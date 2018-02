Dos hermanas separadas por sus pensiones

Voz 1 00:00 y eh

Voz 0313 00:03 como todos ustedes saben en el periodismo generar y la radio en particular son territorios muy muy propicios para eso no para para contar historias también para reflexionar pero sobre todo para poner cara hay rostro y nombre y apellidos a a los problemas lo que ocurre no estamos hablando de despoblación de desigualdad de de falta de oportunidades de la Europa real de la Europa de verdad aunque sea Europa pequeñita vamos a cerrar esta primera hora de la ventana

Voz 2 00:30 eh

Voz 0313 00:31 es una historia pequeñita sí pero de un significado enorme la historia de Julia y encarna la contamos hace unos meses en La Ventana sí tienen memoria algún oyente yo creo que le vendrá la cabeza es la historia de de dos hermanas que estaban ingresadas cerquita de aquí en una residencia Matamala de de Almazán mayores e más de de noventa años y un buen día la administración que decimos la burocracia lo que sea en este caso la Junta de Castilla y León es hijo Bono una de las dos tienes que renunciar a la pensión Fortune trescientos ochenta euros tenéis que renunciara a la pensión porque sino cómo estáis consideradas parte de la misma unidad familiar la vais a perder vale se recurso discutió intentó qué tal eso no prosperó por lo tanto una de las hermanas Julia tuvo que abandonar la residencia injuria murió ayer en Madrid murió a los noventa años sin haber podido convivir en los últimos meses con con su hermana y sin haberse podido despedir hemos invitado a asomarse esta tarde a La Ventana a la albacea de de las hermanas Ángel Martín Vizcaíno buenas tardes bienvenido en La Ventana

Voz 1183 01:38 no sé no sé muy bien por dónde empezar yo sí sí pues empieza usted lo primeros agradecer a los medios de comunicación que os habéis hecho eco de esta injusticia quiero agradecer a Cadena SER igual que el país a la plataforma Change org el que me

Voz 0313 02:02 emitió recoger ciento treinta y cinco mil firmas para poder enseñar contra esta injusticia una proposición de ley además que en fin que no llegó a aprobarse cuenta esa historia Si bueno el tema

Voz 2 02:14 sería para hablar largo y tendido pero en la radio el tiempo es y entonces sintetizó encarna y Pepa que era otra hermana con ciento un años vivían en Almazán si bien debido a su edad ya su estado físico y psíquico de una idea otra conseguí entre otros el animarles para que fueran a vivir a una residencia sus últimos días de la vida fueron en la residencia de Almazán Pepa encarna están en la residencia Pepa tenía ciento un año

Voz 1183 02:49 están en la residencia

Voz 2 02:50 sí con otra hermana que tienen en Madrid que tenían en Madrid Julia Se rompe la cadera decide ir a la misma residencia para estar las tres hermanas en en la misma residencia durante los últimos años de su vida teniendo en cuenta que en mil novecientos treinta y seis no quiero casi no debía de decirlo pero lo digo en mil novecientos treinta y seis arrebataron le arrebataron a su padre fusiló dándolo en chavales

Voz 3 03:18 se quedaron huérfanas

Voz 2 03:21 tuvieron que buscarse la vida a cada uno donde pudo de los hermanos unos en Brasil otros en Madrid encarna Pepa se quedaron en Almazán se tuvieron que buscar la vida y ahora que podían disfrutar de estar juntas las tres hermanas durante los últimos años de su vida de hecho Pepa murió el veintitrés de octubre de dos mil dieciséis la administración les prohibe estar juntas cuando habló a Carlos en su intervención de derechos o cuando estábamos hablando ahora el objetivo de treinta y cuando estabais hablando de todos estos temas yo digo bueno gracias a la Cadena Ser se puede conocer también estos temas porque la vida no sólo es Cataluña

Voz 0313 04:02 no lo habidas esto ni sólo el objetivo

Voz 2 04:05 veinte treinta La vida es esto y el sufrimiento de las personas está antes que las banderas yo desde luego la labor perdona es que si la prohibición es que si vivían juntas constituirían una unidad mientras se les retiraban el tema es que la ley es ambigua normalmente siempre el legislador nos está al pequeño detalle legisla con una voluntad la ley es ambigua y las administraciones en este caso la Junta de Castilla y León por indicaciones del Gobierno central del gobierno del Partido Popular

Voz 1183 04:39 y lo que hace es

Voz 2 04:42 mandarle un oficio a Encarna diciendo que vive en las dos en el mismo domicilio que no es lo mismo domicilio que es una residencia de ancianos donde cada una además se paga suspensión osea sepamos plaza con lo cual no es el mismo domicilio

Voz 0313 04:57 ley puede ser ambigua pero luego están las personas para interpretar esa ley por antiguo no puede ser tan complicado a veces llega una persona que ha fallecido un impuesto por cobrar a su casa bueno porque ha habido un error lo que sea recorrige cuéntenos en algún habló usted con alguien si soy yo cuando qué respuesta le daban

Voz 2 05:15 cuando leí la notificación de la Junta de Castilla y León a Encarna yo dije esto tiene que ser un error aquí no esto no puede haber cabeza humana que piense así de hotel que ser un error hice un recurso a la Administración explicando el caso explicando que además encarna estaba antes en la residencia que su hermana Julia porque su hermana Julia cobra una pensión cobraba una pensión de viudedad encarna una pensión no contributiva porque había trabajo en su vida y la Administración me contesta en este caso la administración del Partido Popular si fuese de otro partido lo diría igual que se eh es la administración me contesta diciendo que cómo viven en la misma residencia es el mismo domicilio por lo tanto como entre las dos cobran más de ocho mil cuatrocientos euros al año Fortune entre las dos ocho mil cuatrocientos euros al año que les tienen que quitar la pensión la que cobra la pensión no contributiva porque al otra unos la podían citar porque era una pensión de viudedad ante esto me rebelo e ir a través de la de la plataforma RG que recojo ciento treinta y cinco mil firmas las llevó al Congreso voy al Congreso de los Diputados

Voz 1183 06:28 tristemente tengo que decirlo también

Voz 2 06:31 yo les mandé a todos los portavoces de los grupos les mandé una invitación diciéndoles que iba a ir al Congreso de los Diputados a presentar las firmas con el fin de que no pensaran que era una cuestión partidista les dije que me gustaría que me acompañase en todos a la presentación en el resto de las firmas no tristemente los únicos el único partido que apareció allí acompañarme fue el Partido Socialista no entiendo cómo partidos como Podemos como el PP con todos como ciudadanos como los demás cristiana no no nos eligen las existiera no quiero preguntarme qué era lo que pasaba

Voz 0313 07:09 lo que había cogido esas faja elevó a preguntar y a partir de ahora usted que va a hacer usted cree que esta historia ya acabado como había como acabado va a servir para que hayan reflexione lo va a seguir intentando usted yo voy a seguir y siento el el problema del tiempo que no que pase lo estamos

Voz 2 07:25 pero hay hay una cuestión eh que el Partido Socialista salió a recibir ya había presentado una proposición de ley porque el problema es modificar la ley si la ley es ambigua vamos a hacer una modificación al texto legal

Voz 0313 07:40 a dónde vamos que si los hermanos están en

Voz 2 07:42 misma residencia de ancianos no se considera el mismo domicilio es así de simple entonces el Partido Socialista PS presentó esta proposición de ley para modificar la la misma el Gobierno en un alarde

Voz 1183 07:57 de

Voz 2 07:59 no quiero no quiero no quiero calificarlo dice que veta como tiene poder para vetar las leyes las pues osea las proposiciones de ley dice que veta el debate de esa ley porque eso incrementaría el gasto el propio Gobierno reconoce que son cuatrocientas familias las que hay en en España

Voz 1183 08:19 con ese problema yo le digo

Voz 2 08:22 es que además no se incrementa el gasto por una razón porque es una vive en Madrid y la otra vive en tenga que pagar no tiene hasta el no se incrementa el gasto conclusión Tendero el Gobierno eh vetó eso y ante eso hecho que no se podía dar a conocer ya lo que hicimos fue una proposición para el partido socialista una proposición no de ley que eso ya no podía al Gobierno vetarla eh botó votó no se ha promotor unanimidad pero es una proposición no de ley por lo tanto noventa y se insta al Gobierno y al Gobierno