Tablas de surf para no surfuistas

Voz 0871

01:01

el sur es si además nosotros mira no queremos vender por Internet o no porque somos mormones y los mormones tienen prohibido también el uso de Internet sabía pues mira la verdad es que de fijo no lo sé seguro pero cuando eres mormón y si tienes dudas sobre si puedes hacer algo o no tú tira hacia no se quiere hablar no noventa ciertas estrategias de luego bueno entonces habría hubo en Ágreda Soria la cosa no va bien no enseguida percibimos que la población era reacia no a adquirir cosas que estén relacionadas con el hombre no se bueno no pasa nada carita mojada no televisado entonces nosotros nos venimos abajo hicimos recibos hemos montado una empresa de surf en Soria nos vamos a rendir no jamás no porque a y le dimos un meneo a la idea del negocio y que hiciste pues decidimos vender tablas de surf para no surfistas suma ya desarrolla el tema pero todos habréis visto eso alguna vez en la tele o en la vida real incluso una persona a un chico una chica con una tabla de surf debajo del brazo vale yendo o viniendo de la playa volquete inspira esa gente que va con una tabla de surf debajo del brazo te lo digo yo libertad aventura naturaleza y folletín o fáciles