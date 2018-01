Entre Tiempos: Obama, we miss you (21/01/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos viene vamos a empezar estamos en pleno aniversario de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca aunque alguno este años le haya hecho más largo lo cierto es que fue el veinte de enero de dos mil diecisiete cuando Trump juró su cargo de presidente de Estados Unidos visto lo visto a quién entre tiempos tenemos clara una conclusión echamos de menos a Barack Obama por eso hoy Le vamos a dedicar nuestro programa además como cada domingo me acompañará María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes desde hoy tendremos a Gina Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 1 00:42 no sí que no siempre

Voz 0142 01:15 casi podemos reconocer que el primer año de Trump nos ha servido como excusa para recordar a Obama pero antes de hablar de él le hemos pedido María Romero que hoy ha tenido trabajo doble porque luego vendrá con su música que resuma las andanzas de Trump en sus primeros trescientos sesenta y cinco días en la Casa Blanca

Voz 1473 01:33 Donald Trump lleva ya un año en la Casa Blanca un año que comen

Voz 3 01:37 así hubo Make que más puntos volveremos a hacer América fuerte otra vez volveremos a hacer América rica otra vez veremos a hacer América orgullosa otra vez este discurso en la toma de posesión pudo parecernos exagerado una bravuconada de las suyas todavía seguíamos asimilando lo que había ocurrido qué difícil era imaginar una legislatura de Trans sin pensar en una banda sonora así

Voz 1473 02:04 pero en este año hemos sido conscientes de que la situación de graciosa no tiene un pelo Guerra con todo y contra todos Donald Trump ha hecho del mundo su campo de batalla prácticamente nada ni nadie se ha salvado de recibir su correspondiente mamporros se bueno

Voz 4 02:20 controlar con fuego y furia como el mundo no ha visto antes ya estado amenazando mucho más de lo normal como ya he dicho se van a encontrar con fuego y furia y auténtico poder como el mundo no había

Voz 1473 02:32 la batalla más preocupante la que mantiene a golpe de amenazas y tuits incendiarios con yo Moon el líder norcoreano otro que tampoco entiende de sosiego y diplomacia pero claro ya conocen a treinte si tiene que enfrentarse al mundo entero pues lo hace saliéndose del Acuerdo de París insultando a la OTAN trasladando la embajada en Israel Jerusalén o provocando una crisis diplomática con Reino Unido a través de Twitter

Voz 3 02:54 ellos islamófobo os de la ultraderecha británica

Voz 1473 02:56 que todo lo que tiene que ver con los musulmanes y los inmigrantes le trae de cabeza

Voz 5 03:01 ya estableciendo nuevas medidas para mantener a los terroristas radicales islámicos fuera de Estados Unidos no los queremos aquí sólo queremos dejar entrar a nuestro país a los que apoyen nuestra nación y que amen profundamente a nuestra gente

Voz 1473 03:15 las contradicciones de Trump son notorias se molesta mucho con los inmigrantes no tanto con el auge nazi se afana en prohibir que los transexuales estén en el Ejército pero no duda en apoyar al republicano Roy Moore acusado de abusos sexuales a menores y no tiene problema en insultar a los jugadores de fútbol hartos de racismo Lawrence como

Voz 3 03:32 me gustaría ver a uno de esos dueños de la NFL cuando ven que alguien lo respetan nuestra bandera decirle a ese hijo de puta fuera del campo ahora mismo estás despedido todo lo que le recuerde a Barack Obama saca de sus casillas para ser honesto heredado un desastre es un desastre tanto en casa como en el extranjero es un desastre para qué hablar de lo que siente por Hillary Clinton pero de todos los enemigos que tanta hecha este año hay uno plural que se ha convertido en su blanco predilecto los medios deshonestos que no paran de publicar historias falsas fuentes y que a veces se las inventan ellos no quieren contar la verdad no claro está todo ello aderezado con esa interminable y casi ininteligible trama rusa ya Putin loco Donald Trump sea saben que les digo digo no una pena visto su primer año en la Casa Blanca señor Trump ya no sabemos lo que para usted puede ser

Voz 1473 04:23 en activo hoy de una pega mañana porque nadie sabe cuál será su siguiente batalla

Voz 6 04:32 ay hijo de puta después a cosas que no acaba está ahora no

Voz 0142 06:48 y con la música de lobo Lesbian vamos a hacer la transición de un presidente a otro recordemos que Obama estuvo en la Casa Blanca entre dos mil nueve y dos mil diecisiete en la fonética de la SER empezamos a guardar voz suya en dos mil cuatro entonces un desconocido aspirante a senador por Illinois intervino en la Convención Nacional Demócrata que se celebró en Boston y así arrancó aquel brillante discurso

Voz 7 07:27 yo pues no lo mis equipos

Voz 0142 07:48 eran las nueve de la noche del mes de junio un discurso de dos mil doscientas noventa y siete palabras exactamente lleno de esperanza impulso definitivamente el camino de Obama hacia la Casa Blanca damos salto al diez de febrero de dos mil siete día en el que Obama anunció oficialmente su candidatura presidencial por el partido demócrata para las presidenciales de dos mil ocho eligió para su anuncio el viejo edificio del Capitolio de Springfield en Illinois donde el político había iniciado su carrera diez años antes

Voz 4 08:24 en el lugar en el que Lincoln abogó por la unión de un país dividido el lugar en el que viven

Voz 3 08:28 esperanzas comunes sueños comunes estudiante vosotros para anunciar mi candidatura a presidente de Estados Unidos

Voz 0142 08:39 en dos mil ocho eran muchos los que creían que Obama tenía de verdad posibilidades de llegar a ser presidente por supuesto Michelle su mujer ella estaba segura de que el sueño podría cumplirse

Voz 1473 08:50 a vender especialmente la primera dama con toda mi experiencia y con toda la gente que ha habido una evolución en ese país gracias a todas las primeras damas ahora

Voz 0142 09:04 para animar a Obama había corridos mexicanos

Voz 0142 10:02 también en ese cantaba el candidato a ritmo de salsa

Voz 10 10:08 ya más Obama ha visto vamos que invisible porque no votamos estamos a cambiar Washington Marta Jordi Pablo sólo tres en público frente ético para Almodena Drenthe es un nuevo presidente

Voz 0142 10:26 Obama se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos y en la SER vivimos así aquella noche histórica del cuatro de noviembre

Voz 6 10:34 los fines

Voz 1 10:40 nunca

Voz 11 10:42 pues si hasta el momento de volver a recopilar los datos más importantes que tenemos hasta ahora con resultados ya en la mano Javier

Voz 3 10:48 Pino Washington

Voz 0874 10:49 son las once de la noche por tanto cierra ahora mismo California Hawaii Idaho da cuenta del norte Oregón y Washington es importantísimo California Oregón porque son estados que claramente podemos poner de manera inmediata en la columna de Barack Obama Barack Obama ha de momento tres proezas esta noche arrebatar tres territorios puramente republicanos a John Mccain territorio de Ohio Iowa y Virginia si sumamos en Nuevo Mexico también estos territorios tendría ya doscientos veinte votos con los cincuenta y dos que va a conseguir en California y los siete que proseguir en Oregón se pondría en doscientos setenta y nueve podemos decir ahora mismo lo está dando la cadena Fox Obama presidente de Estados Unidos CNN también John Vietto presidente de Estados Unidos exactamente es imposible no había camino para la victoria decía un asesor de John máquinas unos minutos lo comentábamos antes todo el mundo esperaría a que cerrasen los colegios en California no han tardado en y treinta segundos

Voz 3 11:40 pero Javier vámonos vámonos a Chicago un instante para escuchar en diré

Voz 12 11:43 todo el sonido de las miles de personas que están congregadas en el parque central de esa fuga son las once de la noche efectivamente y Obama es presidente

Voz 13 11:56 optar las miles decenas de miles de personas han rugido en el momento en el la CNN anunciaban oficialmente que Barack Obama es el próximo presidente de los Estados Unidos es una proyección de la C N

Voz 12 12:18 entre tiempos pone Ana Martín exconcejales

Voz 0142 12:33 el veinte de enero de dos mil nueve Se celebró la toma de posesión del nuevo presidente la ilusión y la esperanza marcaron aquella jornada porque comenzaba algo nuevo lucía un sol espléndido pero los que estuvieron allí recuerdan el intenso frío y las temperaturas bajo cero que tuvieron que soportar

Voz 14 12:52 pipa

Voz 0142 13:05 desde una tribuna colocada en la fachada oeste del Capitolio sonriente Obama juró su cargo posando su mano izquierda sobre la misma Biblia que utilizó en mil ochocientos sesenta y uno Abraham Lincoln en su toma de posesión

Voz 15 13:18 a lo ha conseguido Obama

Voz 16 13:22 se muy suave Executive Angeles terminar States Faye Dunaway a exigir a través de la ocho de plasmarlo dentro de casa

Voz 3 13:48 según

Voz 16 13:50 este país

Voz 0142 13:52 en su discurso Obama pidió una nueva era para la responsabilidad destacó los problemas a los que se enfrentaba el país entre ellos la crisis económica sube cayó la capacidad estadounidense para superarlas dificultades afirmando que el éxito dependía de viejos valores como el trabajo duro y la honestidad la tolerancia y la curiosidad la lealtad y el patriotismo

Voz 7 14:19 sí

Voz 17 14:22 eh a ACB

Voz 0142 14:27 destacó también el pasaje en el que Obama invocó la promesa divina de que todos somos iguales libres y merecemos la oportunidad de alcanzar la felicidad plena

Voz 17 14:36 lo acaba llevan programas o os fui en otros

Voz 0142 14:44 pues los medios estadounidenses elogiaron las palabras de nuevo presidente aunque algo unos analistas coincidieron en que no había ha sido su mejor excusa

Voz 18 15:00 sí

Voz 20 15:10 di

Voz 18 15:12 sí

Voz 0142 15:16 acto que contó con la actuación de la gran dama del soul Aretha Fran Ding se cerró con un poema leído por la poetisa Elizabeth Alexander cerró la ceremonia la bendición final del reverendo Joseph Joe el defensor de los derechos humanos

Voz 21 15:30 no incluyen no excluyen los nacimientos en el libro de Simao trenta he apostó Jo no despertado ese es Domanes afean eh

Voz 0142 15:48 el nuevo presidente y la nueva primera dama cedieron después un baño de multitudes en su recorrido por las calles de Washington

Voz 22 15:55 tras los actos más formales las celebraciones

Voz 0142 15:59 Barack Obama cambió corbata pajarita bailando junto a Michele puso fin a una jornada irrepetible

Voz 23 16:11 UM

Voz 3 16:14 Juan

Voz 0142 16:21 terminados los fastos la realidad arrancaba la era Obama que llegó hasta enero de dos mil diecisiete

Voz 0142 16:51 si tuviéramos que seguir repasando los ocho años de Obama en la Casa Blanca necesitaríamos como mínimo otro entre tiempos que por cierto no lo descartamos pero vamos a dejar este repaso en aquel enero de dos mil nueve aunque antes de ponerle banda sonora a todo esto Nos gustaría contarles que preparando el programa de hoy hemos descubierto dos cosas la primera que existe una clasificación de mejores presidentes de Estados Unidos un ránking anual elaborado por un grupo de noventa y un historiadores que los clasifica en diez categorías en el ranking de dos mil diecisiete Obama ocupaba el duodécimo puesto en la lista estaba encabezada por Abraham Lincoln Illes seguía George Washington Bush hijo ocupaba el número veinte Bill Clinton estaba en el decimoquinto puesto

Voz 25 17:38 de escuchar a eso voy

Voz 3 17:40 no

Voz 0142 17:42 otro dato que hemos descubierto es que desde mil novecientos setenta y uno el tercer lunes de febrero se celebra en todo Estados Unidos el Día de los Presidentes originariamente se celebraba el día veintidós cumpleaños de George Washington que fue el primer presidente esto y además considerado el padre de la patria

Voz 0142 18:35 hecho el homenaje Obama repasado el primer año de Trump es momento de recibir a María Romero

Voz 1473 18:41 hola Ana qué tal bueno la semana pasada

Voz 0142 18:43 este sufrir un poco con eso de la lista Cal sobre las rebajas pero hoy no te puedes quejarte dado siguen hoy muy bien porque hemos dedicado el programa Obama que es uno de tus personajes favoritos del mundo mundial es verdad y además el tema es fácil una lista relacionada con él no es tan complicada de montar

Voz 3 19:03 fíjate si será fácil que ni siquiera la hecho cómo cómo cómo cómo estás

Voz 0142 19:09 siendo joven no sé si es que no te estoy entendiendo o mejor será para ti que no te quiera entender no

Voz 1473 19:18 haber mujer no te preocupes porque los próximos cinco minutillos no los vamos a pasar tuyo aquí de echarle tan insustancial porque esta semana yo no echo la lista pero porque no ha hecho ninguna falta que es que el mismísimo ex presidente

Voz 0142 19:30 se ha encargado ahora me vas a decir que has conseguido que Barack Obama Nos allá hecha a nosotras una lista especial para el programa yo es que me

Voz 1473 19:39 como mujer que no qué más quisiera yo tener el contacto de Obama y que me encima me hiciera caso pero no la explicación es mucho más sencilla y es que el expresidente estadounidense durante estos años ha publicado en Spotify varias play list nos ha permitido conocer un poquito

Voz 0142 19:53 más sus gustos musicales por ejemplo

Voz 1473 19:55 es una recopilación de canciones para poner banda sonora

Voz 0142 19:58 a la campaña para la reelección

Voz 10 20:00 aquí

Voz 0142 20:14 Obama es de los clásicos porque le gusta Stevie Wonder

Voz 1473 20:17 los Springsteen a Deza Franklin Leonard Cohen Nina Simone y así un puñado más pero no se queda ahí tiene bastante curiosidad por la música actual y claro tienen clase estilo y gusto en sus elecciones

Voz 27 20:31 me reí Arena eh

Voz 3 20:54 de todas las canciones que ha elegido Obama casualmente tú has escogido vamos ya te digo

Voz 1473 21:01 es que piensa que por lo menos esta vez elegido una en la que no está sola y canta con una de las grandes figuras del panorama musical actual como es Frank Ocean y que Obama incluyó eso recopilatorio de canciones del verano

Voz 0142 21:13 pero en la parte nocturna especialmente elegidas para escuchar por la noche

Voz 1473 21:18 sí porque tiene su otra cara de la moneda en la lista de canciones de verano para escuchar durante las horas de sol y entre las que incluye este paraíso de Coldplay

Voz 0142 21:41 echando un vistazo a esta recopilación en concreto me he llevado una sorpresa porque Obama hace un huequito a la música española

Voz 28 21:50 hombre si concretamente al hip hop de La Mala Rodríguez lo más tómate algo

Voz 1473 22:04 la única porque en dos mil dieciséis volvió a repetir este tándem de Play Luis veraniega y atenta porque no te vas a creer que canción incluyó

Voz 28 22:11 vengo

Voz 0142 22:18 madre mía

Voz 28 22:21 nosotras

Voz 1473 22:22 haciéndonos de la canción hace un par de programas con lo de los temas tras nos van a echar la bronca ya te digo yo fíjate ni vergüenza en fin vamos a quitarnos el mal sabor de boca escuchando otra de sus elegidas de Caetano Veloso

Voz 30 22:44 eh

Voz 1473 22:48 te voy a dar la razón en que tiene gusta ya te digo que es musicalmente curioso que siempre está abierto a nuevos estilos y cantantes como muestra la lista que publicó con los que para él han sido los mejores temas del dos mil diecisiete con esta canción que incluyó coincide con muchos entendidos de la música el han considerado una de las mejores obras del año pasado el rapero que el la es Henry clamar la canción se llama James

Voz 19 23:16 no sé

Voz 31 23:26 los ala será en la línea

Voz 19 23:31 hola

Voz 31 23:39 pese a la será

Voz 19 23:46 hay que vender y Fran Pérez Joaquín novio I'm so Joaquín venga apuntó hay Weissmahr abrumó Alfons I si hay Spacey Kate haya un aire hasta Espar Popeye

Voz 3 24:24 hay

Voz 19 24:27 hay basados en la hasta hasta seis solo

Voz 31 24:43 a la será será la mía

Voz 19 24:48 se habla

Voz 31 24:56 se se leal

Voz 19 25:01 hola

Voz 0142 25:18 les decía al principio que hoy tenemos una nueva incorporación al programa la de Gina Domínguez durante un tiempo hasta que regrese nuestra Ana más se encargará de los oyentes pero Gina de momento no quiere ponerse al micro a ver porqué es pero Marcos María nos hemos propuesto convencerla para eso vamos a empezar haciéndole la pelota

Voz 1473 25:40 qué mejor manera que recuperar hoy en nuestra época Teka sonidos del año en que nació en mil novecientos ochenta y dos que además que pasaron unas cuantas cosas

Voz 0142 25:49 ejemplo de esto se acuerda todo el mundo y no vamos a hablar de fútbol que luego le haremos la que leamos con

Voz 3 25:57 en aquel año ochenta y dos Se celebró en nuestro país el Mundial de fútbol en el Mundial de Naranjito

Voz 1473 26:33 en abril de ese mismo año la primera ministra británica Margaret Thatcher comunicó al Parlamento británico

Voz 32 26:38 pasión de las Malinas estamos aquí porque por primera vez en muchos años el territorio soberano británico ha sido invadido por fuerzas extranjeras tras varios días de creciente tensión en nuestras relaciones con Argentina las Fuerzas Armadas de ese país atacaron ayer las islas Plans optan

Voz 0142 26:56 fue noticia también la visita nuestro país del Papa Juan Pablo II estas fueron sus primeras palabras al llegar a Madrid

Voz 33 27:03 comunión M Cris la imagen televisada sondas clara Sara vínculos constantes

Voz 0142 27:18 y el año mil novecientos ochenta y dos también será recordado por la victoria electoral del PSOE en las elecciones generales del veintiocho de octubre así sonó aquella noche electoral en la SER

Voz 34 27:33 y y

Voz 35 27:36 son las siete de la tarde comienza aquí un programa especial de los servicios informativos de la Cadena SER

Voz 36 27:44 a partir de este momento y hasta las nueve de la mañana de mañana día veintinueve la Cadena SER de forma ininterrumpida pretende Man

Voz 35 27:51 tenerles informados del desarrollo de esta jornada electoral del escrutinio de los votos del resultado de lo que será nuestro país a partir de estas elecciones generales detrás del puro dato naturalmente surgirán sin duda cuestiones políticas fundamentales que iremos abordando a lo largo de este especial elecciones de la Cadena SER catorce horas sin pausa hasta las nueve de la mañana de mañana en el primer minuto la primera información falta poco menos de una hora para el cierre de los colegios electorales tenemos datos de participación

Voz 37 28:18 la participación media en las elecciones hasta las tres de la tarde según datos del Ministerio del Interior ha sido del cuarenta coma siete por ciento Icon

Voz 1473 28:27 hola encargada de poner la música en este programa soy yo le voy a regalar una canción a Gina que se que le va a gustar que Río son creo que lo he dicho bien

Voz 0142 28:37 lo entiendo volví

Voz 1473 28:39 de Kansas

Voz 38 28:50 hubo me tienen entendimiento ella acaba de

Voz 0142 28:53 ya le pones canciones que le gustan María sigo sin Maldita Nerea quiénes influyentes influyente ya saben que con Guinea ya incorporada seguimos atentas a sus peticiones en el Whatsapp seis noventa y seis seiscientos veinticinco cero cero uno también a sus mensajes de contestador en el noventa y uno cinco XXXII ochenta cero cuatro a sus correos electrónicos en SER entre tiempos

Voz 1473 29:16 arroba gmail punto com y animen por favor pida no ese sonido de la Fonteta de la Ser que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra evoca Teka de entretiempo

Voz 39 29:27 sólo ciego a todos digo a día igual igual

Voz 0142 29:30 pues Nos marchamos ya hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy gracias María hasta la próxima canción Gracias llena gracias Marcos se quedan con el boletín informativo y después serconsumidor no se lo pierdan hasta la semana que viene