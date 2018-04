La Script Matinal: 120 pulsaciones: así eran los héroes que lucharon contra el SIDA (20/01/2018)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1463 00:42 ciento veinte pulsaciones por minuto fue la película que hizo llorar en Cannes Almodóvar es un retrato descarnado de la lucha y el activismo contra el sida en los noventa frente a la dejadez y estigmatización sobre la enfermedad dirige el francés Robin Campillo y la protagoniza el actor argentino Nawal Pérez Luis callar

Voz 1457 01:00 buenos días somos actas París y hemos venido a dar

Voz 4 01:03 es un curso de prevención sobre el SIDA porque el Estado broca para informaros de que el preservativo es la única manera de practicar otras enfermedades de transmisión sexual

Voz 1457 01:14 la directora argentina Lucrecia Martel estrena Zaman un extraño retrato de la América del siglo XVII a través de un personaje desubicado un caballero español rodeado de mujeres extrañas como Lola Dueñas

Voz 1591 01:29 el gobernador me dicen que no falta mucho para mi partida el gobernador me asegura que no

Voz 1463 01:37 mucho por mi partido y en este resurgir de relatos sobre la adolescencia en películas como Verónica o Lady vernos vamos de centrar en la sección de televisión en las series adolescentes como bien of the fuck y Wall la nueva apuesta de Netflix

Voz 5 01:51 soy yo tengo diecisiete años yo estoy bastante segura de que soy un psicópata a los ocho años me di cuenta de que no tenía sentido del humor a los quince metías gato de mis vecinos en una caja y lo llevé al bosque seguramente tenía un nombre

Voz 6 02:10 por qué me queda dicho que no liquidez claro se lleva a que no te ahora

hola qué tal buenos días bienvenidos a La Script matinal

Voz 1457 02:44 pues como siempre con una reivindicación feminista

Voz 1463 02:46 hola buenos días guerras y me gusta empezamos por todo lo alto y es que la verdad es que todo este asunto de los abusos sexuales en Hollywood con la posterior creación de Times aves aplazó arma que ayudará a las futuras víctimas de acoso que esperemos no las haya Illa reivindicaciones escenificada en esos globos de oro pues ya verás que no parado

Voz 1457 03:03 esta semana la CBS entrevistaba a Dylan Farrow la hija de Woody Allen que hace veinticinco años su madre la actriz Mia Farrow denunció denunció a Allen porque decía que había abusado de la niña cuando tenía siete años

Voz 7 03:17 a consta consta andan

Voz 8 03:20 supongo que si no me creen es cosa de ellos pero todo lo que puedo hacer es contar mi verdad y esperar que

Voz 1457 03:25 alguien me crea en vez de sólo escucharme

Voz 7 03:27 son huevo mientras el prestigio

Voz 1463 03:30 y es que el caso en aquel momento se archivó nunca encontraron pruebas en dos mil catorce Dylan Farrow volvió a escribir una carta en la prensa donde acusaba de nuevo a Woody Allen pedía ayuda a las actrices en aquel momento aquello no no tuvo efecto hoy en dos mil diecisiete pues después del caso Weinstein las en las actrices han comenzado a entonar el Dylan yo te creo muchas ya han donado el sueldo que cobraron en las películas de Woody Allen a la plataforma Times SAP el director ha negado de nuevo los hechos ha dicho que nunca abusó de su hija

Voz 1457 04:00 bueno pues veremos cómo queda la carrera de Woody Allen ahora esta semana también hemos tenido otra voz de de una actriz importante que ha hablado sobre este asunto Sharon Stone que en una entrevista bueno puede ser con con dos frases un par de sonrisas dejaba claro a la pregunta de si a ella si ella había conocido casos de abusos

Voz 1463 04:24 no sé por qué Herrero decía el presentador ella contestaba que llevo en el negocio cuarenta años podía imaginarse lo que he visto en todo este tiempo además con este aspecto que tengo viniendo de Pensilvania sin conocer a nadie sin protección he visto de todo decía la actriz

Voz 7 04:40 los años en cambio sobre también Peter Jackson

Voz 1457 04:46 lo ha visto todo decía Sharon Stone en España como ya hemos contado ha habido varias denuncias de actrices que aseguran haber sufrido acoso de productores directores pero todavía no han salido nombres el lunes te se celebró en Madrid el cóctel de los nominados a los Goya un encuentro previo entre los finalistas y allí le preguntábamos a Isabel Coixet bueno nominada por la librería cuál creía que era ella la situación aquí

Voz 9 05:13 esto lo siento yo creo que sinceramente que todos estaban Baron bueno qué es esa cultura de de del grupo crucen los chicos no que es que yo el club de los chicos este lo he visto allí lo he visto aquí lo he visto en Bulgaria de los visto en dos partes una yo he visto a señores de nuestro cine que no se dan cuenta de ello escuchaba con conversaciones de un nivel qué pensaba joder no tengo el puto teléfono sino lo grababa sea pero gente gente que dirigen festivales por ejemplo yo lo he oído esa ese rollo de los tíos están entre ellos el bueno al menos para qué sirve todo esto pues para que yo creo que hay chicas que están hablando muchos padres hermanos de esto para que de repente Diarra pero entonces es un problema para él son todos todo esto me parece bien

Voz 1463 05:58 pues de momento en los Forqué que han sido los primeros premios españoles no ha habido mención alguna a la desigualdad de la mujer ni tampoco a posibles casos de acoso si la en el es feroz dos premios de los informadores cinematográficos que se van a celebrar este lunes la organización ya ha anunciado que será una gala feminista donde se reivindique la aportación de las mujeres a la industria del cine español sólo entregarán premios mujeres hay dos directoras nominadas Carla Simoni también Isabel Coixet el Feroz de Honor este año recae en otra mujer Verónica Forqué esperaremos a las

Voz 1457 06:27 hala el lunes para ver quién gana el feroz también escuchar esos discursos y reivindicaciones que dices de momento hemos hablado con Icíar Bollaín otra gran directora española está rodando en Madrid su nueva película Julie sobre el primer bailarín negro It ese sorprendía Bollain de que nadie hubiera denunciado esto antes aquí también cuestionaba el manifiesto de las actrices francesas

Voz 0769 06:50 sí a mi me parece que lo que dicen los franceses que me parece que no es esta guerra usa me parece que es está mirando el ombligo sinceramente me parece que esta guerra va de acoso de violencia unas veces se queda simplemente en molestar otras veces ese acoso otras veces es violación y otras veces es muerte entonces me parece que la guerra va de es lo que dicen estas señoras y que están hablando de otra cosa desde un lugar un poquito desde la alfombra roja de Cannes focos me parece que es que no es la calle me parece que que por eso me parece muy importante lo del mitin me parece que están siendo un altavoz de lo que pasa lo que pasa en la calle de lo que pasa muchas mujeres y muchas mujeres que no pueden decir nada porque es el jefe es que no no creo que a estas señoras francesas les gustará que es si estuviera en un trabajo diferente y el que te toca el culo es el jefe a lo mejor no están sexy

Voz 10 07:48 sí

Voz 1463 07:49 ya empezamos el repaso a los estrenos de la semana con los archivos del Pentágono la última película de Steven Spielberg en la que desempolva un caso periodístico que puso los cimientos del Watergate en el reparto reúne a Atón Hans sean Meryl Streep es la quinta vez que trabaja con él con Hans pero la primera que lo hace con la actriz más premiada de su generación

Voz 11 08:15 empezó en el

Voz 1457 08:24 la esclavitud la Segunda Guerra Mundial el Holocausto Lincoln está claro que Spielberg cree en el cine como herramienta divulgativa él ha dado su versión de los grandes acontecimientos históricos casi siempre mostrando la cara noble de América y ahora en plena crisis de la prensa mundial sitúa su cámara en mil novecientos setenta y uno Unos años antes del Watergate

Voz 12 08:48 Bari no

Voz 0544 08:50 no estaré con todo el mundo conoce el caso Watergate pero la gente no sabe nada de los archivos del Pentágono y que de hecho fue el precedente que les permitió al Washington Post dio el coraje de estímulo para llegar hasta el Watergate lo que desembocó en la renuncia de Nixon yo quería que el público entendiese el significado de esto sí

Voz 12 09:07 dentro de de France

Voz 0295 09:10 yo ahora gracias el presidente de los EEUU que por cierto se está limpiando el culo con la Primera Enmienda tenemos el material

Voz 1457 09:17 Tom Hanks y Meryl Streep interpretan a dos leyendas del periodismo americano el director del Washington Post y la propietaria del periódico que destapó el Watergate cuando sacaron a la luz un inmenso informe del Pentágono que decía que durante tres décadas los sucesivos gobiernos de Estados Unidos habían mentido sobre las posibilidades de ganar la guerra de Vietnam

Voz 0295 09:39 he trabajado en Washington diez años los he visto de cerca Bobby Lyndon eran duros de roer pero Nixon es otro cantar estás rodeado de gente muy malas y lo publicas te echará encima a los peores como son Erlich Mani

Voz 0544 09:52 qué hará pedazos que es despreciar su permiso

Voz 0295 09:54 mi hijo de puta te odia a Ben lleva años queriendo acabar con el periódico y no se andará con chiquitas que

Voz 1457 10:08 los archivos del Pentágono es una película de corte clásico que retrata la filtración de un analista del Pentágono un economista de Harvard que se llama Daniel él ves tiene ochenta y siete años ahora durante la preparación de la película tuvo varios encuentros con espía

Voz 12 10:24 volver a Chile

Voz 0544 10:27 le pregunté cuál fue el momento en el que decidiste los documentos con ellos me dijo que fue el momento en que en su subsecretario de Defensa Robert Mc Namara un le preguntó por las bajas que teníamos en ese momento yo volvía de una misión en Vietnam y le dije las bajas que se mantenían estables con respecto al año anterior en ese momento Mc Namara se levantó y le gritó a un ayudante de Nixon es hemos puesto cien mil soldados en el terrero la lista me dice que las cosas van peor pero inmediatamente después dio una rueda de prensa hay dijo que la guerra no podía ir mejor que estábamos progresando de manera impresionante y eso fue lo que decidió a él Verza filtraran los documentos y eso tenía que estar en una nombre

Voz 12 11:05 hasta escuelas sedes de Walken menos prueba clases de frío en las arcas

Voz 1457 11:18 con ritmo de thriller Spielberg narra varios frentes de aquella crisis el filtradores pasó los archivos a New York Times la justicia ordenó paró esa publicación el Posse el Washington Post también los consiguió desafió a la Casa Blanca

Voz 0295 11:33 el Richard Nixon que yo conozco se servirá de todo el poder de la presidencia y hay una forma de destruir tu periódico te aseguro que la encontrara el guión inicial es de ley

Voz 1457 11:41 Hannah guionista de treinta y un años que se centraba en Katherine gran heredera del periódico una mujer de clase alta que al quedarse viuda tomó las riendas del periódico de su padre y tuvo que enfrentarse a un sistema económico y político que no esperaba de ella ni coraje

Voz 14 11:58 inteligencia con no sólo Tin Orhan por completo sino que mis TB cuando esa es tu realidad desde hace tanto tiempo es normal que llegues a creértelo que haya tomado esa decisión mía que su fortuna ahí la empresa que ha sido subsisten eso sí que ser valiente

Voz 1457 12:19 pot light yo Singer ha completado la historia con la batalla judicial y el thriller frenético de la publicación como

Voz 0544 12:26 vamos a estudiar también ha tenido tres me es imposible tenemos menos de ocho horas a la segunda edición tendríamos diez

Voz 1457 12:36 en el apartado de premios los archivos del Pentágono se fue de vacío en los pasados Globos de Oro ya veremos si consigue candidaturas para los Oscar que se anuncian el próximo martes no parece muy posible por su ausencia de originalidad y riesgo al fin y al cabo se limita a sacar a la luz un éxito indiscutible pero pasa de largo por un tema más sensible el del filtradores

Voz 0544 12:58 no están numeradas y ahí es donde iban los ecos de máximo secreto mi fuentes los tú

Voz 1457 13:02 el analista del Pentágono no fue perseguido por la Administración Nixon pero ahora cuarenta y seis años después Edward Snowden casi por el mismo acto ha huido a Rusia para evitar ser procesado en su país es una cuestión espinosa que esta película no aborda pero que inevitablemente queda en el aire

Voz 1463 13:25 y seguimos con casos reales ahora con ciento veinte pulsaciones por minuto es la película francesa que ganó el segundo premio de Cannes el Gran Premio

Voz 1457 13:34 del jurado es una cinta sobre el activismo de los enfermos de sida en los años noventa

Voz 16 13:41 yo

Voz 1463 13:47 cuando se habla del cáncer aparecen decías usan sotanas metáforas de la guerra el enfermos Un soldado dispuesto a combatir la enfermedad que le ha tocado enfrente sin embargo la cosa cambia cuando hablamos de sida pilla en gran parte sigue habiendo

Voz 17 14:01 es una presunción de que son culpables como si fuera una enfermedad el virus el VIH fuera transmitido a las personas que sí que lo merece lo que algo más

Voz 1463 14:11 es una enfermedad que todavía sigue estigmatizando como recordaba el actor argentino Nawal Pérez bis callar protagonista de la cinta es también lo que hace interesante el planteamiento de ciento veinte pulsaciones por minuto película del francés gozaban Campillo sobre el movimiento ata a París formado por un grupo de activistas que pretendían cambiarla

Voz 0544 14:29 conciencia sobre el sida en los años noventa vivimos

Voz 18 14:31 el cine ha como una guerra una guerra invisible a los ojos de los de nuestros amigos están muriendo nosotros no queremos morir la epidemia es una ganga pues lleva diez años

Voz 1463 14:43 tanto la cinta se ambienta en mil novecientos noventa y tres comité ganen el poder y con la enfermedad echando cada vez a más personas ya no sólo moría a los trabajadores sexuales el colectivo LGTB o los heroinómanos como se creía en un principio también heterosexuales y empezaron a contagiarse intelectuales como Foucault y miembros de la burguesía ponen exquisitos

Voz 3 15:04 yo no hago dos porque partiéndose de la vergüenza decir eso que no pudo pillar vuestra mierda

Voz 1463 15:11 de ahí la importancia de un activismo asambleario pasional cuyos miembros vivían entre la vida y la muerte un movimiento al que perteneció Campillo en los noventa una época en la que el sida Se veía como esa gran amenaza que acabaría con todos los jóvenes

Voz 17 15:25 viento en referencia a la intimidad de la película bueno exceso navega entre lo político entre lo íntimo porque justamente esta PETA Personas lo que tenían de de grandioso poder acertadamente de ese de esa una fuerza política pública no es eso lo que vemos en la peli en toda la parte soportó inicial no

Voz 1463 15:42 aquello de lo personal es político cobra especial relevancia en ciento veinte pulsaciones pues la cinta se mueve entre el público y lo privado demostrando que el activismo es todo movilizar a la prensa las manifestaciones contra el Gobierno las fiestas la concienciación en los colegios y la presión en las farmacéuticas con globos llenos de pintura roja

Voz 1591 16:00 pues bien

Voz 1463 16:10 frente al buen rollo como de otras películas sobre el sida como Philadelphia rodadas valles clave con la que Matthew Mc Conaughey y ganó el Oscar Ésta es una película inusual por su reino

Voz 1457 16:19 fuerza de lo que cuenta con un tono cercano

Voz 1463 16:22 mental que no recuerda a la clase de Laurent Cantet que Campillo fue guionista

Voz 19 16:26 voy a resumir la situación mérito escasez de tratamientos para hablar de su nueva molécula lo que dicen tus nos Tykwer de cualquier modo obtendremos medicamentos para quién

Voz 1463 16:37 hay un retrato de las asambleas y reuniones y de las acciones en las calles que contrasta con el tono poético de las escenas de discoteca del desfile

Voz 3 16:44 el oro ha preguntado a qué te dedicas son ciento veinte pulsaciones es además el amor en momentos difíciles con una historia entre el personaje

Voz 1463 16:59 el protagonista Anna Güell Pérez y otro joven al que conoce en esas asambleas

Voz 20 17:04 Dick Tel Camilo hotel de estoy Rulli por Virgilio

Voz 1463 17:14 la película que hizo llorar a Pedro Almodóvar en Cannes ganó el Gran Premio del Jurado allí no sólo un homenaje a aquellos que lucharon hasta el último minuto sino también una denuncia de los prejuicios absurdos hacia los seropositivos y un retrato de la necesidad del activismo incluso en nuestros días con una juventud dificil de movilizar en la era de Internet como explicaba el director

Voz 21 17:33 ya ha sopas con el aborto en Francia también con el sida creo que hoy tenemos cuestiones importantes como el racismo pero es difícil movilizar a los jóvenes en nuestro caso era movimientos muy pequeños en realidad que fueron creciendo porque la gente no tenía otra opción la película no es para dar consejos es para recordar lo que eran esas reuniones de gente que nunca se hubiera conocido si no hubiese sido por la epidemia y que formaron un movimiento bastante fuerte no sabría que decir hoy en día para movilizar a había

Voz 1463 18:09 ciento veinte pulsaciones por minuto es una película que se refleja en mil situaciones del pasado del presente probablemente y por desgracia de futuro es también un recordatorio de que el sí de sus metáforas siguen entre nosotros

Voz 22 18:20 tanto tanto o pum pum pum pum pum pum

Voz 1457 18:30 nos vamos a la siguiente película que nos lleva a la América del siglo XVII es una curiosa propuesta de la directora Lucrecia Martel Ziama se titula es toda una sorpresa visual y narrativa que ha visto Cristina Domínguez

Voz 23 18:45 uno

Voz 1591 19:20 cuando vas a poetas tus hijos está tan harto

Voz 25 19:26 sí

Voz 1591 19:28 yo también niños

Voz 25 19:31 bien

Voz 26 19:33 la falta

Voz 1591 19:37 tras vivían un barco

Voz 0133 19:39 basada en la novela de Antonio di Benedetto Celama es un drama ambientado en la América colonial del siglo XVII que retrata la lucha de un funcionario de la Corona de España por conseguir su traslado Argentina señor gobernador

Voz 1591 19:51 podría usted de resolver este asunto de la cuerda claro que sí una carta al Rey pidiendo por su traslado onza pedir a Su Majestad por mi buen amigo

Voz 0133 20:02 atrapado en las afueras de la capital paraguaya en paraje desértico el actor mexicano Daniel Giménez Cacho severa expuesto a todo tipo de desventuras dificultades burocráticas y sometido el ochenta jefes de los gobernadores del lugar

Voz 1591 20:14 señor gobernador procuró otro escribiente para esas cartas al Rey que su señoría me han sugerido no verá cartas sino hay informes que informe impedirlo libros escribe a espaldas de la Corona que son sus espaldas también eminencia no creo que haya nada de lo que debe preocuparse que debería preocuparse pero uniforme dilapida todo implacable que termine para siempre con esas argucias ya me dispondrá de redactar al país

Voz 13 20:48 sí

Voz 27 20:54 no está más una reflexión sobre la desesperación la impotencia ante la burocracia y la esclavitud sin cadenas la actriz española Lola Dueñas participa en el reparto de este largometraje de tonos surrealistas y atemporal Dueñas interpreta a una mujer socialmente sometida pero que no deja de expresar su libertad

Voz 14 21:11 cuando se ausenta una serie misión así que va y viene con mensajes con esta calor save the me causa vaya muchas mujeres no receptor de independencia demasiadas sombras paz

Voz 0133 21:29 en el Festival de Cine de Nueva York la directora argentina Martel comentaba que la ciencia ficción se piensa con mucha libertad y Cinema

Voz 1509 21:36 es una película histórica suele plantear cierto confluir

Voz 28 21:39 esto por querer ajustarse a los hechos todo

Voz 16 21:42 sí siempre porque toda la Iglesia católica de esa película porque cuando tocábamos muebles o sea todo esa época inmediatamente parecía cosa con cruces o referencias a la Iglesia católica puede deliberadamente todo eso para tratar la paz de pensar en pasadas civil en un continente en concitó civiles no en conflicto

Voz 0133 22:15 los servicios Sama es una película en la que el protagonista cansado de tanta espera da un volantazo y se une a una venganza colectiva contra el criminal más buscado de la zona en esta cinta no hay héroes ni villanos todo

Voz 1591 22:28 los personajes son poliédrico tengo mis pecados pero no todos los que se desvincule costo Se comprende siguiese no existe Portu que dicen ni yo ni lo he nada allí

Voz 1509 22:47 esta película es una propuesta de cine de autor de ritmo lento que necesita un espectador paciente ha abierto una apuesta visual imponente y pausada es una coproducción hispanoargentina en colaboración con el deseo de Pedro Almodóvar y está nominada a los Goya como mejor película iberoamericana

Voz 29 23:05 a eh

Voz 30 23:11 y y

Voz 16 23:17 in the Heights

Voz 1509 23:35 abrimos la sección de televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal buenos días buenos días vaya bueno venís hoy con cara de

Voz 1457 23:43 de felicidad no sé si veis de

Voz 1509 23:46 no sé qué pasa se dinos tú como nueva serie yo creo que es aspirar a nadie del año ya no no no es que sea lo manipulan todo no estamos contentos y nos conoces

Voz 1457 23:58 el cine acabado emociones no

Voz 1084 24:01 no hemos encontrado la primera serie que ha sido una sorpresa de este año dos mil dieciocho que no la tenemos apuntar ahí tenemos ya pues la primera serie sorpresa del año no mejor ni peor ni nada bueno además es que es una sería que se estrenó en octubre en Reino Unido en Channel Four que uno de los canales más transgresores y combativos artífice de títulos como es quien la Mirror o utopía IF no nos habíamos enterado de que existía pues hasta que hace unas semanas Netflix que comenzó emitirla internacionalmente ya hablaremos de de esa fórmula de las ventajas e inconvenientes de que la plataforma pues entre la producción de la serie Isère reserven la distribución internacional pero sí

Voz 1509 24:35 que van a comprar lo que les de la gana

Voz 1457 24:38 cuando quieran tiene pinta vaya bueno la serie

Voz 1084 24:40 es un título muy sugerente diez o de fax Wall el fin del jodido mundo hija habla básicamente del tránsito de dos adolescentes

Voz 32 24:47 a veces todo se ve de repente súper sencillo es como todo cambiar en un momento cuando sales de tu cuerpo sales de tu vida sales y ves dónde te encuentras con mucha claridad esa optimista si piensas

Voz 0457 25:13 culo

Voz 1457 25:14 pero bueno vamos a ver esto de qué va

Voz 0457 25:16 es un poco para yo te en porque no es este el tono de la serie esto es una tragicomedia negra una road movie de dos adolescentes rebeldes que no encajan con muchas heridas y una entorno que rechazan por un lado está James un chico de diecisiete años psicópata vocacional que odia a su padre y que no logra encontrar su sitio en la ciudad donde vive arrastra un acontecimiento trágico que le ha marcado desde entonces en lo único que piensa es en matar

Voz 5 25:42 yo soy James tengo diecisiete años yo estoy bastante segura de que soy un psicópata a los ocho años me di cuenta de que no tenía sentido del humor a los quince metías gato de mis vecinos en una caja y lo llevé al bosque seguramente tenía un nombre después de eso materia más animales

Voz 1591 26:02 me acuerdo de cada uno de ellos el colegio no era digno de mí pero

Voz 33 26:07 es un buen lugar para observar y elegir porque tenía un plan iba a matar algo más

Voz 0544 26:13 es grande bueno la otra protagonista

Voz 1084 26:16 esa una joven con la cara llena de pecas que suelta por su boca todas las burradas que que quiere rebelde inconformista y con una vida complicada en casa también su padre desapareció años atrás su madre volvió a casarse con con un hombre que no la trata demasiado bien llega incluso a acusarla

Voz 32 26:31 mi madre solía ser simpática pero entonces se divorció de mi padre y conoció a Tony la semana pasada me dijo que necesitaba una talla más de sujetador así que él le tiró un trozo de pollo a la cabeza mamá fingió no haberle oído ahora ella tiene la casa perfecta y el jardín perfecto en el barrio perfecto con los mellizos perfectos no ha visto a mi padre desde los ocho años la verdad es que el entiendo

Voz 1463 26:56 no confío en la gente que encaja bien bueno

Voz 1457 26:58 en off the fuck in world que se estrena en Netflix no es una serie para chavales es para mayores de dieciséis años ir es un

Voz 1509 27:07 bueno no es ficción o ficción juvenil pero no es mucho

Voz 0457 27:13 es mucho más no no tiene que soportar esa etiqueta porque bueno además tiene una banda sonora estupenda una estética pop era muy de los noventa dice que es la Bonnie and Clyde de los millennials también tiene algo de Tarantino es un disfrute vales puro entretenimiento con mucho poso porque habla de los abusos en el entorno familiar de la pederastia del rechazo generacional de los traumas del divorcio y del suicidio

Voz 1509 27:35 de que no hablan sobre todo a veces

Voz 0457 27:37 tránsito que engloba aficiones como la película Lady Bird lo que llamamos ficciones comino Neill en este contexto en el que eso es en este contexto también dice alto y claro que cuando una chica dice no

Voz 14 27:50 no es una pasada Lisa es una puta pasada gracias no funciona no funciona no lo sienta que he cambiado de idea lo siento no me enrolla esto esto es de coña Luis justo a ver si que lo es por favor es increíble

Voz 1463 28:14 entonces respeta mi cambio de idea haya tomar por el culo

Voz 14 28:18 pastillas como tuvo tienen un nombre segura

