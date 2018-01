Estartapeando: Tendencias 2018

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más Gad en fase

Voz 3 00:17 Nos Diez minutos ahora para las empresas innovadoras y su entorno Rafa Bernardo buenas noches buenas noches precisamente empezamos hablando del entorno que las startup se van a encontrar en este dos mil dieciocho si entorno tecnológico entorno de tendencias a las que no quitar el ojo de encima que repasamos con nuestro experto Julio Prats qué tal buenas noches buenas noches Julio Prats es el director de productos y soluciones de empresas de Vodafone empezaría preguntado te Julio qué nuevos dispositivos Nos vamos a encontrar este año si es que vamos a encontrarnos con nuevos dispositivos yo resalta haría lo primero que

Voz 4 00:47 vamos a ver consolidarse algo que lleva ya habíamos visto en los últimos años y es que va a haber cada vez más Software y menos claro no significa que no vaya a haber dispositivos sino que la evolución en dispositivos va a existir habrá nuevos terminales ahora nuevos hay pubs habrá nuevos Tablet Saura nuevos dispositivos en general pero la evolución va a ser mucho menor que lo que va a ser la evolución del Software que donde realmente van a venir los grandes cambios no el punto de vista tecnológico inteligencia artificial va a ser un aspecto que se va a consolidar en muchas aplicaciones ya conocemos los asistentes virtuales pero va a haber una especialización mucho más mucho más acentuada en en temas mucho más específicos con lo que puede ser únicamente un asistente virtual entonces es una una cierta especialización a través de tecnologías de de no habrá una mejora de la comunicación con las con las máquinas programación en lenguaje en lenguaje natural por ejemplo que es un tema que también desde el punto de vista técnico ya está muy evolucionado en temas de a parte de Facebook que ya lo ha lanzado instara a mí dos mil dieciocho va a ser el año en el que se van a meter también en este en este sector desde luego vamos a seguir viviendo en Internet de las cosas que ya hemos comentado alguna vez en este programa una evolución desde el punto de vista tanto de los dispositivos como de las aplicaciones que van a utilizar digamos esos dispositivos iban a poder dar información a las empresas hora de tomar decisiones llegamos a un punto en que en dos mil dieciocho Se estima más o menos una media de cinco dispositivos por cada persona en España porque estamos hablando que aparte de nuestro PC a parte nuestro móvil vamos a tener más cosas

Voz 5 02:20 con empieza a ver que hay lavadoras conectadas que hay frigoríficos conectados relojes conectado

Voz 4 02:26 vamos a ver cada vez más como la esposa se incorporan de alguna forma a esta a esta tecnología de de Internet de las cosas no

Voz 3 02:33 Julio qué tecnologías van a impactar en los próximos meses en el universo empresarial con la vista puesta sobre todo en las pymes y las startups vamos a ver mucho tecnología sin archivos

Voz 4 02:42 mucha realidad virtual Realidad aumentada que puede ser incluso una aplicación todavía más interesante que la virtual es el punto de vista de las empresas y de las pequeñas empresas porque nos va a permitir realmente sacarle mucho más partido a información que pueda haber incluso las redes sociales de hecho a ya anunciado para este año dos mil dieciocho que se mete a través de a través de su de su herramientas Open va a meter realidad aumentada para poder realmente llegar del punto de vista comercial a clientes y que puedan y que se pueda ese pueda digamos dar ese servicio de de ventas a través de la de la de la resolución blogs Chen que que también hemos hablado no solamente por la afecto monedas no por múltiples obligaciones que buenas urgir a la hora de auténtica a la hora de asegurar transacciones además quitando intermediar intermediarios para hacerlo de una forma mucho más mucho más ágil no Big Data desde luego con la analítica aplicada a la empresa vamos a ver cada vez más que las empresas como por ejemplo del Sector Retail van a estar utilizando cada vez más información de cuáles son los flujos de tráfico de las personas a la hora de hacer compras de forma que ellos puedan planificar su actividad promocional lo ya sea la apertura cierre de negocio de negocio físico no iba a ser el año yo creo de también de mucha de mucho foco en la ciberseguridad el año pasado tuvimos un digamos un incidente seguridad muy grave a nivel mundial con un ransomware que afectó a muchas empresas este año va a ser un año de esos ataques no van a no van a parar porque en el fondo hay mucho negocio cada vez más negocio ahí con lo que va a ser un año muy importante del punto de vista de cómo las empresas Se protegen del punto de vista seguridad un importantes inseguridad además es que se tiene que aplicar de forma obligatoria para todas las empresas lo nueva regulación europea de protección de datos que va básicamente de devolver a los ciudadanos control sobre su información y esto va a ser algo también que exija desde el punto de vista de cómo manejamos la información de nuestros clientes desde el punto de vista pues Areal ir más o menos diría yo que se puede ser un poco el panorama de este año desde luego consolidación de otras cosas que ya hemos ido viendo cómo los aspectos de movilidad ahí declara Culio creciente

Voz 3 04:46 de productos y soluciones de empresas de Vodafone muchas gracias a vosotros hablamos ahora de una cita importante para los emprendedores del sector industrial raza si es el ir US Tech Fest que va a reunir este jueves en la antigua fábrica Estrella Damm de Barcelona decenas de startups de base científico técnica hay inversores interesados a personas a las que les gusta este mundo del emprendimiento industrial a conferenciantes bueno para que nos explique todo esto tenemos con nosotros a Oriol Pascual que es director de Factory Oriol

Voz 7 05:21 buenas noches buenas noches que nos vamos a encontrar si vamos el día veinticinco ahí queda ese texto

Voz 8 05:26 pues de hecho estamos organizando la primera Feria de startups industriales del país generalmente cuando hablamos de emprendimiento de startups pues nos viene la idea de de estar tarde Lepage digital no de afirmativos eran desde el exacto dice son centro de entendimiento de vehículo fuese de la Universidad de Barcelona lo que hacemos es promover y dar apoyo de carácter industrial una aplicación directa en industria transformadora en el exceso lo que vamos a hacer es por un lado tener un apartado de feria tenemos cincuenta startups enseñando sus tecnologías sus aparatos de hecho la gran mayoría de ellos son son hardware de adhesivos a dispositivos médicos a votantes a incluso robótica es una botica son Marina efectos una parte de lo que sería la feria por otro lado tenemos un programa de conferencias internacionales y finalmente tenemos el Foro de Inversión en versión descartarlo industriales donde ocho proyectos de tan en rondas de financiación a ambos buscarán está delante de más de cien inversores

Voz 3 06:39 qué tipo de conferenciantes manada esas ponencias sobre emprendimiento industrial aquí nos trae para hablar

Voz 8 06:44 sí pues bueno a conferencias lo que hemos querido es el conferenciante es la inspiradores es que en un lado temas de actualidad entre emprendiendo industrial pues que que nos da una visión de futuro por un lado tenemos Dani Harrison que es el primer ciborg reconocido por por un Estado nacida en Inglaterra y ha crecido aquí en Cataluña

Voz 9 07:06 a Anil tiene no puedes ver en colores blanco y negro dirigido implantarse un un sensor que le permite transformar colores en en sonidos y es lo que hace de hechos escuchar los colores no entonces nos va a hacer una conferencia sobre cómo la tecnología ha puede ayudarnos a tener capacidades en nuestro cuerpo que otra forma tendríamos luego tenemos a Lynette Kuzma que es cofundadora de Natural Machines tienes una empresa ubicada en Barcelona que lo que hacen es producir impresoras 3D de comida hace cuatro años que tiene el producto en el mercado y sobre todo están comercializando en restaurantes de alto nivel no nos hablará un poco pues esto no la tecnología aplicada al ser éstos de la de la alimentación la gastronomía yo tenemos Stephen John Stephen es el director de Neurología la que es una empresa que se dedica a hacer dispositivos médicos a relacionados con con la actividad cerebral de casco lo que hace es permitir a analizar a la actividad cerebral y acabaremos cerraremos con Alphonse Cornellà que al fondo es un referente de la innovación en nuestro país y lo que haremos es un talleres prácticos donde involucra vemos a todos los asistentes a que una vez hayan visto las tecnologías innovadoras de de la parte de feria hayan oído los ponentes pues conjuntamente imagina haremos el futuro que viene no queremos ser un poco queremos hacer un poco como Julio Verne pero el siglo XXI no mezclar estaba hacerle conocimiento con con la creatividad y mágicas

Voz 3 08:41 después de esta feria que otros planes tenéis para el impulso del emprendimiento industrial

Voz 9 08:45 bueno nosotros somos un centro entendimiento pues bastante joven no llegan a los tres años de vida en estos en estos años de vida hemos empezado a crear una estructura para poder dar apoya proyectos damos apoyo contra proyectos de carácter industrial a la realizamos un sus actividades para promover el entendimiento industrial sí pero para este año tenemos un par de retos pues muy interesantes uno es tener un instrumento propio una plataforma propia ha de inversión por otro lado a partir de febrero vamos a crear un espacio propio donde tenemos inculpadas tartas del sector el dispositivo médico y esto podría llegar a hacer un Jaap un dispositivo médico en Barcelona

Voz 4 09:32 el Pascual director de la muchas

Voz 7 09:35 gracias a vosotros

Voz 3 09:38 parece Ramos estartapeando Rafa volvemos aquí ahora

Voz 10 09:40 cinco el viernes si haremos un resumen de nuestros

Voz 3 09:43 segundo encuentro estartapeando que va a ser mañana en Valencia quién ha de si no ya os contaremos vamos a debatir allí con emprendedores pues de esa ciudad conocer sus proyectos a escuchar lo que tienen que decir pues en unos días eso lo montamos en antena pues hasta entonces hasta entonces

Voz 11 09:55 si le preguntas el dueño de un negocio que es para él la palabra a un socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma Un Barnes