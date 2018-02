El encargado de alerta de misiles sobre Hawái ve peligrar su puesto

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios Amaya

Voz 2 00:04 Kim fin dentro Romero digo vamos habla de trabajadores vamos a hablar de sindicatos íbamos a hablar de otras muchísimas cosas pero sí hay ahora mismo en estos momentos en todo el mundo un puesto de trabajo que pende de un hilo es el de encargado de alertas de ataques con misiles balísticos sobre Hawái este hombre está en la picota ahora mismo tenemos lo tenemos al teléfono su nombre es Nacho de pan y desde Hawai buenas tardes Nacho

Voz 3 00:32 Mona bona tarda para vosotros

Voz 1 00:35 encargado de alertas de ataques con misiles balísticos sobre Hawái así que concretos el trabajo no

Voz 3 00:42 así de concreto sólo misiles balísticos sobre Hawái

Voz 1 00:46 sólo a alertar nada más que alertar pues entonces me metió un fue un guapo guapo y Miquel Roca que pasó Nacho para

Voz 3 00:56 creo que me equivoqué cometió un error toqué el botón que no debía que lo que mi credulidad con mi incompetencia hizo reaccione vamos que Leo parda que mierda entera porque al trabajo de mi vida te digo pues ya me contarás encargado de alerta de ataque con misiles balísticos sobre Hawái que posibilidad todavía la verdad es que poquito a Hawai e eran señor portazo

Voz 1 01:22 pero oye a ese puesto

Voz 3 01:25 vicisitudes en mira ayuda muchísimo tumbos por la vida yo he sido de todo yo un marinero y he sido camarero he sido

Voz 4 01:33 no

Voz 3 01:34 esas dos cosas nada más más vale no no si en una de mis travesías como marinero atracaba en Hawái conoció a una chica de allí no sé si será el encargado de la alerta de tiburones si Soler una plaza nueva de alerta de misiles dijo mira pues Pallero

Voz 2 01:52 qué haces ahí o no pero tú no tenías ningún tipo de experiencia en este tipo de trabajos no

Voz 3 01:57 por su pero que experiencia hace falta que no hay que ser Einstein le dieron muy fácil grita óptima misil les daba botón ahí del pánico ya está

Voz 1 02:07 está veinte años

Voz 2 02:09 un susto ni nada no tranquilamente no oye pues para hacer un trabajo tan fácil como cuenta esas metió bien la verdad lo que no me te como ocurrió realmente cómodo con ese horror

Voz 3 02:19 el Whatsapp un mensaje guasa abre el grupo que decía alerta misil balístico dirección Hawai no es un simulacro dejé de leer entre miedito y les dio el botón de alerta con todo y eso me sale un mensaje en la pantalla que dice estar seguros de que quiere hacer Eto

Voz 1 02:40 José en mensajes que Tete Tete que minan la autoestima verdad totalmente tira diciendo que si estás seguro que lo que hace máquina a máquina vacilón la sin pensar Le dije sí sí sí

Voz 3 03:00 sí porque empezaron a sonar sirenas los perros empezaron a hollar los niños a la gente a gritar los viejos a bailar porque ya les daba igual

Voz 1 03:08 total total total que era una broma o sea que el mensaje de Whatsapp pero una broma de tus amigos no

Voz 3 03:14 sí sí sí sí criticaban el mensaje era negro de Whatsapp de bien si el misil balístico no

Voz 2 03:21 a esto hay porque está pasadizos y por eso ya lo que lo sepas eh

Voz 3 03:25 ah porque aquí llega todo un poquito más tarde aquí estamos con el efectivo y con el Candy y

Voz 1 03:29 la desde con eso madre mía Cardoso lleváis oye Nacho qué crees que te va a pasar con un destaca garita bueno claro

Voz 3 03:37 yo sí me supongo que despido destierro de Hawai y si es así Hypo miré Bombay que dicen que el otro paraíso

Voz 1 03:44 el que dijo en su vida

Voz 3 03:48 el sindicato ha dicho te va a gustar acabado tanto