Los alcaldes dicen cosas... ¡y qué cosas!

Voz 1 00:00 a mí no me el mes de vino hablen hemos ha rodeado sabemos que usted me habla muy malamente

Voz 2 00:10 en un hotel de la ciudad está llevando a cabo un proyecto pionero que permite cargar que permite cagada car Hertz trick cargar cargar el teléfono móvil en una sombrilla solares

Voz 3 00:20 está la pelota clama poner repito Rubén pero no va a hacer con piernas echado jugadores del conjunto hoy de negro estar en barrera bajo palos David que Keylor Navas

Voz 4 00:28 en los balcones unas cuantas banderas de España que se pueden contar con las manos de los dedos con las manos de los dedos recuerdan aquí que es doce de Octubre

Voz 2 00:36 el chico de diecisiete años y de origen boliviano ha sufrido heridas en la frente el brazo izquierdo la mano derecha y una cuarta pierna y una cuarta pierna por la que perdía abundante

Voz 5 00:46 sangre osea que paciencia sentido común muy alertó a las atenta y muy alertó a las atenta y muy atento a las alertas

Voz 6 00:56 la tele prácticamente botas es básicamente no podemos

Voz 4 01:01 meter error iban los horrores

Voz 7 01:04 rápido hay que emitir esta cinta esta grabar esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias con canas Ci U D V unidad de vigilancia

Voz 8 01:20 unidad vigilancia que llega el informe número quinientos XXXI y desde esta

Voz 0827 01:25 ya ha sido muy interesante escuchar la primera hora Francino hablando de repensar Europa yo creo que tenemos que repensar también el diccionario porque claro cuando hablamos de esta otra Europa a la que también hay que mirar hablamos de los rural hablamos de las provincias hablamos de los pueblos nos encontramos en el diccionario con qué rural es un adjetivo que tenía antes una acepción que era inculto tosco está acepción por fortuna ha desaparecido el diccionario pero sigue en el Diccionario acepciones por ejemplo sobre provinciano poco elegante y refinado o pueblerino lo mismo poco elegante refinado y además alguien que tiene pocas luces no es verdad que lo pone como algo coloquial pero yo creo que aparte de Coloquial habría que acotar un poquito más y decir que es cosa del pasado pero bueno hoy estamos felices porque estamos en Soria volvemos a Soria volvemos a mi tierra Castilla y León que es una de esas tierras Francino qué pasa que tiene horario propio ya es más común huso horario mucho más complicado que el de Canarias

Voz 9 02:31 las dos y veintiocho minutos son las dos y veintiocho minutos las ocho y veintiocho minutos

Voz 0827 02:37 en medio de la tarde y poder dos y veintiocho ocho y veintiocho y medio que es lo que más me divierte de este error así la obra en el Informativo Autonómico y claro cuando llegan después los compañeros de Soria el micrófono pues también salíamos

Voz 10 02:51 a las nueve uy perdón a las siete y media llega

Voz 0827 02:53 vamos a las nueve uy perdón a las siete y media de

Voz 10 02:56 en la mañana tenemos a las siete y media de la UE

Voz 0827 02:58 cada uno tiene ganas de terminar y no me extraña que diga las nueve de la mañana bueno Soria es una provincia maravillosa con localidades preciosas con una naturaleza extraordinaria que os voy a contar que vosotros no ese país sólo hay que tener cuidado Francino con las avispas que son unas salvajes aquí lo supimos la última vez que vinimos

Voz 11 03:15 es hacer La Ventana a Soria Opel advierten a los agricultores de que avisan a la Junta si ven avispas de gran tamaño de Torras y patas negras porque se comen a las ovejas porque se comen a las ovejas a las abejas perdón

Voz 0827 03:26 si Félix Rodríguez de la Fuente levantase la cabeza baja estas avispas que se comen las ovejas desde luego Vélez dedicaría un documental aquí todo a lo grande y no me extraña que se celebre aquí este congreso de municipios europeos porque Soria es una ciudad muy innovadora aquí por ejemplo no hay semáforos las podido compró esta mañana en las calles el tráfico se regula a base de teléfonos

Voz 12 03:46 que los ciudadanos deben saber que en las normas de circulación ahí además sanciones previstas para aquellos que incumplen esta anomalía tráfico por ejemplo el pasar un peatón un teléfono rojo teléfono rojo tiene como penalización doscientos eh

Voz 0827 04:02 toma ya los cientos euros cuidado con los que tengáis algún teléfono en rojo e la verdad es que si en vez de semáforos tienen teléfonos esto no lo he visto pero a lo mejor uno puede deducirse que mujer aquí hablan en vez de móviles en semáforos vete a saber bueno que nos equivocamos todos hoy aunque sea subdelegado del Gobierno como es el caso que aquí hablan muy bien y además son de los de llamar al pan pan y al vino vino este es el alcalde que lo hemos visto muy fino y muy elegante a las cuatro de la tarde pero tiene lo suyo también que es para echarse a temblar cada vez que ustedes

Voz 13 04:32 es hablan de viabilidad de futuro de presente en una empresa pública que se pues jodido los de la empresa joder haberle podido retenerlo pues que jodidos pueblos de educación a dicen horario si la educación lo decía por todo poder jodido viene de la de la Real Academia

Voz 0827 04:50 vaya si bien el alcalde menos mal perdiendo te podía haber respondido Si no te gusta que te respondido date por jodido ellas Juan oye Carlos Martínez es nuestro anfitrión y además es el anfitrión de este congreso de alcaldes europeos por eso hoy en la Unidad de Vigilancia hemos querido rendir homenaje a concejales y alcaldes que tanto trabajan por nosotros y que tantas alegrías nos han proporcionado a esta unidad de vigilancia comencemos por los alcaldes que son gente muy limpia muy limpia eh el de Málaga eso sí no es de el de Málaga es el más limpio de España

Voz 14 05:24 no llega a quince litros no llega quince litros es verdad que yo me ducho rápido tengo Fava

Voz 0827 05:29 el caso al que son mucho más rápido el que se ducha más rápido después nos dio todo tipo de permisos sobre cómo se escuchaba el alcalde de Málaga y además son gente muy educada muy fina bueno alcohol una alcaldes esa quizás demasiado final dijo la que fue alcaldesa de Madrid como por ejemplo pueden ser Valencia como puede ser Málaga o como puede ser Bilbao Bilbao Bilbao el finura que no falte aunque sea exalcalde guarda que algunos ascienden la mayoría por méritos propios y además porque los votamos los vecinos pero hay algunos que van ascendiendo haciendo la pelota al jefe aunque algunos lo hace la pelota de manera un poco estrafalaria

Voz 15 06:04 tampoco me quedo querido Mariano nipón la P de Pedro ni con la P de Pablo Mecado Mecado pues con eso me quedo con la especie Mariano Rajoy

Voz 0827 06:16 ni con la fe de Pedro ni con la T de Pablo introduce el cago que tiene miga cero esta unidad de vigilancia lleva años intentando ver cuáles son las pes de Mariano Rajoy eh supongo que se refería a las pes del PP Mariano Rajoy porque no hemos encontrado ninguna bueno ellos hacen la pelota también hay veces que a los alcaldes les hacemos la pelota no es todo lo contaron los compañeros del Mundo Today

Voz 16 06:40 el alcalde de Pamplona dice Plamplona nadie le ha corregido en todos los años de mandato

Voz 17 06:45 lleva casi desde dos mil quince diciendo

Voz 16 06:48 Plamplona de hecho llegó a la Alcaldía con la campaña titulada Plamplona para no

Voz 0827 06:53 los Plamplona ya hay sigue y nadie le ha dicho nada bueno algunos dicen Plamplona y otros que incluso llegan a ser concejal de Hacienda dicen Thaçi

Voz 18 07:02 lo primero que puede hacer es irse del Ayuntamiento ella sabe perfectamente que el artículo cinco punto dos Si quiere entre en concurso de acreedores yo taxis dio la facultad que se vaya ya directamente a jugar

Voz 0827 07:13 en el yo apago no está mal no está mal es un laísmo como lo cual un pino pero bueno Hora de oro éxtasis hombre sobretodo siendo concejal castellano estamos hablando de Burgos pero bueno son excepciones cada vez están más preparados por ejemplo en el manejo de otros idiomas

Voz 8 07:29 Paris Nothing like que

Voz 19 07:32 Relax sin capos café con leche

Voz 8 07:35 in Plaza Mayor

Voz 0827 07:37 no debieron entender la muy bien porque los Juegos Olímpicos no nos dieron podría haber hecho la segunda voz al príncipe gitano Ana Botella

Voz 20 07:46 Ingres chica Baby y chabolismo se debe

Voz 0827 07:58 bueno es verdad que a pesar de especificación algunas veces se les va la pinza hoy hasta lo confiesa nos lo confesó por ejemplo el alcalde de Calanda tenemos eh si se te ha ido la pinza es decir hoy SM dio la pinza yo a veces también se les va la pinza sino la mano cuando cuentan los pies del gato como les sucedió a la ex alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar

Voz 21 08:24 querer buscar contradicciones que era muy caro

Voz 0827 08:26 se suele decir siete el gato no hay ninguna contradicción estamos discutiendo si eran tres o cinco hice repente llega Rosa Aguilar se mete con siete buena en Andalucía ya se sabe que a veces son un poquillo exagerados pero no sólo ellos en Cataluña por ejemplo Xavier García Albiol que fue alcalde de Badalona pues también exageró un poquito recientemente sólo un poquito contando catalanes en las últimas el

Voz 11 08:49 pero estamos dispuestos a que no rompan por defender a los

Voz 17 08:52 miles y miles de millones miles y miles de millones

Voz 11 08:57 de catalán estaba él no queremos que no sea bailar a dejar de ser españoles déjame es hablarán de tantos no somos

Voz 0827 09:02 no no sois no después hablaron de la España despoblada vamos si fuera tantos ya no habría problema independencia casi todos sería Cataluña no con miles de millones de catalanes pero bueno que a todos se nos va un poquillo la pinza de vez en cuando cuando te piden responsabilidades políticas pues ni te cuento no como con las pidieron a Rafael Gómez en Córdoba tanto tocado el conocido Sando

Voz 22 09:24 de mentiras de de que debe tener que estáis hablando de de meter remita tú pero bueno oye no

Voz 7 09:37 la batalla política es muy dura

Voz 0827 09:40 en ocasiones alcanza cotas de extrema dureza es paradigmático este caso de Jerez tantas veces recordado aquí en esta unidad de vigilancia

Voz 23 09:49 como les decía un nuevo capítulo en el asunto de la Sierra de San Cristóbal El alcalde de El Puerto de Santa María Hernán Díaz insiste en que este paraje está dentro del término municipal portuense ya lanzado

Voz 19 09:59 además un órgano un órgano o mejor dicho uno un órgano un órgano Un

Voz 0827 10:04 órdago mejor dicho el chico le costa pero bueno la cuestión es que no sólo sucede en Jerez porque esto lo emitimos un día en la Unidad de Vigilancia Jaime Cantizano unos descubrió este fenómeno de lanzamiento de órganos en los plenos municipales pero después la cosa es extendido de punta a punta hasta aquí

Voz 24 10:22 esta mañana no ha prosperado porque además la cuestión de confianza a la que se ha sometido en pleno extraordinario de Campo Manuel Rivas del Partido Popular ha fundado la sesión

Voz 0827 10:30 vivas ha lanzado un órgano alas

Voz 24 10:33 es un órgano a los grupos de la oposición

Voz 0827 10:35 en este caso no corregimos así que damos por supuesto que allí en A Coruña lanzan órganos después del Atlántico la marejada pasó al Cantábrico

Voz 11 10:42 Ciudadanos anuncia una enmienda a la totalidad a ese documento presupuestario mientras que Podemos lanza un órgano Podemos lanza un órgano un órdago perdón pasando

Voz 0827 10:53 en España que todos los políticos y concejales y alcaldes se lanzan órganos bueno también es verdad que hay concejales que beben y hay alguno que vive mucho más que los que más beben

Voz 25 11:03 al salir del vehículo el concejal se tiró al suelo de manera desafiante y a voz en grito insultando de paso los guardias les dijo que era concejal del Ayuntamiento cuando le realizaron la prueba de alcoholemia cuadruplicó cuatro veces el límite legal toda cuadruplicó cuatro veces el límite legal

Voz 0827 11:17 casi cuatro veces dieciséis dieciséis veces más que el límite

Voz 19 11:20 la vamos mamá ahondando o mamá

Voz 0827 11:28 pero bueno oye ponemos la confianza en ellos porque nos fiamos sí porque además llevan una vida dura trabajando para nosotros aunque hay algunos que es Curran el bulto como este concejal de Teruel me ha parecido un sitio muy grande

Voz 27 11:43 y que hará falta dinero para ponerlo en solfa tendremos que escurrir el bulto que escurrir el bulto primera para ver

Voz 0827 11:50 qué queremos hacer allí está claro en el cerebro escurrir el bulto no escurrir el cerebro que también podríamos darlo como una especie de bulto pero bueno es una vida dura la del concejal sobre todo la de algunos como los de Torrelavega que tienen que soportar algunas medidas por parte de su alcalde de gran dureza

Voz 28 12:09 entre las medidas puestas en funcionamiento para reducir el gasto del consistorio destaca la congelación de los concejales de la congelación de los concejales y personal de confianza

Voz 0827 12:19 a quién falta concejal que digo congelar los tienen ya congelados de casa es sobretodo en este tiempo y además de congelar los es que les toca hacer de todo a los pobres por ejemplo si oye falla un Rey Mago que de es que no llegan porque tienen está muy ajetreado no llegan a la cabalgata pues hay siempre hay un concejal para suplir y claro a veces en las entrevistas dicen cosas que no le pega mucho a un Rey Mago majestad que es lo que más

Voz 19 12:43 piden los los niños de Teruel

Voz 8 12:48 voy esta edición

Voz 0827 12:58 a lo suyo da por bueno de que los niños que pierden son las play boy

Voz 29 13:03 así sale después

Voz 0827 13:09 claro es después los niños crecen y se hacen concejales pasa lo que pasa el ayuntamiento ya sabes que viene de apuntar que es juntar pero también hay un ayuntamiento carnal que es el coito bueno sabíamos mucho de la erótica del poder pero en la vida municipal la cosa llega muy lejos hay candidatos a concejal por ejemplo que para tranquilizarnos en periodo electoral nos dicen que cuando ganen Si son alcaldes o alcaldesas no nos van a apoyar

Voz 30 13:41 el Partido Popular vamos a apoyar a los que muramos como tampoco el Partido Popular ha jurado ha juzgado mercados españoles piensas cosas pasa

Voz 0827 13:48 hombre estas cosas pasan más no sé lo que pasa es que vocación on lo otro no pueden era candidata a la Alcaldía de Zamora no ganó para bicis zamoranos porque con esas promesas son esos casos que llamamos en qué estaría pensando algo parecido le pasó este concejal de A Coruña hablando estés histórico también al de los bomberos se lo bien dotados que estaban los bomberos de A Coruña

Voz 19 14:09 bien dotados tienen una unos medios materiales

Voz 31 14:14 muy buenos

Voz 19 14:18 Lite sin querer para intentar recuperarse en que me había pasado esto se compraron bueno tienen aquí el número de vehículos que ves

Voz 0827 14:45 no pudo acabar el pobre hombre la rueda de prensa sobre los bomberos bien dotados de A Coruña también le pasó esto a la alcaldesa de Pamplona criticando una corrida de toros porque decía no hubo suficiente penetración en el torero no sé lo que buscaba la mujer

Voz 32 15:00 no hubo esa penetración entre toro torero esa penetración entre toro torero para conseguir

Voz 0827 15:07 bastante tienen con torear a los genes turbadora ahí bueno más turbadora diría es turbadora también se les va la olla hablando de sus colaboradores

Voz 33 15:15 pues bueno la olla o esto le paso al alcalde de León sí es perfecto

Voz 34 15:21 mercantil de gestión económica y financiera es además coordinadora de equipos transversales de Acción Social en Moshe desde luego es nuestro apoya de es

Voz 13 15:34 pero apoya de nuestro apoyo decidido

Voz 0827 15:37 a la discapacidad Linked In piensan estos hombres de verdad que piensan hablando colaboradores o cuando presentan los presupuestos que fíjate así en principio pues es una cosa gris no es nada excitante no salvo en Jaén

Voz 35 15:49 otra versión importantísima Acció Se va a realizar y que esté incluida en los Presupuestos son lo entorno a quinientos mil euros que en definitiva dinero que va dirigido directamente al apoya la apoya al apoyo de la mejora del coste en el billete del usuario bueno

Voz 0827 16:05 corramos un tupido velo oye no todos el equipos

Voz 19 16:08 no todo va a ser Folha

Voz 0827 16:10 no todo va a ser sexo en esta unidad como diría Rajoy los concejales y los alcaldes de este país hacen cosas su carácter abierto su laboriosidad

Voz 32 16:19 son emprendedores hacen cosos

Voz 0827 16:22 hacen cosas aunque hay algunas cosas un poquillo extraños Francino como por ejemplo en Villanueva de la Serena unos cursos que organizó el alcalde para que los vecinos del pueblo dejen de trabajar hoy arranca por parte de la Concejalía de

Voz 36 16:35 servicios sociales y Sanidad en Villanueva de la Serena el cuarto curso de deshabituación tabáquica pero el objetivo es facilitar a los jugadores el abandono del trabajo facilitar a los jugadores el abandono del trabajo

Voz 0827 16:48 hoy por cierto en el último curso

Voz 36 16:51 el cuarenta por ciento de los participantes dejaron este hábito

Voz 0827 16:56 es de trabajar duro de cara de trabajar quién lo va a despreciar bueno si el ejemplo se ha extendido desde luego no me extraña que no podamos reducir en este país las tasas de paro después hay otras ideas la de los concursos de tapas que se están extendiendo por cualquier ciudad grande pequeña por cualquier pueblo algunos van más lejos del concurso de tapas elegimos II Concurso Provincial de Tampa lo hará etapas Arranca no nos imaginamos cómo sería ese concurso bueno organizan tantas cosas que a veces ya no saben lo que han organizado esto le pasó no aún concejal ni un alcalde ni a un presidente de Diputación Le pasó al conselleiro de Cultura de Galicia Pérez Valera organizó un gran un concurso de mus Cal con grandes eventos musicales Fassi allí a sacar la entrada para que le vieran los periodistas y una periodista le preguntó para qué había comprado la entrada

Voz 37 17:56 está aquí como los costes pero Estrela amigo estar muy bueno acabas de cargos Teresa primeira entrada no tanto que aún que que que que entradas que trata que festival vaya a acudir

Voz 38 18:08 la verdad es que Carmina Burana que nada por Cardin desde el país porque cuesta hispánica de Galicia

Voz 0827 18:17 Cataluña Burana una de las grandes cantantes gallegas más bien era eso y ya que estamos metidos en música y cómo estamos además es muy contento de estar aquí pues vamos a seguir cantando en la unidad porque esta semana nuestros vigilantes nos ha enviado alguna cantada por ejemplo Lorea Martínez escucharlo salen el pasado viernes cantando en Hoy por hoy en su canción La Puerta Violeta Rozalen se refiere a Lass fantasmas nos pregunta si es correcto ese femenino

Voz 39 18:50 tengo todo el cuerpo de las manos

Voz 8 18:53 sale bien

Voz 40 18:55 a las fantasmas las fantasmas hablan los fantasmas está clara la intención de Rozalen en la canción pero tiene razón Lorea en qué fantasma en español es una palabra de género masculino en todas las acepciones ahora Francino ojo hasta la edición de hoy

Voz 0827 19:10 dos mil uno la palabra fantasma como espantajo o persona que sale por la noche para asustar a la gente para asustarnos era palabra de género femenino así que yo creo que podemos dar la razón a la vigilante ya la vigilada pues supongo que a lo mejor porque salvo Alen o en su familia ya nadie utiliza ese femenino pero es un femenino que hasta ese momento se consideraba correcto otra cantada que nos envía bueno en realidad son dos en una misma canción que además es la sintonía oficial de la Copa del Rey que se celebrará en Canarias la intérprete Soraya Arnelas y suelta un habrán mejores que debería ser habrá mejores tiene

Voz 41 19:48 México no lo tienes tiene tristes pero siempre hay mejores pero siempre

Voz 0827 19:58 hay ahí asoma desde el triste especial serán mejores si les sobra desde luego la n pero resulta que no hay un erró solamente hay otro antes de acabar la canción otro error en este caso de concordancia

Voz 42 20:12 aquí

Voz 0827 20:13 bueno

Voz 42 20:16 cuando las cosas cuando ya

Voz 0827 20:22 que no sirven las fronteras cuando no haya vida cantas Oraya la concordancia correcta sería de que no servirán las fronteras cuando no haya vida que no sirven las fronteras cuando no hay hay vi cuando no hay vida no es una no sabemos si el errores del autor de la cantante pero el error tiene además los cómplices en toda la cadena de producción y grabación de la canción dos errores que hemos conocido por nuestra vigilante

Voz 19 20:42 la orina o como diría la propia Soraya lo hemos conocido

Voz 26 20:53 otra vez ha dado de sí

Voz 0827 21:00 pero bueno esperemos que lo corrige al menos cuando actúe en directo y vamos a dando Francino ya sabes que cuando viajamos fuera de Madrid procuramos escudriñar las peculiaridades de las equivocaciones locales pero también nos apetecido aquí en Soria buscar las peculiaridades de su manera de hablar que a veces no entiende bien pero bueno son suyas no y hay que conocerlas de hablar bien aunque a veces sea difícil entenderlo cuando llegas desde fuera historia tiene lo suyo eh nos lo descubren José Carlos San José Sergio Suso Seca

Voz 43 21:28 para mí

Voz 26 21:31 es

Voz 43 21:34 vale

Voz 44 21:35 los sorianos somos especiales no ya porque seamos una especie en riesgo de extinción cada vez quedamos menos sino porque nos comunicamos de forma peculiar expresiones y palabras desconocidas en desuso en otras latitudes forman parte de nuestro vocabulario diario para ayudarnos a entendernos tengo aquí a mi buen amigo Sergio Suso Seca o las uso qué tal estás José Carlos qué vida más empezamos el que vida es una habitual saluda en Soria donde se recoge desde el buenos días al buenas noches pasando por el buenas tardes qué tal estás pero bueno cuéntanos uso

Voz 19 22:02 qué vida llevas tú pues mira el otro día iba hacia mi casa quise aprovechar por una calle la nieve se estaba regalando midieron ocho pones en una cornisa me defendió el sol mes vale con el hielo mismo Retail menudo Tolón a ver en castellano paladín que ibas hacia casa de atajar por una calle la nieve se repetía mirar a manos de una cornisa de molesto el sol tres con este con el hielo te diste de morros contra el suelo y te llevas hasta un buen golpe correcto eso es eso es mes Coco T un buen golpe vamos que en Soria el sol no molesta sino que ofende no respaldamos Nos separamos la nieve no se derrite Se regala así como cuando haces un presente algún fino osea algún tipo majo y simpático sí sí porque aquí los hay finos muchos PP en algunos falto SIMO dos Ross y algún que otro a Ball claro tontos hay en todos lados paralíticos también pero bueno en Soria somos de buen comer ya Suso por ejemplo le encantan los torreznos productos genuinamente Soriano a los que aquí llamamos terrenos sin la Z así distinguimos a los sorianos del resto de españoles pues sí también de comido Nica los níscalos para el resto de España y me quedo a gusto me voy a aflojar el cinturón que lo llevo un poco Preto eso eso fue un patrón poco que revientan donde ha comido Riba ante el Paco que me trata bien email los refrescos a que te gustan las bebidas sin gas dices hay Riba también podría decir ahí bajo hay en eso ya quién esto que son nuestros cuatro puntos cardinales y cuanto más al norte más frío sí pero cuanto en verano sube la temperatura no es Testino hemos de calor vamos que no arde la cabeza mira que te gusta cascada no paras de hablar voz eso qué quiere decir pues que tienes tantas razón que no te la voy a dar porque ya lo tienes toda avales bueno Suso que tenemos que dejarlo que nos quedamos sin tiempo y La Ventana tiene que ser

Voz 33 23:33 sí puedo decir algo raro venga Francino Isaías que vida debido

Voz 0827 23:38 creo que esto está muy bien pues nadie pues nada como Francino ya como seguiremos dándonos inusual haremos más un Tozo Long con las palabras volveremos la semana que viene pero ya negó ello ya dejó de Cascais acaba la Unidad de Vigilancia desde Soria

Voz 31 23:59 señoras señores y me lo permiten me voy a ir

Voz 0827 24:04 soy un poquillo cansado gracias ya saben recordemos la dirección de correo que su dvd arroba Cadena Ser punto com Si en algo equivocado

Voz 19 24:12 mucho me dice no volverá a ocurrir