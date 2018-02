¿Son las langostas seres sensibles o unas cabronas?

Voz 1 00:00 venga Especialistas secundarios vamos

Voz 2 00:05 por un lado vamos allá vamos con una noticia Castro animalista supongo que ya habréis leído o habéis escuchado que el Gobierno de Suiza prohibido cocinar langostas vivas viendo o a la plancha no la normativa señala que los Capo dos deberán ser aturdidos antes de ser sacrificados para consumo sea ponerle un poquito el concurso

Voz 1 00:26 y así queremos comentar esta noticia desde dos puntos de vista diferentes primero con nuestro experto en el mundo animal don Antonio Derio qué tal buenas tardes amigo

Voz 2 00:38 supongo que muy a favor como experto en animales de esta iniciativa del Gobierno que ha hecho que muchos naturalistas aseguran que era la angosta es un animal que que es muy sensible

Voz 1 00:45 sin dolor y a todo el dolor mira si se me permite a mí yo respeto a este tema me gustaría contar una anécdota personal con langostas se va a mira yo este es personal casa emotiva emotiva tuve durante varios años en casa no

Voz 2 01:06 millón de Isabel Coixet

Voz 1 01:09 una las llevaba a merced de la teniendo una guardia algo más peces pero no voy a engañar no a Mercedes le tenía yo un especial cariño el caso que ella también me fue cogiendo a mí también bastante apreció y hacía muchísima cosa junto al muchísimo por ejemplo empezamos a ver Juego de Tronos junto Merceditas yo pero tuvimos que dejar de ver la serie porque ya era muy sensible afectaba la afectaba muchísimo cuando Lari ser decapitado en estar hacían prefería Jon Snow aberzale cogieron eras madre dio como cómo se ponía estamos hablando de verdad cuando lo recuerdo en fin esto ha dicho son muy sensibles lo pongo contactar por ejemplo ella no es independentista ni nada pero decía siempre me me pierdo la noticia decía Jordi pobre ahí en la cárcel todas las navidades qué penita porqué hemos sensible la langosta

Voz 2 01:58 Arango Ésta no es bueno tú langosta Mercedes vale por todas las langostas no digamos

Voz 1 02:02 bueno podemos extrapolar seis no he tenido más

Voz 2 02:05 esta es la visión de Antonio a favor de esta ley Suiza pero por otro tenemos a Francisco Hornillos sí que tiene otra opinión muy diferente Francisco

Voz 3 02:13 soy bien ya que era la pena sostuvo

Voz 2 02:18 bueno es de Francisco como cocinero esta noticia que te gusta no te gusta

Voz 4 02:22 ya personas otra chorrada chorros verdad sí

Voz 3 02:26 tener que atendiera a una langosta la vida es Griñán no que son muy sensibles cuando no te lo crees

Voz 1 02:31 no no me haya se despidió era una anécdota

Voz 3 02:34 personal de una persona

Voz 5 02:36 esto es épica por lo que hace es casi

Voz 3 02:39 pero yo durante años una langosta a merced acuario con las asustada con Dios y la langosta puedo decir aseguraron que de una hidra chinas no no hay nada viendo en el sofá claro es

Voz 1 02:57 en Canarias

Voz 3 02:57 es verdad que yo en eso Fahmi lo Titanic que salga fascinante verdad apreciados romántica toda la película ver se criticando duplicar lógica que existe H Gastón que vete con el rico que es el puerto de hambre que si cabe

Voz 5 03:13 eso no dejará tirado

Voz 3 03:18 sí sí luego que si sube al chicos no sea gilipollas que cabellos ojos en fin sensibilidad para nada

Voz 6 03:27 iré vais

Voz 3 03:30 por ejemplo el otro día somos de verdad viendo las orillas iban Arango se suelta mira pues yo no yo no sé porque critican tanto a Donald Trump a ver si te Haití Somalia el Congo de este de Senegal no van a ser países de mierda mostrados son

Voz 1 03:43 eso lo dijo el angosta langosta ya de Puerto Rico ahí sea más inri

Voz 2 03:49 ya lo veis divergencias dos anécdotas de las antípodas ahora yo creo que la pelota de la polémica está en el tejado del oyente de la Cadena SER gracias a los dos por participar