conciencia la verdad que no se puede negar el Real Madrid no no está bien vendía alegrías que se le caían de las manos en verano iban más sobrados de colegio Florentino Pérez de obras hasta que llegó el Barça y el Betis y el Girona y el Levante y el Valencia y media Liga Santander a quitarle todos los puntos de la competición y ahora vienen las quejas de esos aficionados normal como el enfado del seguidor madridista que me llegó el miércoles por la mañana mi grupo de guasa de los primos no

Voz 0684 04:05 llegan pierda Shi que dolor cojo necesita nada un restaurante de puta madre te vamos a poner fin a comer a beber gastarle hasta que te damos los madridistas luego serán de putas agur bueno si ya no lo sé porque yo por lo menos no coincide con ninguno

Voz 1 04:26 bueno esta es una parte real de este país no matrimonio testimonios han sido quizá luego hay su casa tendrá que explicarlo porque han coincidido en fin siguen de este lo Borrás por favor ahora mismo ya está bien está quedando

Voz 3 04:42 es algo parecido a un universo es todo lo que podemos encontrar en un supermercado pero siempre está el cliente puntilloso al que no se conforma con lo primero que hay en las estanterías

Voz 1 04:50 que tiene muy claro para lo que va y lo quiere

Voz 3 04:52 sé que es lo que sucede en este vídeo que me llegó en la madrugada del martes al miércoles también el grupo de Whatsapp de este programa Hoy por hoy podríamos decir que pertenece al grupo de hombre los relatos un poco picados

Voz 12 05:08 si es borrarlo ya por favor

Voz 1 05:12 da afronte esto es tan infantiles sí sí sí

Voz 8 05:16 bueno se dedicaba va sí que llamar por teléfono al bar de las que llevó al grupo

Voz 1 05:21 grupos que tiene esa bueno uno más pues mira las

Voz 3 05:24 peleada nunca viene sola parece que esta semana ha puesto todo

Voz 14 05:26 a favor para jugar con las palabras el lunes

Voz 3 05:29 eso que ahora centra toda su vida en Internet me envió este audio peculiar la mecánica es de un programa muy sencillo es gente que envía mensajes pidiendo que unas ante la mediática les bendiga escribe en el texto y las les vende desde dice escribe mellizas dicen ha de Guernica es súper fácil hasta que alguien Weise la escuela la de grandeza

Voz 15 05:48 según como yo cualquier cosa que sea tory bendice a mi amigo Benito Camela vende tu Camela bendición aunque esté de parte de Dios porque yo no tengo ningún poder tory bendice a poder ganar dejar el Vic alargan Dios te bendiga gloria a Dios busca de Dios es la mejor bendición

Voz 1 06:09 el Berga larga bueno oye

Voz 3 06:15 es decir hay que jugar también a estas cosas

Voz 1 06:18 y lo último último que tienes bueno hay algo más

Voz 3 06:21 sincero que la reacción de un bebé no lo creo el lunes un amigo pelirrojo que le encantan todos los vídeos relacionados con los niños me enviaba como es en inglés pero es muy ilustrativo un bebé recibe un regalo en lo abre y se encuentra con algo que es simplemente un plátano

Voz 1 06:43 dicen pues no niña de Bustelo claro no se ve a sí está muy contento vale o no sé qué mastines pero puedes volarlo ya por favor no merecen nuestro justo igual luego te lo que no descartó nada Sergio Castro muchísimas gracias

Voz 12 07:10 a Rita