¿Insultar es un derecho?

Voz 0827

00:02

Valencia no sabía que la dedicada precisamente pero no va dedicada la polémica porque una juez de Barcelona ha condenado al filósofo Bernard de Deu a indemnizar al periodista Lluís Bassets por los insultos vertidos en dos artículos publicados en dos mil quince que según la sentencia constituyen una intromisión ilegítima en su derecho al honor no es la condena concreta la que nos interesa ni tampoco la reacción tuitera del condenado que ha escrito un escueto tweet diciendo callara su puta madre parece que no escarmentado lo que nos interesa es la doctrina que destila la sentencia cuando la jueza sostiene que el derecho al insulto no existe en España ni está amparado por la libertad de expresión algo que también suscribió el Tribunal Supremo hace tres años en una sentencia referida a insultos vertidos en programas de televisión que todos conocemos lo que sucede es que mientras la doctrina jurídica Se consolida los insultos se extienden y la epidemia no frena porque los insultador ese retroalimentan con el aplauso ya habitan además un oasis de inmunidad no porque no haya materia contra ellos sino porque para enfrentarlos en los tribunales se necesitan ganas tiempo y medios económicos suficientes de los que no todos los insultados disponen así que insultar no será un derecho en España pero es un hecho mientras a los insultador es Se les siga jaleando dando voz hoy elevando los al altar de los mártires de la censura cada vez que un juez como esta jueza hoy les condene