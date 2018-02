Un hombre abandonado en los probadores del Berska

Voz 2 00:00 Especialistas secundarios siempre decimos simplemente un poquito la boca de que los oyentes sólo mejor que que tenemos no lo son si lo son son lo mejor es que listos a los oyentes que guapo bueno hemos de decir una cosa que no todos compartimos esa opinión pero pero sí que tienen que saber los oyentes que lo que sí compartimos todos los profesionales de la radio es nuestro compromiso en ayudar a un oyente sino es lo pide ese compromiso es innegociable no podemos eludir ese juramento por ejemplo nos llama un oyente que se Jesús pide ayuda ayudamos a Jesús si no lo sabíamos a a Jesús tenemos al teléfono a Jesús que pida ayuda hola Jesús

Voz 3 00:43 bueno eso ya ya murió por vosotros ahí pero otro Jesús vamos al que usted encarna aquí eligiendo ocurre Cavallero estoy aquí en el Huesca he venido aquí a comprar unos leggins elegante y cómoda para para ir a trabajar

Voz 2 00:59 que un cabaret o algo así no no soy

Voz 3 01:01 curador en el Juzgado número aportada por

Voz 2 01:04 nada bueno va cobra unos leggins y el problema exactamente cuál es Jesús

Voz 3 01:07 no pedido una si se me me viene un poquito justos no sé no me pasó de los tobillo la dependienta ido a buscarme otro pero hay que solo no puede salir de ahí estoy

Voz 1610 01:24 pues ahora así hombre no pasa nada tanta vergüenza hombre nómada en la época del año que estamos no pasa nada salen nada

Voz 3 01:31 Kutxa es que no me lo he pillado sabes salen dos coletas de Halo Pablo Iglesias por los lados

Voz 2 01:37 Isi Disi gritas desde el probador sacas así la cabeza por la cortinilla hay pegas un grito a la dependienta

Voz 3 01:42 en en el vasca no te defenderán y la música muy alta no

Voz 2 01:47 vale Jesús y exactamente qué es lo que nos pide es que qué quieres que hagamos desde la Cadena Ser

Voz 3 01:51 por favor que llame que llame al K de aquí desde Santander si no estoy dentro que se acuerden de mí si tu porque no llevas tú quiere ayudar a ahí es nada

Voz 2 02:03 tenemos un compromiso con la audiencia de presupuestos y pide ayuda en oyente ahora mismo voy a llamar al Santander por favor

Voz 4 02:14 ves cada vez me oye mi casa

Voz 1610 02:23 de sí sí Bershka de Santander no una contra sí sí tienes eso sí oiga un señor un señor en los probadores de Bershka abandonado

Voz 5 02:42 a abandonar el señor sí señor sí el de los Nagy incómodo el de el de los blogs

Voz 1610 02:48 es de ese de los leggins gracias vale va para allá oiga que dice que una M que quién una estrella M I M

Voz 6 03:01 ahora no hay nada ver el propio la tiene las piernas como desalmada darle una XXL

Voz 1610 03:06 vale de acuerdo que se lo diga señorita

Voz 5 03:09 Zidane hola gracias que no escuchó bien gracias vano Le Mans

Voz 1610 03:16 no ya pasillo a Jesús muchas gracias señora ahora con Jesús que parece que el tema Jesús Jesús dice que sí que la chica que habla con él y es olvida que ahora va para allá vale vale y que M nada que tendrá un XXL

Voz 4 03:32 vale

Voz 1610 03:39 así ha sido en Clapper ayudara un oyente es Vincenzo llena el corazón

Voz 3 03:43 lo mejor mira yo sé yo siempre digo a mí conocido de amigo le digo mejor programa de radio que si te es lamentable La Ventana La Ventana eso